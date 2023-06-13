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Білорусь (7836) США (20990) ядерна зброя (1110) Кірбі (521)

Немає жодних ознак переміщення ядерної зброї з Росії у Білорусь, - Білий дім

зброя,ядерна,тактична

США не зафіксували ознак, які вказували би на практичну реалізацію заявлених планів Путіна й Лукашенка щодо розміщення тактичної ядерної зброї РФ на території Республіки Білорусь.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не бачили жодних ознак, що переміщення ядерної зброї (на територію Білорусі – ред.) є неминучим або вже відбувається",- зауважив представник адміністрації Байдена.

Кірбі підкреслив, що американська сторона також досі не зафіксувала ознак, які змусили би змінити позиції стратегічних сил США у відповідь на дії РФ або Білорусі.

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Топ коментарі
+3
Світ повністю прогнив коли дозволяє цей геноцид та не приймає мір
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13.06.2023 05:15
+1
Більшість ракет сьогодні прилетіла в Кривий Ріг є влучання в житловий будинок ...Саме чому Кривий Ріг неважко здогадатись ...Не було мети на військові об'єкти просто цинічна особиста помста в мафіозному стилі .
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13.06.2023 05:09
+1
Світ не примає заходів проти росії. Довбани русізми
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13.06.2023 05:38
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Хоть это понимают в пораше - если они повезут свое ржавое ядерное дерьмо дальше 10 метров, то оно неминуемо бахнет по пути. За 50 и более лет там это все в такой хлам пришло, экспертом не нужно быть, чтоб это понимать.
И применение ЯО тогда будет, действительно. Роиссой. По территории Роисссы

Потому Кетай и предупредил - запустить то вы его можете, но от куда оно прилетит никто не знает. Хорошо если в просто в Мордовию, Бурятию, Черкессию или Мацкву. А вдруг к нам??? Закрывайте эти пугалки с ядерным оружием.
Путен и закрыл хлебальник свой быренько с этими пугалками про применение.
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13.06.2023 02:50 Відповісти
Сьогодні не має, а завтра є
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13.06.2023 03:46 Відповісти
Эти любители узкого мира, они такие смешные

Всем прекрасно понятно, что нет никакой разницы, где стоит ядерное оружие, которым управляет Путен. В любом случае применение приведет к грустным последствиям в первую очередь для самой пораши.

Но оно имеет разницу с точки президента страны, который может отдать команду на его применение.
Бацька бы взял, аж плакал бы от счастья. На халяву и уксус сладкий, а тут ядерная держава в центре Европы.

Но на таких условиях, чтобы Путен им управлял с его территории оно ему даром не нужно, мало того, нереальный головняк.
Ядерным государством она не станет, а вот головняки с его присуствием гарантированы.
В военном и политическом смысле оно только нереальные проблемы для РБ принесет, экономика которой и так на ладан дышит от санкций, не более того.

А на таких условиях, что бацька его имеет право применять Путен, естесенно не хочет.

Поставят его или нет, ни для параши, ни для НАТО разницы никакой не играет, выгребет только бацька.
Пока что он не дается, но дело времени, открыл же границу для тератаки рабсейских войск, надавили после его подвигов с выборами и приземлением самолета ЕС с этим ребенком и его подружкой.

Ну, и скорее всего Кетай не разрешает Путену - они просто не видят пока для себя никаких плюсов.

Как дадут команду, как тогда, когда Роисся приехала с ОДКБ в Казахстан - бежал Путен оттуда вприпрыжку полсе звонка даже не Си, а какого-то там зама МИДа ихнего, тогда да, Путен привезет и поставит.

Но там не нужно, бацьке не нужно, и самой рабсее то смысла нету особого. Так, пугалка, но кипиша нету ни в США ни ЕС, поэтому это так всё - очередные сказки Путена, предназначенные для внутреннего потребления монголоидами из Пораши.
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13.06.2023 04:39 Відповісти
Приліт у житловий будинок в Кривому Розі 🤬
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13.06.2023 04:50 Відповісти
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13.06.2023 05:56 Відповісти
Більшість ракет сьогодні прилетіла в Кривий Ріг є влучання в житловий будинок ...Саме чому Кривий Ріг неважко здогадатись ...Не було мети на військові об'єкти просто цинічна особиста помста в мафіозному стилі .
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13.06.2023 05:09 Відповісти
о 03;15 прокинувся від звуку реактивних двигунів, спочатку подумав що це наші літаки, але потім через декілька секунд пролунало три вибухи, ще почув як пролетіли майже над головою три ракети а вибухів було багато не меньше 10-12.
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13.06.2023 05:32 Відповісти
Світ повністю прогнив коли дозволяє цей геноцид та не приймає мір
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13.06.2023 05:15 Відповісти
Не приймає мир по плану Китаю, Бразилії, ПАР, Сьєра-Леоне, Кабо-Верде, Буркіна Фасо...?
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13.06.2023 05:28 Відповісти
Світ не примає заходів проти росії. Довбани русізми
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13.06.2023 05:38 Відповісти
Шо ти хочеш? Проти Росії введено санкції майже як проти Ірану чи Кореї. ПВО для захисту надано, бюджет на 80% покривають, зброя надана. Шо ти хочеш? Шоб хлопці із Італії, Нідерландів, Німеччини кинули свої сім'ї і країни і пішли гинути в степах України воюючи проти країни яка на них не нападала і відвойовуючи те, що було тупо про*обано нашою владою?
Давай, розкажи як нас "роззброїли", чи про будапештський меморандум розкажи чи про те, що після нас росіяни нападуть на НАТО.
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13.06.2023 07:01 Відповісти
Якщо Україна програє то немає сумніву що вони підуть далі. Я хочу щоб зброя передвалась швидше та в повному обсязі. Я хочу щоб США нарешті стали лідерами у світі який стримко перетворюється на повний хаос
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13.06.2023 07:19 Відповісти
Партизаны Беларуси его захватят и ********** пойдет срать на чемодан.
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13.06.2023 10:00 Відповісти
 
 