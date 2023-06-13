Вода до Криму не надходитиме щонайменше рік після підриву Каховської ГЕС, - Укргідроенерго
Окупований Крим після підриву росіянами Каховської ГЕС не отримуватиме воду щонайменше рік. Загалом від проблем з водопостачанням в найближчій перспективі потерпатимуть 4 області.
Про це в ефірі Радіо Свобода заявив директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, повідомляє Цензор.НЕТ.
""До Криму водопостачання не відбувається, тому що вже в Каховському сховищі набагато нижчий рівень води, ніж потрібен для того, щоб іти по Кримському каналу. Тому, скоріш за все, мінімум, рік вода до Криму не буде поступати. За умови нашої деокупації, ми теж не зможемо їх забезпечити на перших порах водою", - сказав він.
За словами Сироти, від нестачі води потерпатимуть Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська і Миколаївська області.
Читайте на Цензор.НЕТ: "Укргідроенерго" припинило заміри рівня води в Каховському водосховищі через те, що він опустився нижче рівня датчиків
Він заявив, що зараз розглядаються альтернативні рішення щодо забезпечення населення передусім питною водою.
"На сьогодні ще немає проблем. Наскільки нам відомо, що Кривий Ріг має запаси на 1,5-2 місяці. Нікополь і решта міст, які потерпають від підтоплення, то там довозиться вода. Було доручення прем’єра швидко збільшити свердловини в Херсонській, Миколаївській і в Дніпровській областях. У першу чергу це біля лікарень, щоб забезпечити людей питною водою. Де це неможливо, то буде проводиться довіз питної води. А потім будуть працювати, щоб була технічна вода", - розповів посадовець.
Також на Цензор.НЕТ: Притока до охолоджувального ставка Запорізької АЕС обміліла через підрив Каховської ГЕС. ФОТО
Будь ласка, зачекайте...
а Вам би рекомендувала теж з'їздити і подивитися
сьогодні Угорщина - ‼️крупний постачальник агропродукції у ЕС , а також МЕТРО на іі агропродукції виробляе овочеві і фруктові консерви , які Ви мабудь покупайте
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82 Венгрия 9 млн население ВВП (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 ППС ) • Итого (2022)359,901 млрд https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90 долл.
• На душу населения36 848 долл
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82 Украина 40 млн население ВП (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 ППС ) • Итого (2022)↘ 441 млрд$ долл
• На душу населения↘ 12 660$долл
Ви важаете , що у Европі всі дурні, а в Україні всі розумні?
п.с. мене зовсім нічого не вразило.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 Территория Венгрии • Всего93 036 км²
км² • % водной поверхности0,74 %
Территория Херсон кой области Площадь области составляет 28,4 тыс. км²
николаевская область Площадь 24 585 км²
запорожская область 27 183 км²
ИТОГО - климат Венгрии и юга Украины одинаков ( в Венгрии даже жарче), Днепр мощнее Дуная , территория одинакова - что за проблема сделать поливную систему БЕЗ ИСКУССТВЕННОГО ВОДОХРАНИЛИЩА ?
«Середня річна кількість опадів на території України зменшується від 650 - 550 мм на півночі до 450 - 350 мм на Чорноморсько-Азовському узбережжі та у північному Криму і від 750 - 700 мм на заході до 500 - 450 мм на сході.»
Угорщина:
Середньорічна кількість опадів становить 600 мм.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8#cite_note-ek_ex-1 [1] Найпосушливіша частина країни - схід (500 мм в https://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B4&action=edit&redlink=1 Хортобаді ). Максимальна кількість дощів випадає на заході (до 1000 мм в рік). Більша частина опадів випадає пізньою весною і раннім літом,https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8#cite_note-ek_ex-1 [1] на південному заході другий максимум випадіння опадів припадає на жовтень у зв'язку з впливом середземноморського клімату.
Літня температура ідеально підходить для вирощування https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8 сільськогосподарських культур , проте, серйозної шкоди врожаю можуть завдати похолодання в травні. Річний https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C діапазон температури ґрунту може перевищувати 100 °C, на глибині 20 м від поверхні це коливання припиняється, температура стабілізується до 11 °C. Середня глибина поверхневих заморозків становить 25-35 см.
Україна:
Які зони України відносять до ризикованого землеробства і чому вивчіть, будь ласка, сомостійно.
"Мені здається, що зараз потрібно провести комплексний аналіз наслідків знищення Каховської ГЕС із залученням міжнародних фахівців, які мають ******* погляди на водокористування. Адже відновлення Каховської ГЕС стане новою катастрофою. Першою катастрофою було будівництво Каховської ГЕС, друге - знищення, а третє - її відновлення. Треба шукати нові принципи та філософію відновлення екології нижньої течії Дніпра", - пояснив гідроархеолог Максим Остапенко.
Гідроархеолог наголосив, що екологія Дніпра може бути відновлена після знищення Каховської ГЕС.
Якщо буде відновлено Каховське водосховище в попередньому вигляді це буде черговий злочин проти України! Необхідно рекультивувати землі Великого лугу та раціонально використовувати русло Дніпра!
https://www.youtube.com/channel/UCFoJrykn_QkAlNzDGEF8qbQ Ольга Лис https://www.youtube.com/watch?v=5SKgiTtEhuk&lc=UgyN7GcLnzR2hnBZ5wd4AaABAg 1 час назад
Браво, нарешті я почула від експерта ці слова - потрібно нарешті злити всі водосховища і дати Дніпру жити !
https://www.youtube.com/channel/UCgDKQYm_wjHBvsVXg4BUgIw Александр Иванов https://www.youtube.com/watch?v=5SKgiTtEhuk&lc=UgxzrUPE8-KofFau_BB4AaABAg 1 день назад
Підтримую не потрібно спотворювати Природу! Не потрібно будувати циклопічні монстри дайте Дніпру свободу
Перебудується економіка...
Промислові підприємства, збудовані в районах вугільних басейнів, можливо модернізувати на інші види палива замість вугілля, при чому там грати роль буде вартість видобутку вугілля так як глибина залягання різна.
Чим пропонуєте замінити воду?