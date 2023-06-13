Російські окупанти сподіваються зупинити просування ЗСУ, застосовуючи "гнучку оборону" та чекають на хорошу погоду для своєї авіації, - ISW
Українські війська продовжили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і 12 червня здобули територіальні здобутки.
Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
За даними аналітиків, 12 червня російські війська перейшли в контрнаступ на заході Донецької області після тактичних успіхів, досягнутих українськими військами 11 червня в районі Времівського виступу.
"На момент публікації російські війська не здобули жодних підтверджених територіальних здобутків у цій контратаці, хоча деякі російські джерела повідомили, що російські війська відбили Макарівку (5 км на південь від Великої Новосілки).
Проте заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що станом на 12 червня українські війська все ще контролюють Макарівку", - йдеться в огляді.
Проросійський бойовик Ігор Гіркін заявив, що якщо ці повідомлення РФ правдиві, то вони підтверджують "успіх російської тактики гнучкої оборони" в цьому районі, і що російське військове командування дбає про виснаження українських сил, ніж про повернення території.
Гіркін стверджує, що типова оборона російських військ полягає у відступі в тилові райони для виведення української піхоти з-під прикриття засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.
Він також стверджує, що потім російські війська атакують цю територію за підтримки танків і протиповітряної оборони, щоб не дати українським військам перекинути засоби ППО на звільнені території.
Зазначають у звіті про твердження російських джерел, що погані погодні умови примусили російські літаки приземлитися, що ускладнило оборону від українських атак поблизу адміністративного кордону між Донецькою та Запорізькою областями.
Ті ж джерела повідомили, що українським військам вдалося досягти тактичних переваг 11 червня завдяки сильному дощу і туману, проте 12 червня після того, як закінчився дощ, російська авіація відновила авіаудари по Силах оборони.
Гіркін заявив, що погода відіграватиме важливу роль у визначенні результату операцій у цьому секторі найближчими днями.
Будь ласка, зачекайте...
Відійшли вони тоді коли ми накопичили на напрямку значну кількість військ. І вони вирішили не перевіряти вдачу. Якщо коротко
хто вивів з ладу Антонівський міст?
Вообще не понимаю кто эти "отчеты" ещё читает.
И еще одно - записи разговоров нужны не для того, чтобы уволить, а для вынесения приговора. Но мудрый народ вроде вас без справки от гинеколога не потребует Ермака с Таатаровым уволить...
Я вот дальше приведу список источников, которые изучает Институт Изучения Войны ISW в своих отчетах (это у них ссылка на материалы, изученные для отчета только за 12 июля):
[1] https://t.me/annamaliar/842
[2] https://**********/ https://********** dot com.ua/2023/06/12/na-bahmutskomu-napryamku-na-flangah-nashi-vijskovi-projshly-vid-250-do-700-metriv-posunuvshy-tym-samym-voroga-sergij-cherevatyj/
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Аби ще наші вдарили чимось добрим і знищили кацапські ватольоти на землі.
Також якщо глянути на топографічну карту то стає очевидним що прориа іде низиною, по річці. А висоти в полях. І атака цілою дивізією вказує якраз що одне з завдань це пройти цими полями до Рівнопілля і нависнути з висот з флангу прориву звязавши своїм західним флангом в боях передові наші підрозділи в районі населених пунктів.
Думаю цього досить щоб зробити висновок що перщочерговою причиною їх невдачі була втрата часу. Можливо небажання атакувати вечером чи вночі у звязку з відсутністю впевненості у змозі провести нічну атаку.
Бо ми маємо1. моторизовану дивізію. 2. Нерозбиті лінії оборони які ідуть в районі Старомлинівки і південніше.3Доктрину оборони шляхом контратак.4. Лобову атаку вдень, полями.
Теперь очередь наступать ВСУ.
После этого оборона становится нецелесообразной и должен быть отход по всей линии...
"Хороший" источник. Иногда пишет правду. Только вот когда ВСУ наступали под Херсоном он тоже писал, что оборона крепкая, все атаки отражены и ситуация стабильная. А потом раз... и всё стало рушиться и побежали за Днепр рашисты... Что-то пошло не так... Погода подвела наверное...