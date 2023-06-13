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Укргідроенерго (340) вода (1168) Каховська ГЕС (565)

"Укргідроенерго" припинило заміри рівня води в Каховському водосховищі через те, що він опустився нижче рівня датчиків

водосховище,каховське

Проведення замірів рівнів води по посту Нікополь фахівцями Укргідрометцентру тимчасово припинені через замулення нижче встановлених датчиків. Фахівці Укргідроенерго спільно з іншими організаціями продовжують шукати інші способи здійснення замірів.

Про це повідомили в "Укргідроенерго", інформує Цензор.НЕТ.

"Через різке зниження рівня води у нижньому водосховищі Дніпровської ГЕС гідроагрегати станції працюють з обмеженнями. ГЕС продовжують акумулювати воду у верхніх водосховищах Дніпра. Це необхідно для літніх екологічних попусків", - йдеться в повідомленні.

В "Укргідроенерго" закликали ощадливо використовувати електроенергію, особливо у вечірні години.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У Херсонській області внаслідок підриву російськими військами дамби Каховської ГЕС затопило території національного природного парку "Нижньодніпровський".

Міністерство охорони здоров’я закликає не вживати рибу, яка загинула через падіння рівня води внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Безпечного способу її приготувати не існує.

В Укргідроенерго прогнозують, що потоп на Херсонщині триватиме приблизно ще два тижні. Лише в середині липня Дніпро відступить із затоплених населених пунктів півдня країни.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попереджає про збільшення загрози спалаху в Україні через підрив Каховської ГЕС низки інфекційних хвороб, зокрема холери та інших захворювань, що передаються через воду.

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А геодезістами Укргідроенерго вже розучилось користуватись?
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13.06.2023 09:38 Відповісти
А як не вживати цю рибу, якщо незабаром вона лежатиме на прилавках,
чи висітиме на базарах як таранька ?
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13.06.2023 09:41 Відповісти
і рулеткою теж ...
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13.06.2023 09:52 Відповісти
От же ж проблема - ну, немає вже того водосховища, і вимірювати там нічого. До речі, воно було побудоване за проєктом ще сталіна, який планував використовувати його перш за усе як водну оборонну споруду, бо пам'ятав, як гітлеровські танки швидко захопили ті території у 1941-42 роках. А ця водяна перешкода не давала б можливості форсувати дніпровські простори силам західних військ. Це вже потім почали якісь "мирні" варіанти використання реалізовувати, типу, канал на Крим, зрошування і т.п. Але початково усе задумувалось як військова споруда. І знову ж таки, усе це - на нашій території, сук@
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13.06.2023 12:02 Відповісти
 
 