Окупанти облаштували польовий госпіталь на території школи на Луганщині: наразі там перебувають 100 поранених рашистів

Окупанти продовжують використовувати цивільну інфраструктуру Луганщини для надання медичної допомоги своїм пораненим.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"У Містках, що між Сватовим та Старобільськом, на території місцевої школи загарбники облаштували польовий шпиталь, де на лікуванні зараз перебувають понад 100 військових РФ", - йдеться в повідомленні.

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