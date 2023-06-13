Росія після війни може розпастися. Але є й інші сценарії, - глава МЗС Латвії Рінкевич
Міністр закордонних справ та обраний президент Латвії Едгарс Рінкевич припускає розпад Російської Федерації через наслідки війни, але вважає, що можливі багато інших сценаріїв.
Про це він сказав в інтерв’ю Європейській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Однозначно, Росія буде існувати і надалі. Я не знаю, наскільки великою вона буде за розміром. Чи буде вона більш імперіалістичною, більш агресивною, чи більш демократичною. Цього я не знаю. Але те, що я бачу - на жаль, не дає мені багато підстав для оптимізму", - зазначив Рінкевич.
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З його спостережень, зараз більшість росіян підтримують війну і не помітно, щоби влада Кремля ослабла. Водночас, з новими воєнними успіхами України у РФ вочевидь зростатиме усвідомлення, що Москва програє і хтось за це відповідальний.
"Але ми не знаємо, чи не призведе це до того, що Росія просто прагнутиме помсти. Що вони просто перегрупуються і будуть мститися. Чи це призведе до руйнування тієї Росії, яку ми знаємо, її поділ на менші шматки… Я не впевнений. Я вважаю, що наразі можливими є багато сценаріїв. І я би був дуже-дуже обережний у будь-яких прогнозах", - зазначив Рінкевич.
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Він додав, що, як майбутній президент Латвії, готуватиметься до будь-яких сценаріїв.
"Переможена, принижена Росія, яка прагне помсти - це дуже небезпечний сценарій. Росія, яка розвалюється - також небезпечний сценарій. Що буде з ядерною зброєю? Що відбудеться з людьми, які можуть почати конфлікт всередині Росії - наприклад, громадянську війну. Або якщо шматки колишньої Росії почнуть війну один з одним. Або… Словом, ми досі маємо кордон з Росією, тому це також небезпечний сценарій.
А ще можливий сценарій, коли Росія просто оголосить, що вона перемогла і буде намагатися переконати суспільство у тому, що треба йти далі", - допустив Рінкевич.
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На його думку, у кращому випадку Росія могла би піти шляхом повоєнної Німеччини і поступово демократизуватися, але він не дуже вірить, що це можливо, тому що РФ буде у зовсім іншій ситуації, аніж Німеччина після капітуляції Третього Рейху.
"Я би не виключав жоден ці сценаріїв. Однак ми маємо бути дуже-дуже обережними. І всі це сценарії змушуватимуть президентів і прем’єрів у державах-сусідах і не тільки у сусідах бути напоготові вдень і вночі", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Объём тот же, но поверхность больше, поэтому и вонь сильнее.
Только 100%-ная утилизация всего кацапья на 2 метра под землю.
Половина тих "куч" геополітично вирушать на Схід та Південь,
їм буде начхати на Євросоюз, НАТО, "імпєрскасть" і т.д.
Один из вариантов, о котором говорит Рінкевич :
"...шматки колишньої Росії почнуть війну один з одним,,,"
Блин... Вот самый лучший сценарий!.. Пусть паРаша развалится на мелкие клочки, а осколки недонации перебьют друг друга сами...
Римская империя также разваливалась несколько столетий
А в нас один сценарій, педоросії п...да.
быть ли ему одним целым, или поделить и лечить частями.
Знову ж таки, майже нікому (окрім її сусідів) не потрібен її розвал, і питання не лише в ядерній зброї. Це і безмежний вал біженців, і що саме головне - підсилення Китая, Ірану, Талібану.... Чудово зрозуміло, що вони почнуть експансію на територію рашки. В основному Китай, Іран скоріше спробує проковтнути Туркменістан і полізе в Казахстан, Таджикистан ще більше підпаде під вплив талібів, а Росію до Сибіру мінімум захопить Китай (Киргизстан уже де факто їх колонія). І я не впевнений, що нам буде краще мати під боком не шизонутих рашистів, а китайців. Котрі ще і отримають величезний плюс, від безмежного доступу до ресурсів.
Тому скоріше вони будуть ще довго варитись "в своєму котлі", і може через 30-40 років і народять з себе щось демократичне. Але скоріше перетворяться в ще одну КНДР, або скоріше Іран (замість мусульманства - РПЦ) і будуть періодично лякати світ ядерною зброєю в обмін на допомогу.
Псевдо еліти - роблять псевдо добро для усіх інших, окрім себе. Для себе - справжнє.
Невже в Україні не лишилося справжніх людей? Усі тільки й мріють про багатство. Та міряють його грошима. Шановні, то не є так.
Ще у незапам'ятні часи мудрі люди казали про правителів "ми будемо правити вами доти доки ви нам заздрите".
В нас кожен другий - заздрить та хоче бути правителем та на секунду не бажає вчитися тому як робити справжнє добро. А не псевдо.