Через ракетний обстріл у Кривому Розі пошкоджено будівлю ТЕЦ, знеструмлено три шахти, в яких були заблоковані люди, - Міненерго

Внаслідок ракетно-дронового удару на Дніпропетровщині без електрики залишаються 6 тисяч споживачів. Через російські обстріли прифронтових та прикордонних територій знеструмлені населені пункти у Донецькій та Дніпропетровській областях. Пошкодження енергетичної інфраструктури зафіксовані у 4 областях.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.

"Уночі ворог завдав ракетно-дронового удару по території країни. Внаслідок обстрілу є пошкодження та відключення магістральних мереж на Дніпропетровщині. Без світла - понад 9 тисяч людей. У Кривому Розі без живлення залишилися три шахти, в яких були заблоковані кілька десятків людей. Пізніше шахтарі були врятовані. Вибуховою хвилею також пошкоджено будівлю Криворізької ТЕЦ. На ранок частину абонентів енергетики вже змогли заживити - в області без світла залишаються 6 тисяч абонентів", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок інтенсивних обстрілів прифронтових та прикордонних територій у Донецькій області знеструмлено 41 населений пункт, у Дніпропетровській – 3 населені пункти. Пошкодження енергетичної інфраструктури зафіксовані у Чернігівській, Сумській, Херсонській, Харківській областях. Через попередні обстріли без світла залишається частина споживачів у Запорізькій області.

Через підрив окупантами Каховської ГЕС у Херсонській області залишаються без живлення близько 15 тисяч споживачів. Відключені через підтоплення 110 трансформаторних підстанцій у Херсоні та 35 - в деокупованій частині області.

На Миколаївщині підтоплено 42 трансформаторні підстанції, повністю без світла 10 населених пунктів, ще 5 – частково.

"Ремонтні бригади поки не можуть розпочати відновлювальні роботи на підтопленій береговій насосній станції Херсонської ТЕЦ через занадто високий рівень води. Однак енергетики вже працюють над відновленням електропостачання для споживачів.

У Херсоні заживили 270 абонентів, які раніше були знеструмлені через підтоплення, в області - 70 абонентів", - зазначили у Міненерго.

Нагадаємо, вночі російські військові влучили ракетою у багатоповерхівку у Кривому Розі.

Станом на 10.00 13 червня кількість загиблих від ракетного удару становить 6 осіб. За словами очільника Криворізької МВА Олександра Вілкула, рятувальна операція триває.

В ОК "Південь" зазначили, що атака на Кривий Ріг свідчить, що ворог в істериці вишукує напрямки підтримки Сил оборони у наступальних діях, але влучає при цьому у житлові будинки.