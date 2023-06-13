У Харкові перейменували вулиці на честь Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) та засновника "Фрайкору" Георгія Тарасенка, - Терехов
Харківська міська рада на сесії 13 червня ухвалила рішення щодо перейменування кількох вулиць на честь загиблих захисників України, а також парку Горького.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
"Відтепер вулиця Плеханівська носить імʼя лідера "Фрайкору" Георгія Тарасенка, вулиця Державінська — командира батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла, вулиця Броненосця "Потьомкіна" — легендарного комбата та нацгвардійця Олега Громадського, а безіменний сквер на Конторській, навпроти будинку №5, названий на честь бойового медика Владислави Черних", - ідеться в повідомленні.
Терехов наголосив, що харківʼянам, які мають житло на вулицях з новими назвами, змінювати прописку та документи про право власності на нерухомість не потрібно.
"Крім цього, замість парку Горького, тепер ми маємо Центральний парк культури і відпочинку. Саме ця назва вже давно прижилася серед харківʼян", - зауважив мер.
Тенрехов зазначив, що всі "топонімічні" рішення щодо перейменування вулиць і скверів ухвалені депутатами міської ради одностайно. Подальша робота у цьому напрямку й надалі триває.
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та вже 100 років тому на (генерала) Петра Григоренка. Щє б "масєльского" - засновника харківської мафії к чортям викинути.
Ось саме із-за таких у нас війна. А тепер вони перефарбувалися і продовжують керувати
Те що Харків кацапи не обстрілюють як різ назад приємно хоч і дивноколи кругом іде війна а в Харкові більш менше життя як до війни, біженців в Харкові на вулиці візуально дуже багато, можна вгадати по одежі, в Харкові так не одягаються.