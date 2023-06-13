Реагувати на ймовірні обстріли з БРК "Бал" буде важко, лише комплексами, які здатні перехоплювати балістику, - Ігнат

Силам ППО буде важко реагувати на обстріли з БРК "Бал", який російські загарбники, ймовірно, завезли до Брянської області.

Про це в ефірі Київ 24 заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Звичайно, ці ракети летять доволі таки швидко, і реагувати на них важко. Можна впливати якимось іншими засобами, але я думаю, що комплекси, які здатні перехоплювати балістику, можуть з ними справлятися. Зенітні комплекси, на жаль, з ракетами, які летять понад 3,5 тис. км/год буде важко", - зазначив він.

Ігнат зазначив, що краще знищувати установки, які запускають ці ракети, аніж самі повітряні цілі.

Нагадаємо, раніше у Центрі нацспротиву повідомили, що росіяни передислокували у Брянську область дивізіон берегового ракетного комплексу "Бал".

Для цього на озброєння комплексу стоять ракети Х-35/35У, які після модернізації в 2021 році надали нові можливості. А саме збільшили дальність з 260 до 500 км.

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