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обстріл (27076) Херсон (3193) Херсонщина (5366) Прокудін Олександр (176)

Росіяни минулої доби 39 разів обстріляли Херсонщину, три особи дістали поранення, - ОВА

херсонщина,обстріл

За минулу добу ворог випустив по території Херсонщини 177 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"По місту Херсон ворог випустив 8 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; заклад дошкільної освіти та будівлю магазину в Херсоні. У результаті ворожих обстрілів троє людей дістали поранення", - йдеться в повідомленні. 

Через підтоплення Херсона загинуло двоє людей. 

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13.06.2023 08:49 Відповісти
 
 