Замінити кожен втрачений в Україні танк ми не можемо, але продовжимо постачати більше Leopard 1 A5, - Пісторіус
На тлі останніх повідомлень про знищені Leopard 2 в Україні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв постачання більшої кількості таких танків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Ми не зможемо замінити кожен танк, який зараз виходить з ладу. Але те, що ми робимо... ми продовжимо постачати більше відремонтованих танків Leopard 1 A5 з липня і далі. І до кінця року їх буде понад 100", – сказав він.
Хоча Пісторіус не підтвердив автентичність фото, на яких нібито зображені танки Leopard 2, знищені Росією, він визнав: "На жаль, природа війни така, що зброя знищується, танки знищуються і люди гинуть. Ось чому наша підтримка України є такою важливою".
Пісторіус разом з тим відкинув заклики до постачання німецьких винищувачів Eurofighter в Україну: "Наразі це питання не стоїть, тому що Україна в першу чергу потребує винищувачів F-16".
Крім того, за словами Пісторіуса, Бундесвер залежить від Eurofighter для забезпечення власної обороноздатності.
"Зрештою, багато різних систем також не допомагають Україні, тому що за кожним літаком стоїть спеціальна підготовка, спеціальна логістика, спеціальний ремонт", – зазначив він.
Раніше повідомлялось, що зважаючи на перші втрати в ході контрнаступу, заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник просить надати більше танків німецького виробництва.
Будь ласка, зачекайте...
Головне - не почати розмазувати соплі і не зупинятись,
не думати про імідж, а думати про ціль.
тому по іміджу ЗСУ ми можемо скільки завгодно ударяти, нам все спишуть адже ми руцкєязичних винищуємо а це богоугодна справа.
Думаю, що вони не дурніші тебе і все розуміють
Утнути можеш не гірше за Голохфастого
Слово «танк» походить від англійського слова tank, тобто «бак» чи «цистерна».
Я сам не танкист, но думаю если грамотно применять любую бронетехнику, то польза будет. Не лоб в лоб, а поддерживать пехоту. Это будет в самое яблочко. Пехтура на руках носить будет
Ну и аппроксимируя... Не видел ни одного образца совейской техники, которые бы превосходили устаревшие на 20-30 лет западные.
Хоть машины возьми, хоть стрелковку. Миф о "Калашникоффе-Шмайссере" - можно уже забывать.
Да и напичканы те Леопарды нормальной электроникой и электрикой внутри. И акцент при разработке был сделан на маневренность. А что такое немецкие движки все прекрасно знают.
Добре, що ще дякувати не розучився, спробуй ще й за асфальтизацію напрямків вторгнення та про..би зебіла, заодно.
За інформацією з фронту але втрачено унікальну інженерну техніку, яка є в одиничних кількостях.
Об'єм Каховського водосховища - 18,2 тыс. м³.
Об'єм Чорного моря - 547,0 тис. км³.
Нехай це дійсно буде "каплею в морі".