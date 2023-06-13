У Польщі продовжено тимчасовий захист для громадян України до 4 березня 2024 року

У Польщі продовжується термін легального перебування українців, які прибули на територію країни з 24 лютого 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Напередодні Президент Польщі Анджей Дуда підписав Закон, який вносить зміни до закону про допомогу громадянам України у зв’язку з російською агресією. Сьогодні документ опубліковано, з ним можна ознайомитися за посиланням.

Зазначається, що внесеними змінами продовжується термін легального перебування українців у Польщі, які прибули на територію країни з 24 лютого 2022 року. Термін перебування продовжено до 4 березня 2024 року (раніше до 24 серпня 2023 року).

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Також для українських здобувачів освіти, які навчаються у польських навчальних закладах, перебування продовжено до 31 серпня 2024 року. Це поширюється і на батьків та опікунів неповнолітніх учнів.

Ці зміни набудуть чинності через 14 днів після дати опублікування.