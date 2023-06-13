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У 2022 році Росія витратила на модернізацію ядерного арсеналу $9,6 млрд, - ICAN. ІНФОГРАФІКА

Росія залишається у трійці держав-лідерів щодо витрат на розвиток своїх ядерних сил у 2022 році.

Про це йдеться у доповіді Міжнародної кампанії із заборони ядерної зброї (ICAN), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

Перше місце посідають США, які витратили $43,7 млрд (це трохи менше, ніж минулого року), друге зайняв Китай з $11,7 млрд (витрати зросли на 6%), Росія збільшила ядерні витрати на 5,74% до $9, 6 млрд.

Найбільше зростання витрат на розвиток ядерного потенціалу зафіксовано в Індії – на 21,8% (сума становила $ 2,7 млн).

У 2022 році Росія витратила на модернізацію ядерного арсеналу $9,6 млрд, - ICAN 01

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Топ коментарі
+12
Просто в Ізраїлі до влади обирають людей з державницькою позицію, таких які відстоюють стратегічні інтереси країни.
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13.06.2023 07:51
+11
ну так ну так ... а у нас мяко кажучи трохи не так ...

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13.06.2023 08:05
+8
"як США витрачають гроші" - намного более эффективно чем захолустные оленеводы.
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13.06.2023 08:02
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Вброс для "всем баяцца". Что там кацапы могли модернизировать? Покрасить свои болванки. А деньги конечно украли.
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13.06.2023 07:44 Відповісти
Коли хтось казатиме про гарантії безпеки для України за прикладом Ізраіля: треба їм одразу демонструвати цю таблицю.
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13.06.2023 07:45 Відповісти
Просто в Ізраїлі до влади обирають людей з державницькою позицію, таких які відстоюють стратегічні інтереси країни.
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13.06.2023 07:51 Відповісти
ну так ну так ... а у нас мяко кажучи трохи не так ...

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13.06.2023 08:05 Відповісти
А як щодо Північної Кореї? Як щодо РФ? Наявність ЯЗ у цих та деяких інших країнах хиба є наслідком державницької позиції їх лідерів? Добре запитання... І чому досі не створено ефективного захисту від цієї зброї?
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13.06.2023 09:19 Відповісти
Хіба ЯЗ є гарантією безпеки Ізраїлю? Це ще дивлячись як розуміти безпеку та її гарантії.
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13.06.2023 09:23 Відповісти
Пакистан якось утримує сотні одиниць і Україна могла би утримувати, але вже цієї зброї в нас не буде. Ядерна зброя, це гарантія не нападу.
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13.06.2023 07:49 Відповісти
Танки та інш на зберіганні не змогли утримати.
ЯЗ гарантія не нападу хіба з боку країни, що її не має.
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13.06.2023 08:58 Відповісти
Чому це не могли? Просто тоді добре заробили окремі особи.
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13.06.2023 21:17 Відповісти
Ну от вам і відповідь на ваше зауваження
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13.06.2023 22:40 Відповісти
Нам би вистачив арсенал Пакистану. Як видно він витрачає мільярд доларів. Це не так вже й багато.
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13.06.2023 07:51 Відповісти
але його важко вкрасти, а на асфальті запросто. Асфальтна тема з часів овоча почалась. А розвалом армії займались приблизно з початку незалежності.
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13.06.2023 08:02 Відповісти
Росія витратила на модернізацію - вже викликає сумнів. Максимум - підтримує.
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13.06.2023 07:51 Відповісти
Мабуть кацапи на ядерні ракети приварили таку велику кількість "мангалів", щоб їх не збили "джавеліни"? Жарт. Ніколи не потрібно поріванювати зроблене США(наприклад) і на росії. Бо в США професор, чи академік роблять щось багато корисного для людства, а на росії такий собі професор дугін просовує концепцію "русского мира", яка має на меті поневолення і знищення націй, кров, біль війни.
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13.06.2023 07:54 Відповісти
Треба ще враховувати як США витрачають гроші. Можливо цих 43 мільярдів вистачило тільки на прибирання прилеглих територій ядерних установок.
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13.06.2023 07:56 Відповісти
"як США витрачають гроші" - намного более эффективно чем захолустные оленеводы.
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13.06.2023 08:02 Відповісти
Думаю 25 з них, пішли на обслуговування LGM-30 Minuteman. Можете пошукати в Інтернеті інформацію, як це робиться. Якщо коротко, то практично всі виробництва пов'язані з цією ракетою, уже того.... Запчастини робляться індивідуально, в комп'ютерах ледь не перфокарти. І цей бедлам ітиме, аж до введення в експлуатацію LGM-35 Sentinel, починаючи десь з 2029 року.
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13.06.2023 08:43 Відповісти
рашистского долбойоба узнаю по слогу
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13.06.2023 09:10 Відповісти
Коли бабки (~1 млрд/день) просто сипляться з не від куди, то постає питання, куди їх дівати? Будувати інфраструктуру - жаба давить. Красти - куди ж вже, не вистачає міст, куди складувати. Що зостається? Війна і мілітаризація, модернізація хламу і війна.
Ну ще агентів по усьому Світу розіслати і підкупляти рангових чиновників.
Йо_бана русня!
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13.06.2023 07:59 Відповісти
Руснею керує кремль, а в кремлі русні нема.
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13.06.2023 08:08 Відповісти
Куйло Дебіл. Як би ці гроші вкладав в будівництво і ремонт доріг, мав би підтримку в кацапів більше ніж 73%.
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13.06.2023 08:17 Відповісти
У нього і так 146% підтримка
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13.06.2023 08:50 Відповісти
Дуже хороша таблиця, для тих хто скиглить, що ми фінансово не могли б утримувати ядерну зброю. Звісно всю, що залишилась, не змогли б. Але, Ізраїль за 1,2 мільярди - від 80 до
400 боєголовок, з засобами доставки, мінімум на 4500км. , Пакистан за 1 мільярд - 80-120 боєголовок, з засобами доставки, мінімум на 2450км.
Непідйомна сума для України, так? Один мільярд доларів в рік, і цієї війни не було б. Але дякуємо Кучмі з Кравчуком (а ще купі всіляких письменників, поетів, суспільних діячів і т.п. , що тоді зі сльозами щастя розказували, як увесь світ роззброїться за нашим прикладом)
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13.06.2023 08:36 Відповісти
Не забувайте, що Кучма і Кравчук були високою номенклатурою КПРС і служили як могли.
Україна матиме ядерну зброю на своїй території, правда, - не власного виробництва.
Трошки терпіння.
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13.06.2023 09:53 Відповісти
Кучма і Кравчук були містечковими партбонзами, що дорвались до влади, і використали його на власне збагачення, збагачення родичів і друзів і щиро раділи своїми спільними фото з міжнародними лідерами. Для них, колишніх дрібних партдіячів, це було неабияким досягненням. Про Україну вони думали виключно в контексті власної вигоди. Кучма он з Монако підтверджує мої слова.
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13.06.2023 10:02 Відповісти
Найстрашніша зброя кацапів це нафта й газ на жаль
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13.06.2023 08:49 Відповісти
Уренгойський клімат нестабільний - там трапляються сезонні пожежі з вибухами сверловин.
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13.06.2023 09:44 Відповісти
Я не стал бы быть уверенным в достоверности этих кацапских данных.

И вот почему ...

Я не исключаю, что кацапы эту сумму лишь НОМИНАЛЬНО провели по данной статье расходов..., а вот РЕАЛЬНО ( кроме тех, что осели в карман) могли быть пущены в иную сторону для :

- сокрытия реального направления расходов

- создания видимости "актуальности" ядерного потенциала...
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13.06.2023 13:17 Відповісти
Ельцин в 1993 году продал в США весь плутоний. Ось така муйня, малята.
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13.06.2023 14:02 Відповісти
 
 