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перейменування (582) Харків (5428)

У Харкові перейменували вулиці на честь Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) та засновника "Фрайкору" Георгія Тарасенка, - Терехов

коцюбайло

Харківська міська рада на сесії 13 червня ухвалила рішення щодо перейменування кількох вулиць на честь загиблих захисників України, а також парку Горького.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Відтепер вулиця Плеханівська носить імʼя лідера "Фрайкору" Георгія Тарасенка, вулиця Державінська — командира батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла, вулиця Броненосця "Потьомкіна" — легендарного комбата та нацгвардійця Олега Громадського, а безіменний сквер на Конторській, навпроти будинку №5, названий на честь бойового медика Владислави Черних", - ідеться в повідомленні.

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Терехов наголосив, що харківʼянам, які мають житло на вулицях з новими назвами, змінювати прописку та документи про право власності на нерухомість не потрібно.

"Крім цього, замість парку Горького, тепер ми маємо Центральний парк культури і відпочинку. Саме ця назва вже давно прижилася серед харківʼян", - зауважив мер.

Тенрехов зазначив, що всі "топонімічні" рішення щодо перейменування вулиць і скверів ухвалені депутатами міської ради одностайно. Подальша робота у цьому напрямку й надалі триває.

Також читайте: У Дніпрі дерусифікували 7 вулиць, - міськрада

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Топ коментарі
+7
Браво ХАРКІВ! Слава ЗСУ! Вічна шана та память усім полеглим за Україну ВОЇНАМ!
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13.06.2023 15:48
+7
Цей терехов три роки тому кричав-фашисти,нацисти, ніколи не дам перейменувати на Фрайкор.
Ось саме із-за таких у нас війна. А тепер вони перефарбувалися і продовжують керувати
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13.06.2023 15:57
+5
А що він зробив?
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13.06.2023 15:58
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І на цій вулиці ********* і бутиліровать чорновала риганала як найчесного….
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13.06.2023 15:47 Відповісти
А що він зробив?
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13.06.2023 15:58 Відповісти
еее, полегше ... зараз ригі біля керма ... татаров, ермак, подоляк - можуть образиться ... та й найвеличніше зелене чмо не так вже й давно як по саунам для ригiв скакало.
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13.06.2023 16:14 Відповісти
Дурне ти серГей!
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13.06.2023 17:38 Відповісти
А що робить з тими риганалами, зараз сидять в ОПі і Раді?
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13.06.2023 20:25 Відповісти
Браво ХАРКІВ! Слава ЗСУ! Вічна шана та память усім полеглим за Україну ВОЇНАМ!
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13.06.2023 15:48 Відповісти
А жЮкова вже перейменували. чи й досі неначасі?
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13.06.2023 15:55 Відповісти
"А жЮкова вже перейменували"
та вже 100 років тому на (генерала) Петра Григоренка. Щє б "масєльского" - засновника харківської мафії к чортям викинути.
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13.06.2023 16:07 Відповісти
Ну слава Богу. То я пам'ятаю, ще перед повномасштабним вторгненням там бувші ригіАнали шось бузили, щоб жЮкАва повернути
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13.06.2023 16:26 Відповісти
Цей терехов три роки тому кричав-фашисти,нацисти, ніколи не дам перейменувати на Фрайкор.
Ось саме із-за таких у нас війна. А тепер вони перефарбувалися і продовжують керувати
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13.06.2023 15:57 Відповісти
Ьак, пам'ятаю. "Харькафф нікаґданібудіт біндєравскім!"
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13.06.2023 16:16 Відповісти
В Харькове сейчас бендеровцов больше чем во Львове
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13.06.2023 16:41 Відповісти
Героям слава !!!
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13.06.2023 16:15 Відповісти
ось так от часто буває, спостерігав багато разів - Чел скромний і відважний, серце колективу та його лідер, а його жінка чорнорота і жадібна хабалка - ще трохи часу і вони б розлучилися і не було б усього цього лайна
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13.06.2023 16:27 Відповісти
НОРМАЛ
Те що Харків кацапи не обстрілюють як різ назад приємно хоч і дивноколи кругом іде війна а в Харкові більш менше життя як до війни, біженців в Харкові на вулиці візуально дуже багато, можна вгадати по одежі, в Харкові так не одягаються.
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13.06.2023 16:58 Відповісти
 
 