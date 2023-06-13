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Брянськ (122) ракети (3926) Ігнат (773)

Реагувати на ймовірні обстріли з БРК "Бал" буде важко, лише комплексами, які здатні перехоплювати балістику, - Ігнат

бал,брк

Силам ППО буде важко реагувати на обстріли з БРК "Бал", який російські загарбники, ймовірно, завезли до Брянської області.

Про це в ефірі Київ 24 заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Звичайно, ці ракети летять доволі таки швидко, і реагувати на них важко. Можна впливати якимось іншими засобами, але я думаю, що комплекси, які здатні перехоплювати балістику, можуть з ними справлятися. Зенітні комплекси, на жаль, з ракетами, які летять понад 3,5 тис. км/год буде важко", - зазначив він.

Ігнат зазначив, що краще знищувати установки, які запускають ці ракети, аніж самі повітряні цілі. 

Нагадаємо, раніше у Центрі нацспротиву повідомили, що росіяни передислокували у Брянську область дивізіон берегового ракетного комплексу "Бал".

Для цього на озброєння комплексу стоять ракети Х-35/35У, які після модернізації в 2021 році надали нові можливості. А саме збільшили дальність з 260 до 500 км.

Також читайте: Рашисти завдали удару по Кривому Рогу ракетами повітряного базування Х-101, Х-555, - Повітряні сили

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Топ коментарі
+30
Вихід один , треба їб@шити по Брянській області .
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13.06.2023 13:38
+22
висновок - не дивитись марафон.
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13.06.2023 13:42
+20
Все херня, нам рассказывают по марафонах что кацапы еще в начале войны уже загнулись от отключения swift, санкции полностью уничтожили их економику, запас ракет уже перешагнул за красную черту и их почти не осталось, техники там нет, воюют одни бомжы, ничего не стреляет,не летае,все падает и глохнет, а за месяц наши войска будут уже на красной площади
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13.06.2023 13:39
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Вихід один , треба їб@шити по Брянській області .
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13.06.2023 13:38 Відповісти
Або шукати буданову де ця зараза стоїть. До речі, буданову уже написала.
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13.06.2023 13:44 Відповісти
Це пересувний комплекс. Кажись. Амінь.
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13.06.2023 13:46 Відповісти
от якраз справжня робота для рдк і легіону замість тої показухи в шемякіно.
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13.06.2023 14:15 Відповісти
Amen to that, brother.
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13.06.2023 14:37 Відповісти
Ви такої ж думки?
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13.06.2023 15:00 Відповісти
Звісно. Якщо рдк і легіон проти війни і проти путєна, то вони мають докладати максимум зусиль, щоб зменшити путінську воєнну машину. І ефективніше це буде проявлятися, коли вони будуть вчиняти диверсії на складах з бк, нафтобазах, полювати на ті установки іскандерів, бастіонів, на літаки ТУ-95 з бази Алєнья, вчиняти диверсії на заводах з виробництва ракет. а не кошмарити те нещасне шемякіно. бо кошмарення того шемякіного ще більше накручує кацапів по нас стріляти.
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13.06.2023 15:19 Відповісти
1. кацапи накручені по нас стріляти від народження

2. ніяка кількість зірваних кацапських складів не завадить їм і далі стріляти по нас

3. єдиний вихід - громадянська війна в кацапії і її розпад,

4. рдк працює на створення громадянської війни в кацапії і нам це вигідно
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13.06.2023 18:26 Відповісти
1. мова не тільки про одні склади. мова про аеродроми, про заводи з виготовлення ракет, танків.

2. поки там підтримує "сво" +- 75% насілєнія, ні про яку громадянську війну там не йтиметься. за практично півтора року повномасштабної війни на бік рдк і легіону залучили всього на всього кілька сотень бійців, більшість з яких мешкали тут в Україні чи в Європі. вже могло би бути їх кілька десятків тисяч.

3. громадянська війна там тільки можлива в сенсі бійні за владу, за потоки, за власність між різними вежами кремля, які вже мають власні чвк і які уже ведуть бойові дії в Україні проти України.

4. тригером до масштабної громадянської війни мають бути масові протести проти влади на федерації. хтось їх там бачив за останній рік? ні.

5. тому ці рдк і легіон на федерації швидше масово визнають зрадниками на зразок власовців, аніж тригером для запуску масштабної громадянської війни.
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13.06.2023 19:33 Відповісти
ну так підкажи, як там влаштувати громадянську війну.

ти знаєш, чи только ********* ?
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13.06.2023 19:36 Відповісти
на мою думку єдиний сосіб викликати у них масові збурення - це загасити в Україні ще кілька сотень тисяч кацапів. та й то не факт, що до них дійде.
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13.06.2023 19:44 Відповісти
ну якщо 200 тисяч не викликало нічого, то з якої цифри ти вважаєш, шо то можливо ?

кстаті, ти в курсі, скільки було більшовиків в жовтні 1917 року ? Десь штук 300. І шо вони зробили ?

"4. тригером до масштабної громадянської війни мають бути..."

кому вони МАЮТЬ БУТИ ? Тобі чи мені ?

вони не "МАЮТЬ БУТИ". Їх треба робити. Чим і як ?
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13.06.2023 19:48 Відповісти
як мінімум ще потрібно 200-300 тис кацапів відправити до кобзона... кому вони МАЮТЬ БУТИ? не мені і не тобі. а їм, кацапам. тобто бунти мають бути там ініційовані зсередини, а не ззовні. інакше вони сприймуть такі бунти як вторгнення в їхні внутрішні справи і навпаки це може їх швидше об'єднати, ніж роз'єднати... 300 більшовиків... я знаю, що вони потім зробили з Україною. там що білі, що червоні вони всі однаково ненавиділи Україну.
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13.06.2023 20:06 Відповісти
ти тупий ? В Афгані загинуло в 20 разів менше, ніж зараз в Україні.

ти тупий ? Яка, нахрєн, різниця, як українцям сприймати більшовиків, якщо мова про те, шо ті 300 довбойобів спромоглися розвалити російську імперію.
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13.06.2023 20:11 Відповісти
та це ти якийсь дувбойоб... при чому тут загиблі в Афгані? до розвалу совка? так в совку було 15 країн. і там не загиблі в Афгані стали причиною розвалу совка, а економічна жопа в совку після багатьох років введених санкцій і обвалу ціни на нафту. зараз ніхто обвал цін на нафту зробити не спроможний, бо саудити цього не хочуть робити.

як розвал російської імперії вплинув на Україну? тільки рік чи трошки більше проіснувала УНР, яку все одно захопили більшовики, які розвалили імперію, щоб побудувати нову імперію.
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13.06.2023 20:29 Відповісти
тобто ти не хочеш новиз большевиків в кацапії, які розвалять кацапію, бо вони, ті нові большевіки можуть ПОТІМ захопити Україну ?
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13.06.2023 21:45 Відповісти
якщо так стоїть питання, то я не те, що хочу, щоб нові "більшовики" розвалили кацапію, я буду дуже щасливий від того. бо на сьогоднішній день після розвалу кацапії нові кацапські "більшовики" уже не зможуть захопити Україну. 1919-й рік вже не повториться.
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13.06.2023 21:51 Відповісти
і ****** ти рішив, шо 200 тищ на кацапів не вліяють, а саме 500 повліяють ?
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13.06.2023 21:47 Відповісти
я не рішив, я припустив. того й писав вище, що як мінімум. тобто навіть якщо і більша кількість їх здохне в Україні, то це ще не гарантує там вибуху масових протестів.
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13.06.2023 21:53 Відповісти
життєві обставини нікому нічого не мають бути.

життєвим обставинам ваще насрати на мене, на тебе, на українців і на росіян.

життєві обставини виникають нікого не питаючи дозволу на те, мають вони бути чи не мають
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13.06.2023 21:50 Відповісти
буданов такой же, как и президент ермак, зе-саботажник.
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13.06.2023 15:27 Відповісти
І перед засіданням НАТО більше нити. Ігнат правильно все робить.
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13.06.2023 13:45 Відповісти
Звичайно по логіці речей зрозуміло, що потрібно виявляти і знищувати пускові установки, а пан не напишуть чим? Перевести "стрілки" і збити з панталику нарід закликами бити по москалях класно, але ж хтось зробив так, щоб в нас не було чим відповідати? Хтось все чомусь закатав в асфальт. То можливо попробувати шарахнути асфальтом? Якщо асфальт збивається їхніми ППО, то можливо попробувати бігбордами "Велике будівництво", на які витрачено більше коштів чим на всю ракетну програму? Тоді дивилися на витвори Найвєлічайшого з бюджетними коштами і всі мовчали, чи краще направити нарід в русло "США, дайте ракети?"
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13.06.2023 18:46 Відповісти
Все херня, нам рассказывают по марафонах что кацапы еще в начале войны уже загнулись от отключения swift, санкции полностью уничтожили их економику, запас ракет уже перешагнул за красную черту и их почти не осталось, техники там нет, воюют одни бомжы, ничего не стреляет,не летае,все падает и глохнет, а за месяц наши войска будут уже на красной площади
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13.06.2023 13:39 Відповісти
висновок - не дивитись марафон.
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13.06.2023 13:42 Відповісти
З тим марафоном дістали. Ну транслюйте максимум на 3- каналах. Не, треба виділити і відмити...
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13.06.2023 13:52 Відповісти
А вы бы головой думали а не утрировали
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13.06.2023 13:50 Відповісти
Якби це були імбо-ракети то ними давно вже б скористались..Вони гонять 9 літаків ту95 щоб пустити 15 ракет х101 і все частіше використовують Іскандери
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13.06.2023 13:44 Відповісти
Решта проходять тренування. Так сказати, в бойових умовах.
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13.06.2023 13:47 Відповісти
Тренування ? Уявляю як за кріслом стоїть 20 курсантів і кожний жде своєї черги за штурвал потриматись .
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13.06.2023 13:57 Відповісти
При чому курсанти? Пілотам треба наліт для підтвердження і підвищення кваліфікації. Не хочу ображати. Вам скільки років?
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13.06.2023 13:59 Відповісти
шо там асфальт? у відповідь не стріляє?
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13.06.2023 13:45 Відповісти
краще ШАМПУРАМИ!
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13.06.2023 13:47 Відповісти
Игнат не понимает, о чём говорит. Там ракета, которой мы потопили крейсер Москва. Это крылатая, дозвуковая ракета с огибанием рельефа местности.
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13.06.2023 13:45 Відповісти
Він сплутав "Бал"з "Бастіоном". Це ж Ігнат.
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13.06.2023 13:49 Відповісти
Добре що він речник. Прекрасна посада. Бо куда ще можна такого офіцера засунути щоб якось справлявся.
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13.06.2023 14:11 Відповісти
Вообще да. Ониксы с Х35.
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13.06.2023 17:41 Відповісти
хотів те саме написати, спеціалісти пишуть що там дійсно дозвукова крилата ракета на яку не потрібен Петріот, збивають їх якщо пощастить навіть зенітками чи Ігла/Стінгер
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13.06.2023 14:26 Відповісти
Єрмак з тараном та зеленським, слугами Україну прикриватимуть від ракет орків, готувалися 3 роки!! Гроші треба відпрацьовувати!!
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13.06.2023 13:45 Відповісти
Ігнат , якщо 3,14здиш то трошки головою дуиай. Ракета - крилата, дозвукова ( 280 м/с), двигун РД малоресурсний. Нічим не відрізняється від іншої гидоти, трохи менше ЕПР.
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13.06.2023 13:47 Відповісти
Може він просто погано розбирається в озброєнні ворога і думав, що це комплекс Бастіон з ракетами онікс, які надзвукові. Я до цього варіанту більше схиляюся.
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13.06.2023 13:52 Відповісти
Інформаційна війна. Вводить ворога в оману. Ворог сам не знає, що в нього є на озброєнні. Ігнат, так тримати. Підтримую👍
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13.06.2023 14:22 Відповісти
Найкращий коммент.
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13.06.2023 17:42 Відповісти
Х-35 це звичайна крилата ракета, як наша Р-360. Летить на дозвуковій швидкості. До 900 км/год. Проблеми з її збиттям тільки в тому, що вона летить на малі відстані, низько і пуск її важко засікти, бо епр відносно маленький. Але для її збиття підійде навіть пзрк, якщо знати де вона летить. Не кажучи вже про більш ******* комплекси. І с-300 і бук може збивати її. Як і гепард.
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13.06.2023 13:50 Відповісти
Максимальна швидкість Х-35 - 0,85 Мах, тобто 1040 км/год, а не 3.5 тис.
Ігнату - вчити "матчасть".
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13.06.2023 13:54 Відповісти
Про що, я. Вчора писали. Протикорабельний БРК "Бал" почали підтягувати до передової.
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13.06.2023 13:55 Відповісти
Ігнат ниє як завжди щоб швидше F-16 дали ....Він вам і не таке розкаже ..Може він хороший актор і вміє хрестиком вишивати ,але фахівець ППО він ніякий
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13.06.2023 14:01 Відповісти
На що натякаєш? Актор не може бути Президентом? Рейгана згадай.
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13.06.2023 14:18 Відповісти
Рейган на рояле х_м играл? Или "США напоминает девицу из фильмов для взрослых, готова принимать с любой стороны в любом количестве", может это Рейган о своей стране говорил?)
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13.06.2023 15:32 Відповісти
Ти про що? Я, то бі про одно. Ти мені про клоуна. Актор і клоун?
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13.06.2023 15:36 Відповісти
Та ні,це Зеля так над Україною на ввесь світ смявся. Якби так зробив Ркйнан- його б американці живим в землю закопали б.А "українці" мовчки ставали плювок собі ж в лице,продали над своєю тупістю і знову верещать "Зеленський найкращий".🤮🤮🤮
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13.06.2023 16:17 Відповісти
хай каже що хоче, аби нам дали F-16
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13.06.2023 14:34 Відповісти
ракета Х-35 летит на высоте от 3 до 15 метров. То есть до первого дерева или столба. Кацапы не учли, что в море деревьев нет, а на суше есть
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13.06.2023 14:05 Відповісти
кинжали збивали....а це херня вообше.....чого такий гвавт?
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13.06.2023 14:16 Відповісти
Все ж таки щось пішло не так. А де корабельна "Сосна"? кацапи не пригнали?
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13.06.2023 14:20 Відповісти
Дивно...
Хіба Буданов не може допомогти?
Там же його хлопці вже хазяйнують на Брянщині, хіба ні?
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13.06.2023 14:47 Відповісти
Ні.
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13.06.2023 15:21 Відповісти
вас проінформували чи ви так думаєте?
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13.06.2023 16:12 Відповісти
Про що?
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13.06.2023 16:14 Відповісти
вам би, діду, з деменцією відійти від компьютера...
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13.06.2023 16:19 Відповісти
Ти дебіл? Порушення і чекай синдрому, ідіот. Не дебіл? Не треба було. Скоро в тебе буде. Повір і дивись.
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13.06.2023 16:23 Відповісти
Ти ще й голосувати, мабуть, ходиш, кретин чорноротий…
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13.06.2023 21:43 Відповісти
Тепер це називають демократією та свободою слова, коли кожне недоумкувате, як ти, маючикомпʼютер, може викласти свою маячню в мережу, а також піти на вибори і обрати президентом любого клована…
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13.06.2023 21:48 Відповісти
Верещати, адрищати, ігнанити - суцільне брехлозебілово!
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13.06.2023 15:01 Відповісти
Вводить в оману ворога. Ігната, не треба. Знає свою роботу.👍
Головне Перемога. Якою ціною? Брехнею? Я, тільки за.
ЗСУ бережіть себе.
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13.06.2023 15:23 Відповісти
Значить,кацапи можуть робити і мати якісну зброю,а українська зброя де??? Де воєнні заводи,проспали,продали??? А тепер,*****,ходимо по світу з простягнутою рукою і просимо "Дайте нам зброю"??? А наша,*****,де?????
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13.06.2023 16:14 Відповісти
Тим більше зараз усі в один голос кричать, що є в України можливості виробляти ракети з дальністю на 1000км.
Мабуть пудінг не дав дозвіл підоолігархічним зеленим шмарам замовляти виробництво для ЗСУ далекобійних ракет для ударів по московщині.
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13.06.2023 20:13 Відповісти
Яка істерика якщо кинджали збивають то і це збиватимуть , я думаю треба проходити усі стадії щоб прийти до того щоб робити так як Ізраїль,..Ні на кого ненадіятись нікого не слухати робити своє і ******* ворогів...
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13.06.2023 22:02 Відповісти
 
 