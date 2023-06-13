Дуда відкрито підтримав вступ України в НАТО, Шольц і Макрон були більш обережні, - Tagesschau
На зустрічі глав держав та урядів Польщі, Франції та Німеччини президент Анджей Дуда закликав прийняти Україну до НАТО, лідери Франції і Німеччини вважали за краще говорити про гарантії безпеки.
Про це йдеться в публікації Tagesschau, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Президент Польщі Анджей Дуда звернувся до країн-членів НАТО із закликом якнайшвидше включити Україну до трансатлантичного оборонного альянсу: "Україна чекає чіткого сигналу, чіткої перспективи вступу".
Дуда висловив сподівання, що майбутній саміт НАТО у Вільнюсі в середині липня принесе "світло в кінці тунелю", якого так прагне Україна.
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Президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Олаф Шольц були більш обережними.
Шольц запевнив, що вони хочуть і надалі тісно координувати між собою питання гарантій безпеки для України. За словами Шольца, Німеччина і Франція, а також американські союзники неодноразово шукали діалогу для того, щоб підготуватися до такого кроку.
"Ми будемо продовжувати робити це дуже інтенсивно", - зазначив він.
Зрозуміло, що гарантії безпеки потрібні "в дуже конкретній формі", додав Шольц.
Президент Франції заявив, що на наступному засіданні Європейської Ради, а також на саміті НАТО у Вільнюсі йтиметься про те, "як може виглядати майбутнє колективної безпеки".
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Макрон і Шольц запевнили, що хочуть підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно, і НАТО надасть Україні всю підтримку, "на яку вона має право".
Шольц підкреслив, що німецький уряд наразі робить все можливе, щоб забезпечити виробництво боєприпасів в Європі, а також підтримувати і зберігати в робочому стані зброю, яку постачає Німеччина.
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А там усе спостерігають і вичікують. Що вичікують? Думаю те, коли наші переломлять хребет гідрі, що вона вже буде не в стані навіть втікати. От тоді і зайдуть браві натівці, ТС на усе вже готове.
І які нахєр "націоналістичні радикали"? Відкрий офіційний польський підручник з новітньої історії - там суцільрий шовінізм.
Это потому что они от кацапов подальше расположены.
А для вступу потрібна одностайна підтримка існуючих членів.
Звісно єдина надія, на тиск з боку США та ЄС, але відносно Турції, це дуже непросто, Швеція не дасть збрехати.
До вступу в ЄС, це теж відноситься, там теж є країни-перепони.
Зовсім ні. Головна проблема такого приєднання -- Сполучені Штати Америки.
Не треба було радянську ядерну зброю, включаючи літаки, віддавати.В крайньому випадку не потрібно було погоджуватися на розміщення Чорноморського флоту раші у Севастополі.
Зеленський хоч би будівництво звичайних ракет фінансував. Так ні, він бажає стати на коліна і подивитись в очі ху@лу.
Можна за попередні 32 роки.