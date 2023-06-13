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Латвія (1291) прогноз (1374) росія (63574) Рінкевичс Едгарс (169)

Росія після війни може розпастися. Але є й інші сценарії, - глава МЗС Латвії Рінкевич

рінкевич,едгар

Міністр закордонних справ та обраний президент Латвії Едгарс Рінкевич припускає розпад Російської Федерації через наслідки війни, але вважає, що можливі багато інших сценаріїв.

Про це він сказав в інтерв’ю Європейській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Однозначно, Росія буде існувати і надалі. Я не знаю, наскільки великою вона буде за розміром. Чи буде вона більш імперіалістичною, більш агресивною, чи більш демократичною. Цього я не знаю. Але те, що я бачу - на жаль, не дає мені багато підстав для оптимізму", - зазначив Рінкевич.

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З його спостережень, зараз більшість росіян підтримують війну і не помітно, щоби влада Кремля ослабла. Водночас, з новими воєнними успіхами України у РФ вочевидь зростатиме усвідомлення, що Москва програє і хтось за це відповідальний.

"Але ми не знаємо, чи не призведе це до того, що Росія просто прагнутиме помсти. Що вони просто перегрупуються і будуть мститися. Чи це призведе до руйнування тієї Росії, яку ми знаємо, її поділ на менші шматки… Я не впевнений. Я вважаю, що наразі можливими є багато сценаріїв. І я би був дуже-дуже обережний у будь-яких прогнозах", - зазначив Рінкевич.

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Він додав, що, як майбутній президент Латвії, готуватиметься до будь-яких сценаріїв.

"Переможена, принижена Росія, яка прагне помсти - це дуже небезпечний сценарій. Росія, яка розвалюється - також небезпечний сценарій. Що буде з ядерною зброєю? Що відбудеться з людьми, які можуть почати конфлікт всередині Росії - наприклад, громадянську війну. Або якщо шматки колишньої Росії почнуть війну один з одним. Або… Словом, ми досі маємо кордон з Росією, тому це також небезпечний сценарій.

А ще можливий сценарій, коли Росія просто оголосить, що вона перемогла і буде намагатися переконати суспільство у тому, що треба йти далі", - допустив Рінкевич.

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На його думку, у кращому випадку Росія могла би піти шляхом повоєнної Німеччини і поступово демократизуватися, але він не дуже вірить, що це можливо, тому що РФ буде у зовсім іншій ситуації, аніж Німеччина після капітуляції Третього Рейху.

"Я би не виключав жоден ці сценаріїв. Однак ми маємо бути дуже-дуже обережними. І всі це сценарії змушуватимуть президентів і прем’єрів у державах-сусідах і не тільки у сусідах бути напоготові вдень і вночі", - підсумував він.

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Топ коментарі
+9
Как же вьелся тезис многим, что раха развалится! Не развалится! Там так жили всегда. Там царь всегда был почитаем, вне зависимости от идеологии. Это стало большой проблемой для мира. И конечно Китай в том числе. Не стоило 25 лет назад Китаю технологии давать и сборку брендов. Роковая ошибка.
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13.06.2023 08:29
+5
Досить жити у рожевих ілюзіях - немає ніяких причин для розпаду парашиї.
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13.06.2023 08:23
+4
Це треба дивитися, з яким результатом ,скінчітся війна . Не треба, їх закидувати шапками .
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13.06.2023 08:29
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Распад параши- это образование многих куч говна вместо одной.
Объём тот же, но поверхность больше, поэтому и вонь сильнее.
Только 100%-ная утилизация всего кацапья на 2 метра под землю.
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13.06.2023 08:23 Відповісти
Не погоджуюсь.

Половина тих "куч" геополітично вирушать на Схід та Південь,
їм буде начхати на Євросоюз, НАТО, "імпєрскасть" і т.д.
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13.06.2023 08:45 Відповісти
Тоже не согласен...
Один из вариантов, о котором говорит Рінкевич :
"...шматки колишньої Росії почнуть війну один з одним,,,"
Блин... Вот самый лучший сценарий!.. Пусть паРаша развалится на мелкие клочки, а осколки недонации перебьют друг друга сами...
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13.06.2023 11:21 Відповісти
Это только влажные мечты. Население параши должно быть уничтожено целиком силами цивилизованного мира с посильным участием в этом прекрасном деле Украины.
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13.06.2023 12:33 Відповісти
Якщо просто спостерігати...то да.
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13.06.2023 08:23 Відповісти
Досить жити у рожевих ілюзіях - немає ніяких причин для розпаду парашиї.
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13.06.2023 08:23 Відповісти
Є, причин для цього достатньо.
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13.06.2023 08:56 Відповісти
причини є..але бояться наслідків...не ми ,а ті геополітики ,які боялись розпаду савєцкого саюза
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13.06.2023 09:07 Відповісти
На жаль (для нас) сукупному Заходу легше контролювати централізовану Росію, подобається це нам чи ні. З цього і виходьте.
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13.06.2023 08:26 Відповісти
...сукупному Заходу було легше контролювати російську імперію... сукупному Заходу було легше контролювати ссср...
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13.06.2023 08:29 Відповісти
Как же вьелся тезис многим, что раха развалится! Не развалится! Там так жили всегда. Там царь всегда был почитаем, вне зависимости от идеологии. Это стало большой проблемой для мира. И конечно Китай в том числе. Не стоило 25 лет назад Китаю технологии давать и сборку брендов. Роковая ошибка.
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13.06.2023 08:29 Відповісти
та і рф теж захід з колін підіймав
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13.06.2023 08:53 Відповісти
Не стоило 25 лет назад Китаю технологии давать и сборку брендов. думаю це із за жадібності фсьо мани мани
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13.06.2023 08:55 Відповісти
совок развалился и ********* развалится
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13.06.2023 09:12 Відповісти
Нас би цілком влаштувало "всєгда" в межах кордонів мацковської помийки 13-14 століття.
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13.06.2023 10:54 Відповісти
Раза разваливается с 1918г поступательно. Второй этап был в 1991г., сейчас будет третий этап, окончательный.
Римская империя также разваливалась несколько столетий
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13.06.2023 11:50 Відповісти
Це треба дивитися, з яким результатом ,скінчітся війна . Не треба, їх закидувати шапками .
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13.06.2023 08:29 Відповісти
точно так..була перша чеченська...потім рашисти перегрупувались накопичили сили і в другу чеченську захопили Ічкерію повністю.
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13.06.2023 09:04 Відповісти
ракети вже "закінчились" -пішли розпади і розломи ..
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13.06.2023 08:31 Відповісти
Тількі распад на декілька, краще десятків, частин, інщі сценарії ідуть до сракі.
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13.06.2023 08:32 Відповісти
По великому рахунку нічого тіи рашці не станеться -- в них є вихід на Китаи Індію Індокитаи --- навіть коли ми іх виженем -- скажуть шо це НАТА .
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13.06.2023 08:33 Відповісти
Щоб робити помсту, треба мати чим робити. Задача світової спільноти після війни зробити так, щоб у раїсі не було чим. А у себе хай що хочуть роблять.
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13.06.2023 08:33 Відповісти
На скільки зрозумів, Рінкевич почав очкувати. Всі сценарії в нього куйові.
А в нас один сценарій, педоросії п...да.
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13.06.2023 08:38 Відповісти
сегодня речь идет о Российском автономном районе Китая, который как и Северной Кореей терроризирует Цивилизацию. (как палкой ковыряет кучу своего дерьма под окном соседей)
быть ли ему одним целым, или поделить и лечить частями.
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13.06.2023 08:39 Відповісти
сценаріст однако
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13.06.2023 08:46 Відповісти
якщо московію не розгромити у війні та на їхній території, то нічого не зміниться, ніхто не розпадеться і ніхто не зупинить війну.
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13.06.2023 08:51 Відповісти
Скільки пустопорожніх балачок.
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13.06.2023 08:53 Відповісти
а навіщо ти їх читаеш?
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13.06.2023 08:58 Відповісти
Тому до їх на Цензорі пишуть,розумнику.
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13.06.2023 09:02 Відповісти
Будемо реалістами, навряд чи вона розвалиться. Скоріше і далі буде бурлити, все більше нагадуючи собою вигрібну яму. Питання лише в тому, як захистити себе від цього, щоб не заливало, та не бризкало.
Знову ж таки, майже нікому (окрім її сусідів) не потрібен її розвал, і питання не лише в ядерній зброї. Це і безмежний вал біженців, і що саме головне - підсилення Китая, Ірану, Талібану.... Чудово зрозуміло, що вони почнуть експансію на територію рашки. В основному Китай, Іран скоріше спробує проковтнути Туркменістан і полізе в Казахстан, Таджикистан ще більше підпаде під вплив талібів, а Росію до Сибіру мінімум захопить Китай (Киргизстан уже де факто їх колонія). І я не впевнений, що нам буде краще мати під боком не шизонутих рашистів, а китайців. Котрі ще і отримають величезний плюс, від безмежного доступу до ресурсів.
Тому скоріше вони будуть ще довго варитись "в своєму котлі", і може через 30-40 років і народять з себе щось демократичне. Але скоріше перетворяться в ще одну КНДР, або скоріше Іран (замість мусульманства - РПЦ) і будуть періодично лякати світ ядерною зброєю в обмін на допомогу.
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13.06.2023 09:05 Відповісти
Не бачу передумов для розпаду рф. Там немає критичної маси, яка могла б призвести до цього.
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13.06.2023 09:20 Відповісти
Кацапія розпадеться бо то є Імперія. Але рабів треба підштовхнути до самоїдства. Цього не роблять - бо не вміють. Не вміють бо нічому не навчилися за усе життя. В нашій країні усе що ми бачимо, чуємо є псевдо. Справжнє завжди сховано за цим псевдо.
Псевдо еліти - роблять псевдо добро для усіх інших, окрім себе. Для себе - справжнє.
Невже в Україні не лишилося справжніх людей? Усі тільки й мріють про багатство. Та міряють його грошима. Шановні, то не є так.
Ще у незапам'ятні часи мудрі люди казали про правителів "ми будемо правити вами доти доки ви нам заздрите".
В нас кожен другий - заздрить та хоче бути правителем та на секунду не бажає вчитися тому як робити справжнє добро. А не псевдо.
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13.06.2023 09:24 Відповісти
Замість того щоб гуртом надерти рило агресору лунає така "обережна" гидота. Ось такі обережні соплі завжди заохочували москолів до воєн. Тільки груба сила змусить москаля відступити. Без варіантів.
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13.06.2023 09:43 Відповісти
Яка різниця хто буде погрожувати ядерною бімбою? нинішнє ху йло при цілісній федерації чи якісь пригожини/шойги/патрушеви при розваленій федерації? Тому потрібно валити той лепрозорій на частини. І нехай там кацапи гризуться поміж собою на болотах. Надії на те, що вони стануть демократичною країною по типу післявоєнної Німеччини 0,йух десятих.
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13.06.2023 09:51 Відповісти
Стоит глянуть на историю. рос империя развалилась, вступив в 1 мировую. Совок развалился, проиграв афганскую войну. Так что закономерность есть. А беря во внимание, что раша - это тюрьма совершенно разных народов, так что все может быть
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13.06.2023 09:56 Відповісти
там разве что только южные кавказские регионы смогут отвалиться - Дагестан, Ичкерия, Ингушетия, Татарстан, Башкорстостан. в остальных регионах проживает подавляющее большинство кацапни. коренные чукчи, эскимосы, другие этносы настолько там мизерны, что они вряд ли захотят создавать свои независимые государства. да и не позволят им этого сделать с центра. и на восстание они не сподобятся так как их мало. там восстать только даги и чеченцы смогут. возможно еще татары.
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13.06.2023 11:12 Відповісти
То что Вы написали, это тоже немало для начала развала недоимперии.
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13.06.2023 11:56 Відповісти
Заберіть в кацапа телевізор - і все. Як тільки в "ящику" з'являється альтернативна думка, зразу наступає кінець 80 років в СССР.
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13.06.2023 11:02 Відповісти
РОСІЯ РОЗВАЛИТЬСЯ, ПРО ЦЕ ОСТАННЯ МИСКА-БІБЛІЯ НА ОСТАННІЙ ЛОЖЦІ МОВІ. МАЄТЕ ЗДІБНОСТІ БАЧИТИ ЧАС - ТОДІ ПОВИННІ ПРО ЦЕ ЗНАТИ. БОГ СВОЇХ РІШЕНЬ НЕ ВІДМІНЯЄ. АРХ М
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13.06.2023 15:22 Відповісти
До речі - всі десять білих одеж відповідно ДЕСЯТИ ЗАПОВІДЯМ наразі світом зношені, тож де кому й за якою тарілкою країною сидіти вирішується в часі в відповідності до кількості їх виконання, починаючи з ОСТАННЬОЇ. Якщо мали БОГА за БАТЬКА, то мали б й йти за ним слідом ЩОБ ЗНАТИ ВСЕ, тож не ******* про боголюбство, бо я жодному вашому слову не повірю. АРХ М
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13.06.2023 15:37 Відповісти
 
 