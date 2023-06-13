Уперше за час війни суд на Донеччині виправдав військового за статтею про "непокору", - юрист
Костянтинівський міськрайонний суд Донеччини виправдав військового за статтею ККУ про "непокору". Це перше виправдання у подібних справах за час повномасштабного вторгнення.
Про це у Facebook повідомив юрист Харківського антикорупційного центру Володимир Рисенко, передає Цензор.НЕТ.
"Березень 2016-го – березень 2019-го обвинувачений три роки служить у батальйоні "Донбас". З 25 лютого 2022 року вже в ЗСУ.
За останнім бойовим розпорядженням тримав позицію у Зайцевому. Після цього почався сильний зубний біль. Взводний давав йому пігулки, коли пігулки не допомагали, кололи уколи. Потім взводний сказав, що ліміт ліків вичерпаний, бо похолодало і всі почали хворіти, і щоб він купував ліки за власний рахунок. Це продовжується два тижні. "Знеболювальні вже не допомагали, зуб почав кришитись, зубний біль був такої сили, що хотілось покінчити життя самогубством, не міг спати ночами". Це цитата.
Нове бойове розпорядження. Обвинувачений виходить на крок вперед зі строю та каже, що фізично не може виконати наказ і просить направити до стоматолога, до якого намагався потрапити вже неодноразово, але не зміг. Підкреслю – це Костянтинівка, поруч – Слов’янськ, Краматорськ. Стоматологи – є. І його везуть. Спочатку до ДБР в Краматорськ - ч. 4 ст. 402 КК України "Непокора", позбавлення волі на строк від п’яти до семи років. Потім на гауптвахту. Зуби вилікував вже там", - розповів він.
За словами юриста, в 90% таких ситуацій обвинувачені підписують угоду зі слідством, щоб отримати менше покарання.
"Обвинувачений відмовляється, тому що не "вчиняв кримінального правопорушення, зуб видалений, бажає служити, захищати країну разом з хлопцями, не бачить підстав перебувати під вартою". Нагадую, ризикує отримати п’ять років. Адвокат теж б’ється за нього. Адвокат – Поліщук Дмитро Петрович, Рада адвокатів Донецької області. І суддя його ВИПРАВДОВУЄ. Єдиний виправдувальний вирок за 2022-2023, який я бачу в реєстрі по цій статті. Незважаючи на позицію обвинувачення. Без жодної медійної уваги до процесу", - додав Рисенко.
"Колеги, якщо хтось буде в Костянтинівському суді в процесі у Кожевник Оксани Анатоліївни, скажіть їй і від мене: "Дякую, Ваша Честь!" Ви здійснили правосуддя. P.S. Дуже сподіваюсь, що Дніпропетровській обласній прокуратурі вистачить розуміння не оскаржувати цей вирок", - підсумував юрист.
Будь ласка, зачекайте...
Потрібно вже реєстр складати адекватних командирів, та просувати по службі саме їх, а не..... Інакше, такі що відправляють за хворий зуб на 5-7 років в тюрму, рано чи пізно стануть генералами, і всю армію та оборону відправлять в .......
Це просто пи?***ць! Суд не хоче притягти взводного, ротного, начмєда і інших за тортури? Декілька тижнів терпіти зубний біль! А головне - нахєра?
Звичайно, до суду в цьому випадку нема претензій. Але ж напевно є якісь органи, які повинні слідкувати за дотриманням законів і можуть збуджувати (чи як там правильно) справи? Прокурватури там всякі... Мене просто здивувало нелюдське відношення до підлеглого.
я до весны 2019 почти ото всех слышал "я за эту барыжную власть воевать не пойду"
- У вас же собака злющий по двору бігає!
- Так ото ж...
Наверное 0.5%. Но это не точно.
знаю одного, в 2019м. проплатил ВЛК, проплатил должность, зашёл на одну ротацию, оформил группу - "инвалид" войны.
Тоже не сказал что за бабки. Инсулинозависимый.
А тобі пропоную почати з себе а не вішати ярлики, "гідний громадянине"...
А коли владні особи розповсюджують ура-патріотичну брехню, типу як Крим буде визволений до Нового року , а пересічні, волонтери та врешті військові кажуть протилежне то це лише посилює зневіру, слухи, домисли. Правда є тільки одна
Почему и у них не было права на защиту...такого качества...?!
Мы же все понимаем, что львиная их доля - просто "козлы отпущения"!!!
Дотягнули до абсцесу. Так і вмерти можна.
І ще він повинен випрошувати мінімальне покарання за те що видалив зуб.
А Ф І Г Є Т Ь
ПОЧЕМУ ?! ЭТО вам нужно спрашивать в МО !
И это при том, что у абсолютного большинства на самом деле НИКАКОГО СОЧ не было ! Просто командиры не утруждали себя ни в частях ни в госпиталях ВОВРЕМЯ вести документацию куда кого отправили (перевели) на лечения....
Потом ребят таскала прокуратура и те отписывались доказывая что они "не верблюды"... И это было МАССОВО по п/п..там.
И переходишь на "личность"!
Держи себя в руках и пиши по существу!
Ты так же написал кучу всяких букв БЕЗ какого либо доказательства!!!
Все злочинцям у погонах сходить з рук, як з гуся вода