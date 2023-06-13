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золото (420) історія (1069) музей (438) Нідерланди (1503)

Для повернення "скіфського золота" Україна має сплатити 100 тис. євро за його зберігання, - Нацмузей історії. ФОТО

золото,скіфське

Перед тим, як 2 тисячі 111 об’єктів, серед яких 565 музейних предметів культурної спадщини, остаточно повернуть Україні, треба заплатити майже 100 тис. євро за їхнє зберігання.

Про це повідомила керівниця Скарбниці Національного музею історії України Наталя Панченко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Скарби 9 років пролежали в сейфі зі спеціальним температурним режимом, поки в Нідерландах тривала судова суперечка щодо того, куди їх повернути - до Києва, бо ці культурні цінності належать українській державі чи до кримських музеїв на окупований Росією півострів, бо ці археологічні предмети там зберігались до прибуття в Амстердам в січні 2014 року.

Читайте на Цензор.НЕТ: Наразі невідомо, що сталося зі скіфським золотом із окупованого росіянами Мелітополя, - Ткаченко

Верховний суд Нідерландів виніс остаточне рішення у цій справі 9 червня 2023 року на користь України.

Рішення про те, чи повернеться найближчим часом ця колекція в Україну чи залишиться закордоном до перемоги, Міністерство культури ще не ухвалило.

Головну частину повернутого скарбу, говорить Наталя Панченко, становлять лише деякі предмети пізньоскіфської доби. Переважна частина об’єктів, що залишилась в Нідерландах - це сарматські речі, знайдені на розкопках в бахчисарайському Усть-Альмінському городищі.

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Вік предметів - до 2 тисяч років. І найцінніші речі серед них - зовсім не золоті. Це китайські дерев’яні лаковані скриньки. Наталя каже, що ці фрагментовані знахідки - унікальні. Після розкопок частинки скриньок відправляли до японського майстра реставрації, в руках якого вони набули цілісного вигляду.

Для повернення скіфського золота Україна має сплатити 100 тис. євро за його зберігання, - Нацмузей історії 01

Китайські лаковані скриньки віком майже 2 тис. років

А найцінніша частина саме скіфської спадщини без перешкод повернулась до Києва одразу після завершення виставки в Музеї Аллана Пірса у 2014 році. Наталя каже, що скарбниця пишається своєю колекцією скіфського золота, серед яких і знаменита золота пектораль.

Попри це журналісти охрестили її справою "скіфського золота" і вона стала однією з перших судових суперечок, що пов’язана з агресією Росії від початку окупації нею Криму у 2014 році.

Читайте також: Росіяни вивозять до РФ культурні цінності з окупованих територій, - Центр нацспротиву

У 2013 у Боннському державному музеї LVR-Landes відкрили виставку "Крим. Золотий острів у Чорному морі". Український Інститут археології НАН створив її у співпраці з Інститутом Прадавньої історії Боннського університету надихаючись драмою Йоганна Вольфґанґа фон Ґете "Іфігенія в Тавриді". Для виставки надали свої колекції 4 кримські музеї та столичний Музей історії України.

У січні 2014 року золотий фонд української археології спакували і перевезли з Бонна до Амстердама в приватний музей Алларда Пірсона, де виставка продовжилась. Поки українські скарби показували в Нідерландах, Росія окупувала Крим. По завершенні виставки у амстердамського музею постало питання, куди надсилати експонати - чи до Києва, чи повернути кримським музеям.

Перемога у цій справі - це не лише можливість повернути до України цінну частину культурної спадщини. Рішення Верховного суду Нідерландів надає юридичне обґрунтування претензіям України на все національне надбання, викрадене Росією за 9 років війни, вважає колишня заступниця міністра культури Олеся Островська-Люта, яка очолила процес повернення цінностей до Києва навесні 2014 року.

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"Ця справа врешті стала для нас найкращим виходом. Тому що це рішення суду закриває питання в юридичній площині, в судовій практиці на міжнародному рівні щодо культурної спадщини Криму. Воно стосується не лише цих об’єктів, які ми відсудили у Нідерландах. Цей прецедент підтверджує, хто є суб’єктом рішення і кому належить ця спадщина", - підсумовує Островська-Люта.

"Якби тоді музей Аллана Пірсона повернув нам кримські скарби без цієї юридичної процедури, то у різних зловорожих сторін постійно би виникала можливість "качати" сумнів", - додає колишня заступниця Міністра культури.

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Топ коментарі
+16
Абзац, их мучили сомнения, а Украина - плати.
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13.06.2023 08:38
+14
100 тисяч? Фігня, зараз або одеський воєнком видасть пару довідок про інвалідність і збере кошти, або якась ОВА випустить по Шляху 3-4 чоловіків і теж збере потрібну суму. Або в ОПі зроблять кофе-брейк, і за ці 5-10 хвилин не вкрадуть 100 тис. з бюджету.
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13.06.2023 08:52
+12
А чому не Ze-шапіто ? Чи воно вже не презедент , а так - гундосий-клоун?
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13.06.2023 08:50
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Щоб вони вам боком вилізли....
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13.06.2023 08:38 Відповісти
Абзац, их мучили сомнения, а Украина - плати.
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13.06.2023 08:38 Відповісти
А почему нет, почему их не должно были мучить сомнения?
В правовых государствам именно так - если есть юридическая коллизия, никто и никогда не принимает важные решения сгоряча.
Также было и в послереволюционное время - 35 лет разбирали вопрос кому принадлежат десятки миллионов вложенных от имени царской семьи в европейские банки по факту смерти вкладчиков. Далеким наследникам Романовых или СССРу?
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13.06.2023 09:06 Відповісти
+ 100!

Dura lex, set lex - Закон є закон

Цей юридичний прецедент просто фантастичний!
Він показує, що юридичним сувереном є Держава та Нація, а не якісь краєзнавчі музеї Криму чи сепаратисткі "народні республіки".
Це ж і відповідь на т.зв. "нє всьо так однозначно - спорні території"

Дякуємо, Нідерланди!
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13.06.2023 09:40 Відповісти
Ось і я про те саме.
Війна, яка зараз відбувається, з юридичного погляду, це війна Права Закону проти Права Кулака і хто з ким і на якому боці воює, зрозуміло.
І суд Нідерландів ухвалив своє рішення саме виходячи із права закону. Але якщо почитати більшість коментарів, то їм це або незрозуміло або взагалі не приймається. Ментальність міняти тяжко, деякі взагалі на це нездатні
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13.06.2023 09:57 Відповісти
Спеціаліст, поясни мені будь ласка, а чи не повинен витрати відшкодувати винуватець, шахрай?

Такі розумні...
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13.06.2023 10:50 Відповісти
Звичайно повинен.
Звертайтеся до суду та вимагайте репарації з Росії на ці 100.000 євро.
Ви, здається, взагалі нічого не зрозуміли. Ця сума є побічним наслідком судового рішення, це для музею, для тих фахівців, які протягом 9 років добросовістно робили свою справу та зберегли всі раритети в цілості. Їм все одно на ту війну, вони РОБИЛИ СВОЮ СПРАВИ І ЦЯ СПРАВА ПОВИННО БУТИ ОПЛОЧЕНО. А вже ким, Україною чи Росією, знайтеся самі
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13.06.2023 11:15 Відповісти
Що повинно бути сплачено - звісно.

Так це повинно обов'язково бути у постанові - на кого покладені витрати.

І дискусія йде саме на тему що винуватець повинен компенсувати витрати і понесені збитки.
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13.06.2023 11:23 Відповісти
Пусть мучаются за свой счет.
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13.06.2023 09:55 Відповісти
зашебись сомнения! если перенести параллель на отношения между людьми то выглядит это так что я одолжил запаску с авто соседу, затем машину у меня угнали, и он тетерь сомневается кому отдавать колесо? угонщику или тому у кого брал, через десяток лет решил отдать тому у кого брал, но потребовать оплатить хранение, феерично!
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13.06.2023 10:37 Відповісти
та вони ж зубрили книжки і їм так хочеться щоб їх вважали розумними
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13.06.2023 10:51 Відповісти
С точки зрения рядового обывателя(это про колеса) вы правы, а с точки зрения международного права прав нидерландский суд.
В судопроизводство, особенно в таких тонких материях как наследство в особо крупных размерах или имущественная принадлежность между бывшими объектами одного государства, ничего просто не бывает. Рассмотрение иногда тянется десятилетиями.
Алекс Мышкевич(см. выше_ это понял. Создан прецедент, на котором будут базировать десятки и сотни будущих разбирательств.
Nik Home(см. ниже) вообще ничего не понял(Ну, типо, они книжки умные читали и думают что они сами умные а я со своим селянським розумом цього не розумію и розуміти не хочу)
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13.06.2023 11:07 Відповісти
Якщо Ви такий розумний, то до чого тут спадщина?

Йде питання окупації (ООН рішення є) і шахрайства.
Все дуже просто.
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13.06.2023 11:27 Відповісти
музей в Крыму государственный, это не частный музей, другими словами говоря это кладовка где государство хранит свои ценности. в связи с этим у меня возникает вопрос - что именно практически десять лет определял нидерландский суд, принадлежность ценностей кладовке или государству? либо какому государству принадлежит кладовка? может вы мне поясните что именно они подвергли сомнению?
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13.06.2023 11:46 Відповісти
В предпоследнем предложении вы все правильно определили
9 лет они определяли кому принадлежит Крым, потому что точно такой же судебный иск подала россия - "Крым наш и все что в Крыму тоже наше".
Понимаете, то, что у вас перед глазами и то, что вам абсолютно ясно и понятно, третьей стороне совсем не ясно и не понятно. Им надо было разобраться. Они разобрались и вынесли решение в порядке значимости:
1. Крым украинский
2. Скифское золото украинское и возвращается в Украину.
3. 9-летняя работа специалистов должна быть оплачена.
Что не так?
Считаете, что музейные расходы и зарплату специалистов за 9 лет должна россия оплачивать? Ну так и требуйте с нее. А музею какое до этого дело?
Они вне политики, они потратились и хотят возместить расходы
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13.06.2023 12:06 Відповісти
"9 лет они определяли кому принадлежит Крым" то есть они сомневались в международно принятых границах Украины... я даже комментировать этот бред не хочу!
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13.06.2023 12:21 Відповісти
Можете не комментировать, это ваше право так как вам все ясно и понятно. А вот третьей стороне, то есть нидерландскому суду, как я написал, это совсем не ясно и не понятно. Что видят и как понимают они?
До 1917 г. Крым принадлежал российской империи.
От 1917 и до 1954 он принадлежал российской федерации.
От 1954 и до 1991 он принадлежал республике Украине.
С 1991 и до 2014 он принадлежал государству Украина.
С 2014 юридический статус Крыма неопределен.
И почему вы отказываете им в праве разобраться в этой запутанной ситуации?
Украине все понятно - Крым украинский.
России тоже все понятно - Крым российский.
А Нидерланды в этой юридической загадке 9 лет разбирались. И все таки разобрались. Ну, и...???
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13.06.2023 12:50 Відповісти
Ах у еть. Они не отдавали нам наше золото и за ето еще и пеню насчитали. С другой стороны если бы они его отдали раньше рашистские окупанты бы его уже забрали
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13.06.2023 08:39 Відповісти
Не пеню, а послуги із зберігання та охорони


безплатно тільки котята родяться, да і то лише за соціалізму 😂
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13.06.2023 09:42 Відповісти
не неси х.ні
ще один типу під розумного хоче проканати

збитки сплачує винуватець - крадій.
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13.06.2023 10:54 Відповісти
Судові витрати авансом сплачує позивач!

Золото РФ не вкрала, а лише заявила права на нього. Якщо суд визнав правоту позивача, то він має присудити стороні, що програла, відшкодування позивачеві авансовані судові витрати. Ось так. Інакше ніякого судового розгляду не було б взагалі.
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13.06.2023 11:09 Відповісти
одні спеціялісти кругом....

З цієї логіки я заявлю свої права на те що знаходиться в Луврі, на період розгляду суд заборонить користування і по закінченню Лувр повинен сплатити витрати?

Ви бува не спеціаліст української судової системи?
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13.06.2023 11:19 Відповісти
Якщо суд визнає вашу неправоту, то призначить вам зобов'язання компенсувати Лувру авансовані ним судові витрати (бо він буде в суді відстоювати своє право, тобто буде позивачем). Судді в Європі не беруть хабарі, тому зарплата для них це засіб існування. В Україні суддям їх зарплатня *****, бо за рахунок хабарів отримують набагато більше!
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13.06.2023 13:37 Відповісти
Порошенко сплатить.
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13.06.2023 08:40 Відповісти
А чому не Ze-шапіто ? Чи воно вже не презедент , а так - гундосий-клоун?
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13.06.2023 08:50 Відповісти
Воно вже 45 років як гундосий-клоун
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13.06.2023 08:58 Відповісти
Так була ж новина що перед війною повернули.
Здається в Херсон.
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13.06.2023 08:42 Відповісти
плати та забирай, доки не нарахували 200
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13.06.2023 08:45 Відповісти
Дохлой руснёй возьмут?
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13.06.2023 08:46 Відповісти
Клован оголосить всеукраїнський збір. З мільярдів на асфальт відривати ніззя.
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13.06.2023 08:49 Відповісти
Чот ерунда какая то. Исторические ценности - собственность государства. Если не были, конечно, в частной коллекции. Договор с музеем Аллана Пирсона, следовательно, заключался с одобрения и под патронажем министерства культуры Украины и предметы должны были быть возвращены Украине. Потом, после аннексии Крыма, музей видимо закозлился отдавать экспонаты, в связи с чем Украина была вынуждена обратиться в суд. Получается музей Пирсона совершил неправомерные действия и никаких счетов за хранение здесь не должно быть
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13.06.2023 08:51 Відповісти
А бабла срубить на халяву?
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13.06.2023 08:59 Відповісти
Ну как бы халява не грех. Грех вестись на поводу тех, кто хочет тебя облапошить
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13.06.2023 11:26 Відповісти
"пощастило" що врешті-решт не росії а нам дісталося.

але тепер на всі пропозиції заходу надати наші музейні цінности на виставку посилати нах**.

хочуть побачити українські раритети - нехай приїжджають в Україну.

бо як в анекдоті - нашим салом по нашим же губам. ми не просили утримувати і нараховувати нам вартість утримання.
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13.06.2023 08:51 Відповісти
Сашко, ти трішечки дурний!

Кожна виставка це передусім бізнес-проєкт.
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13.06.2023 09:45 Відповісти
пане, ви трішечки дебіл.

бо розмови про бізнес-проєкти не було. була розмова про те, що захід просив Україну надати музейні цінности на виставку а коли Україна погодилася то їй влупили додаткові витрати хоча то все підпадає під форс-мажор.

і тому не треба все міряти грошима. я пригадую як на заході люди виступили проти перевезення дерев'яного ісуса на виставку хоча і піп просив і місцева влада.

бо не треба усе міряти грошима.
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13.06.2023 09:56 Відповісти
Кожна... окрім гуманітарних, освітніх non profit проектів 😉
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13.06.2023 12:36 Відповісти
100 тисяч? Фігня, зараз або одеський воєнком видасть пару довідок про інвалідність і збере кошти, або якась ОВА випустить по Шляху 3-4 чоловіків і теж збере потрібну суму. Або в ОПі зроблять кофе-брейк, і за ці 5-10 хвилин не вкрадуть 100 тис. з бюджету.
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13.06.2023 08:52 Відповісти
Або Володимир Олександрович міг би свого лісапеда продати, все одно не їздить , чи Рєзніков сотню другу яєць.
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13.06.2023 09:09 Відповісти
Після скандалу, що влаштував Єрмак з Зеленським міністерству оборони, результати торгів на закупівлю продуктів харчування при яких загальна ціна знижена з 24 671 395 000 гривень до 18 298 870 368 гривень заблокована. МО відмовляється підписувати протоколи торгів. Вище керівництво країни вимагає від МО позаконкурсної передачі замовлень конкретним фірмам, відміни аукціонної закупівлі і поверненню прямої форми укладення угод. Приблизна сума збитків від цього до кінця року може сягнути 3-4 млрд. гривен. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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13.06.2023 12:18 Відповісти
Зараз слуги на приватних джетах в Амстердам кілька мільйонів євро прокатають прояснити обстановку з виплати 100 тис.
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13.06.2023 12:40 Відповісти
Це має сплатити рашка! Саме з її ініціативи наше золото своєчасно не повернули європейці, або Данія повинна сплатити, бо стільки років розглядала очевидну справу!
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13.06.2023 09:12 Відповісти
пардон, Нідерланди...
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13.06.2023 09:13 Відповісти
Почитайте мій пост трохи вище.
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13.06.2023 11:12 Відповісти
А тут можна і посудитися. По ідеї всі судові і супутні витрати повинна нести сторона що програла. Можна зараз заплатити, скажемо, з конфіскованих активів Медведчука, а потім спокійно, років за 10, відсудити кошти у росії. З процентами.
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13.06.2023 09:12 Відповісти
Еще десять років в Нидерландах?🤣
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13.06.2023 09:19 Відповісти
Чого? Заплатити, повернути та потроху судитися. 100 тисяч ойро не така вже захмарна сума. Як кажуть: "Когда речь идёт о чести семьи, разговор о деньгах неуместен".
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13.06.2023 09:25 Відповісти
Можна навіть сказати незначна з урахуванням витрат на юристів, середній тариф у Нідерландах 300-450 євро/год.
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13.06.2023 13:07 Відповісти
В решении суда можно было это повесить на проигравшую сторону, которая это все замутила
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13.06.2023 09:25 Відповісти
Прийшли двоє селян до судді, щоб той визначив кому належить коза.
Вирок очевидний - козу забрав суддя за свою роботу, а селяни лишилися голі і босі.
Мабуть, є така притча. Повинна бути
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13.06.2023 09:32 Відповісти
А чого це Україна має платити за зберігання? Нехай платить той, хто програв суд у цій справі. це ж кацапи судилися з Україною за це золото. От нехай тепер і заплатять.
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13.06.2023 09:41 Відповісти
Почитайте мій пост трохи вище.
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13.06.2023 11:13 Відповісти
Заплатити , скарби забрати , подати на росію в суд і заставити виплатити витрачені кошти.
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13.06.2023 09:42 Відповісти
без питань! заплатити і ЗАБОРОНИТИ НА СТО РОКІВ НА ЗАКОННОМУ РІВНІ ВИВОЗИТИ АБСОЛЮТНО ВСІ МУЗЕЙНІ ЦІННОСТІ З УКРАЇНИ НА ПОКАЗ В ЄВРОПУ!!
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13.06.2023 10:02 Відповісти
також відправка в Україну затримувалась, бо срані мосКАЛі подавали апеляцію, яку ПРОГРАЛИ!!! то чому суд не заставив зняти гроші з мосКАЛів, які ПРОГРАЛИ АПЕЛЯЦІЮ????
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13.06.2023 10:04 Відповісти
а може нам повинні голандці сплатити за те, що вони користувались нашим майном весь цей час?
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13.06.2023 10:07 Відповісти
Хай краще Скіфське зхолото зберігається в Європі, бо не хочеться щоб його взяли собі щури з ОП як будуть дарувати його своїм гейшам чи зеленський.
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13.06.2023 11:06 Відповісти
Хай краще ще позберігають. Бо тут після Зельоних потім будуть шукати по їхнім маєткам по всьому світу.
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13.06.2023 12:08 Відповісти
Голландия конечно много сделала для Украины,но после таких вот зашкваров,ценности из страны,ни на какие выставки впредь не стоит вывозить.Хотят что увидеть,пусть все приезжают в Украину...после войны.
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13.06.2023 12:58 Відповісти
Ви читали новину? Колекція спочатку експозувалася у Німеччині. Ще невідомо як би німці вирішили вступити у 2014 році.

Alain Parson - це приватний музей який (через обставини) виконав роботи зі зберігання. Це розумна сума за 9 років, бо як русю тицяють мордою в рішення на користь України взагалі безцінно!
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13.06.2023 13:28 Відповісти
После таких прецедентов,никаких выставок...нигде.Нужно быть полными дебилами,чтобы 9 лет решать,кому принадлежат экспонаты-стране которая их вывезла и на данный момент существует и будет существовать,или захватчикам,которые мало того что захватили территорию этой страны,так еще и претендовали ее на сокровища.Это конечно-очень "сложное и спорное решение было" а теперь Украина еще и должна,за то что одни дегенераты,не могли 9 лет определиться с очевидными вещами.Ну,если так долго не могли-то собственно сами и платите,бо Вам давали коллекцию под гарантии вашей страны,а не "еврейского ломбарда" по факту.Позорище!
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13.06.2023 14:03 Відповісти
вирішили у встановлені міжнародним законом стоки, московія роками подавала апеляції, швидше за все ви це знаєте і ваші коментарі просто "операція під чужим прапором"
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14.06.2023 10:17 Відповісти
В отличие от вас,у меня прапор как раз таки украинский видно,в отличие от вашего "еврейского ломбарда"
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14.06.2023 10:28 Відповісти
Мудилы!-подержали у себя 9 лет,а теперь -мы с понтом охраняли,зря не сидели,отслюнявьте теперь нам...пида...сы
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14.06.2023 17:36 Відповісти
 
 