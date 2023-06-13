На Донеччині дезертирували завербовані на війну російські в’язні, вбивши трьох контрактників РФ, - Центр нацспротиву

Російські в’язні, яких мобілізували, влаштовують бунти на ТОТ Донеччини

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Партизанський рух "Атеш" повідомляє, що на Лиманському напрямку група російських мобілізованих з-поміж ув’язнених дезертували в невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дезертири захопили вантажівку зі зброєю та вбили трьох інструкторів з-поміж військовослужбовців контрактної служби ВС РФ під час втечі. Рашисти ведуть пошук своїх "бунтівників".

"Такий хаос в рядах окупанта на руку українцям. Рух спротиву активізувався з новою силою та готовий скористатися моментом, щоб знищити ворога", - додали в ЦНС.