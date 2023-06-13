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Новини Агресія Росії проти України
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На Донеччині дезертирували завербовані на війну російські в’язні, вбивши трьох контрактників РФ, - Центр нацспротиву

окупанти

Російські в’язні, яких мобілізували, влаштовують бунти на ТОТ Донеччини

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Партизанський рух "Атеш" повідомляє, що на Лиманському напрямку група російських мобілізованих з-поміж ув’язнених дезертували в невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дезертири захопили вантажівку зі зброєю та вбили трьох інструкторів з-поміж військовослужбовців контрактної служби ВС РФ під час втечі.  Рашисти ведуть пошук своїх "бунтівників".

"Такий хаос в рядах окупанта на руку українцям. Рух спротиву активізувався з новою силою та готовий скористатися моментом, щоб знищити ворога", - додали в ЦНС.

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Топ коментарі
+10
Диверсійна група "Залатиє купола"
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13.06.2023 06:41
+5
Чікі-брікі і в дамки
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13.06.2023 06:35
+5
Це вітається. 👍
Треба повторити в великих масштабах і масово багато раз.
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13.06.2023 06:38
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Чікі-брікі і в дамки
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13.06.2023 06:35 Відповісти
Це вітається. 👍
Треба повторити в великих масштабах і масово багато раз.
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13.06.2023 06:38 Відповісти
Диверсійна група "Залатиє купола"
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13.06.2023 06:41 Відповісти
"...душу маю ранілі... "...
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13.06.2023 06:54 Відповісти
Війна жаб і гадюк.
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13.06.2023 06:45 Відповісти
Не зрозумів, вони що, тільки трьох своїх завалили??? Це какой-то пазор
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13.06.2023 07:00 Відповісти
Із зони дістали, вділи, нагодували. Дали валини і авто. От братва па-дєлам і погнала, ****.
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13.06.2023 09:00 Відповісти
не так масово, як хотілося би, але все ж краще, ніж нічого.
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13.06.2023 09:08 Відповісти
Гарна новина!
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13.06.2023 10:39 Відповісти
у кацапа нет выбора , либо его захерачат ЗСУ , либо кадыровцы , либо добровольческий корпус , либо мусара , либо фсб , ..................хотя , выбор есть есть всегда , брать в руки оружие и херачить всех в кремле , херачить кадыровцев , херачить мусаров, херачить фсб , .............не велик выбор конечно , но , это единственный выход для них , .............страны у них уже нет , и чем дольше они будут думать , тем хуже для них , ...........не по подушку деньги прятать нужно , один хер прийдут и заберут ( и убьют ) , а покупать оружие и организовывать свои освободительные отряды , им все равно ****** , а так хоть шанс есть свой район , село , город , область защищать от кремлевских ублюдков .
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13.06.2023 13:19 Відповісти
 
 