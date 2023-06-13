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Новини
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Молдова (2017) росія (63574)

Росія прагне відновити вплив у Молдові й використати її у війні проти України, - глава МВС Ревенко

анна,ревенко

Росія прагне відновити свій вплив у Молдові та використати країну, зокрема й у війні проти України.

Про це заявила глава МЗС Молдови Анна Ревенко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на NewsMaker.

"Ми розуміємо, що Росія хоче відновити вплив в цьому регіоні, тому що географічне положення Молдови - потенційно важливий плацдарм для РФ у відношення ЄС. Контроль над Молдовою означатиме додаткову вразливість для України", - підкреслила Ревенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ми повністю солідарні з Україною, - Санду

Вона також стверджує, що можливий контроль Росії над Молдовою дозволить, з одного боку, отримати прямий доступ до Чорного моря, а з іншого - отримати контроль над переміщенням товарів Дунаєм.

Міністр додала, що це мало б надати "додаткові можливості для шантажу" і активізації сил у придністровському регіоні. Усе з перерахованого надасть військову перевагу РФ над Україною, наголосила міністерка.

Також на Цензор.НЕТ: Якби не опір українців, Молдова могла би стати наступною жертвою РФ, - Мелоні

Ревенко також відзначила, що сьогодні Росія веде у Молдові гібридну війну, яка має прояв у маніпулюванні населенням, його радикальних настроях та різноманітних демонстраціях, так само як у новинах та фейках.

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Топ коментарі
+5
Ревенко. Так робіть щось на протидію, а не констатуй факти.
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13.06.2023 09:39
+5
Молдова прагнула свободи і рішуче діяла під час придністровського конфлікту, але весь світ відвернувся від неї і спостерігав, як її розривають на шмаття і розстрілюють з танків. Після заморозки конфлікту їх ще і зробили крайніми а москальня вливала величезні кошти (як і всюди) на промоскальську опозицію, яка і досі зберігає величезний вплив. У нас було так само ...
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13.06.2023 09:49
+4
Пам'ятаєте, як Україна з радістю пропускала рашистські війська на Молдову?! Ще й допомагала русні, чим могла. Тоді Україна діяла, як сьогодні Беларусь.
Тому не нам хизуватися перед Молдовою!
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13.06.2023 10:39
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Ревенко. Так робіть щось на протидію, а не констатуй факти.
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13.06.2023 09:39 Відповісти
Так розкажию що саме робити ?
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13.06.2023 11:13 Відповісти
Молдова хоче, щоб їй все зробили.

А сама хоч трохи буде ворушитися?
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13.06.2023 09:41 Відповісти
Молдова прагнула свободи і рішуче діяла під час придністровського конфлікту, але весь світ відвернувся від неї і спостерігав, як її розривають на шмаття і розстрілюють з танків. Після заморозки конфлікту їх ще і зробили крайніми а москальня вливала величезні кошти (як і всюди) на промоскальську опозицію, яка і досі зберігає величезний вплив. У нас було так само ...
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13.06.2023 09:49 Відповісти
"Після заморозки конфлікту..."
То що, тепер Молдова вічно буде у замороженому стані?

Он що наробили у нас рашисти, але ж ми не відморозилися і продовжуємо боротьбу
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13.06.2023 09:53 Відповісти
Нас смажений півень вже клюнув в зад, а їх ще ні ...
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13.06.2023 10:28 Відповісти
Їх ще раніше клюнув у Придністров"ї,
а тепер ще й Гагаузія вимагає незалежності,

а вони все роблять вигляд, що все якось розсмокчеться само по собі
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13.06.2023 11:06 Відповісти
Пам'ятаєте, як Україна з радістю пропускала рашистські війська на Молдову?! Ще й допомагала русні, чим могла. Тоді Україна діяла, як сьогодні Беларусь.
Тому не нам хизуватися перед Молдовою!
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13.06.2023 10:39 Відповісти
Тому не нам хизуватися перед Молдовою!???

Більш нам зараз нема чого робити, ніж хизуватися перед Молдовою.
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13.06.2023 11:05 Відповісти
Украина уже год открытым текстом предлагает решить вопрос приднестровья, но Молдова, несмотря на готовившийся переворот, продолжает загадочно отмалчиваться.
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13.06.2023 10:15 Відповісти
В Молдове есть устойчивый консенсус и в обществе, и среди политиков о недопустимости применения силы (не то что войны!) против Приднестровья.

При любых условиях, любой ценой силового варианта надо избегать, а вместо этого надо договариваться:
на этом принципе основывалась стратегия всех правительств Молдовы на протяжении десятилетий - и пророссийских, и прозападных.

Изменение этого подхода не имеет поддержку в обществе

Кровавая российская агрессия РФ против Украины лишь укрепила желание молдаван во что бы то ни стало избежать войны.
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13.06.2023 11:14 Відповісти
Скажем прямо: много лет подряд эта пассивность была финансово выгодной.

Считается, что контрабанда через черную дыру Приднестровья была генератором кассы сменявших друг друга правящих партий. Взаимовыгодное сотрудничество элит в Тирасполе и Кишиневе в этом вопросе было еще одной гарантией стабильности "статуса кво".

Кишинев до сих пор сидит на российской газовой игле - львиная доля газа идет из РФ.

Газовые поставки из РФ на левый и правый берега Днестра технически идут по одной трубе, общим пакетом, и это дает Кишиневу гарантии газовой безопасности:

Кремль не может отрезать газ правительству Молдовы, не сделав это также для своего анклава.
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13.06.2023 11:26 Відповісти
Даже не имея контрабандной прибыли, правительство Санду финансово заинтересовано в сохранении Приднестровья, подконтрольного РФ.

Так, Молдова сейчас покупает у Приднестровья электричество, которое тамошняя ТЭС вырабатывает на бесплатном (!) газе из РФ - и цена такой электроэнергии финансово выгодна Кишиневу.

А о том, что уплаченные деньги идут на финансирование сепаратистского режима, правительство предпочитает не думать...
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13.06.2023 11:28 Відповісти
В Молдове назревает конфликт между полуавтономным пророссийская кандидатка Евгения Гуцул регионом Гагаузия, где на выборах лидера этой административной единицы победила, и Молдавским проевропейским правительством

Выборы башкана (главы) Гагаузии в 2023 году прошли в два тура 30 апреля и 14 мая 2023 года на территории Автономного территориального образования Гагаузия, ...

Евгения Гуцул, новый башкан, хочет "дальнейшей дружбы" с москвой.

Она представляет партию "Шор", которая месяцами устраивала протесты с требованием отставки Санду. Она была избрана лидером региона Гагаузия в воскресенье, получив 52% голосов избирателей.
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13.06.2023 11:42 Відповісти
Ожидается, что в среду Конституционный суд Молдовы вынесет решение о запрете партии "Шор".

Ее лидеру, бизнес-магнату Илану Шору, в прошлом месяце заочно увеличили срок заключения до 15 лет в связи с кражей 1 миллиарда долларов из молдавских банков в 2014-2015 годах, что эквивалентно одной восьмой годового объема национального производства.

В прошлом году США наложили на Шор(а) санкции за связи с москвой. Он живет в Израиле, но антиправительственные протесты, возглавляемые его партией, стали постоянным явлением в столице Молдовы в последние месяцы.

Кстати расейская певичка Жасмин является женой этого Шора.
Такая себе еврейская парочка
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13.06.2023 11:45 Відповісти
"Мы - пророссийская партия. Мы хотим дальнейшей дружбы с российской федерацией, дружбы с другими странами", - сказала Гуцул журналистам в столице региона Комрате.

Она сказала, что хочет открыть гагаузский офис связи в москве, и добавила: "Мы не хотим никаких конфликтов".

https://www.unn.com.ua/ru/news/2027820-u-moldovskomu-regioni-gagauziya-nazrivaye-konflikt-z-proyevropeyskim-uryadom-*******
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13.06.2023 11:47 Відповісти
 
 