УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12348 відвідувачів онлайн
Новини Правосуддя
14 233 85
суд (11502) юстиція (732) військовослужбовці (4591)

Уперше за час війни суд на Донеччині виправдав військового за статтею про "непокору", - юрист

зсу

Костянтинівський міськрайонний суд Донеччини виправдав військового за статтею ККУ про "непокору". Це перше виправдання у подібних справах за час повномасштабного вторгнення.

Про це у Facebook повідомив юрист Харківського антикорупційного центру Володимир Рисенко, передає Цензор.НЕТ.

"Березень 2016-го – березень 2019-го обвинувачений три роки служить у батальйоні "Донбас". З 25 лютого 2022 року вже в ЗСУ.

За останнім бойовим розпорядженням тримав позицію у Зайцевому. Після цього почався сильний зубний біль. Взводний давав йому пігулки, коли пігулки не допомагали, кололи уколи. Потім взводний сказав, що ліміт ліків вичерпаний, бо похолодало і всі почали хворіти, і щоб він купував ліки за власний рахунок. Це продовжується два тижні. "Знеболювальні вже не допомагали, зуб почав кришитись, зубний біль був такої сили, що хотілось покінчити життя самогубством, не міг спати ночами". Це цитата.

Нове бойове розпорядження. Обвинувачений виходить на крок вперед зі строю та каже, що фізично не може виконати наказ і просить направити до стоматолога, до якого намагався потрапити вже неодноразово, але не зміг. Підкреслю – це Костянтинівка, поруч – Слов’янськ, Краматорськ. Стоматологи – є. І його везуть. Спочатку до ДБР в Краматорськ - ч. 4 ст. 402 КК України "Непокора", позбавлення волі на строк від п’яти до семи років. Потім на гауптвахту. Зуби вилікував вже там", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Запоріжжі військового не пустили до пляжно-розважального комплексу, бо він був у формі. ВIДЕО

За словами юриста, в 90% таких ситуацій обвинувачені підписують угоду зі слідством, щоб отримати менше покарання.

"Обвинувачений відмовляється, тому що не "вчиняв кримінального правопорушення, зуб видалений, бажає служити, захищати країну разом з хлопцями, не бачить підстав перебувати під вартою". Нагадую, ризикує отримати п’ять років. Адвокат теж б’ється за нього. Адвокат – Поліщук Дмитро Петрович, Рада адвокатів Донецької області. І суддя його ВИПРАВДОВУЄ. Єдиний виправдувальний вирок за 2022-2023, який я бачу в реєстрі по цій статті. Незважаючи на позицію обвинувачення. Без жодної медійної уваги до процесу", - додав Рисенко.

"Колеги, якщо хтось буде в Костянтинівському суді в процесі у Кожевник Оксани Анатоліївни, скажіть їй і від мене: "Дякую, Ваша Честь!" Ви здійснили правосуддя. P.S. Дуже сподіваюсь, що Дніпропетровській обласній прокуратурі вистачить розуміння не оскаржувати цей вирок", - підсумував юрист.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські військові медики рятують поранених окупантів на полі бою задля поповнення обмінного фонду. ВIДЕО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+37
"Це продовжується два тижні."

Це просто пи?***ць! Суд не хоче притягти взводного, ротного, начмєда і інших за тортури? Декілька тижнів терпіти зубний біль! А головне - нахєра?
показати весь коментар
13.06.2023 12:57
+35
Хороший командир, відразу видно що піклується про підлеглих, та дбає про підтримку у них бойового духу. І таких.....
Потрібно вже реєстр складати адекватних командирів, та просувати по службі саме їх, а не..... Інакше, такі що відправляють за хворий зуб на 5-7 років в тюрму, рано чи пізно стануть генералами, і всю армію та оборону відправлять в .......
показати весь коментар
13.06.2023 12:56
+24
Барыжная власть была просто райской по сравнению с зеленой.
показати весь коментар
13.06.2023 13:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хороший командир, відразу видно що піклується про підлеглих, та дбає про підтримку у них бойового духу. І таких.....
Потрібно вже реєстр складати адекватних командирів, та просувати по службі саме їх, а не..... Інакше, такі що відправляють за хворий зуб на 5-7 років в тюрму, рано чи пізно стануть генералами, і всю армію та оборону відправлять в .......
показати весь коментар
13.06.2023 12:56 Відповісти
100%
показати весь коментар
13.06.2023 13:50 Відповісти
"Це продовжується два тижні."

Це просто пи?***ць! Суд не хоче притягти взводного, ротного, начмєда і інших за тортури? Декілька тижнів терпіти зубний біль! А головне - нахєра?
показати весь коментар
13.06.2023 12:57 Відповісти
Суд приймає рішення ВИКЛЮЧНО по тим, хто звинувачується слідством та чия справа направлена до суду. Суд не проводить слідчі дії та не збуджує самостійно без ініціативи сторонніх осіб чи органів кримінальні справи, це компетенція виключно поліції та прокуратури (або кримінальної, або антикорупційної). До суду можна звернутись з вимогою наказати органам слідства провести розслідування, але сам, за власною ініціативою він не може цього робити. Тож твої "Зэлэный_Змий" звинувачення, це все одно що претензії до вівчарки за "відмови" народжувати каченя!!!
показати весь коментар
13.06.2023 13:31 Відповісти
дякую за пояснення.
Звичайно, до суду в цьому випадку нема претензій. Але ж напевно є якісь органи, які повинні слідкувати за дотриманням законів і можуть збуджувати (чи як там правильно) справи? Прокурватури там всякі... Мене просто здивувало нелюдське відношення до підлеглого.
показати весь коментар
13.06.2023 13:39 Відповісти
Суд має право і навіть обов'язок при виявленні ознак злочину під час розгляду справи зобов'язати слідчі органи відкрити провадження для розслідування.
показати весь коментар
13.06.2023 16:31 Відповісти
А тепер подумаємо, чому більшість ховається від мобілізації? Коли люди чують і бачать, як "поважають" військових, бажання йти до війська остаточно зникає.
показати весь коментар
13.06.2023 12:58 Відповісти
вот не надо....

я до весны 2019 почти ото всех слышал "я за эту барыжную власть воевать не пойду"
показати весь коментар
13.06.2023 13:04 Відповісти
Барыжная власть была просто райской по сравнению с зеленой.
показати весь коментар
13.06.2023 13:12 Відповісти
Бо вона була такою ж "барижною" як Зеленський космонавтом!!! А от те що брудною пропагандою розвели більшість українців як лошар, оце погано, бо свідчить про явну незрілість українського суспільства та неспроможність його більшості аналізувати інформацію та сприймати її критично!!!
показати весь коментар
13.06.2023 13:16 Відповісти
І що конкретно ти пропонуєш? Я агітував не голосувати за Зеленського постійно у мережах, як міг. Кілька близьких людей вмовив голосувати за Пороха. Але в цілому мудрий нарід зробив свій вибор, ще і монобільшість привів у владу, яка робить з нами що хоче. Мені вже все похер.
показати весь коментар
13.06.2023 13:25 Відповісти
Роби те що й робив, до того ж в тебе на наступних виборах буде більше аргументів, бо ВЖЕ СПРОБУВАЛИ "змін на краще". Суспільство не може змінюватись швидко, але воно зовсім не буде мінятися якщо припинити намагання це робити. Сподіваюсь наступного разу тих хто до тебе прислухається буде більше, як буде більше й таких як ти - небайдужих, думаючих, аналізуючих, критично мислячих, намагаючихся донести свої ідеї та роздуми! Вода камінь точить!
показати весь коментар
13.06.2023 13:37 Відповісти
У нас в селі (1700 жителів, скільки виборців не знаю, але думаю не менше 1000) за Порошенка проголосувало 12 чоловік. Прописом - дванадцять! Я, моя старша дочка, мій син, один знайомий інших 8 не знаю.
показати весь коментар
13.06.2023 14:36 Відповісти
Дак отож...
показати весь коментар
13.06.2023 14:57 Відповісти
- Куме, а чому це Ви в гості не заходите? Умене і первачок і сальце!
- У вас же собака злющий по двору бігає!
- Так ото ж...
показати весь коментар
13.06.2023 15:02 Відповісти
Саме так!!
показати весь коментар
13.06.2023 15:05 Відповісти
Бо тупорилі безмозглі телепки, якщо їх так легко можна було розвести , щоб привести в 2019 до влади те лайно, яке привели.
показати весь коментар
13.06.2023 13:25 Відповісти
Це наші співгромадяни які є такими внаслідок довгої селекції слухняних та бездумних у РоССійській імперії та СРСР. Але все змінюється, хоч не так швидко як того хотілося б. Якби зміни були не можливі, то ми зараз би спілкувались між собою у печері доїдаючи хобот мамонта, або через малюнки на скелях!
показати весь коментар
13.06.2023 13:41 Відповісти
факт
показати весь коментар
13.06.2023 13:17 Відповісти
из них теперь много воюет за власть зеленую ??
показати весь коментар
13.06.2023 13:40 Відповісти
Думаю что мизер - за бабки, и пол мизера - за страну.

Наверное 0.5%. Но это не точно.
показати весь коментар
13.06.2023 13:43 Відповісти
В мене враження таке, ніби я живу у якійсь "іншій" Україні, бо серед тих знайомих хто воював та воює, хто добровільно прийшов до військомату, але так й не був мобілізований, ЖОДНОГО хто робив це заради грошей, й ЖОДНОГО хто робив це заради збереження когось при владі. Невелика кількість тих кому реально подобається воювати, частково ті кому вже є за кого помститися, а більшість виключно заради того аби в Україні не панував "роССійський мир" бо для них це гірше за смерть й була можливість будувати країну такою, якою вони вважають бути їй краще і для них і для нащадків! Якось так!!!
показати весь коментар
13.06.2023 13:55 Відповісти
гарантировано я знаю одного "за бабки". хотя он не признается.

знаю одного, в 2019м. проплатил ВЛК, проплатил должность, зашёл на одну ротацию, оформил группу - "инвалид" войны.

Тоже не сказал что за бабки. Инсулинозависимый.
показати весь коментар
13.06.2023 14:02 Відповісти
Вірю, що у наш час, якщо кепсько з роботою і ти вважаєш можливим воювати тільки за грощі, то чому б ні, у найманці так і йдуть. Інша справа щоб були якісь внутрішні переконання стосовно НЕможливості зрадити співслужбовців по зброї заради більших грошей, стосовно честі та гідності, бо інакше покластися на цю людину буде неможливо!!! А стосовно оформлення якогось статусу за гроші, то це давня історія і тут більше винні посадовці та лікарі які подібне роблять можливим. Ідеального нічого у світі не існую, інакше не було б до чого розвиватися!
показати весь коментар
13.06.2023 14:14 Відповісти
Військово-соціальна статистика. В УПА воювало 0,25%. Активно підтримувало - до 4-6% Співчувало до 20. Решта - болото.
показати весь коментар
14.06.2023 08:22 Відповісти
спасибо
показати весь коментар
14.06.2023 11:59 Відповісти
після цього бажаючих "форсувати" Тису на надувних плавзасобах явно побільшає. Тим паче що вже потепліло трохи і там вода спадає
показати весь коментар
13.06.2023 13:09 Відповісти
Твої сподівання тролль пригожинський "Victor Frey" марні, і швидше збільшиться кількість рашистів та колаборантів згодних хоч морем переплисти Керченську протоку з Криму на Московію (т.з. "роССію") аби зберегти свою шкіру від помсти захисників України!!!
показати весь коментар
13.06.2023 13:20 Відповісти
всяке різні неадеквати писали, типу завчених фраз - пердун, диванний, зелений, поцінювач марафону ну і різну гидоту виливали, але ще не чув "троль пригожинський", щось нове нафантазував. Ти ПЕРШИЙ, можеш гордитись собою.
показати весь коментар
13.06.2023 13:34 Відповісти
Якщо ти пишеш те що пишуть пригожинські троллі, маєш логін який явно не відповідає ПІБ, розповсюджуєш зневіру серед громадян України та переконуєш що "більшість" марить як би запобігти мобілізації до ЗСУ, то ким ще я тебе винен вважати? Гідним громадянином України?! Якось не сходиться ТАКИЙ пазл!
показати весь коментар
13.06.2023 13:46 Відповісти
Я не "переконую", я пишу правду, яка би вона "неприємна" не була. тільки правда дасть сили та надію.
А тобі пропоную почати з себе а не вішати ярлики, "гідний громадянине"...
А коли владні особи розповсюджують ура-патріотичну брехню, типу як Крим буде визволений до Нового року , а пересічні, волонтери та врешті військові кажуть протилежне то це лише посилює зневіру, слухи, домисли. Правда є тільки одна
показати весь коментар
13.06.2023 14:09 Відповісти
Як кажуть - "правда" у кожного своя, бо залежить від точки зору. Не існує суспільств, націй, народів, країн, національностей, рас у яких не було б зрадників, та героїв, які б були на 100% злодіями, або доброчинцями, або мали лише недоліки чи переваги. Тому описуючи виключно негатив, чи навпаки лише позитив, в залежності від настрою або політичних поглядів, бажаєш ти чи ні, але створюєш хибну картину на користь тієї чи протилежної сторони! Тому якщо є бажання бути об'єктивним, то краще згадуючи "чорне" пам'ятати і про "біле", а не вимальовувати усе лише одним кольором, що ЗАЗДАЛЕГІДЬ НЕ МОЖЕ БУТИ ІСТИНОЮ, або як кажуть ПРАВДОЮ! Тоді не буде й підозр що на когось "працюєш"!
показати весь коментар
13.06.2023 14:24 Відповісти
ти краще подумай на кого працюють в МО, ОВА що розкрадають ссотнями ешелонів гумдопомоги, отнями мільярдів під час війни , причіпився як гівно до підошви...
показати весь коментар
13.06.2023 14:32 Відповісти
ну його виправдали, а командира покарали? або як?
показати весь коментар
13.06.2023 13:03 Відповісти
Дивно що цей боєць не пристрелив командирів разом з начмедом.
показати весь коментар
13.06.2023 13:07 Відповісти
ОЦЕ ДОБРА НОВИНА! І дуже добре що інформація розповсюджена та маємо приклад того за що й у чому було звинувачено військового, та зрозуміло чому було НЕПРИЙНЯТНИМ прийняття правки до КК яка протизаконно скасовувала врахування пом'якшуючіх обставин!!! І дуже прикро що Залужний публічно підтримав цю нікчемну правку від "слуг" враховуючи його популярність серед громадян України!!! Дуже сподіваюсь що приклад цих суддів, серед яких, як бачимо, є достойні люди, буде сприйнятий й іншими суддями до застосування всупереч практиці підігравання державі всупереч справедливості!!!
показати весь коментар
13.06.2023 13:12 Відповісти
Одного виправдали, а тисячі не виправдали, то таке. Зелена монобільшість губить українську націю...
показати весь коментар
13.06.2023 13:22 Відповісти
По статті 402 від початку повномасштабки загалом менше 1300 вироків.
показати весь коментар
13.06.2023 15:24 Відповісти
Так , 1300 це хиба люди? Аріфметична похибка, баби ще нарожають.
показати весь коментар
13.06.2023 15:31 Відповісти
Багато, але не тисячі. Зелені прийняли той дебільний законопроєкт 8271. Він тепер є виключно мірилом адекватності командування середньої та нижчої ланок, на жаль.
показати весь коментар
13.06.2023 15:37 Відповісти
ПРЕКРАСНАЯ новость... Но вот меня смущают те 90%...
Почему и у них не было права на защиту...такого качества...?!
Мы же все понимаем, что львиная их доля - просто "козлы отпущения"!!!
показати весь коментар
13.06.2023 13:25 Відповісти
А що нам відомо про ті справи? Вони схожі чи ні? Цьому могла би допомогти публічність, але щось родичі не квапляться із цим. Чому?! Теоретично могли залякати але у країні де під час війни звикли відверто критикувати навряд чи це можливо. То може не впевненні що покарання невиправдане?! Нагадаю про справу про вибух у гуртожитку курсантів-саперів, де справу почали після звернення журналістки за інформацією батьків. І хоч мені особисто не віриться у можливість того у чому звинувачують викладачів, справу розпочато й буде слідство та суд. Тож родичі які вважають що їх рідних судять по статтях "непокори" хибно мають можливість сприяти розголосу та справедливому вироку! Все у їх руках!!!
показати весь коментар
13.06.2023 14:05 Відповісти
Зная украинскую систему "правосудия*" и любовь командования к злоупотреблению властью и любовь к беспрекословному (бараньему) подчинению преступным (в том числе из хотелкам) - Я на 100000000% УВЕРЕН (!!!!!!), что в тех 90% львиная доля НЕВИНОВНЫХ !!!!
показати весь коментар
13.06.2023 14:17 Відповісти
Чим з більшою впевненістю люди кажуть слово ЗНАЮ, тим швидше те, що вони НІЧОГО НЕ ЗНАЮТЬ, або навмисно вводять в оману! А саме ось такі формулювання, типу "ВСІ ЗНАЮТЬ", або "А ВИ ЩО, НЕ ЗНАЛИ?" використовують заради пропаганди і найчастіше люди чули це від )(уйла (він же путін), багатьох роССійських політиків та пропагандистів, які слідом за Гітлером та Геббельсом використовують постулат про те, що чим відвертіша брехня, тим з більшою впевненістю слід її висловлювати! Тож я вже все чітко виклав - Хотіли би родичі безвинно, на їх погляд, засуджених добитися справедливості, то надавали би цьому розголосу. А от НЕ ЗНАЮЧИ НІЧОГО, щось стверджувати - це шлях до відвертої брехні через власні необгрунтовані нічим фантазії. І тоді стає питання - А НАВІЩО ОЗВУЧУВАТИ ФАНТАЗІЇ, яку ціль при цьому переслідують???!!! А якщо є факти, то будь ласка ПІБ і подробиці по справі НА СТІЛ!!! А якщо фактів не має - МОВЧИТЬ!!! Тож з ТВОЇМИ "Sloy Gnom" переконаннями на сто млн відсотків ТИ ПРОСТО КОПІЮЄШ РАШИСТСЬКУ ПРОПАГАНДУ!!!
показати весь коментар
13.06.2023 14:38 Відповісти
Я правильно понимаю, что лично вы ничего НЕ ЗНАЕТЕ, раз так болезненно относитесь к слову "знаю" ?
показати весь коментар
13.06.2023 14:49 Відповісти
Раз вам ничего неизвестно о тех 90% - то на каких основаниях ВЫ что то утверждаете ?!
показати весь коментар
13.06.2023 14:52 Відповісти
Це зелений балаган понаприймав законів, що військовий не має права вилікувати зуба.
Дотягнули до абсцесу. Так і вмерти можна.
І ще він повинен випрошувати мінімальне покарання за те що видалив зуб.
А Ф І Г Є Т Ь
показати весь коментар
13.06.2023 13:48 Відповісти
Не треба. Закон прийняли вже після повномасштабного наступу.
показати весь коментар
13.06.2023 14:22 Відповісти
"Sloy Gnom" по всіх ознаках черговий кремлядський тролль працюючий виключно заради внусення розбрату да недовіри. Тож нагадаємо йому що у соцмережах вже викладено відео не просто розповідей, а знятих квадрокоптером відео роботи РЕАЛЬНИХ, як він любить на 100 млн %, по работі роССійських заградотрядів по відступаючих бійцях роССійської армії! А після цього нехай далі триндіт про "справедливість"!!!
показати весь коментар
13.06.2023 14:42 Відповісти
Например, ещё с пороха МО начало практику оформления СОЧ ТЕМ кто попал ОФИЦИАЛЬНО в госпиталя в том числе и с ранениями!
ПОЧЕМУ ?! ЭТО вам нужно спрашивать в МО !
показати весь коментар
13.06.2023 14:56 Відповісти
А що таке СОЧ ТЕМ?! Розповіси, а то ми тут не в темі, а Googl нічого схожого та пов'язаного з ушпиталенням не надає, принаймні стосовно законодавства по військовим?! Це що, щось на кшталт ІПСО?!
показати весь коментар
13.06.2023 15:12 Відповісти
"СОЧ" - это самовольное оставление части.
И это при том, что у абсолютного большинства на самом деле НИКАКОГО СОЧ не было ! Просто командиры не утруждали себя ни в частях ни в госпиталях ВОВРЕМЯ вести документацию куда кого отправили (перевели) на лечения....
Потом ребят таскала прокуратура и те отписывались доказывая что они "не верблюды"... И это было МАССОВО по п/п..там.
показати весь коментар
13.06.2023 16:14 Відповісти
Це у тебе де ? Кац сховай роги .
показати весь коментар
13.06.2023 14:20 Відповісти
Дубль: "Sloy Gnom" по всіх ознаках черговий кремлядський тролль працюючий виключно заради внусення розбрату та недовіри. Тож нагадаємо йому що у соцмережах вже викладено відео не просто розповідей, а знятих квадрокоптером відео роботи РЕАЛЬНИХ, як він любить на 100 млн %, роССійських заградотрядів по відступаючих бійцях роССійської армії! А після цього нехай далі триндіт про "справедливість"!!!
показати весь коментар
13.06.2023 14:43 Відповісти
Ты уклоняется от темы!
И переходишь на "личность"!
Держи себя в руках и пиши по существу!
показати весь коментар
13.06.2023 14:46 Відповісти
Як можливо "відклонитись" від чогось коли ти "Sloy Gnom" апелюєш не фактами, а ВЛАСНИМИ ПЕРЕКОНАННЯМИ?! Це ж сама суть стану маразму який ти пропагуеш?! А саме це й є основою рашистської пропаганди яка ПРОСТО ВИСМОКТУЄ "факти" з пальця, та вимагає щоб усі цьому вірили або "спростовували" те що неможливо спростувати через ВІДСУТНІСТЬ факту, щось на кшталт "докажи що ти не верблюд"!!! Тож досить вже демонструвати нам свою недолугість "Sloy Gnom" через сподівання переконати у чомусь українців використовуючи тупі прийоми на які ловляться лише такі недолугі як роССіяни!
показати весь коментар
13.06.2023 14:53 Відповісти
Какие "факты" привел ТЫ ?!
Ты так же написал кучу всяких букв БЕЗ какого либо доказательства!!!
показати весь коментар
13.06.2023 15:07 Відповісти
А я ВИНЕН?! Винен ЩОСЬ доказувати у відповідь на НІЩО?! Знов що "не верблюд"?! Ви там на Московії точно мізками поплили якщо вважаєте що хтось "винен" втрачати свій час на спростування ваших власних фантазій!
показати весь коментар
13.06.2023 15:15 Відповісти
Ну так а я тогда что должен тебе доказывать?!
показати весь коментар
13.06.2023 16:10 Відповісти
Этому бойцу наверное лет 40-50, зубы уже крошатся, до каких пор ТЦК будут издеваться над доходягами 50+ и тащить их в армию?
показати весь коментар
13.06.2023 14:33 Відповісти
Міша, тобі мабуть років 16-ть, максимум 18-ть, якщо ти переконаний що із зубами проблеми лише у віці за 40 років. А ума в тебе на стільки мало, що ти не допускаєш що й здоровий зуб можливо пошкодити, після чого він починає руйнуватися та хворіти!!! Як ти живеш з таким маленьким мозком "Михаил Илларионов"?!
показати весь коментар
13.06.2023 14:47 Відповісти
Повістки несуть і 58+ і навіть 59+. Бо того віку ВСІ служили, або військову кафедру закінчували. А те, що ноги не ходять і зубів немає - то якість мобілізованих ТЦК не хвилює.
показати весь коментар
13.06.2023 14:49 Відповісти
"юрій Шмалько" такий же недолугий як і "Михаил Илларионов"! Додам і те що я у березні 2022-го добровільно прийшов до військомату, пройшов медогляд, отримав повістку з відкритою датою з вимогою прибуття на мобілізацію за дзвінком і ДОСІ так і не був призваним. І чому це?! А може має значення і вік, і стан здоров'я, бо ЩО заважало більше року так і не мобілізувати мене до ЗСУ при НАЯВНІЙ військовій спеціальності артилериста???!!! Тому досить вже скиглити погань ссиклива, гидко такі ваші пости читати!!!
показати весь коментар
13.06.2023 14:59 Відповісти
Судячи з культури - ви з під кацапів, Віталік?
показати весь коментар
13.06.2023 15:02 Відповісти
А як же! Ти "Шмалько" взагалі спроможний хоч іноді думати, чи просто набираєш слова без урахування чи є у них хоч якийсь сенс?! І хто б казав про "культуру", той хто пише про вік людей виходячи з крихкості зубів та наполягає що він з України у той час як й уяви не має кого і як мобілізують в Україні й живе власними уявами?! Тож швидше саме ти і з під, і над, і сам кацап до мозку кісток!
показати весь коментар
13.06.2023 15:22 Відповісти
У нас по мікрорайону ходить молодий мужик з телекомунікаційної компанії, років 30, нібито проводить Інтернет, обурюється, що не служать люди старшого віку 50+. Судячи з його розмов ймовірно стучить у поліцію на людей старшого віку, що сидять вдома. Ця фірма належить ментам. Йому місце зв'язківцем на фронті, проте все навпаки
показати весь коментар
14.06.2023 11:28 Відповісти
молодые мордовороты как гоняли на джипах и ходили с накаченными мускулами с подвернутым видом, так гоняют и ходят, у нас зачем-то старшее поколение тянут в армию. Европейский опыт: в Испании призыв по мобилизации до 53 лет при средней продолжительности жизни мужчин 80, у нас же мобилизация до 60 при средней продолжительности жизни мужчин 63. То есть старшее поколение обманули на 24 года.
показати весь коментар
13.06.2023 15:03 Відповісти
Після 50 навіть при диктаторі Сталіну не мобілізовували. А найбільш боєздатними були 20-25 років, яких у нас чомусь взагалі не призивають майже.
показати весь коментар
13.06.2023 15:08 Відповісти
В США основная призывная база на случай войны 18-25 лет
показати весь коментар
13.06.2023 15:13 Відповісти
ну ответ то простой, 40+ как правило оф. оформлены на предприятиях и их, и их данные легче всего выдернуть.В селах так вообще все просто ибо все на виду. А молодых - только отлавливать, а это геморно.
показати весь коментар
13.06.2023 16:59 Відповісти
Доходягами бувають і у 16 років, буряте. Деякі такі кінчені, що нездатні навіть державну опанувати.
показати весь коментар
13.06.2023 16:26 Відповісти
у нас по городу крутые гоняют на дорогих машинах и 25-35 летние хорошо одетые пацаны ходят поигрывая мускулами, а лезут с мобилизацией к людям старшего возраста
показати весь коментар
13.06.2023 18:53 Відповісти
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
показати весь коментар
13.06.2023 19:23 Відповісти
ты знаешь, что бывает за притеснения по языковому признаку?
показати весь коментар
13.06.2023 19:40 Відповісти
Щось белькоче собі москаль притрушений своєю свинособачою говіркою - чи то вокзал шукає, чи то парадне, щоб посцяти. ))
показати весь коментар
14.06.2023 01:00 Відповісти
Командир і далі бійцями командує?
показати весь коментар
13.06.2023 16:45 Відповісти
Чого в нас військових судять гражданські судді, мабуть тому що татаров фсбшна гніда ліквідував систему військових судів щоб ОП мало прямий контроль над ЗСУ.
показати весь коментар
13.06.2023 16:48 Відповісти
А притягнути командира до кримінальної відповідальності за неправдиве повідомлення про злочин українській правопохоронній системі слабо?
показати весь коментар
13.06.2023 20:02 Відповісти
Як і за незаконне та безпідставне затримання і взяття під варту ні в чому не винуватого військового.
Все злочинцям у погонах сходить з рук, як з гуся вода
показати весь коментар
13.06.2023 20:05 Відповісти
 
 