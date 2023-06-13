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США (20990) БТР (266) БМП (388)

У новий пакет військової допомоги Україні від США увійдуть БТР Stryker і БМП Bradley, - ЗМІ

stryker

За інформацією Голосу Америки, у новий пакет військової допомоги Україні від США увійдуть бронетранспортери Stryker і БМП Bradley.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"США надають Україні додаткову військову допомогу на суму до 325 мільйонів доларів у пакеті, який, як очікується, буде оголошено завтра", - повідомила кореспондент видання в Пентагоні Карла Бабб.

За словами джерела, в пакет допомоги увійдуть бойові броньовані машини Stryker і БМП "Bradley", які можуть замінити пошкоджену і знищену техніку. Також Україна отримає боєприпаси для систем NASAMS і HIMARS.

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Спасибі союзникам за допомогу.
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13.06.2023 01:49 Відповісти
Ще більше техніки і ***********, щоб вбивати каzaniв!
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13.06.2023 02:23 Відповісти
Спасибо США!
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13.06.2023 04:12 Відповісти
файні брички.
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13.06.2023 04:55 Відповісти
Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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13.06.2023 04:58 Відповісти
так, це не схоже на "Бурю в пустелі", техніки знадобиться значно більше, вона потрібна вже сьогодні, ворога треба добивати
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13.06.2023 06:40 Відповісти
Точно як я і писав раніше, що скоро буде ще 1 пакет на 300 млн баксів і що туди ввійдуть снаряди для арти і Бредлі. Американці так розщедрились тому що була бухгалтерська помилка на 3 млрд. баксів. От цим пакетом вони цю помилку повністю закривають. А от як буде далі, тут уже важко сказати.
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13.06.2023 07:09 Відповісти
Парк машин треба поповнювати та ремонтувати - війна є війна - https://www.youtube.com/watch?v=wE2Z8HazI4Y https://www.youtube.com/watch?v=wE2Z8HazI4Y

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13.06.2023 07:26 Відповісти
 
 