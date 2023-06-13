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Рашисти у Бєлгородській області РФ проводять жорсткі фільтраційні заходи, - ГУР МО

кордон,бєлгород

У Бєлгордській області РФ громадяни Росії борються проти путінського режиму, а з населення області окупанти проводять жорстокі фільтраційні заходи.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ.

"Силовики й фсб-шники масово звинувачують місцеве населення в нелояльності - ледь не в зраді, перевіряють на предмет зв’язків із повстанцями - Російським добровольчим корпусом (РДК) та легіоном "Свобода Росії", - зазначив він.

За словами Юсова, відповідні дії РФ посилюють невдоволення серед місцевих мешканців Бєлгородщини та розширюють базу підтримки російських повстанців.

"РДК та "Свобода Росії" достатньо автономні та медійно активні. Тому усі охочі долучитись можуть напряму звертатися до цих підрозділів. Це вже зробили сотні росіян, які приїхали з території ЄС боротися проти режиму путіна. А щодо небезпек для України та певної контррозвідувальних заходів [щодо новобранців], то вони, звісно, проводяться", - додав Юсов.

Представник ГУР МО зазначив, що наша держава підтримує всіх людей доброї волі, які засуджують ганебну війну путінської Росії, шанують міжнародне право і український суверенітет, але участі у бойових діях на території Росії Україна не веде.

"Українські сили безпеки і оборони зосереджені на звільненні власних територій. Те, що відбувається "за порєбріком" - це справа росіян", - підсумував він.

Також читайте: Якщо Україна отримуватиме звернення від жителів Бєлгородщини про гуманітарний коридор, вона належним чином їх розглядатиме, - ГУР МО

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Топ коментарі
+3
ну так кацапам своїх значно простіше пресувати. вони практично не пручаються, коли їх на пляшку саджають.
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13.06.2023 10:13
+3
Вороніж напрягся
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13.06.2023 11:01
+2
Нам всім шалено цікаво, продовжуйте рапортувати.

Насравді, чим більше орків переб'ють самі орки, тим легше буде нашим військовим і країні. Так що щиро запрошую орківську мусарню крутити гайки на всю. Розстрілюйте там вже, газом труїть тощо.
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13.06.2023 10:35
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ну так кацапам своїх значно простіше пресувати. вони практично не пручаються, коли їх на пляшку саджають.
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13.06.2023 10:13 Відповісти
Вороніж напрягся
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13.06.2023 11:01 Відповісти
На місцевих аборігенах кацапські мусора відіграються на всю катушку, а якщо ці кадирівці приїдуть на допомогоу - місцевим п*здець!!
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13.06.2023 10:14 Відповісти
Нам всім шалено цікаво, продовжуйте рапортувати.

Насравді, чим більше орків переб'ють самі орки, тим легше буде нашим військовим і країні. Так що щиро запрошую орківську мусарню крутити гайки на всю. Розстрілюйте там вже, газом труїть тощо.
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13.06.2023 10:35 Відповісти
це точно
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13.06.2023 10:37 Відповісти
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13.06.2023 10:41 Відповісти
Розстріляйте кожного десятого. .... для початку.
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13.06.2023 10:56 Відповісти
Правильно,провести с жителями белгорода римскую Децимацию(высшая мера дисциплинарных наказаний в римской армии, представляющая собой смертную казнь каждого десятого по жребию)
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13.06.2023 13:03 Відповісти
А чому тільки білгорода? Я про всю кацапщину кажу. Чого інших "ущемлять"?
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13.06.2023 13:15 Відповісти
На початку статті написано що росіяни боряться з путінським режимом.ХАХАХА
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13.06.2023 21:51 Відповісти
 
 