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Сили оборони за добу просунулися на бердянському напрямку від 500 метрів до 1 кілометра, - представник Генштабу Ковальов

генштаб,війна,зсу

Збройні сили України досягають успіху в наступальній операції на бердянському напрямку.

Про це заявив представник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Під час прямого включення з Military Media Center, Ковальов повідомив, що під час ведення наступальної операції в Таврійському і Донецькому операційних районах війська ударного угруповання Сил оборони України за минулу добу на бердянському напрямку просунулися на відстань від 500 метрів до 1 кілометра.

"Площа території, взятої під контроль, становить до трьох квадратних кілометрів", - зазначив він.

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Что за новая фамилия в полку речников
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13.06.2023 11:20 Відповісти
Ми боремося з цим монстром, як Давид з Голіафом. Шана нашому військовому командуванню, що воюємо і перемагаємо вмінням, а не кількістю.
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13.06.2023 11:22 Відповісти
Важко хлопцям. Дякуємо за кожен метр нашої землі.
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13.06.2023 11:38 Відповісти
Тепер й усяким арестовичам може стати очевидним - настільки правий Главред Бутусов .

Швидкої й безкровної перемоги може чекати лише дуже дезорієнтованний індивід .

За кожний шматок повернутої рідної землі українці будуть сплачувати велику ціну . Й до Перекопу ЗСУ дійде добре , якщо в жовтні чи грудні ...
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13.06.2023 11:48 Відповісти
Аж п...ц як далеко... А особливо виводить, як "говорячі" чи вірніше "пиз..чі" голови радіють розповідаючи про виконання Збройними Силами "САМОГО СКЛАДНОГО З ВИДІВ БОЮ" - АТАКИ В ЛОБ позицій ворога. СУКИ ви медійні... самі спробуйте з усією вАШОЮ тупою ріднею йти під вогнем на підготовлені позиції, щоб дебілів не народжували більше...
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13.06.2023 13:41 Відповісти
 
 