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Росіяни підривають греблі на територіях, де триває український контрнаступ, - Міноборони

гребля,карлівка

Російські військові підривають гідротехнічні споруди на територіях, де контратакують Сили оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, про це під час круглого столу в Military Media Center сказав представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України майор Владислав Дудар.

За його словами, російські війська замінували велику кількість гідротехнічних споруд Запорізької та Херсонської областей.

"Вони зараз щодня підривають у різних населених пунктах малі гідротехнічні споруди", - сказав Дудар.

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Він зазначив, що наслідки цих дій поки що не є масштабними - від кожного такого підриву страждають сільськогосподарські угіддя одного-двох селищ, однак це відбувається регулярно.

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Топ коментарі
+22
Читаюпро футбольний матч Україна -Німеччина , усі кошти підуть для України, арбітри також відмовилася від гонорарів, а футбольний клуб Німеччини виставить футболки на аукціон. Разом до Перемоги. Горіть в пеклі москалі
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13.06.2023 15:19
+6
А зелені зрадники жодної не підірвали перед нападом....
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13.06.2023 15:41
+5
А клоунські дебіли, навпаки розміновували перед наступом рашистів.
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13.06.2023 16:00
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Читаюпро футбольний матч Україна -Німеччина , усі кошти підуть для України, арбітри також відмовилася від гонорарів, а футбольний клуб Німеччини виставить футболки на аукціон. Разом до Перемоги. Горіть в пеклі москалі
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13.06.2023 15:19 Відповісти
Скільки тих грошей дійде до адресатів?)))
П.с. ці всі футболи , євробачення нагадують мені " пир во время чуми"...
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13.06.2023 15:40 Відповісти
Частково пир є. Але не потрібно зациклюватись на всьодляфронта. Я не хочу щоб наші люди і міста виглядали як у фільмах радянської пори про 2 світову. Всі в куфайках і кирзових чоботях, брудні, патлаті, транспорт не працює, в магазинах тільки пайки видають. Щоб, мовляв, не відрізнялось дуже від фронтової дійсності. Але це демотиватор. За що воювати, якщо ти та твоя родина в тилу живете у лайні. Та й життя продовжується. Його неможливо просто вимкнути як вимикач на стіні.
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13.06.2023 16:31 Відповісти
Скільки грали у футбол під час 2 світової ?а без футболу і ліги сміху я , живу прекрасно? Тільки оці клоуни життя мені в тилу покращують?
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13.06.2023 16:45 Відповісти
Тобто люди мають останнє віддавати. Фронту якщо хочуть жити далі і щоб Україна далі існувала
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13.06.2023 21:25 Відповісти
Так. Вони вбивають, стріляють, підтоплюють та будуть це робити і далі.

Ху&ло готовий воювати до останнего кацапа.

Це прогнозовано.

Тільки Перемога України поставить край москалям
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13.06.2023 17:22 Відповісти
А що, такого не чекали від орків? Майор. Тебе вже кидають?
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13.06.2023 15:19 Відповісти
тепер буданов вдруге полоскоче кумпол кремля...
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13.06.2023 15:23 Відповісти
Не. Він мовчить. Потім пару слів. Але то пізніше. На пропагандонів жах наводить. Рівень служби.
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13.06.2023 15:26 Відповісти
Розуміють шо будуть тікати тому будут руйнувати ВСЕ, аби максімально задіяти шкоди сельскомугосподарству. А зелені зерно вивозить.
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13.06.2023 15:26 Відповісти
На болоті рис росте.
Конкуренція Китаю. педоросія не продумала.
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13.06.2023 15:34 Відповісти
Так болот не буде.
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13.06.2023 15:37 Відповісти
Ти ****** зі своїм зерном. Його так докуя що немає куди дівати. Україна споживає лише 10% того що вирощує. Куди надлишок дівати?
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13.06.2023 15:59 Відповісти
Вже не докуя. А ось скількі буде після жниви 2023?
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13.06.2023 16:08 Відповісти
ще потрібні якісь докази хто підірвав Каховську ГЕС?
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13.06.2023 15:35 Відповісти
А зелені зрадники жодної не підірвали перед нападом....
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13.06.2023 15:41 Відповісти
Ну так орки ж тупі!( с )... це ми, розумні їм ще й асфальт постелили, щоб зручніше було " наступати"...
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13.06.2023 15:41 Відповісти
а чаво ента на речушке Волге ничё не взрывается ? она в печали !
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13.06.2023 15:42 Відповісти
Нужна авиация ..
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13.06.2023 15:45 Відповісти
А клоунські дебіли, навпаки розміновували перед наступом рашистів.
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13.06.2023 16:00 Відповісти
Це окрема історія для Судового розгляду після Перемоги.
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13.06.2023 17:25 Відповісти
З чого ви взяли, що вони дебіли, все робилось цілеспрямовано
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13.06.2023 16:51 Відповісти
 
 