Немає жодних ознак переміщення ядерної зброї з Росії у Білорусь, - Білий дім
США не зафіксували ознак, які вказували би на практичну реалізацію заявлених планів Путіна й Лукашенка щодо розміщення тактичної ядерної зброї РФ на території Республіки Білорусь.
Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми не бачили жодних ознак, що переміщення ядерної зброї (на територію Білорусі – ред.) є неминучим або вже відбувається",- зауважив представник адміністрації Байдена.
Кірбі підкреслив, що американська сторона також досі не зафіксувала ознак, які змусили би змінити позиції стратегічних сил США у відповідь на дії РФ або Білорусі.
Топ коментарі
+3 Mikhail Saveliev e6b0646c
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+1 neverlok lok
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+1 Mikhail Saveliev e6b0646c
показати весь коментар13.06.2023 05:38
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Будь ласка, зачекайте...
И применение ЯО тогда будет, действительно. Роиссой. По территории Роисссы
Потому Кетай и предупредил - запустить то вы его можете, но от куда оно прилетит никто не знает. Хорошо если в просто в Мордовию, Бурятию, Черкессию или Мацкву. А вдруг к нам??? Закрывайте эти пугалки с ядерным оружием.
Путен и закрыл хлебальник свой быренько с этими пугалками про применение.
Всем прекрасно понятно, что нет никакой разницы, где стоит ядерное оружие, которым управляет Путен. В любом случае применение приведет к грустным последствиям в первую очередь для самой пораши.
Но оно имеет разницу с точки президента страны, который может отдать команду на его применение.
Бацька бы взял, аж плакал бы от счастья. На халяву и уксус сладкий, а тут ядерная держава в центре Европы.
Но на таких условиях, чтобы Путен им управлял с его территории оно ему даром не нужно, мало того, нереальный головняк.
Ядерным государством она не станет, а вот головняки с его присуствием гарантированы.
В военном и политическом смысле оно только нереальные проблемы для РБ принесет, экономика которой и так на ладан дышит от санкций, не более того.
А на таких условиях, что бацька его имеет право применять Путен, естесенно не хочет.
Поставят его или нет, ни для параши, ни для НАТО разницы никакой не играет, выгребет только бацька.
Пока что он не дается, но дело времени, открыл же границу для тератаки рабсейских войск, надавили после его подвигов с выборами и приземлением самолета ЕС с этим ребенком и его подружкой.
Ну, и скорее всего Кетай не разрешает Путену - они просто не видят пока для себя никаких плюсов.
Как дадут команду, как тогда, когда Роисся приехала с ОДКБ в Казахстан - бежал Путен оттуда вприпрыжку полсе звонка даже не Си, а какого-то там зама МИДа ихнего, тогда да, Путен привезет и поставит.
Но там не нужно, бацьке не нужно, и самой рабсее то смысла нету особого. Так, пугалка, но кипиша нету ни в США ни ЕС, поэтому это так всё - очередные сказки Путена, предназначенные для внутреннего потребления монголоидами из Пораши.
Давай, розкажи як нас "роззброїли", чи про будапештський меморандум розкажи чи про те, що після нас росіяни нападуть на НАТО.