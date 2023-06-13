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Міноборони (7010) збитки (1375)

Бомбардування військових об’єктів в Україні завдало збитків довкіллю на 300 млрд грн лише за 2022 рік, - Міноборони

нафтобаза

Збитки, завданні довкіллю під час бомбардування окупантами військових об’єктів тільки у 2022 році, оцінюються у 298 млрд грн.

Про це повідомив  представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України майор Владислав Дудар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.

За його словами, відповідна оцінка, яка враховує забруднення територій і викиди в атмосферу, проведена в рамках роботи спільної робочої групи за участі фахівців Міноборони та Міндовкілля. За усіма фактами бомбардувань військова прокуратура та СБУ зареєстрували відповідні кримінальні провадження.

"За цей рік ми провели обстеження близько 40 об’єктів, і відповідні розрахунки зараз проводяться Держекоінспекцією", - додав Дудар.

Також читайте: На підтоплених територіях кілька разів виявили холерну та кишкову палички, - Держекоінспекція

Нагадаємо, за попередніми підрахунками один лише підрив Каховської ГЕС завдав довкіллю на понад 55 мілярдів гривень. 
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А в які збитки обійшлася діяльність та бездіяльність Міністерства оборони?

Бо дуже може статися, що урон, нанесений кацапами та Рєзніковим і Ко може бути співставним.
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13.06.2023 16:27 Відповісти
https://t.me/generalsvr Генерал СВР

Дорогие подписчики и гости канала! ВНИМАНИЕ! Пр. рф хутин (луб'янський кривавий вибл*док) обозначил объект "ядерной катастрофы", это Курская АЭС. Хутин дал распоряжение подготовить к реализации операцию с провокацией техногенной катастрофы с последующим обвинением в "диверсии" украинскую сторону. Мы уже предупреждали, что такие планы обговариваются, но сейчас речь идёт о прямом распоряжении хутина, и готовности действовать.
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13.06.2023 16:27 Відповісти
послухайте ка ви міноборони.. чому ви все в долларах міряєте?? а життя хлопців що загинули ви в скільки долларів.. оціните?.. ця ваша резніковка хвороба-невиліковна- вас всіх треба або в окоп або пожиттево тільки за такі оцінки.. виродки ви.. ублюдки
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13.06.2023 16:28 Відповісти
Взагалі-то в новині про збиток в гривнях написано, читайте уважніше.
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13.06.2023 16:31 Відповісти
якщо тобі гривня краще-тоді оціни сам... і свою теж
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13.06.2023 16:40 Відповісти
Зрозуміло, що зазвичай про влучання по військовим об'єктам ніхто не пише. Але щось забагато схоже влучень було.
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13.06.2023 16:28 Відповісти
це ж як же ЗЕ бобікам можна буде прибарахлитися.....ще й онукам вистачить...
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13.06.2023 16:30 Відповісти
Навіщо називати цифри які не є до завершення війни актуальними, а виділяти окремо військові об'єкти без урахування цивільних має якийсь сенс?! Якесь безглуздя сьогодні в інформаційному просторі!!!
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13.06.2023 16:39 Відповісти
 
 