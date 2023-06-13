ОК "Південь" про удар по Кривому Рогу: Росіяни вишукують логістику, яка допомагає фронту

Атака на Кривий Ріг свідчить, що ворог в істериці вишукує напрямки підтримки Сил оборони у наступальних діях, але влучає при цьому у житлові будинки.

Про це повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Влучання в житловий будинок у Кривому Розі - це черговий прояв тероризму. Зруйновано кілька цивільних і промислових об'єктів, в тому числі пошкоджено рятувальну станцію. Це говорить про те, що ворог дійсно в істериці, намагається атакувати різні регіони України, в тому числі Київ та ті напрямки, які вважає стратегічними у підтримці Сил оборони в їх наступальних діях", - пояснила вона.

За словами речниці, росіяни вишукують логістику, яка допомагає фронту, але, на жаль, влучають саме в житлові будинки.

Як повідомлялося, в ніч на 13 червня окупанти вночі вдарили ракетою у житловий будинок у Кривому Розі.

Наразі відомо про 6 загиблих.