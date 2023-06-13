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лікарня (1339) Луганщина (4811) окупація (6532)

Окупанти облаштували польовий госпіталь на території школи на Луганщині: наразі там перебувають 100 поранених рашистів

шпиталь,окупанти

Окупанти продовжують використовувати цивільну інфраструктуру Луганщини для надання медичної допомоги своїм пораненим.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"У Містках, що між Сватовим та Старобільськом, на території місцевої школи загарбники облаштували польовий шпиталь, де на лікуванні зараз перебувають понад 100 військових РФ", - йдеться в повідомленні.

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так 100 чи 1000?
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13.06.2023 10:21 Відповісти
1000-200
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13.06.2023 11:32 Відповісти
З таким щастям і ще не під Хаймарсом? 😂
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13.06.2023 10:22 Відповісти
Може очільник Луганської ОВА спочатку інформував би про це операторів хаймарсів?
А оператори вже б інформували суспільство про знищення бази військ рф?
Бо був перед цим очільник, теж багато язиком ляпав....
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13.06.2023 10:26 Відповісти
Це він кацапів інформує,щоб вони звідти петляли. Черговий зелений ідіот.
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13.06.2023 10:38 Відповісти
Може наші хлопці допоможуть їм попасти на концерт до Кабздона
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13.06.2023 10:28 Відповісти
потрібно туди жертвувати хаймарсом...
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13.06.2023 10:52 Відповісти
Де наші с рані гамнесті інтернейшнел?

Чого мовчать, падлюки, як води в рот набрали?

Те ж саме з підривом дамби Каховської ГЕС.

ілони маски, папи римські, оон, лули і африканські макаки...

І Україна НЕ забула і НЕ подарує роzійським вбивцям і терористам Оленівку!
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13.06.2023 11:47 Відповісти
 
 