Минулої доби інтенсивність боїв на Бахмутському напрямку була меншою. Знищено понад 50 окупантів, - Череватий

На Бахмутському напрямку, як і раніше, спостерігається зменшення боїв, за добу знищено 53 окупантів, 118 дістали поранень, двох узято в полон.

Про це повідомив речник Східного управління військ Збройних сил України Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За цю добу на Бахмутському напрямку інтенсивність боїв була меншою, одне бойове зіткнення відбулося. Проте ворог вражав так само активно нас ствольною артилерією та РСЗВ. 418 разів завдав ударів. Один авіанальот здійснив. Під час нанесення ударів наших по ворогу було знищено 53 окупантів, 118 дістали поранень, двох узято в полон", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону.

Крім того, за інформацією речника, знищено чотири склади з боєприпасами і три автомобілі, які підвозили снаряди.

Він зазначив, що ротаційні заходи противника в районі Бахмуту тривають, чим успішно користуються українські війська.

"Потрібно зазначити, що ворог розуміє значення для нього Бахмута, тому відправляє туди насамперед повітряно-десантні війська, які в їхньому розумінні - крайній аргумент за загрози втрати позицій", - наголосив Череватий.

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У свою чергу на Лимано-Куп'янському напрямку ворог за добу сім разів безуспішно намагався атакувати українські позиції та 505 разів завдавав артилерійських ударів, також здійснив сім авіанальотів.

"27 окупантів знищено, 75 поранено. Також знищено бронетехніку противника. Зокрема, БТР-80, БМП, міномет та одну протитанкову гармату "Рапіра", два БПЛА", - уточнив він.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони рухаються широким фронтом на Бахмутському напрямку, мають успіх та займають панівні висоти. За її словами, угруповання військ "Хортиця" просунулося на декількох напрямках на східному фронті. Просування від 100 до 700 та 200-1600 м.

За даними секретаня РНБО Олексія Данілова, у Бахмуті загинуло майже 23 000 росіян, втрати України в 7,5 раза менші.