Реагувати на ймовірні обстріли з БРК "Бал" буде важко, лише комплексами, які здатні перехоплювати балістику, - Ігнат
Силам ППО буде важко реагувати на обстріли з БРК "Бал", який російські загарбники, ймовірно, завезли до Брянської області.
Про це в ефірі Київ 24 заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.
"Звичайно, ці ракети летять доволі таки швидко, і реагувати на них важко. Можна впливати якимось іншими засобами, але я думаю, що комплекси, які здатні перехоплювати балістику, можуть з ними справлятися. Зенітні комплекси, на жаль, з ракетами, які летять понад 3,5 тис. км/год буде важко", - зазначив він.
Ігнат зазначив, що краще знищувати установки, які запускають ці ракети, аніж самі повітряні цілі.
Нагадаємо, раніше у Центрі нацспротиву повідомили, що росіяни передислокували у Брянську область дивізіон берегового ракетного комплексу "Бал".
Для цього на озброєння комплексу стоять ракети Х-35/35У, які після модернізації в 2021 році надали нові можливості. А саме збільшили дальність з 260 до 500 км.
Будь ласка, зачекайте...
2. ніяка кількість зірваних кацапських складів не завадить їм і далі стріляти по нас
3. єдиний вихід - громадянська війна в кацапії і її розпад,
4. рдк працює на створення громадянської війни в кацапії і нам це вигідно
2. поки там підтримує "сво" +- 75% насілєнія, ні про яку громадянську війну там не йтиметься. за практично півтора року повномасштабної війни на бік рдк і легіону залучили всього на всього кілька сотень бійців, більшість з яких мешкали тут в Україні чи в Європі. вже могло би бути їх кілька десятків тисяч.
3. громадянська війна там тільки можлива в сенсі бійні за владу, за потоки, за власність між різними вежами кремля, які вже мають власні чвк і які уже ведуть бойові дії в Україні проти України.
4. тригером до масштабної громадянської війни мають бути масові протести проти влади на федерації. хтось їх там бачив за останній рік? ні.
5. тому ці рдк і легіон на федерації швидше масово визнають зрадниками на зразок власовців, аніж тригером для запуску масштабної громадянської війни.
ти знаєш, чи только ********* ?
кстаті, ти в курсі, скільки було більшовиків в жовтні 1917 року ? Десь штук 300. І шо вони зробили ?
"4. тригером до масштабної громадянської війни мають бути..."
кому вони МАЮТЬ БУТИ ? Тобі чи мені ?
вони не "МАЮТЬ БУТИ". Їх треба робити. Чим і як ?
ти тупий ? Яка, нахрєн, різниця, як українцям сприймати більшовиків, якщо мова про те, шо ті 300 довбойобів спромоглися розвалити російську імперію.
як розвал російської імперії вплинув на Україну? тільки рік чи трошки більше проіснувала УНР, яку все одно захопили більшовики, які розвалили імперію, щоб побудувати нову імперію.
життєвим обставинам ваще насрати на мене, на тебе, на українців і на росіян.
життєві обставини виникають нікого не питаючи дозволу на те, мають вони бути чи не мають
Ігнату - вчити "матчасть".
Хіба Буданов не може допомогти?
Там же його хлопці вже хазяйнують на Брянщині, хіба ні?
Головне Перемога. Якою ціною? Брехнею? Я, тільки за.
ЗСУ бережіть себе.
Мабуть пудінг не дав дозвіл підоолігархічним зеленим шмарам замовляти виробництво для ЗСУ далекобійних ракет для ударів по московщині.