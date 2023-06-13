В Укрзалізниці виявили корупцію на закупівлі газу на понад 200 млн грн

В "Укрзалізниці" виявили масштабний епізод корупції, пов’язаної з закупівлями газу на 206 мільйонів гривень.

Про це повідомили в НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Основою схеми став базовий договір закупівлі, до якого підписувались додаткові угоди.

"Це використали співучасники злочину, щоб не проводити відкритих торгів та систематично купувати газ за завищеними цінами. Цінова різниця розподілялась між учасниками оборудки", - йдеться в роз’ясненні Бюро.

Схема діяла з 2016 по 2020 роки, розслідування антикорупційні органи розпочали у лютому 2020 року.

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До кримінальної відповідальності на зараз притягується майже кожен очільник філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця", який очолював підприємство з 2015 року і донині - загалом це 8 осіб. Філія здійснює централізовані закупівлі для УЗ.

"НАБУ неодноразово зверталось до уряду з рекомендаціями щодо усунення причин і умов, які сприяють корупції в УЗ. Надані рекомендації залишаються актуальними", - резюмували в Бюро.

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