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Дуда відкрито підтримав вступ України в НАТО, Шольц і Макрон були більш обережні, - Tagesschau

дуда,макрон,шольц

На зустрічі глав держав та урядів Польщі, Франції та Німеччини президент Анджей Дуда закликав прийняти Україну до НАТО, лідери Франції і Німеччини вважали за краще говорити про гарантії безпеки.

Про це йдеться в публікації Tagesschau, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Президент Польщі Анджей Дуда звернувся до країн-членів НАТО із закликом якнайшвидше включити Україну до трансатлантичного оборонного альянсу: "Україна чекає чіткого сигналу, чіткої перспективи вступу".

Дуда висловив сподівання, що майбутній саміт НАТО у Вільнюсі в середині липня принесе "світло в кінці тунелю", якого так прагне Україна.

Читайте на Цензор.НЕТ: Головна перешкода для України в НАТО - відсутність розуміння, як воююча країна може приєднатись до Альянсу, - обраний президент Латвії Рінкевичс

Президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Олаф Шольц були більш обережними.

Шольц запевнив, що вони хочуть і надалі тісно координувати між собою питання гарантій безпеки для України. За словами Шольца, Німеччина і Франція, а також американські союзники неодноразово шукали діалогу для того, щоб підготуватися до такого кроку.

"Ми будемо продовжувати робити це дуже інтенсивно", - зазначив він.

Зрозуміло, що гарантії безпеки потрібні "в дуже конкретній формі", додав Шольц.

Президент Франції заявив, що на наступному засіданні Європейської Ради, а також на саміті НАТО у Вільнюсі йтиметься про те, "як може виглядати майбутнє колективної безпеки".

Також читайте: Український контрнаступ триватиме упродовж багатьох тижнів і навіть місяців, - Макрон

Макрон і Шольц запевнили, що хочуть підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно, і НАТО надасть Україні всю підтримку, "на яку вона має право".

Шольц підкреслив, що німецький уряд наразі робить все можливе, щоб забезпечити виробництво боєприпасів в Європі, а також підтримувати і зберігати в робочому стані зброю, яку постачає Німеччина.

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Топ коментарі
+10
Дякуемо , пане Дуда
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13.06.2023 11:27
+7
У Дуды Кенигсберг над Гданьском висит, а У Макрона и Щольца не общих границ с уЙобками!
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13.06.2023 11:29
+6
Дякуємо польським братам! За непохитну підтримку і за допомогу!
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13.06.2023 11:30
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Дякуемо , пане Дуда
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13.06.2023 11:27 Відповісти
Бо прийнявши україну в НАТО зараз, треба буде включатись у війну, а ніхто особо не має бажання. Відмазуються поставками зброї. Але у нас бійці теж не клонуються, гинуть хлопці, а нові геть ніякі воїни.
А там усе спостерігають і вичікують. Що вичікують? Думаю те, коли наші переломлять хребет гідрі, що вона вже буде не в стані навіть втікати. От тоді і зайдуть браві натівці, ТС на усе вже готове.
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13.06.2023 11:27 Відповісти
Краще б зброї більше давали потрібної і вичікували, так вони ж і з нею не дуже квапляться, на жаль.
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13.06.2023 11:52 Відповісти
У Дуды Кенигсберг над Гданьском висит, а У Макрона и Щольца не общих границ с уЙобками!
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13.06.2023 11:29 Відповісти
Дякуємо польським братам! За непохитну підтримку і за допомогу!
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13.06.2023 11:30 Відповісти
заїпали - не читай! Але для мене - брати, коли моя племінниця з 8 річним сином на початку війни виїхала у Польщу, і розповідала як поляки той потях з біженцями зустрічали прямо на пероні, пхали їм одяг та їжу прямо в сумки, пропонували притулок в себе вдома, що всі, хто це побачив, вийшовши з потягу - плакали, і я плакала, коли вона розповідала. Тож для мене вони брати. А на твою думку мені насрати.
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13.06.2023 12:53 Відповісти
А німці хіба не зустрічали наших біженців так само? А литовці? А шведи? А швейцарці? А канадці? Просто ******* малороси, яким постійно потрібно, щоб у них сраці стирчав хєр старшого брата. Бо вони самі не здатні до державотворення.
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13.06.2023 14:20 Відповісти
ні, так не зустрічали. Моя племінниця, до речі, в Польщі не зупинялась, а одразу поїхала саме до Литви, і досі, до речі там. Відношення тепле, співучасливе, особливо, коли розуміють, що це українці (бо вона російськомовна), але так не зустрічали, коли вони з дітьми приїхали у Литву. Це розповідь людини, яку я особисто знаю. Тож, в мене немає приводу не довіряти її словам.
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13.06.2023 14:37 Відповісти
Ось тут ти забрехався. Як твоя племінниця може порівнювати польщу і литву, якщо вона в першій не зупинялася.
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13.06.2023 15:07 Відповісти
І почитай що пишуть польські "патріоти" про Україну. Там дуже багато чого цікавого. Одне звинувачення бандерівців у геноциді поляків чого вартує.
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13.06.2023 14:27 Відповісти
саме тому біженців так зустрічали на пероні, коли переповнений потяг прибув до Варшави?
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13.06.2023 14:34 Відповісти
я не кажу, що геть усі налаштовані так, як ті, хто зустрічав у перші дні війни українців. Я в курсі, про існування націоналістичних радикалістів. Але, в цілому, Польща прийняла біженців найбільшу кількість, і надала прихисток з першого дня війни.
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13.06.2023 14:40 Відповісти
німеччина прийняла не менше біженців. При цьому рівень життя який вона дає біженцям у рази вищий за польський. Я вже не кажу про рівень щомісячного грошового забезпечення. Хоч малороси цього не бачать.
І які нахєр "націоналістичні радикали"? Відкрий офіційний польський підручник з новітньої історії - там суцільрий шовінізм.
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13.06.2023 15:04 Відповісти
"шольц, макрон и присоединившийся к ним байден". один Джонсонюк, зі сторони старих капіталістів був би по цю сторону барикад, на стороні молодих східноєвропейців
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13.06.2023 11:31 Відповісти
Президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Олаф Шольц були більш обережними.

Это потому что они от кацапов подальше расположены.
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13.06.2023 11:36 Відповісти
Проблема майбутнього вступу в НАТО, це зовсім не Макрон та Шольц, так чи інакше вони погодяться. Проблема - Угорщина, Турція, можливо Греція та Румунія. І якщо з греками та румунами врешті решт можна домовитись, то от Орбан здохне, але не пропустить Україну. А Турція вірніше всього отримавши безмитний ввіз помідорів в Росію, теж вставить палки в колеса.
А для вступу потрібна одностайна підтримка існуючих членів.
Звісно єдина надія, на тиск з боку США та ЄС, але відносно Турції, це дуже непросто, Швеція не дасть збрехати.
До вступу в ЄС, це теж відноситься, там теж є країни-перепони.
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13.06.2023 11:36 Відповісти
> Проблема - Угорщина, Турція, можливо Греція та Румунія

Зовсім ні. Головна проблема такого приєднання -- Сполучені Штати Америки.
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13.06.2023 11:40 Відповісти
на конкуренцію яких з французами та німцями й поставив *****.
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13.06.2023 11:48 Відповісти
Знов гарантії безпеки? Вже до гарантувалися у Будапешті. Якщо і зараз НАТО відхреститься від України, то це у черговий раз підштовхне х...ла до подальшої війни, як це вже було. Нам потрібно не гарантії, а «ядерна парасолька». Здохне путлер, прийде другий і не які гарантії його не зупинять. Тільки членство у НАТО відіб'є бажання на подальшу війну. А з кацапами ми, дасть Бог і самі впораємося. Тяжко, але вораємося.
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13.06.2023 11:43 Відповісти
Цікаво, а ми потенційно можемо почати виробляти ядерну зброю?
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13.06.2023 11:54 Відповісти
Вам там у польщі є що їсти, є робота і дах над головою. А у нас країна розвалена, мільйони без роботи і даху над голово. При цьому у нас 100% бюджетних видатків спонсорується ЄС і США. А тепер питання: за який хєр Україні розробляти ЯЗ, якщо ми самі себе не можемо прогодувати, а без допомоги Заходу, Україні пісдєц?!
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13.06.2023 12:42 Відповісти
Я б на Вашому місці не робила висновки з одного прапорця, що я в Польщі. Чомусь люди ******* ярлики понавішувати, не знаючи нічого, хто, де, як живе. Та і це не має ніякого значення до предмету розмови. Зверніть увагу, я просто поцікавитися, може хтось роз'яснить.
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13.06.2023 13:19 Відповісти
Тут жерти людям немає чого, а вам виробляти ядерну зброю. За який хєр її виробляти?
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13.06.2023 14:17 Відповісти
Члени ядерного клубу не дозволять це зробити.

Не треба було радянську ядерну зброю, включаючи літаки, віддавати.В крайньому випадку не потрібно було погоджуватися на розміщення Чорноморського флоту раші у Севастополі.
Зеленський хоч би будівництво звичайних ракет фінансував. Так ні, він бажає стати на коліна і подивитись в очі ху@лу.
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13.06.2023 12:49 Відповісти
Підкажіть, а як це працює? На основі чого вони можуть "не дозволити"? Для себе цікаво
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13.06.2023 13:20 Відповісти
Це працює так: якщо хочете стати ядерною державою - ласкаво просимо у клуб країн світових ізгоїв, де на вас накладуть країни Заходу тонни санкцій і дорога у ЄС і НАТО буде закрита назавжди. Не подобається? А так працює ******** світ. Іран не дасть збрехати
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13.06.2023 14:24 Відповісти
и при этом иран прекрасно живет, клепает оружие и даже россии продает, чтоб нас бомбить. И х* его кто тронет....
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13.06.2023 15:06 Відповісти
А тепер порівняйте рівень народжуваності (і середній вік населення) в Ірані і в Україні.

Можна за попередні 32 роки.
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13.06.2023 16:25 Відповісти
Європа трохи взбодрилась -- але більшість ше в летаргіиному сні -- помагати помагаєм -- але шоб влізти по сериозному -- ні - ні .
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13.06.2023 11:44 Відповісти
Шольц и Макрон тормоза.
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13.06.2023 11:47 Відповісти
макрон мені дуже нагадує Чемберлена у 1939-му році. той все намагався про щось домовитися з гітлером, аж доки його не випнули з посади, на користь Черчилля, у 1940-му.
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13.06.2023 11:48 Відповісти
Шольцу треба нагадати шо кацапи грозились пАвтАріть, а на машинах пишуть "на Бєрлін"
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13.06.2023 11:51 Відповісти
Стільки зброї, як шольц нам ніхто не давав, окрім США. Так що нєфіг гнати на нього.
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13.06.2023 12:43 Відповісти
Я не гоню, я лих хотів підкреслити те що хотів, щоб у нього ніякого сумніву не залишилось на рахунок прийому України в НАТО
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13.06.2023 15:13 Відповісти
Пнх зі своїми гарантіями!!! Тільки вступ у НАТО!!!! Знову безхребетні валяють шольца
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13.06.2023 15:30 Відповісти
 
 