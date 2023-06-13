Вода до Криму не надходитиме щонайменше рік після підриву Каховської ГЕС, - Укргідроенерго

Окупований Крим після підриву росіянами Каховської ГЕС не отримуватиме воду щонайменше рік. Загалом від проблем з водопостачанням в найближчій перспективі потерпатимуть 4 області.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, повідомляє Цензор.НЕТ.

""До Криму водопостачання не відбувається, тому що вже в Каховському сховищі набагато нижчий рівень води, ніж потрібен для того, щоб іти по Кримському каналу. Тому, скоріш за все, мінімум, рік вода до Криму не буде поступати. За умови нашої деокупації, ми теж не зможемо їх забезпечити на перших порах водою", - сказав він.

За словами Сироти, від нестачі води потерпатимуть Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська і Миколаївська області.

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Він заявив, що зараз розглядаються альтернативні рішення щодо забезпечення населення передусім питною водою.

"На сьогодні ще немає проблем. Наскільки нам відомо, що Кривий Ріг має запаси на 1,5-2 місяці. Нікополь і решта міст, які потерпають від підтоплення, то там довозиться вода. Було доручення прем’єра швидко збільшити свердловини в Херсонській, Миколаївській і в Дніпровській областях. У першу чергу це біля лікарень, щоб забезпечити людей питною водою. Де це неможливо, то буде проводиться довіз питної води. А потім будуть працювати, щоб була технічна вода", - розповів посадовець.

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