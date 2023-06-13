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обстріл (27076) електроенергія (6014) Міненерго (1380)

Через ракетний обстріл у Кривому Розі пошкоджено будівлю ТЕЦ, знеструмлено три шахти, в яких були заблоковані люди, - Міненерго

пожежа,тец

Внаслідок ракетно-дронового удару на Дніпропетровщині без електрики залишаються 6 тисяч споживачів. Через російські обстріли прифронтових та прикордонних територій знеструмлені населені пункти у Донецькій та Дніпропетровській областях. Пошкодження енергетичної інфраструктури зафіксовані у 4 областях.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.

"Уночі ворог завдав ракетно-дронового удару по території країни. Внаслідок обстрілу є пошкодження та відключення магістральних мереж на Дніпропетровщині. Без світла - понад 9 тисяч людей. У Кривому Розі без живлення залишилися три шахти, в яких були заблоковані кілька десятків людей. Пізніше шахтарі були врятовані. Вибуховою хвилею також пошкоджено будівлю Криворізької ТЕЦ. На ранок частину абонентів енергетики вже змогли заживити - в області без світла залишаються 6 тисяч абонентів", - йдеться  в повідомленні.

Внаслідок інтенсивних обстрілів прифронтових та прикордонних територій у Донецькій області знеструмлено 41 населений пункт, у Дніпропетровській – 3 населені пункти.  Пошкодження енергетичної інфраструктури зафіксовані у Чернігівській, Сумській, Херсонській, Харківській областях. Через попередні обстріли без світла залишається частина споживачів у Запорізькій області.

Через підрив окупантами Каховської ГЕС у Херсонській області залишаються без живлення близько 15 тисяч споживачів. Відключені через підтоплення 110 трансформаторних підстанцій у Херсоні та 35 - в деокупованій частині області.

На Миколаївщині підтоплено 42 трансформаторні підстанції, повністю без світла 10 населених пунктів, ще 5 – частково.

"Ремонтні бригади поки не можуть розпочати відновлювальні роботи на підтопленій береговій насосній станції Херсонської ТЕЦ через занадто високий рівень води. Однак енергетики вже працюють над відновленням електропостачання для споживачів.
У Херсоні заживили 270 абонентів, які раніше були знеструмлені через підтоплення, в області - 70 абонентів", - зазначили у Міненерго.

Нагадаємо, вночі російські військові влучили ракетою у багатоповерхівку у Кривому Розі.

Станом на 10.00 13 червня кількість загиблих від ракетного удару становить 6 осіб. За словами очільника Криворізької МВА Олександра Вілкула, рятувальна операція триває.

В ОК "Південь" зазначили, що атака на Кривий Ріг свідчить, що ворог в істериці вишукує напрямки підтримки Сил оборони у наступальних діях, але влучає при цьому у житлові будинки.

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Топ коментарі
+4
Допоки кацапстан не горітиме , як горять наші будівлі та гинуть люди ,
тврюка ботоксна не зупиниться,
бо тільки кацапи його зможуть зупинити , якщо їх накриє , як нас 😠
Але , мабуть , не на часі 😡
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13.06.2023 11:36
+3
Досить вже вілкула називати очільником військової адміністрації! Його ніхто не призначав на цю посаду.
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13.06.2023 11:35
+3
ростов, краснодар, белгород должны гореть синим пламенем - иначе из украинцев еще лет 10 будут делать подопытных кроликов. Да, и спасскую башню вместе с мавзолеем ********* для порядку. Есть чем и есть кому, нет политической воли
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13.06.2023 11:53
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Досить вже вілкула називати очільником військової адміністрації! Його ніхто не призначав на цю посаду.
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13.06.2023 11:35 Відповісти
Зеленський його призначив , як і всіх інших керівникі військових адміністрацій !!
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13.06.2023 11:37 Відповісти
на криворізькому ТВ його називають голова ради оборони міста
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13.06.2023 12:43 Відповісти
Допоки кацапстан не горітиме , як горять наші будівлі та гинуть люди ,
тврюка ботоксна не зупиниться,
бо тільки кацапи його зможуть зупинити , якщо їх накриє , як нас 😠
Але , мабуть , не на часі 😡
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13.06.2023 11:36 Відповісти
ростов, краснодар, белгород должны гореть синим пламенем - иначе из украинцев еще лет 10 будут делать подопытных кроликов. Да, и спасскую башню вместе с мавзолеем ********* для порядку. Есть чем и есть кому, нет политической воли
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13.06.2023 11:53 Відповісти
Пилати в першу чергу повинні Москва та Пітер, бо там живе їхня "еліта". Все інше як приємний бонус.
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13.06.2023 12:10 Відповісти
Уряд Шмигаля завчасно виконав вимоги

ЗАКОНУ УКРАЇНИ

Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)

і тому зараз вороги йому не страшні!!!
Бо професіонали, мабуть!
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13.06.2023 11:55 Відповісти
Усі московитські літуни тактичних бомбардувальників мають бути знищені разом з родинами.
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13.06.2023 12:00 Відповісти
где пво про
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13.06.2023 12:22 Відповісти
не забываем говорить спасибочки ждунам которые скоординировали все эти удары по ридному мисту...( ну и всем остальным которым пох.уй...!
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13.06.2023 14:46 Відповісти
 
 