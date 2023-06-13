Звинуваченого у держзраді полковника Без’язикова випустили з-під варти після 6,5 років в СІЗО
Київський апеляційний суд відпустив під підписку про невиїзд полковника ЗСУ Івана Без’язикова, якого було звинувачено у державній зраді після звільнення з полону.
Про це повідомила журналістка Тетяна Катриченко, яка опублікувала ухвалу суду, інформує Цензор.НЕТ.
"Іван Без’язиков, полковник, начальник розвідки 8АК, звільнений з-під варти. Після 6,5 років на Аскольдовому провулку та Лук’янівського СІЗО. Поки суд відпустив під підписку про невиїзд, процес в апеляції ще триває, наближають дебати. Але сьогодні суддя не побачила ризиків та вирішила відпустити людину, яку з 2016 року обвинувачують у державній зраді", - написала журналістка.
Нагадаємо, Без'язиков - кадровий офіцер ЗСУ, в серпні 2014 року потрапив у полон найманців РФ, де перебував 23 місяці. Однак, за версією слідства, там він співпрацював з окупантами.
Івана Без'язикова затримали в грудні 2016 року за підозрою у співпраці з "ДНР". Пізніше СБУ повідомила йому про підозру в державній зраді.
У квітні 2020 року Шевченківський суд визнав Без'язикова винним за ч.1 ст.111 та ч.1 ст.258-3 Кримінального кодексу і призначив покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з позбавленням військового звання.
Рішення Шевченківського районного суду Києва, яким полковника Без'язикова засудили до 13 років позбавлення волі за державну зраду, було оскаржено в апеляційному суді.
Будь ласка, зачекайте...
хоть думай через раз)))
И пускай мама тебе пояснит, что 13/2=6.5
Учись, а то как зеля будешь)
6 сентября 2018, 12:25
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Автор:
https://jurliga.ligazakon.net/ru/person/l182 ЮрЛига
Большая Палата Верховного Суда 29 августа в ходе рассмотрения https://ips.ligazakon.net/document/view/vs181558 дела № 663/537/17 предоставила правовое заключение по применению нормы ч. 5 ст. 72 https://ips.ligazakon.net/document/view/t012341 Уголовного кодекса в редакции https://ips.ligazakon.net/document/view/t150838 Закона от 26 ноября 2015 года № 838-VIII относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания («Закон Савченко»).
Постановление по делу № 663/537/17 было принято 29 августа 2018 года. Текст постановления вы также сможете найти в https://platforma.ligazakon.net/verdictum-test/?utm_source=jurliga.ligazakon.ua&utm_medium=news&utm_campaign=JurATest1 Verdictum .
Суд указал, что один день предварительного заключения приравнен к двум дням лишения свободы:
- если лицо совершило преступление в период с 24 декабря 2015 года до 20 июня 2017 года (включительно) (прямое действие Закона № 838-VIII);
- если лицо совершило преступление в период до 23 декабря 2015 года (включительно) (обратное действие Закона № 838-VIII как «иным способом улучшающего положение лица» в понимании ч. 1 ст. 5 УК Украины);
- если лицо совершило преступление до 20 июня 2017 года (включительно) и в отношении него продолжали применяться меры предварительного заключения после 21 июня 2017 года, то есть после вступления в силу https://ips.ligazakon.net/document/view/T172046 Закона № 2046-VIII (согласно которому один день предварительного заключения приравнивается к одному дню лишения свободы). В таком случае Закон № 838-VIII имеет переживающее (ультраактивное) действие. Большая Палата ВС указала, что применение к таким случаям Закона № 2046-VIII неправильно, поскольку его обратное действие как «иным образом ухудшающего положение лица» согласно ч. 2 ст. 5 УК Украины не допускается.
Если лицо совершило преступление начиная с 21 июня 2017 года (включительно), то при зачислении предварительного заключения в срок наказания применению подлежит ч. 5 ст. 72 УК Украины в редакции Закона № 2046-VIII (прямое действие Закона № 2046-VIII - то есть день за день).
Таким образом, Большая Палата Верховного Суда отступила от правовой позиции, изложенной в https://ips.ligazakon.net/document/view/vs181058 постановлении объединенной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда от 6 июня 2018 года .
Напомним, ранее Верховный Суд https://jurliga.ligazakon.net/ru/news/170638_zakon-savchenko-mozhet-primenyatsya-tolko-do-21-******-2017-goda предоставил правовое заключение относительно действия во времени так называемого «Закона Савченко», где указал, что данный Закон может применяться только до 21 июня 2017 года. https://jurliga.ligazakon.net/ru/news/180028_zakon-savchenko-chastichno-primenyaetsya-i-posle-21-******-2017-goda
за такi фокуси треба садити цих прокурорчикiв у трусiках.
Сьогодні смертну кару не практикують понад 100 країн. Останні, хто відмовився - Казахстан, Малайзія, Каліфорнія, Монголія, Гватемала і Гвінея.
Майже 40 країн використовують тільки у вкрай тяжких злочинах. Але є приблизно 50 держав, у яких смертна кара - це те саме, що довічне ув'язнення: Японія, Кувейт, Іран, Ірак та Лівія. Серед країн Європи та Центральної Азії - страчують у Білорусі. А от в країнах Америки - у США.
Серед усіх країн, де дозволена смертна кара, найбільше вбивають в Ірані, Саудівські Аравії, Іраку та Пакистані.
https://www.volynnews.com/news/all/yaki-*******-dosi-vykorystovuiut-smertnu-karu-ta-chym-vona-nebezpechna/
За чьто єво так???
Как страшно жіть! (с)
Справ щодо Без'язикова було дві. У 2015-2016 роках СБУ розслідувало справу щодо викрадення полковника. Телефонні записи і листування, які слідчі презентували в обвинуваченні проти Без'язикова як докази, інформація про гаджети, якими він користувався, надала його дружина Маргарита, що була зацікавлена в поверненні чоловіка додому.
Згодом справу про зникнення полковника закрили за відсутністю ознак кримінального правопорушення. Сам Без'язиков, за інформацією його адвоката Віталія Титича, намагався після повернення дати якомога більше інформації, проте ним ніхто не цікавився.
Коли СБУ встановила зв'язок "розвідувального управління" так званої "ДНР", його "співробітників", із процедурою переміщення БУКу, яким https://lb.ua/tag/13665_katastrofa_samoleta_malaysia збили літак МН-17 , вирішила допитати Без'язикова.
У його свідченнях не було інформації про саму катастрофу, чи підготовку до неї, чи участь осіб, але він впізнав керівника цього "розвідувального управління" - "Хмурого" і міг впізнати його по фото.
"Двох людей звідти ("розвідувального управління" - LB.ua) ідентифікували завдяки показам Без'язикова", - каже адвокат Без'язикова, Віталій Титич, нагадуючи, що полковника утримували в цьому "управлінні".