УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12715 відвідувачів онлайн
Новини
1 454 15
НАБУ (4983) корупція (4615) Укрзалізниця (6681)

В Укрзалізниці виявили корупцію на закупівлі газу на понад 200 млн грн

укрзалізниця

В "Укрзалізниці" виявили масштабний епізод корупції, пов’язаної з закупівлями газу на 206 мільйонів гривень.

Про це повідомили в НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Основою схеми став базовий договір закупівлі, до якого підписувались додаткові угоди.

"Це використали співучасники злочину, щоб не проводити відкритих торгів та систематично купувати газ за завищеними цінами. Цінова різниця розподілялась між учасниками оборудки", - йдеться в роз’ясненні Бюро.

Схема діяла з 2016 по 2020 роки, розслідування антикорупційні органи розпочали у лютому 2020 року.

Читайте: "Укрзалізниця" запустила жіночі купе (оновлено)

До кримінальної відповідальності на зараз притягується майже кожен очільник філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця", який очолював підприємство з 2015 року і донині - загалом це 8 осіб. Філія здійснює централізовані закупівлі для УЗ.

"НАБУ неодноразово зверталось до уряду з рекомендаціями щодо усунення причин і умов, які сприяють корупції в УЗ. Надані рекомендації залишаються актуальними", - резюмували в Бюро.

Також читайте: НАБУ проводить обшуки у керівництва "Укрзалізниці", – ЗМІ (оновлено)

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
Чесно.... людей мабудь вже здивує коли десь корупцію не знайдуть....
показати весь коментар
13.06.2023 11:11
+7
так все лапы и ростут из кабмина!!твари ненасытные!!!
показати весь коментар
13.06.2023 11:12
+6
Звісно ж, за такі злочини під час війни влада себе розстрілювати не буде.
показати весь коментар
13.06.2023 11:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чесно.... людей мабудь вже здивує коли десь корупцію не знайдуть....
показати весь коментар
13.06.2023 11:11 Відповісти
так все лапы и ростут из кабмина!!твари ненасытные!!!
показати весь коментар
13.06.2023 11:12 Відповісти
У маєтках сонцесяйного майбутні прокурори знайдуть не золотий батон, а яйця BONEUTIQUE
показати весь коментар
13.06.2023 12:37 Відповісти
🤣 та ви шо???? Как такое могло произойти?????🧐🙄
показати весь коментар
13.06.2023 11:15 Відповісти
показати весь коментар
13.06.2023 11:15 Відповісти
Как неожиданно!!!
показати весь коментар
13.06.2023 11:17 Відповісти
Звісно ж, за такі злочини під час війни влада себе розстрілювати не буде.
показати весь коментар
13.06.2023 11:18 Відповісти
Ну що ви причепилися? Головне поручні при вході до вагону протирати ганчіркою,як на фото. Все для людей. Сервіс.
показати весь коментар
13.06.2023 11:22 Відповісти
"Основою схеми став базовий договір закупівлі, до якого підписувались додаткові угоди" - только представьте насколько они не уважают граждан и не боятся ответственности, если позволяют себе красть на таких примитивных схемах. То, что они не перестают делать это в критическое, военное время, является вершиной цинизма.
показати весь коментар
13.06.2023 11:23 Відповісти
безнаказанность , власть все покрывает , судьям платят - вот и все
показати весь коментар
13.06.2023 12:17 Відповісти
І ви ще хочете щоб пересічний українець платив податки?????????? Я буду платити....обов,язково...коли посадять останнього хабарника з повною конфіскацією.....Ну а поки селяві...
показати весь коментар
13.06.2023 11:42 Відповісти
Під час війни всіх корупціонерів і зрадників знищувати, але хто їх знищить, як вони всі сидять на верхніх гілках влади.
показати весь коментар
13.06.2023 11:57 Відповісти
А як мало бути інакше ,може мені хто небудь розказати??????????
показати весь коментар
13.06.2023 12:45 Відповісти
УЗ - це суцільна корупційна діра в яку щороку викидається мільярди бюджетних коштів.
показати весь коментар
13.06.2023 12:59 Відповісти
это уже аксиома, что где "слуги народа"- там и коррупция.
показати весь коментар
13.06.2023 21:13 Відповісти
 
 