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ОК "Південь" про удар по Кривому Рогу: Росіяни вишукують логістику, яка допомагає фронту

кривий,ріг

Атака на Кривий Ріг свідчить, що ворог в істериці вишукує напрямки підтримки Сил оборони у наступальних діях, але влучає при цьому у житлові будинки.

Про це повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Влучання в житловий будинок у Кривому Розі - це черговий прояв тероризму. Зруйновано кілька цивільних і промислових об'єктів, в тому числі пошкоджено рятувальну станцію. Це говорить про те, що ворог дійсно в істериці, намагається атакувати різні регіони України, в тому числі Київ та ті напрямки, які вважає стратегічними у підтримці Сил оборони в їх наступальних діях", - пояснила вона.

За словами речниці, росіяни вишукують логістику, яка допомагає фронту, але, на жаль, влучають саме в житлові будинки.

Як повідомлялося, в ніч на 13 червня окупанти вночі вдарили ракетою у житловий будинок у Кривому Розі. 

Наразі відомо про 6 загиблих.

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"Росіяни вишукують логістику, яка допомагає фронту "
Вже ніщо їм не допоможе, але шкоди вони нароблять ще багато.

Хай їм повернеться все бумерангом десятикратно
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13.06.2023 09:55 Відповісти
Виглядає як адвокатура диявола.
Ніхєра вони не вишукують, просто на від'***** запускають древнє, совкове лайно в бік міста, а там куди попаде там і "штаб неанацистаф".
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13.06.2023 10:05 Відповісти
 
 