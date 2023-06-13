Росіяни минулої доби 39 разів обстріляли Херсонщину, три особи дістали поранення, - ОВА

За минулу добу ворог випустив по території Херсонщини 177 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"По місту Херсон ворог випустив 8 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; заклад дошкільної освіти та будівлю магазину в Херсоні. У результаті ворожих обстрілів троє людей дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Через підтоплення Херсона загинуло двоє людей.