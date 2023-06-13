На підтоплених територіях кілька разів виявили холерну та кишкову палички, - Держекоінспекція

На територіях, які затопило через підрив росіянами Каховської ГЕС, у забрудненій воді вже кілька разів виявляли холерну та кишкову палички.

Про це повідомив начальник відділу держеконагляду земельних ресурсів Державної екологічної інспекції України Олег Павленко у Military Media Center, передає Цензор.НЕТ.

"Ми моніторимо південний округ, щодня відбираємо проби води й робимо аналізи. Дуже великої забрудненості немає, але вже є кілька випадків виявлення холерної та кишкової паличок. З нами паралельно робить аналізи СЕС, яка відстежує санепідеміологічну ситуацію, адже затопило дуже багато населених пунктів, надвірних будівель, каналізацій. Ми досліджуємо воду з хімії, а вони – з біології", – розповів Павленко.

Він додав, що на півдні воду з криниць можна буде вживати лише після того, як їх почистять та перевірять зразки в лабораторії. При цьому відкритим лишається питання, як вода сходитиме. Адже, як пояснив Павленко, там дуже важкі й засолені ґрунти. А в нижніх шарах ґрунту присутній гіпс.

Також читайте: Площа Каховського водосховища зменшилася на 50%, - "Укргідроенерго"