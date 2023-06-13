У 2022 році Росія витратила на модернізацію ядерного арсеналу $9,6 млрд, - ICAN. ІНФОГРАФІКА
Росія залишається у трійці держав-лідерів щодо витрат на розвиток своїх ядерних сил у 2022 році.
Про це йдеться у доповіді Міжнародної кампанії із заборони ядерної зброї (ICAN), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.
Перше місце посідають США, які витратили $43,7 млрд (це трохи менше, ніж минулого року), друге зайняв Китай з $11,7 млрд (витрати зросли на 6%), Росія збільшила ядерні витрати на 5,74% до $9, 6 млрд.
Найбільше зростання витрат на розвиток ядерного потенціалу зафіксовано в Індії – на 21,8% (сума становила $ 2,7 млн).
Топ коментарі
+12 Tychus Findlay
показати весь коментар13.06.2023 07:51
+11 Ярослав Дацко 718f0542
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+8 Vasya Kirpych cdb28ef1
показати весь коментар13.06.2023 08:02
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ЯЗ гарантія не нападу хіба з боку країни, що її не має.
Ну ще агентів по усьому Світу розіслати і підкупляти рангових чиновників.
Йо_бана русня!
400 боєголовок, з засобами доставки, мінімум на 4500км. , Пакистан за 1 мільярд - 80-120 боєголовок, з засобами доставки, мінімум на 2450км.
Непідйомна сума для України, так? Один мільярд доларів в рік, і цієї війни не було б. Але дякуємо Кучмі з Кравчуком (а ще купі всіляких письменників, поетів, суспільних діячів і т.п. , що тоді зі сльозами щастя розказували, як увесь світ роззброїться за нашим прикладом)
Україна матиме ядерну зброю на своїй території, правда, - не власного виробництва.
Трошки терпіння.
И вот почему ...
Я не исключаю, что кацапы эту сумму лишь НОМИНАЛЬНО провели по данной статье расходов..., а вот РЕАЛЬНО ( кроме тех, что осели в карман) могли быть пущены в иную сторону для :
- сокрытия реального направления расходов
- создания видимости "актуальности" ядерного потенциала...