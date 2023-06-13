Росія прагне відновити вплив у Молдові й використати її у війні проти України, - глава МВС Ревенко
Росія прагне відновити свій вплив у Молдові та використати країну, зокрема й у війні проти України.
Про це заявила глава МЗС Молдови Анна Ревенко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на NewsMaker.
"Ми розуміємо, що Росія хоче відновити вплив в цьому регіоні, тому що географічне положення Молдови - потенційно важливий плацдарм для РФ у відношення ЄС. Контроль над Молдовою означатиме додаткову вразливість для України", - підкреслила Ревенко.
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Вона також стверджує, що можливий контроль Росії над Молдовою дозволить, з одного боку, отримати прямий доступ до Чорного моря, а з іншого - отримати контроль над переміщенням товарів Дунаєм.
Міністр додала, що це мало б надати "додаткові можливості для шантажу" і активізації сил у придністровському регіоні. Усе з перерахованого надасть військову перевагу РФ над Україною, наголосила міністерка.
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Ревенко також відзначила, що сьогодні Росія веде у Молдові гібридну війну, яка має прояв у маніпулюванні населенням, його радикальних настроях та різноманітних демонстраціях, так само як у новинах та фейках.
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А сама хоч трохи буде ворушитися?
То що, тепер Молдова вічно буде у замороженому стані?
Он що наробили у нас рашисти, але ж ми не відморозилися і продовжуємо боротьбу
а тепер ще й Гагаузія вимагає незалежності,
а вони все роблять вигляд, що все якось розсмокчеться само по собі
Тому не нам хизуватися перед Молдовою!
Більш нам зараз нема чого робити, ніж хизуватися перед Молдовою.
При любых условиях, любой ценой силового варианта надо избегать, а вместо этого надо договариваться:
на этом принципе основывалась стратегия всех правительств Молдовы на протяжении десятилетий - и пророссийских, и прозападных.
Изменение этого подхода не имеет поддержку в обществе
Кровавая российская агрессия РФ против Украины лишь укрепила желание молдаван во что бы то ни стало избежать войны.
Считается, что контрабанда через черную дыру Приднестровья была генератором кассы сменявших друг друга правящих партий. Взаимовыгодное сотрудничество элит в Тирасполе и Кишиневе в этом вопросе было еще одной гарантией стабильности "статуса кво".
Кишинев до сих пор сидит на российской газовой игле - львиная доля газа идет из РФ.
Газовые поставки из РФ на левый и правый берега Днестра технически идут по одной трубе, общим пакетом, и это дает Кишиневу гарантии газовой безопасности:
Кремль не может отрезать газ правительству Молдовы, не сделав это также для своего анклава.
Так, Молдова сейчас покупает у Приднестровья электричество, которое тамошняя ТЭС вырабатывает на бесплатном (!) газе из РФ - и цена такой электроэнергии финансово выгодна Кишиневу.
А о том, что уплаченные деньги идут на финансирование сепаратистского режима, правительство предпочитает не думать...
Выборы башкана (главы) Гагаузии в 2023 году прошли в два тура 30 апреля и 14 мая 2023 года на территории Автономного территориального образования Гагаузия, ...
Евгения Гуцул, новый башкан, хочет "дальнейшей дружбы" с москвой.
Она представляет партию "Шор", которая месяцами устраивала протесты с требованием отставки Санду. Она была избрана лидером региона Гагаузия в воскресенье, получив 52% голосов избирателей.
Ее лидеру, бизнес-магнату Илану Шору, в прошлом месяце заочно увеличили срок заключения до 15 лет в связи с кражей 1 миллиарда долларов из молдавских банков в 2014-2015 годах, что эквивалентно одной восьмой годового объема национального производства.
В прошлом году США наложили на Шор(а) санкции за связи с москвой. Он живет в Израиле, но антиправительственные протесты, возглавляемые его партией, стали постоянным явлением в столице Молдовы в последние месяцы.
Кстати расейская певичка Жасмин является женой этого Шора.
Такая себе еврейская парочка
Она сказала, что хочет открыть гагаузский офис связи в москве, и добавила: "Мы не хотим никаких конфликтов".
https://www.unn.com.ua/ru/news/2027820-u-moldovskomu-regioni-gagauziya-nazrivaye-konflikt-z-proyevropeyskim-uryadom-*******