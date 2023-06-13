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Пісторіус (213) Leopard (136)

Замінити кожен втрачений в Україні танк ми не можемо, але продовжимо постачати більше Leopard 1 A5, - Пісторіус

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На тлі останніх повідомлень про знищені Leopard 2 в Україні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв постачання більшої кількості таких танків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Ми не зможемо замінити кожен танк, який зараз виходить з ладу. Але те, що ми робимо... ми продовжимо постачати більше відремонтованих танків Leopard 1 A5 з липня і далі. І до кінця року їх буде понад 100", – сказав він.

Хоча Пісторіус не підтвердив автентичність фото, на яких нібито зображені танки Leopard 2, знищені Росією, він визнав: "На жаль, природа війни така, що зброя знищується, танки знищуються і люди гинуть. Ось чому наша підтримка України є такою важливою".

Пісторіус разом з тим відкинув заклики до постачання німецьких винищувачів Eurofighter в Україну: "Наразі це питання не стоїть, тому що Україна в першу чергу потребує винищувачів F-16".

Крім того, за словами Пісторіуса, Бундесвер залежить від Eurofighter для забезпечення власної обороноздатності.

"Зрештою, багато різних систем також не допомагають Україні, тому що за кожним літаком стоїть спеціальна підготовка, спеціальна логістика, спеціальний ремонт", – зазначив він.

Раніше повідомлялось, що зважаючи на перші втрати в ході контрнаступу, заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник просить надати більше танків німецького виробництва.

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Топ коментарі
+10
Так не сиди в Донецьку Ігорьок, а іди відстоюй імідж,бо тобі не зрозуміло, що війна це не імідж, а боротьба
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13.06.2023 09:51
+9
Щира подяка за будь-яку допомогу.
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13.06.2023 09:52
+5
это тебе палковник Грицацуев сказал...?\https://censor.net/user/336463https://censor.net/user/347491...\
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13.06.2023 10:00
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ну, таке. мабуть, вони думали що ми їх лаком покриємо та в музей поставимо, ага.
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13.06.2023 09:46 Відповісти
Кожен втрачений західний танк, БМП та ББМ це удар по іміджу ЗСУ та НАТО.
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13.06.2023 09:48 Відповісти
Так не сиди в Донецьку Ігорьок, а іди відстоюй імідж,бо тобі не зрозуміло, що війна це не імідж, а боротьба
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13.06.2023 09:51 Відповісти
А ти де сидиш?
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13.06.2023 10:45 Відповісти
партнера твого образили чи ти й жінкам у Європі, вирішив повістки вручати?
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13.06.2023 12:23 Відповісти
З моїх ніхто не здриснув у Європу!
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23.06.2023 12:09 Відповісти
это тебе палковник Грицацуев сказал...?\https://censor.net/user/336463https://censor.net/user/347491...\
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13.06.2023 10:00 Відповісти
був Ляшеник, а став Ляшенко Зебілович .
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13.06.2023 12:26 Відповісти
На війні як на війні - і люди гинуть, і танки втрачаються.

Головне - не почати розмазувати соплі і не зупинятись,
не думати про імідж, а думати про ціль.
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13.06.2023 10:03 Відповісти
пане. погляньте на мапу - які ми і яка росія.

тому по іміджу ЗСУ ми можемо скільки завгодно ударяти, нам все спишуть адже ми руцкєязичних винищуємо а це богоугодна справа.
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13.06.2023 10:15 Відповісти
Ляшенко, Вся бронетехніка - це витратний матеріал. Її задача знищувати ворога, техніку, чи зберігати життя, під час виконання бойових завдань. Західна техніка зберігає життя найкраще. Тому і використовується для наступу в першу чергу. Бо витратні матеріали можна замінити. А навчених, досвідчених бійців замінити важко, або неможливо, коли в тебе цейтнот. І вони дуже швидко можуть закінчитися, якщо не ставитися до них відповідно. Тому поки є краща техніка, бійці використовують її в першу чергу, для виконання бойових завдань і вона ж першу чергу і виводиться з ладу. Все просто.
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13.06.2023 10:18 Відповісти
в концепції наступальної війни що існувала в бувшому срср танку відводилось 15-20 хв "життя". Виїхав, вистрілив боєкомплект, прорив оборони, все, гора металобрухту. Тому танків виготовлялось десятками тисяч
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13.06.2023 10:33 Відповісти
Так в совку це розуміли, а в Європі ні!
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13.06.2023 10:46 Відповісти
Сашко, у даному випадку ми можемо їм тільки дякувати, а не видумувати, що вони думали.
Думаю, що вони не дурніші тебе і все розуміють
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13.06.2023 09:59 Відповісти
фідбек мельника доводить що насрати про що думає ліверна ковбаса, її треба копати поки вона не почне ворушитися.
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13.06.2023 10:19 Відповісти
Ну й розумний ти Сашко, аж страшно.

Утнути можеш не гірше за Голохфастого
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13.06.2023 10:25 Відповісти
Сашко, щось у тебе в голові якийсь вінегрет.
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13.06.2023 10:37 Відповісти
Дякуємо!
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13.06.2023 09:46 Відповісти
Щира подяка за будь-яку допомогу.
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13.06.2023 09:52 Відповісти
Будь я танкистом, никто бы не смог заставить меня сесть в танк Leopard 1.
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13.06.2023 10:12 Відповісти
Не спиться?🤣🤣🤣
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13.06.2023 10:18 Відповісти
дурнику - американці недавно прийняли на озброєння танк М10 Букер. який за своїми бойовими характеристиками нічуть не кращий за Леопард 1 і точно гірший за Т-64
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13.06.2023 10:20 Відповісти
М10 Букер не танк.
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13.06.2023 10:31 Відповісти
виглядає як танк, їздить як танк і сприймається як танк - але мериканським чиновникам соромно назвати це нодорозуміння танком
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13.06.2023 10:53 Відповісти
Звичайний легкий танк. Навіть Mark 1 був танком
Слово «танк» походить від англійського слова tank, тобто «бак» чи «цистерна».
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13.06.2023 11:20 Відповісти
Значить сів би за невиконання наказу командира, був би "танкістом"..., 👻
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13.06.2023 10:21 Відповісти
А нихто ж не заставляет...

Я сам не танкист, но думаю если грамотно применять любую бронетехнику, то польза будет. Не лоб в лоб, а поддерживать пехоту. Это будет в самое яблочко. Пехтура на руках носить будет

Ну и аппроксимируя... Не видел ни одного образца совейской техники, которые бы превосходили устаревшие на 20-30 лет западные.

Хоть машины возьми, хоть стрелковку. Миф о "Калашникоффе-Шмайссере" - можно уже забывать.

Да и напичканы те Леопарды нормальной электроникой и электрикой внутри. И акцент при разработке был сделан на маневренность. А что такое немецкие движки все прекрасно знают.
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13.06.2023 10:25 Відповісти
Іншими словами "За кожен втрачений Леопард 2 ми дамо Леопард 1". На тобі небоже що нам негоже. Але й на тому спасибі.
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13.06.2023 10:39 Відповісти
пачіму мі ещьо ні в НАТА?
Добре, що ще дякувати не розучився, спробуй ще й за асфальтизацію напрямків вторгнення та про..би зебіла, заодно.
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13.06.2023 12:32 Відповісти
танки виділені для війни. Тож, іноді їх вражають. Чи пропонуєте нам на тих танчиках по мирних містах кататися?? Блін.. Ось і побачили ми і "другу" армію світу, і міць НАТО.
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13.06.2023 10:48 Відповісти
Danke Herr Pistorius.
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13.06.2023 10:49 Відповісти
Тобто не можете, оборонні підприємства Німеччини на повну потужність здатні виготовляти 300 леопардів 2 за рік, як це ви не можете? Чому ви цього не робите ?
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13.06.2023 10:54 Відповісти
Ну так треба купувати частину німці могли б давати просто так чи як німці думають що вони дали танки раз і дальше не треба давати. ?
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13.06.2023 11:56 Відповісти
То есть танк заменить проблема, а кацапстан победить Украине в одиночку не проблема!
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13.06.2023 10:57 Відповісти
Звичайний танк замінити думаю їм не проблема.
За інформацією з фронту але втрачено унікальну інженерну техніку, яка є в одиничних кількостях.
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13.06.2023 12:31 Відповісти
Да, Украине никто ничего не должен, но после подрыва Каховской ГЕС экологическая катастрофа для всего черноморья это уже дело времени! А катастрофа на ЗАЕС, полный капец черноморью! Жуйте дальше сопли!
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13.06.2023 11:03 Відповісти
Вы думаете, что вся чернобыльская радиация в Киевском море? Ошибаетесь! Сейчас чуть подсохнет и начнет летать всякое «говно». Понятно, кацапстану похрен, но Молдове , Румынии и Болгарии приготовится. Турции вообще весело, как поведет себя Черное море после одномоментного катастрофического опреснения!
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13.06.2023 11:14 Відповісти
Об'єм опріснення не настільки великий, щоб вплинути на біологічний баланс всього моря, а от узбережжя Миколаєва та Одеси вже постраждало. Велика кількість органіки, трупи тварин та звичайне сміття.
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13.06.2023 11:30 Відповісти
Не про биологический баланс вопрос, а про плотность воды, Вы наверное знаете особенности черного моря, и знаете как могут действовать на системы даже минимальные дестабилизирующие факторы, не важно в каком месте проткнут воздушный шарик, он в любом случае лопоет!
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13.06.2023 11:35 Відповісти
Можливо вам, як спеціалісту, відомо про це більше. А мені здається, що в даному випадку "капля в морі" не вплине на море.
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13.06.2023 11:42 Відповісти
Дай Бог! Хотя Вы, возможно знаете, одна доза препарата, это лекарство, а 100 доз смерть. И никто никогда не мог с точность на 100 % предугадать глобальные катаклизмы ( а кто их пророчил считали юродивыми).
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13.06.2023 11:59 Відповісти
Давайте сподіватися, що наслідки будуть мінімальними. До речі, поцікавився об'ємом водойм.
Об'єм Каховського водосховища - 18,2 тыс. м³.
Об'єм Чорного моря - 547,0 тис. км³.
Нехай це дійсно буде "каплею в морі".
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13.06.2023 12:27 Відповісти
Объем человеческого тела в сравнении с пулей 0.45 не говоря уже о пуле 5.56 огромен, но и та и другая может привести к смерти тела!
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13.06.2023 12:32 Відповісти
Абсолютно недоречне порівняння. А яку шкоду тілу спричинить жало комара, якщо навіть пройде наскрізь через серце? Відповім - ніякої
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13.06.2023 13:07 Відповісти
До речі, у приведених об'ємах водойм застосовано різні одиниці виміру (м³ та км³). Сподіваюсь, ви це помітили. Тобто не може бути ніякого порівняння з розмірами кулі (пули) та тіла людини.
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13.06.2023 13:12 Відповісти
Ну, если у Вас есть результаты такого эксперимента, то мне нечего сказать!
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13.06.2023 13:14 Відповісти
Впевнений, що Рейнметал вважає інакше.
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13.06.2023 13:28 Відповісти
 
 