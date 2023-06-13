5 261 9
У новий пакет військової допомоги Україні від США увійдуть БТР Stryker і БМП Bradley, - ЗМІ
За інформацією Голосу Америки, у новий пакет військової допомоги Україні від США увійдуть бронетранспортери Stryker і БМП Bradley.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"США надають Україні додаткову військову допомогу на суму до 325 мільйонів доларів у пакеті, який, як очікується, буде оголошено завтра", - повідомила кореспондент видання в Пентагоні Карла Бабб.
За словами джерела, в пакет допомоги увійдуть бойові броньовані машини Stryker і БМП "Bradley", які можуть замінити пошкоджену і знищену техніку. Також Україна отримає боєприпаси для систем NASAMS і HIMARS.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
время
показати весь коментар13.06.2023 01:49 Відповісти Мені подобається 15
✘
Neo Matrix
показати весь коментар13.06.2023 02:23 Відповісти Мені подобається 10
metal35
показати весь коментар13.06.2023 04:12 Відповісти Мені подобається 8
Сашко Бабенко e87585fa
показати весь коментар13.06.2023 04:55 Відповісти Мені подобається 2
Ярослав Дацко 718f0542
показати весь коментар13.06.2023 04:58 Відповісти Мені подобається 7
U A 03b737e8
показати весь коментар13.06.2023 06:40 Відповісти Мені подобається 2
Іван Динисюк
показати весь коментар13.06.2023 07:09 Відповісти Мені подобається 1
Danger Zone
показати весь коментар13.06.2023 07:26 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...