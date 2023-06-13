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Новини Агресія Росії проти України
7 795 56
армія рф (16180) ЗСУ (7197) ISW (653)

Російські окупанти сподіваються зупинити просування ЗСУ, застосовуючи "гнучку оборону" та чекають на хорошу погоду для своєї авіації, - ISW

війна,зсу

Українські війська продовжили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і 12 червня здобули територіальні здобутки.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

За даними аналітиків, 12 червня російські війська перейшли в контрнаступ на заході Донецької області після тактичних успіхів, досягнутих українськими військами 11 червня в районі Времівського виступу.

"На момент публікації російські війська не здобули жодних підтверджених територіальних здобутків у цій контратаці, хоча деякі російські джерела повідомили, що російські війська відбили Макарівку (5 км на південь від Великої Новосілки).

Проте заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що станом на 12 червня українські війська все ще контролюють Макарівку",  - йдеться в огляді. 

Проросійський бойовик Ігор Гіркін заявив, що якщо ці повідомлення РФ правдиві, то вони підтверджують "успіх російської тактики гнучкої оборони" в цьому районі, і що російське військове командування дбає про виснаження українських сил, ніж про повернення території.

Гіркін стверджує, що типова оборона російських військ полягає у відступі в тилові райони для виведення української піхоти з-під прикриття засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

Він також стверджує, що потім російські війська атакують цю територію за підтримки танків і протиповітряної оборони, щоб не дати українським військам перекинути засоби ППО на звільнені території.

Зазначають у звіті про твердження російських джерел, що погані погодні умови примусили російські літаки приземлитися, що ускладнило оборону від українських атак поблизу адміністративного кордону між Донецькою та Запорізькою областями.

Ті ж джерела повідомили, що українським військам вдалося досягти тактичних переваг 11 червня завдяки сильному дощу і туману, проте 12 червня після того, як закінчився дощ, російська авіація відновила авіаудари по Силах оборони.

Гіркін заявив, що погода відіграватиме важливу роль у визначенні результату операцій у цьому секторі найближчими днями.

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Топ коментарі
+12
Досить вже цих дурнуватих аналізів. Та ще й з цитуванням повністю відірваного від реальності довбой@ба гіркіна.
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13.06.2023 06:49
+7
Надеюсь после прорыва линии обороны они перейдут на гибкий бег.Тоже мне тактики лапотные нашлись кроме штурмовой мясорубки больше ничего не придумали.
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13.06.2023 06:47
+5
Саме так. Причому кацапи змушені були відступити з Херсона по причині руйнування нашими військами шляхів постачання. Інакше сиділи б вони там до цих пір. Боїв безпосередньо за Херсон не було, якщо хто не пам"ятає...
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13.06.2023 07:36
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Гнучка оборона це як з Херсоном? Тоді не погано 😆
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13.06.2023 06:44 Відповісти
Херсон наша армія півроку звільняла, причому кацапи були затиснуті до Дніпра.
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13.06.2023 07:20 Відповісти
Саме так. Причому кацапи змушені були відступити з Херсона по причині руйнування нашими військами шляхів постачання. Інакше сиділи б вони там до цих пір. Боїв безпосередньо за Херсон не було, якщо хто не пам"ятає...
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13.06.2023 07:36 Відповісти
Якщо вони змогли організовано швидко вийти, які шляхи постачання були зруйновані
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13.06.2023 09:08 Відповісти
По тимчасових переправах. Вийшли живими і неушкодженими. Договорняк.
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13.06.2023 09:37 Відповісти
який нах договорняк? не неси дичину.
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13.06.2023 09:54 Відповісти
Кацапів із зеленою владою. Кацапи спокійнісінько вийшли з Херсона, вивели всю техніку і озброєння, вивезли все майно. Це що, як не договорняк?
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13.06.2023 10:02 Відповісти
ні, це не договорняк. а запланований відступ з метою зберегти правобережну групу військ, яку за кілька місяців все одно ЗСУ викосили би хаймерсами та артою.
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13.06.2023 10:06 Відповісти
Маячня. На Кінбурзькій косі і решті території не викосили ж. В Донецьку тому ж самому. ЗСУ за декілька кілометрів стоять. Що заважає викосити?
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13.06.2023 10:12 Відповісти
тому що Кінбурзька коса має сухопотне сполучення логістики орків. а переправи на правий берег Херсонщини після руйнувань на Антонівському мосту і на Каховській дамбі стали вже неможливі. ну а поромами чи катерами багато вантажів не переправиш на правий берег під постійними обстрілами. тому кацапи і змушені були звалювати з правого берега. Інакше в якийсь момент їх чекала би така доля, як на Харківщині.
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13.06.2023 10:30 Відповісти
По переправам - було обмежено їх використання через обстріли, але їх обстрілювали не цілодобово і не кожен день. Антонівський зруйнували саме кацапи.
Відійшли вони тоді коли ми накопичили на напрямку значну кількість військ. І вони вирішили не перевіряти вдачу. Якщо коротко
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13.06.2023 10:36 Відповісти
Продовжимо вікторину.
хто вивів з ладу Антонівський міст?
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13.06.2023 10:00 Відповісти
А хто?
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13.06.2023 10:04 Відповісти
Знайдіть відповідь самостійно. По ходу ще щось прочитаєте, розберетесь в супутніх питаннях
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13.06.2023 10:07 Відповісти
Схоже, ви з"їзджаєте з теми.
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13.06.2023 10:14 Відповісти
))) вже рік від перших операцій.. А ви досі пишете про відсутність переправ і договорняки. Розбирайтесь самостійно, вже все пережовано.
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13.06.2023 10:31 Відповісти
Ви мабудь і досі не знаєте яка «сторона» ГЕС взірвала
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13.06.2023 11:05 Відповісти
Я знаю. А от в ООН, і, навіть, в США з Британією, в тому не впевнені. Офіційних заяв так і нема, наскільки я знаю. Розслідують... І реакція "всього світу" щось дуже слабенька...
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13.06.2023 11:18 Відповісти
*********
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13.06.2023 10:21 Відповісти
А я Гога. Приємно познайомитись.
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13.06.2023 10:29 Відповісти
Надеюсь после прорыва линии обороны они перейдут на гибкий бег.Тоже мне тактики лапотные нашлись кроме штурмовой мясорубки больше ничего не придумали.
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13.06.2023 06:47 Відповісти
Досить вже цих дурнуватих аналізів. Та ще й з цитуванням повністю відірваного від реальності довбой@ба гіркіна.
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13.06.2023 06:49 Відповісти
Анализ основанный на словах телеграмма Гиркина это серьезно канеш.
Вообще не понимаю кто эти "отчеты" ещё читает.
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13.06.2023 07:21 Відповісти
От реальности оторваны только пациенты психбольниц и гримерки Квартала после записи видосика, когда Ермак уходит позвонить в Москву!
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13.06.2023 07:57 Відповісти
А гиркин чем не пациент?
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13.06.2023 08:11 Відповісти
Ви особисто відслідковуєте його дзвінки? Може, ще й знаєте, що саме він доповідає? Опублікуйте, будь ласка, запис його розмов з кремлівськими кураторами. Нам теж цікаво почути.
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13.06.2023 10:19 Відповісти
Если актриса снимается в порно, то чтобы о чем-то догадываться не обязательно иметь справку от гинеколога!
И еще одно - записи разговоров нужны не для того, чтобы уволить, а для вынесения приговора. Но мудрый народ вроде вас без справки от гинеколога не потребует Ермака с Таатаровым уволить...
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13.06.2023 11:18 Відповісти
Саме так. Повинні бути залізобетонні докази. Безліч прикладів звільнених, образно кажучи, "без запису розмов", ми вже маємо, коли вони в 2017 - 22-му роках через суди відновились на посадах та ще й відсудили чималі суми з бюджету за "вимушені прогули"...
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13.06.2023 11:27 Відповісти
Читать нужно все - верить всему нельзя! Иногда то что скрывает Герасимов может проболтать Гиркин или Варгонзо. Туман войны. И здесь нужно нужно просеять всю инфу основываясь на своем опыте, а иногда и предчувствиях. И принять решение, иногда как в преферансе или покере. Только цена запредельная - солдатские жизни. Вот поэтому я подспудно не верю Сырскому, после его командования Дебальцевским котлом - не может слепой стать художником! Может быть его и научили в академии просчитывать правильно разные варианты, но Бог не дал дара выбрать правильный.
Я вот дальше приведу список источников, которые изучает Институт Изучения Войны ISW в своих отчетах (это у них ссылка на материалы, изученные для отчета только за 12 июля):

[1] https://t.me/annamaliar/842

[2] https://**********/ https://********** dot com.ua/2023/06/12/na-bahmutskomu-napryamku-na-flangah-nashi-vijskovi-projshly-vid-250-do-700-metriv-posunuvshy-tym-samym-voroga-sergij-cherevatyj/

[3] https://t.me/wargonzo/13187;%C2%A0https://t.me/grey_zone/19103 https://t.me/wargonzo/13187; https://t.me/grey_zone/19103

[4] https://twitter.com/markito0171/status/1668146326305898496;%C2%A0https://twitter.com/EerikMatero/status/1668150072712806400;%C2%A0https://t.me/kiber_boroshno/1812; https://twitter.com/markito0171/status/1668146326305898496; https://twi... https://t.me/in_factum/14454

[5] https://t.me/milinfolive/102050;%C2%A0https://t.me/*********/47187;%C2%A0https://t.me/*********/47171;%C2%A0https://t.me/rybar/48391;%C2%A0https://t.me/wargonzo/13205;%C2%A0https://t.me/sashakots/40336;%C2%A0https://t.me/negumanitarnaya_pomosch_Z/8000;%C2%A0https://t.me/strelkovii/5386;%C2%A0https://t.me/*********/47159 https://t.me/milinfolive/102050; https://t.me/*********/47187; https:/...

[6] https://t.me/mod_russia/27354;%C2%A0https://t.me/Sladkov_plus/7932;%C2%A0https://t.me/vrogov/10240;%C2%A0https://t.me/sashakots/40334;%C2%A0https://t.me/rusich_army/9355;%C2%A0https://t.me/*********/47167;%C2%A0https://t.me/wargonzo/13187 https://t.me/mod_russia/27354; https://t.me/Sladkov_plus/7932; https:/...

[7] https://t.me/boris_rozhin/88792;%C2%A0https://t.me/*********/47171; https://t.me/boris_rozhin/88792; https://t.me/*********/47171; https://t.me/donrf22/22918 ; https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/26498;%C2%A0https://t.me/rybar/48391; https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/26498; https://t.me/rybar/48391; https://t.me/rybar/48394

[8] https://t.me/*********/47177;%C2%A0https://t.me/*********/47171;%C2%A0https://t.me/boris_rozhin/88792;%C2%A0https://t.me/strelkovii/5392;%C2%A0https://t.me/rybar/48394; https://t.me/*********/47177; https://t.me/*********/47171; https://t.... https://t.me/grey_zone/19103

[9] https://t.me/annamaliar/842

[10] https://t.me/*********/47159

[11] https://t.me/strelkovii/5392

[12] https://t.me/sashakots/40336;%C2%A0https://t.me/*********/47159;%C2%A0https://t.me/*********/47139;%C2%A0https://t.me/rybar/48391 https://t.me/sashakots/40336; https://t.me/*********/47159; https://t....

[13] https://t.me/*********/47187; https://t.me/*********/47156; https://t.me/*********/47177; https://t.me/mod_russia/27354; https://t.me/**************/48427;%C2%A0https://t.me/milchronicles/2038;%C2%A0https://t.me/rusich_army/9349; https://t.me/**************/48427; https://t.me/milchronicles/2038; ht... https://t.me/*********/47159

[14] https://t.me/strelkovii/5386

[15] https://t.me/Prigozhin_hat/3670

[16] https://t.me/Prigozhin_hat/3670

[17] https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-11-2023; https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-ass... https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-10-2023 https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-ass...

[18] https://t.me/Prigozhin_hat/3674;%C2%A0https://t.me/Prigozhin_hat/3680 https://t.me/Prigozhin_hat/3674; https://t.me/Prigozhin_hat/3680

[19] https://t.me/Prigozhin_hat/3677

[20] https://t.me/grey_zone/19104

[21] https://t.me/mobilizationnews/12706

[22] https://www.svoboda.org/a/*******-myatezh-blogery-ob-otkaze-prigozhina-otdatj-vagner-shoygu/32454349.html https://www.svoboda.org/a/*******-myatezh-blogery-ob-otkaze-prigozhina-o...

[23] https://t.me/Topaz_Govorit/4837;%C2%A0https://www.svoboda.org/a/*******-myatezh-blogery-ob-otkaze-prigozhina-otdatj-vagner-shoygu/32454349.html https://t.me/Topaz_Govorit/4837; https://www.svoboda.org/a/*******-myat...

[24] https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-february-20-2023 https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign...

[25]https://t.me/RKadyrov_95/3691;%C2%A0https://t.me/RKadyrov_95/3690;%C2%A0https://t.me/bbcrussian/47708;%C2%A0https://t.me/mobilizationnews/12691;%C2%A0https://t.me/mod_russia/27336;%C2%A0https://t.me/mod_russia/27334;%C2%A0https://t.me/mod_russia/27337;%C2%A0https://t.me/readovkanews/60618 https://t.me/RKadyrov_95/3691; https://t.me/RKadyrov_95/3690; https://...

[26] https://t.me/RKadyrov_95/3691;%C2%A0https://t.me/RKadyrov_95/3690;%C2%A0https://t.me/bbcrussian/47708;%C2%A0https://t.me/mobilizationnews/12691 https://t.me/RKadyrov_95/3691; https://t.me/RKadyrov_95/3690; https://...

[27] https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-11-2023; https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-ass... https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-10-2023 https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-ass...

[28] https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02N8H1m1prNXBVqd4k1MrXhZ924KbGCv2iJXrymWiE7eFPjRAoYJs1C82tBpicpNpl;%C2%A0https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0s3eL3Xw2vEXwDYLVCeeDqewJv4ZagHeQ2DQJW4me9WrbJkykE3M5mCrgWEHCmspXl https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02N8H1m1prNXBVqd4k1M...

[29] https://twitter.com/LoLManya/status/1667953629276323842; https://t.me/btr80/7821; https://t.me/*********/47122

[30] https://**********/ https://********** dot com.ua/2023/06/12/na-bahmutskomu-napryamku-na-flangah-nashi-vijskovi-projshly-vid-250-do-700-metriv-posunuvshy-tym-samym-voroga-sergij-cherevatyj/

[31] https://t.me/annamaliar/843

[32] https://t.me/wargonzo/13187;%C2%A0https://t.me/grey_zone/19103 https://t.me/wargonzo/13187; https://t.me/grey_zone/19103

[33] https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0s3eL3Xw2vEXwDYLVCeeDqewJv4ZagHeQ2DQJW4me9WrbJkykE3M5mCrgWEHCmspXl;%C2%A0https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02N8H1m1prNXBVqd4k1MrXhZ924KbGCv2iJXrymWiE7eFPjRAoYJs1C82tBpicpNpl https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0s3eL3Xw2vEXwDYLVCee...

[34] https://t.me/RtrDonetsk/18262

[35] https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02N8H1m1prNXBVqd4k1MrXhZ924KbGCv2iJXrymWiE7eFPjRAoYJs1C82tBpicpNpl;%C2%A0https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0s3eL3Xw2vEXwDYLVCeeDqewJv4ZagHeQ2DQJW4me9WrbJkykE3M5mCrgWEHCmspXl https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02N8H1m1prNXBVqd4k1M...

[36] https://t.me/RKadyrov_95/3689

[37] https://t.me/nm_dnr/10448;%C2%A0https://t.me/*********/47161 https://t.me/nm_dnr/10448; https://t.me/*********/47161

[38] https://t.me/mod_russia/27354

[39] https://t.me/wargonzo/13187

[40] https://twitter.com/markito0171/status/1668146326305898496; https://twitter.com/EerikMatero/status/1668150072712806400; https://t.me/kiber_boroshno/1812; https://t.me/in_factum/14454

[41] https://t.me/otarnavskiy/115;%C2%A0https://t.me/annamaliar/841; https://t.me/otarnavskiy/115; https://t.m
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13.06.2023 07:41 Відповісти
Щось не те пише цей ISW. Сам на себе не схожий.
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13.06.2023 07:47 Відповісти
Ну это же не Телеморфин, который всем нравится!
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13.06.2023 07:58 Відповісти
Отож. Цей ISW від телемарафону не сильно відрізнявся.
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13.06.2023 08:01 Відповісти
А что, рашистские телеграм-каналы лучше???
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14.06.2023 05:43 Відповісти
Ок, тоді нельотної погоди москалям.

Аби ще наші вдарили чимось добрим і знищили кацапські ватольоти на землі.
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13.06.2023 08:02 Відповісти
Та ні Макарів тримайтесь і розширяється в зоні деокупації
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13.06.2023 08:53 Відповісти
Так что с Макаривкой? Вчера тут один с эстонским флажком тоже вещал, что кацапы ее отбили.
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13.06.2023 09:05 Відповісти
Назвати контратаку москалів тактикою гнучкої оборони може тільки гіркін, гуру. Контратака була в межах оборонної доктрини рядянської армії. З запізненням на 12-24 години. Запізнення можливо було викликане тим що задіювалась ціла дивізія. Тобто було бажання зайти аж в Новосілку. І їх атака була очікуваною. Та і підготовку дивізії до атаки сховати важко. Одним словом нормальна розвідка ламає всю їхню доктрину. Контратаки можливі тільки невеликими підрозділами до батальйона на обмежених ділянках з обмеженими цілями. Тактика малих груп. Надіюсь це для них нереально. А діркін людина яка бреше. Завжди. І максимум що можна взяти в нього це чисту інфу без жодних його висновків.
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13.06.2023 09:34 Відповісти
Ви так добре розбираєтесь у військових доктринах, пані? Похвально...
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13.06.2023 10:16 Відповісти
Майже нерозбираюсь. Та і непотрібно їх всі знати для того щоб робити такі висновки. Потрібно виходити з того що про звільнення Макарівки інформація була позавчора в другій половині дня. Контратака москаля вчора десь в обід. Був час і закріпитись і підвести додаткові підрозділи і взяти під вогневий контроль сіру зону. Тому це контратака зовсім не контратака а просто лобова атака на нерозвідані позиції. Це би була контратака якби вона була проведена позавчора непізнішше вечора. Дай Бог щоб москалі і дальше тупили. І дохли.
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13.06.2023 10:28 Відповісти
Гм... Може бути, може бути. Цікаво, а самі ви, вранці ледь накивавши п"ятами з-під шквального вогню, голодні, знесилені, не спавши більше доби, готові вже після обіду або, хоча б, увечері знову іти в атаку?
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13.06.2023 10:38 Відповісти
Бачу оборонна доктрина вам невідома. Для контратаки використрвують резерв а не тих хто був у обороні і втратив позиції. Дивно читати такі питання.
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13.06.2023 10:56 Відповісти
Якщо вони є, ті резерви. І саме на потрібному напрямі. І під шквальним, знову ж, вогнем. І так, досить дивно читати про доктрини мені, людині що відслужила 5 років в різних арміях, від людини, що знаходиться зараз за майже 1000 кілометрів від бойових дій. Якби все так було легко, як написано в книжках, ми б не те, що не втратили б Бахмут, а давно б контратаками вибили б ворога з Лисичанська і Сєверодонецька. Але реальність дещо інша. Ви, схоже, передивились Сталоне з Шварценеггером. Насправді ж, наразі 90 % армії з обох сторін - звичайні люди, середнього віку, з середньою фізичною підготовкою і купою болячок. Та й командування нині далеко не Наполеони з Македонськими...
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13.06.2023 11:11 Відповісти
По оценкам западных разведок основные резервы как россиян, так и наши пока не отмечены, но считают, что у кацапов 90% резервов сейчас переброшены на запорожское направление. А у них всего может быть 150-200 тысяч с учетом результатов последней и скрытой мобилизации.
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13.06.2023 11:29 Відповісти
Давайте залишим встороні хто де і скільки служив бо в мене 8 років служби у ВМС як в плавскладі так і на землі. І Люба Бусько це моя тітка. І дмб в мене було в 17 році. І лежати би мені зараз в землі якби не інвалідність. Тому щоб не мірятись своїм досвідом давайте розглянем саме дану ділянку фронту яку москалі називають виступом. Якщо глянути карти оборонних споруд то можна побачити що наші підрозділи тільки зачепились за ту лінію оборони яку москалі називають лінією суровікіна. Всі опорні пункти які були пройдені всі ці передові позиції це не лінія оборони. Тому неможна стверджувати що контратака проводилась силами які були вибиті з цих позицій. Нам відомо що наступала моторизована дивізія. Моторизована дивізія в окопах в обороні несидить. Москалі мали час як побудувати укріплення так і продумати тактику і стратегію оборони. І в цій стратегії використовується мобільний резерв саме для контратак.
Також якщо глянути на топографічну карту то стає очевидним що прориа іде низиною, по річці. А висоти в полях. І атака цілою дивізією вказує якраз що одне з завдань це пройти цими полями до Рівнопілля і нависнути з висот з флангу прориву звязавши своїм західним флангом в боях передові наші підрозділи в районі населених пунктів.
Думаю цього досить щоб зробити висновок що перщочерговою причиною їх невдачі була втрата часу. Можливо небажання атакувати вечером чи вночі у звязку з відсутністю впевненості у змозі провести нічну атаку.
Бо ми маємо1. моторизовану дивізію. 2. Нерозбиті лінії оборони які ідуть в районі Старомлинівки і південніше.3Доктрину оборони шляхом контратак.4. Лобову атаку вдень, полями.
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13.06.2023 11:45 Відповісти
Все це добре. Але, як кажуть самі ж кацапи: "Гладко било на бумагє...". Чому вони не контратакували відразу? Х.з. Може, не були впевнені, а, може, просто п"яні. Так само можна і в нас запитати про Бахмут. Чому не контратакували фланги відразу? Чому дозволили взяти місто в напівоточення, а тепер доводится витискати ворога буквально з кожного метра? Насправді достеменної відповіді на всі ці питання нема. Багато в чому навіть несприятливий збіг багатьох обставин, які дуже часто не залежать від того, хто планує...
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13.06.2023 12:03 Відповісти
По Бахмуту чому не контратакували відразу відповідь є. Погода. А от чому москалі змогли взяти Соледар, Червону гору, захопити панівні висоти північніше і зайти в міську забудову правого берега рікчи Бахмутки не форсуючи її,питання цікаві. Точніше причиною якраз був Соледар і питання прориву там і є ключовим.
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13.06.2023 12:11 Відповісти
Слабенький аргумент. Їм же атакувати погода не завадила. А щодо Соледару так, цілком згоден.
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13.06.2023 12:17 Відповісти
Аргумент якраз прекрасний. Вони атакували малими групами з яких дві з трьох знищувались. Соледар тримали як базу. З полів такі атаки вони б немогли проводити. Також авіаудари та арта. Ми немогли ввести мобільні групи для контратаки. Ми неможем використовувати їх тактику, навіть в межах великого контрнаступу неможливо знайти підрозділ який можна послати в нікуда. Є відеопідтвердження моїх слів від морпіхів.
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13.06.2023 12:24 Відповісти
Зараз ми контратакуємо без підтримки з повітря, а, судячи з того, як вільно почувається ворожа авіація та дрони, в нас навіть ППО там, практично, немає. Щось не дуже це схоже на стратегію максимального збереження життя наших воїнів...
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13.06.2023 14:23 Відповісти
Неможу непогодитись. Максимальне збереження життя це тільки гасло. Але зараз є більша ймовірність досягнути поставлених цілей. Краща можливість для маневру.
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13.06.2023 14:35 Відповісти
Атаковать можно в любую погоду, в любых условиях, при любом соотношении сил. Вопрос только в том, сколько ты потеряешь народу в таких атаках. Рашисты использовали 50 тыщ зэков, которых не считали и не щадили. Это позволило им взять Соледар и почти взять Бахмут (да и тот не до конца всё-таки). Вот и всё, на что их хватило за 225 дней великой рАссейского наступления.
Теперь очередь наступать ВСУ.
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13.06.2023 13:29 Відповісти
Макаривка - это хуторок на пути к Старомлиновке, до которой 9 км. и которая является узлом в линии обороны, т.к. через нее проходит последняя рокадная дорога этой линии линии обороны.
После этого оборона становится нецелесообразной и должен быть отход по всей линии...
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13.06.2023 11:37 Відповісти
Треба вказати що ви про ту тактику яка використовувалась під Попасною а не під Бахмутом. Дуже ефективною вона виявилась проти тактики мобільної оборони. І я добре памятаю що в травні квітні минулого року цю тактику пробували застосовувати і регулярні війська рф в районі трохи північніше Попасної. Їм воно непішло. Наша 24 бригада змогла в мобільній обороні в лісисто-болотистій місцевості долини Сіверського Донця. Тому і є надія що москалі так і незмогли навчитись цього.
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13.06.2023 12:05 Відповісти
Аналитики Института Изучения войны стали опираться на опусы товарища Гиркина? ))
"Хороший" источник. Иногда пишет правду. Только вот когда ВСУ наступали под Херсоном он тоже писал, что оборона крепкая, все атаки отражены и ситуация стабильная. А потом раз... и всё стало рушиться и побежали за Днепр рашисты... Что-то пошло не так... Погода подвела наверное...
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13.06.2023 13:27 Відповісти
 
 