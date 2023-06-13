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14 окрема механізована бригада (95) ЗСУ (7197)

Командира 14 ОМБр Охріменка перевели в іншу військову частину, - пресофіцерка бригади Замрига

охріменко

Командира 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка базується у Володимирі, полковника Олександра Охріменка перевели до іншої військової частини.

Цю інформацію телефоном Суспільному підтвердила пресофіцерка бригади Надія Замрига, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, переведений нещодавно, але посаду ще не здав. Він ще командує бригадою", - зазначила пресофіцерка.

Зі слів Надії Замриги, військова частина, у яку перевели Охріменка, базується за межами столиці й Волинської області зокрема. Ні військову частину, куди переведений командир, ні його нову посаду в 14-й ОМБр поки не розголошують.

Коли саме Олександр Охріменко має скласти повноваження командира 14-ої бригади та хто виконуватиме обов'язки командира надалі, зі слів пресофіцерки ОМБр, невідомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командир 14 ОМБр Охріменко про ситуацію на передовій: Зараз лінія більш статична, масштабних наступів не проводимо. Наші Збройні сили на дві голови вищі. ВIДЕО

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Топ коментарі
+21
Про що ця новина?
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13.06.2023 16:03
+16
А подібні новини з війська хіба підлягають оголошенню?
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13.06.2023 15:57
+15
Коли в нас почали так афішувати переводи з вказанням звання, ПІБ, підрозділів та розташування?

Дивна та незрозуміла дія в умовах такого стану.

Що це, бажання медійності, суспільного визнання?

В командира наче інші завдання.
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13.06.2023 16:01
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"базується у Володимирі"? Це як?
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13.06.2023 15:56 Відповісти
Видимо Володимир - Волинский.
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13.06.2023 15:59 Відповісти
тепер-так, Володимир...
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13.06.2023 16:14 Відповісти
Володимир це таке місто. Гарне.
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13.06.2023 16:55 Відповісти
А подібні новини з війська хіба підлягають оголошенню?
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13.06.2023 15:57 Відповісти
Питання? Ні чого не розумію.
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13.06.2023 15:58 Відповісти
Коли в нас почали так афішувати переводи з вказанням звання, ПІБ, підрозділів та розташування?

Дивна та незрозуміла дія в умовах такого стану.

Що це, бажання медійності, суспільного визнання?

В командира наче інші завдання.
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13.06.2023 16:01 Відповісти
Publicity is prosperity
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13.06.2023 16:11 Відповісти
очевидно,цей чувак настільки "крутий",що інфа про нього жодної загрози для обороноздатності не має....
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13.06.2023 17:02 Відповісти
Про що ця новина?
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13.06.2023 16:03 Відповісти
Командира 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Тримайтесь. Я, з Вами. Все буде добре.👌
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13.06.2023 16:03 Відповісти
Що за тема?
В чому ти з ним?
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13.06.2023 16:20 Відповісти
Я так понимаю, что были какие-то терки и его перевели?
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13.06.2023 16:05 Відповісти
Я, би міг. Здоров'я не дозволяє. Молодь, працюй. Хенералі? Не позортесь.
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13.06.2023 16:05 Відповісти
А що так?
Заслужив чи завинив?
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13.06.2023 16:15 Відповісти
Написали би за що?Перевели в другу частину......Який смисл?Мало кого переводять.....
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13.06.2023 16:24 Відповісти
Це добре чи погано, що його перевели?
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13.06.2023 16:27 Відповісти
Ніхто не знає, але всі в захваті.
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13.06.2023 16:32 Відповісти
Олександр Охріменко - справжній командир, - волонтер Юрій Москаленко
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13.06.2023 16:31 Відповісти
Ніхто не в темі, тому мегасрач відміняється.
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13.06.2023 16:37 Відповісти
Охріменко...мабуть найгірший комбриг в 14...в бригаді його називають "мясник"...але до чого цей незрозумілий текст Наді Замриги, що вона цим хотіла сказати?
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13.06.2023 19:01 Відповісти
"Нічєво нє понял, но очень інтєрєсно" (с)
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13.06.2023 21:15 Відповісти
 
 