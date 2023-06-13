Уперше за час війни суд на Донеччині виправдав військового за статтею про "непокору", - юрист

Костянтинівський міськрайонний суд Донеччини виправдав військового за статтею ККУ про "непокору". Це перше виправдання у подібних справах за час повномасштабного вторгнення.

Про це у Facebook повідомив юрист Харківського антикорупційного центру Володимир Рисенко, передає Цензор.НЕТ.

"Березень 2016-го – березень 2019-го обвинувачений три роки служить у батальйоні "Донбас". З 25 лютого 2022 року вже в ЗСУ.

За останнім бойовим розпорядженням тримав позицію у Зайцевому. Після цього почався сильний зубний біль. Взводний давав йому пігулки, коли пігулки не допомагали, кололи уколи. Потім взводний сказав, що ліміт ліків вичерпаний, бо похолодало і всі почали хворіти, і щоб він купував ліки за власний рахунок. Це продовжується два тижні. "Знеболювальні вже не допомагали, зуб почав кришитись, зубний біль був такої сили, що хотілось покінчити життя самогубством, не міг спати ночами". Це цитата.

Нове бойове розпорядження. Обвинувачений виходить на крок вперед зі строю та каже, що фізично не може виконати наказ і просить направити до стоматолога, до якого намагався потрапити вже неодноразово, але не зміг. Підкреслю – це Костянтинівка, поруч – Слов’янськ, Краматорськ. Стоматологи – є. І його везуть. Спочатку до ДБР в Краматорськ - ч. 4 ст. 402 КК України "Непокора", позбавлення волі на строк від п’яти до семи років. Потім на гауптвахту. Зуби вилікував вже там", - розповів він.

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За словами юриста, в 90% таких ситуацій обвинувачені підписують угоду зі слідством, щоб отримати менше покарання.

"Обвинувачений відмовляється, тому що не "вчиняв кримінального правопорушення, зуб видалений, бажає служити, захищати країну разом з хлопцями, не бачить підстав перебувати під вартою". Нагадую, ризикує отримати п’ять років. Адвокат теж б’ється за нього. Адвокат – Поліщук Дмитро Петрович, Рада адвокатів Донецької області. І суддя його ВИПРАВДОВУЄ. Єдиний виправдувальний вирок за 2022-2023, який я бачу в реєстрі по цій статті. Незважаючи на позицію обвинувачення. Без жодної медійної уваги до процесу", - додав Рисенко.

"Колеги, якщо хтось буде в Костянтинівському суді в процесі у Кожевник Оксани Анатоліївни, скажіть їй і від мене: "Дякую, Ваша Честь!" Ви здійснили правосуддя. P.S. Дуже сподіваюсь, що Дніпропетровській обласній прокуратурі вистачить розуміння не оскаржувати цей вирок", - підсумував юрист.

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