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Крим (14081) Укргідроенерго (340) вода (1168) Каховська ГЕС (565)

Вода до Криму не надходитиме щонайменше рік після підриву Каховської ГЕС, - Укргідроенерго

гес,каховська

Окупований Крим після підриву росіянами Каховської ГЕС не отримуватиме воду щонайменше рік. Загалом від проблем з водопостачанням в найближчій перспективі потерпатимуть 4 області.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, повідомляє Цензор.НЕТ.

""До Криму водопостачання не відбувається, тому що вже в Каховському сховищі набагато нижчий рівень води, ніж потрібен для того, щоб іти по Кримському каналу. Тому, скоріш за все, мінімум, рік вода до Криму не буде поступати. За умови нашої деокупації, ми теж не зможемо їх забезпечити на перших порах водою", - сказав він.

За словами Сироти, від нестачі води потерпатимуть Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська і Миколаївська області.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Укргідроенерго" припинило заміри рівня води в Каховському водосховищі через те, що він опустився нижче рівня датчиків

Він заявив, що зараз розглядаються альтернативні рішення щодо забезпечення населення передусім питною водою.

"На сьогодні ще немає проблем. Наскільки нам відомо, що Кривий Ріг має запаси на 1,5-2 місяці. Нікополь і решта міст, які потерпають від підтоплення, то там довозиться вода. Було доручення прем’єра швидко збільшити свердловини в Херсонській, Миколаївській і в Дніпровській областях. У першу чергу це біля лікарень, щоб забезпечити людей питною водою. Де це неможливо, то буде проводиться довіз питної води. А потім будуть працювати, щоб була технічна вода", - розповів посадовець.

Також на Цензор.НЕТ: Притока до охолоджувального ставка Запорізької АЕС обміліла через підрив Каховської ГЕС. ФОТО

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Топ коментарі
+12
Не все так просто. Що там будуть зараз за грунти (мул та відходи важкої індустрії) ми побачимо по факту... Проте ідея знову відбудувати греблю і ГЕС = потрібно рубати на корню. Маючи таку кількість атомних, і менше 40 млн населення, цей проект на мільярди нах не потрібен, а от вкласти гроші у відновлення територій, що вивільнилися, та у відновлювану енергетику = єдине правильне рішення...
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13.06.2023 11:26
+11
До чого тут рік. Туди вода взагалі не буде подаватись до повної деокупації. З урахуванням того, що взагалі виникає питання про доцільність відбудови Каховської ГЕС і втретє завдання екоциду Великому Лугу, хай ця контора, що є Укргідроенерго, а також вся шобла, що зветься урядом замисляться над іншим питанням. Не як подати воду у Крим, а що курва, робити зараз із водопостачанням Кривого Рогу та інших міст. Бо вони сиділи на сраці рівно і не замислювались над такими варіантами із жовтня минулого року. А зараз потрібно вирішувати питання тут і зараз. А про Крим потурбуємось потім... Сиділи ж вони без води із Дніпра 8років = посидять ще...
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13.06.2023 11:20
+7
«Відновлення Каховської ГЕС перетвориться на ще одну катастрофу, - гідроархеолог Остапенко.

"Мені здається, що зараз потрібно провести комплексний аналіз наслідків знищення Каховської ГЕС із залученням міжнародних фахівців, які мають ******* погляди на водокористування. Адже відновлення Каховської ГЕС стане новою катастрофою. Першою катастрофою було будівництво Каховської ГЕС, друге - знищення, а третє - її відновлення. Треба шукати нові принципи та філософію відновлення екології нижньої течії Дніпра", - пояснив гідроархеолог Максим Остапенко.

Гідроархеолог наголосив, що екологія Дніпра може бути відновлена після знищення Каховської ГЕС.
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13.06.2023 11:34
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Значить головний удар треба перенести з Криму на Воронеж на один рік
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13.06.2023 10:59 Відповісти
Придётся крысчанам высасывать жидкость друг у друга. Но вот парадокс, для того что бы высосать жидкость у соседа, соседу предварительно надо выпить воды, а неё скоро будет нема. Так что сосите не сосите но вы там держитесь, без воды.
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13.06.2023 11:04 Відповісти
Угорщина уся в сільсько господарських полях і вся поливається при помочі дождевальних установок- НИХТОТАМ МОРЕЙ НЕ БУДУВАВ
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13.06.2023 11:08 Відповісти
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13.06.2023 11:10 Відповісти
Як вода в степу потрапить до дощувальних машин
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13.06.2023 11:25 Відповісти
Нехай ідуть в УГОРЩИНУ і вчаться новим технологіям . До речі, більшисть полей в УГОРЩИНІ орендує МЕТРО , а вони гроши рахувати вміють
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13.06.2023 11:31 Відповісти
Не несіть маячню. Вивчайте питання», а вже потім шукайте «ноу-хау».
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13.06.2023 11:50 Відповісти
Я по УГОРЩИНІ ізжу до українського кордону . Подивитесь мапу УГОРЩИНИ - де Дунай, а де країна . Усі поля під поливними установками безо всяких морей .

а Вам би рекомендувала теж з'їздити і подивитися

сьогодні Угорщина - ‼️крупний постачальник агропродукції у ЕС , а також МЕТРО на іі агропродукції виробляе овочеві і фруктові консерви , які Ви мабудь покупайте
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13.06.2023 11:57 Відповісти
Я був в Угорщині. Не вразило)))
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13.06.2023 12:01 Відповісти
А шо Вас должно вразити ? МОЖЕ ЕКОНОМИЧНі показники ?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82 Венгрия 9 млн население ВВП (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 ППС ) • Итого (2022)359,901 млрд https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90 долл.

• На душу населения36 848 долл

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82 Украина 40 млн население ВП (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 ППС ) • Итого (2022)↘ 441 млрд$ долл
• На душу населения↘ 12 660$долл

Ви важаете , що у Европі всі дурні, а в Україні всі розумні?
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13.06.2023 13:21 Відповісти
Це як стосується систем зрошення?

п.с. мене зовсім нічого не вразило.
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13.06.2023 13:25 Відповісти
Досить писати популістичну хєрню для імбіцилів які живуть без мізків. Ти у школі точно не вчила географію бо порівнюєш хєр з пальцем.
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13.06.2023 13:03 Відповісти
Яка херня ? Ти бачив поля Угорщини з полівом ? Включи свої мізкі

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 Территория Венгрии • Всего93 036 км²
км² • % водной поверхности0,74 %
Территория Херсон кой области Площадь области составляет 28,4 тыс. км²
николаевская область Площадь 24 585 км²
запорожская область 27 183 км²
ИТОГО - климат Венгрии и юга Украины одинаков ( в Венгрии даже жарче), Днепр мощнее Дуная , территория одинакова - что за проблема сделать поливную систему БЕЗ ИСКУССТВЕННОГО ВОДОХРАНИЛИЩА ?
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13.06.2023 13:15 Відповісти
Україна:
«Середня річна кількість опадів на території України зменшується від 650 - 550 мм на півночі до 450 - 350 мм на Чорноморсько-Азовському узбережжі та у північному Криму і від 750 - 700 мм на заході до 500 - 450 мм на сході.»

Угорщина:
Середньорічна кількість опадів становить 600 мм.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8#cite_note-ek_ex-1 [1] Найпосушливіша частина країни - схід (500 мм в https://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B4&action=edit&redlink=1 Хортобаді ). Максимальна кількість дощів випадає на заході (до 1000 мм в рік). Більша частина опадів випадає пізньою весною і раннім літом,https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8#cite_note-ek_ex-1 [1] на південному заході другий максимум випадіння опадів припадає на жовтень у зв'язку з впливом середземноморського клімату.
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13.06.2023 13:39 Відповісти
Угорщина:
Літня температура ідеально підходить для вирощування https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8 сільськогосподарських культур , проте, серйозної шкоди врожаю можуть завдати похолодання в травні. Річний https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C діапазон температури ґрунту може перевищувати 100 °C, на глибині 20 м від поверхні це коливання припиняється, температура стабілізується до 11 °C. Середня глибина поверхневих заморозків становить 25-35 см.

Україна:
Які зони України відносять до ризикованого землеробства і чому вивчіть, будь ласка, сомостійно.
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13.06.2023 13:41 Відповісти
Не бикуй, убогий...
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13.06.2023 13:17 Відповісти
Елементарно потрапить. З живого Дніпра насосами! Як потрапляє з Дунаю. Чи це важко второпати?
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13.06.2023 13:14 Відповісти
Давайте!тільки що спочатку? Мільярд дерев чи «велике насосництво»?
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13.06.2023 13:22 Відповісти
Якщо спустити усі моря - СКІЛЬКІ пахотних площі заявиться, перші роки для випасу скоту - корів , овець . Молочні продукти будуть як у Альпах
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13.06.2023 11:13 Відповісти
Не все так просто. Що там будуть зараз за грунти (мул та відходи важкої індустрії) ми побачимо по факту... Проте ідея знову відбудувати греблю і ГЕС = потрібно рубати на корню. Маючи таку кількість атомних, і менше 40 млн населення, цей проект на мільярди нах не потрібен, а от вкласти гроші у відновлення територій, що вивільнилися, та у відновлювану енергетику = єдине правильне рішення...
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13.06.2023 11:26 Відповісти
«Відновлення Каховської ГЕС перетвориться на ще одну катастрофу, - гідроархеолог Остапенко.

"Мені здається, що зараз потрібно провести комплексний аналіз наслідків знищення Каховської ГЕС із залученням міжнародних фахівців, які мають ******* погляди на водокористування. Адже відновлення Каховської ГЕС стане новою катастрофою. Першою катастрофою було будівництво Каховської ГЕС, друге - знищення, а третє - її відновлення. Треба шукати нові принципи та філософію відновлення екології нижньої течії Дніпра", - пояснив гідроархеолог Максим Остапенко.

Гідроархеолог наголосив, що екологія Дніпра може бути відновлена після знищення Каховської ГЕС.
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13.06.2023 11:34 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCQ-YwZsluV-l3DzPdQXPpHQ Vitaliy Viktorovich https://www.youtube.com/watch?v=5SKgiTtEhuk&lc=UgwP3IIfl6kMnLb6ufx4AaABAg 1 день назад

Якщо буде відновлено Каховське водосховище в попередньому вигляді це буде черговий злочин проти України! Необхідно рекультивувати землі Великого лугу та раціонально використовувати русло Дніпра!





https://www.youtube.com/channel/UCFoJrykn_QkAlNzDGEF8qbQ Ольга Лис https://www.youtube.com/watch?v=5SKgiTtEhuk&lc=UgyN7GcLnzR2hnBZ5wd4AaABAg 1 час назад

Браво, нарешті я почула від експерта ці слова - потрібно нарешті злити всі водосховища і дати Дніпру жити !



https://www.youtube.com/channel/UCgDKQYm_wjHBvsVXg4BUgIw Александр Иванов https://www.youtube.com/watch?v=5SKgiTtEhuk&lc=UgxzrUPE8-KofFau_BB4AaABAg 1 день назад

Підтримую не потрібно спотворювати Природу! Не потрібно будувати циклопічні монстри дайте Дніпру свободу
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13.06.2023 11:36 Відповісти
Будівництво гребель і водосховищ на рівнінних річках - це велика помилка, якщо не сказати більше - злочин. Що стосується України конкретно - було затоплено величезні площі найродючищої землі у Світі! Затопили Великий Луг-місцина, де на протязі тривалого часу ще запорожці полювали на звіра та займались рибальством. Я вже не кажу про екологію - її було вщент зруйновано. До того ж , як ми на протязі кількох десятиліть переконались, не тільки екологія постраждала -******** і водосховищами було спричинено величезні людськи жертви діями усіляких неадекватних сусідів- ворогів. Але не дивлячись на все це, - у день цього злочину знов лунали заклики за відбудову греблі. Як зазначив у своїй статті один з фахівців-гідрологів, природа сама здатня відновити екологію цієї місцини, головне їй не заважати.
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13.06.2023 11:45 Відповісти
Коли скінчиться потік свідомості від укргідроенерго?
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13.06.2023 11:08 Відповісти
Ніколи, бо популісти при владі, а популісти - це такі чувасіки, які геть ні хуа не вміють робити, крім постити в поцмережах літери й слова.
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13.06.2023 12:40 Відповісти
Більше всього постраждав від підриву кацапами Каховської ГЕС окупований Крим. Путіну наплювати, що там в даний час проживає велика кількість понаїхавши кацапів. Він з Медведєвим заявляли в своїх виступах, що вони не кинуть своїх кацапів і будуть їх захищати. На самому ділі вони зрадили і покинули своїх співвітчизників, прирекли їх на муки. Теж саме було в 1942 році, коли кинули на свавілля долі захисників Севастополя, більша частина котрих загинула.
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13.06.2023 11:16 Відповісти
До чого тут рік. Туди вода взагалі не буде подаватись до повної деокупації. З урахуванням того, що взагалі виникає питання про доцільність відбудови Каховської ГЕС і втретє завдання екоциду Великому Лугу, хай ця контора, що є Укргідроенерго, а також вся шобла, що зветься урядом замисляться над іншим питанням. Не як подати воду у Крим, а що курва, робити зараз із водопостачанням Кривого Рогу та інших міст. Бо вони сиділи на сраці рівно і не замислювались над такими варіантами із жовтня минулого року. А зараз потрібно вирішувати питання тут і зараз. А про Крим потурбуємось потім... Сиділи ж вони без води із Дніпра 8років = посидять ще...
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13.06.2023 11:20 Відповісти
Економіка регіону будувалась 70років навколо ГЕС, а ви пропонуєте повернутись «назад в майбутнє»..
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13.06.2023 11:27 Відповісти
А коли в Европі будувалася навколо вугільних басейнів, то що, й далі треба було вбивати природу?
Перебудується економіка...
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13.06.2023 13:22 Відповісти
Вода - це незамінний ресурс. Що з кожним роком стає все дифицитнішим.
Промислові підприємства, збудовані в районах вугільних басейнів, можливо модернізувати на інші види палива замість вугілля, при чому там грати роль буде вартість видобутку вугілля так як глибина залягання різна.
Чим пропонуєте замінити воду?
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13.06.2023 13:46 Відповісти
А шо ви так за них хвилюєтеся? Ви не запроданець часом?
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13.06.2023 11:25 Відповісти
В этом году не пострадает Крым. Не страдал же с 14 по февраль 22 г. И канал кажись в 1973 г запустили, в персики и до этого года шли с тех мест и виноград итд. Там иное будет, но не скоро. Солончаки. Грунтовые воды постепенно уйдут ниже или вообще не станет. Тогда капец.
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13.06.2023 11:35 Відповісти
>>Сейчас говорят другие культуры выращивают ...>> - da, etji 'kuljturi' nazivajutsja '*******'!
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13.06.2023 19:04 Відповісти
Что???Спись поубавилась.. То говорил что воду в Крым не лдадим 5-6 лет теперь год... Вот клятые комуняки... Не могут не соврать или не набивши себе цену...
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13.06.2023 12:15 Відповісти
Яка нам на хрін різниця, буде вода у крисчан чи не буде? Укргідроенерго *****, ви взагалі за Україну чи за кого? Уроди. Може, краще подумаємо, як нам тепер забезпечувати Кривий Ріг та інші НАШІ міста водою?
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13.06.2023 12:42 Відповісти
А розпиляти баблоси?
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13.06.2023 13:24 Відповісти
...тарапіцца нє нада... (с)
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13.06.2023 14:17 Відповісти
В Никополе подтопление? Откуда вода? Вроде засуха должна быть.
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13.06.2023 18:43 Відповісти
 
 