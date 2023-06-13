Робоча група ВР погодилася визнати учасниками бойових дій тероборонівців, які загинули на початку вторгнення та підвищити виплати пораненим захисникам

Робоча група у Верховній Раді з питань вирішення проблем військовослужбовців узгодила правки щодо поранених.

Про це повідомила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Протягом лікування в лікарні вони дотримуватимуть 100 тисяч, на період реабілітації ця сума становить 12 тисяч гривень. Також узгоджено рішення, що військові частини зможуть брати на баланс машини з правостороннім кермом", - зазначила парламентарка.

За словами Геращенко, "добилися законодавчого вирішення проблеми зарахування в штат військових підрозділів (посмертно) тих, хто загинув при виконанні бойового завдання, але ще не встиг отримати відповідні документи про таке зарахування. Мова йде про героїв Бузкового Гаю в Херсоні, розстріляних окупантами та інших добровольців".

"Засідання робочої групи відбулося сьогодні. Тепер поправки затвердить комітет нацбезпеки – й далі голосування в залі на найближчий сесії", - підсумувала співголова фракції.

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