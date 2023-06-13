Росіяни минулої доби 39 разів обстріляли Херсонщину, три особи дістали поранення, - ОВА
За минулу добу ворог випустив по території Херсонщини 177 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"По місту Херсон ворог випустив 8 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; заклад дошкільної освіти та будівлю магазину в Херсоні. У результаті ворожих обстрілів троє людей дістали поранення", - йдеться в повідомленні.
Через підтоплення Херсона загинуло двоє людей.
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Прощай немытая раССея
показати весь коментар13.06.2023 08:49 Відповісти Мені подобається 0
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