Сили оборони за добу просунулися на бердянському напрямку від 500 метрів до 1 кілометра, - представник Генштабу Ковальов
Збройні сили України досягають успіху в наступальній операції на бердянському напрямку.
Про це заявив представник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Під час прямого включення з Military Media Center, Ковальов повідомив, що під час ведення наступальної операції в Таврійському і Донецькому операційних районах війська ударного угруповання Сил оборони України за минулу добу на бердянському напрямку просунулися на відстань від 500 метрів до 1 кілометра.
"Площа території, взятої під контроль, становить до трьох квадратних кілометрів", - зазначив він.
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