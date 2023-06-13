Для повернення "скіфського золота" Україна має сплатити 100 тис. євро за його зберігання, - Нацмузей історії. ФОТО
Перед тим, як 2 тисячі 111 об’єктів, серед яких 565 музейних предметів культурної спадщини, остаточно повернуть Україні, треба заплатити майже 100 тис. євро за їхнє зберігання.
Про це повідомила керівниця Скарбниці Національного музею історії України Наталя Панченко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Скарби 9 років пролежали в сейфі зі спеціальним температурним режимом, поки в Нідерландах тривала судова суперечка щодо того, куди їх повернути - до Києва, бо ці культурні цінності належать українській державі чи до кримських музеїв на окупований Росією півострів, бо ці археологічні предмети там зберігались до прибуття в Амстердам в січні 2014 року.
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Верховний суд Нідерландів виніс остаточне рішення у цій справі 9 червня 2023 року на користь України.
Рішення про те, чи повернеться найближчим часом ця колекція в Україну чи залишиться закордоном до перемоги, Міністерство культури ще не ухвалило.
Головну частину повернутого скарбу, говорить Наталя Панченко, становлять лише деякі предмети пізньоскіфської доби. Переважна частина об’єктів, що залишилась в Нідерландах - це сарматські речі, знайдені на розкопках в бахчисарайському Усть-Альмінському городищі.
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Вік предметів - до 2 тисяч років. І найцінніші речі серед них - зовсім не золоті. Це китайські дерев’яні лаковані скриньки. Наталя каже, що ці фрагментовані знахідки - унікальні. Після розкопок частинки скриньок відправляли до японського майстра реставрації, в руках якого вони набули цілісного вигляду.
Китайські лаковані скриньки віком майже 2 тис. років
А найцінніша частина саме скіфської спадщини без перешкод повернулась до Києва одразу після завершення виставки в Музеї Аллана Пірса у 2014 році. Наталя каже, що скарбниця пишається своєю колекцією скіфського золота, серед яких і знаменита золота пектораль.
Попри це журналісти охрестили її справою "скіфського золота" і вона стала однією з перших судових суперечок, що пов’язана з агресією Росії від початку окупації нею Криму у 2014 році.
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У 2013 у Боннському державному музеї LVR-Landes відкрили виставку "Крим. Золотий острів у Чорному морі". Український Інститут археології НАН створив її у співпраці з Інститутом Прадавньої історії Боннського університету надихаючись драмою Йоганна Вольфґанґа фон Ґете "Іфігенія в Тавриді". Для виставки надали свої колекції 4 кримські музеї та столичний Музей історії України.
У січні 2014 року золотий фонд української археології спакували і перевезли з Бонна до Амстердама в приватний музей Алларда Пірсона, де виставка продовжилась. Поки українські скарби показували в Нідерландах, Росія окупувала Крим. По завершенні виставки у амстердамського музею постало питання, куди надсилати експонати - чи до Києва, чи повернути кримським музеям.
Перемога у цій справі - це не лише можливість повернути до України цінну частину культурної спадщини. Рішення Верховного суду Нідерландів надає юридичне обґрунтування претензіям України на все національне надбання, викрадене Росією за 9 років війни, вважає колишня заступниця міністра культури Олеся Островська-Люта, яка очолила процес повернення цінностей до Києва навесні 2014 року.
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"Ця справа врешті стала для нас найкращим виходом. Тому що це рішення суду закриває питання в юридичній площині, в судовій практиці на міжнародному рівні щодо культурної спадщини Криму. Воно стосується не лише цих об’єктів, які ми відсудили у Нідерландах. Цей прецедент підтверджує, хто є суб’єктом рішення і кому належить ця спадщина", - підсумовує Островська-Люта.
"Якби тоді музей Аллана Пірсона повернув нам кримські скарби без цієї юридичної процедури, то у різних зловорожих сторін постійно би виникала можливість "качати" сумнів", - додає колишня заступниця Міністра культури.
Будь ласка, зачекайте...
В правовых государствам именно так - если есть юридическая коллизия, никто и никогда не принимает важные решения сгоряча.
Также было и в послереволюционное время - 35 лет разбирали вопрос кому принадлежат десятки миллионов вложенных от имени царской семьи в европейские банки по факту смерти вкладчиков. Далеким наследникам Романовых или СССРу?
Dura lex, set lex - Закон є закон
Цей юридичний прецедент просто фантастичний!
Він показує, що юридичним сувереном є Держава та Нація, а не якісь краєзнавчі музеї Криму чи сепаратисткі "народні республіки".
Це ж і відповідь на т.зв. "нє всьо так однозначно - спорні території"
Дякуємо, Нідерланди!
Війна, яка зараз відбувається, з юридичного погляду, це війна Права Закону проти Права Кулака і хто з ким і на якому боці воює, зрозуміло.
І суд Нідерландів ухвалив своє рішення саме виходячи із права закону. Але якщо почитати більшість коментарів, то їм це або незрозуміло або взагалі не приймається. Ментальність міняти тяжко, деякі взагалі на це нездатні
Такі розумні...
Звертайтеся до суду та вимагайте репарації з Росії на ці 100.000 євро.
Ви, здається, взагалі нічого не зрозуміли. Ця сума є побічним наслідком судового рішення, це для музею, для тих фахівців, які протягом 9 років добросовістно робили свою справу та зберегли всі раритети в цілості. Їм все одно на ту війну, вони РОБИЛИ СВОЮ СПРАВИ І ЦЯ СПРАВА ПОВИННО БУТИ ОПЛОЧЕНО. А вже ким, Україною чи Росією, знайтеся самі
Так це повинно обов'язково бути у постанові - на кого покладені витрати.
І дискусія йде саме на тему що винуватець повинен компенсувати витрати і понесені збитки.
В судопроизводство, особенно в таких тонких материях как наследство в особо крупных размерах или имущественная принадлежность между бывшими объектами одного государства, ничего просто не бывает. Рассмотрение иногда тянется десятилетиями.
Алекс Мышкевич(см. выше_ это понял. Создан прецедент, на котором будут базировать десятки и сотни будущих разбирательств.
Nik Home(см. ниже) вообще ничего не понял(Ну, типо, они книжки умные читали и думают что они сами умные а я со своим селянським розумом цього не розумію и розуміти не хочу)
Йде питання окупації (ООН рішення є) і шахрайства.
Все дуже просто.
9 лет они определяли кому принадлежит Крым, потому что точно такой же судебный иск подала россия - "Крым наш и все что в Крыму тоже наше".
Понимаете, то, что у вас перед глазами и то, что вам абсолютно ясно и понятно, третьей стороне совсем не ясно и не понятно. Им надо было разобраться. Они разобрались и вынесли решение в порядке значимости:
1. Крым украинский
2. Скифское золото украинское и возвращается в Украину.
3. 9-летняя работа специалистов должна быть оплачена.
Что не так?
Считаете, что музейные расходы и зарплату специалистов за 9 лет должна россия оплачивать? Ну так и требуйте с нее. А музею какое до этого дело?
Они вне политики, они потратились и хотят возместить расходы
До 1917 г. Крым принадлежал российской империи.
От 1917 и до 1954 он принадлежал российской федерации.
От 1954 и до 1991 он принадлежал республике Украине.
С 1991 и до 2014 он принадлежал государству Украина.
С 2014 юридический статус Крыма неопределен.
И почему вы отказываете им в праве разобраться в этой запутанной ситуации?
Украине все понятно - Крым украинский.
России тоже все понятно - Крым российский.
А Нидерланды в этой юридической загадке 9 лет разбирались. И все таки разобрались. Ну, и...???
безплатно тільки котята родяться, да і то лише за соціалізму 😂
ще один типу під розумного хоче проканати
збитки сплачує винуватець - крадій.
Золото РФ не вкрала, а лише заявила права на нього. Якщо суд визнав правоту позивача, то він має присудити стороні, що програла, відшкодування позивачеві авансовані судові витрати. Ось так. Інакше ніякого судового розгляду не було б взагалі.
З цієї логіки я заявлю свої права на те що знаходиться в Луврі, на період розгляду суд заборонить користування і по закінченню Лувр повинен сплатити витрати?
Ви бува не спеціаліст української судової системи?
Здається в Херсон.
але тепер на всі пропозиції заходу надати наші музейні цінности на виставку посилати нах**.
хочуть побачити українські раритети - нехай приїжджають в Україну.
бо як в анекдоті - нашим салом по нашим же губам. ми не просили утримувати і нараховувати нам вартість утримання.
Кожна виставка це передусім бізнес-проєкт.
бо розмови про бізнес-проєкти не було. була розмова про те, що захід просив Україну надати музейні цінности на виставку а коли Україна погодилася то їй влупили додаткові витрати хоча то все підпадає під форс-мажор.
і тому не треба все міряти грошима. я пригадую як на заході люди виступили проти перевезення дерев'яного ісуса на виставку хоча і піп просив і місцева влада.
бо не треба усе міряти грошима.
Вирок очевидний - козу забрав суддя за свою роботу, а селяни лишилися голі і босі.
Мабуть, є така притча. Повинна бути
Alain Parson - це приватний музей який (через обставини) виконав роботи зі зберігання. Це розумна сума за 9 років, бо як русю тицяють мордою в рішення на користь України взагалі безцінно!