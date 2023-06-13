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Новини Правосуддя
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юстиція (732) державна зрада (1638) Без’язиков Іван (51)

Звинуваченого у держзраді полковника Без’язикова випустили з-під варти після 6,5 років в СІЗО

без’язиков

Київський апеляційний суд відпустив під підписку про невиїзд полковника ЗСУ Івана Без’язикова, якого було звинувачено у державній зраді після звільнення з полону.

Про це повідомила журналістка Тетяна Катриченко, яка опублікувала ухвалу суду, інформує Цензор.НЕТ.

"Іван Без’язиков, полковник, начальник розвідки 8АК, звільнений з-під варти. Після 6,5 років на Аскольдовому провулку та Лук’янівського СІЗО. Поки суд відпустив під підписку про невиїзд, процес в апеляції ще триває, наближають дебати. Але сьогодні суддя не побачила ризиків та вирішила відпустити людину, яку з 2016 року обвинувачують у державній зраді", - написала журналістка.

Звинуваченого у держзраді полковника Без’язикова випустили з-під варти після 6,5 років в СІЗО 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Справа Без'язикова: свідок розповів, що бачив підозрюваного у формі найманців РФ у "ДНР"

Нагадаємо, Без'язиков - кадровий офіцер ЗСУ, в серпні 2014 року потрапив у полон найманців РФ, де перебував 23 місяці. Однак, за версією слідства, там він співпрацював з окупантами.

Івана Без'язикова затримали в грудні 2016 року за підозрою у співпраці з "ДНР". Пізніше СБУ повідомила йому про підозру в державній зраді.

У квітні 2020 року Шевченківський суд визнав Без'язикова винним за ч.1 ст.111 та ч.1 ст.258-3 Кримінального кодексу і призначив покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з позбавленням військового звання.

Рішення Шевченківського районного суду Києва, яким полковника Без'язикова засудили до 13 років позбавлення волі за державну зраду, було оскаржено в апеляційному суді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полковник Без'язиков запрошував дружину в "ДНР", пропонував машину та охорону, - прокуратура. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+30
та ні,це тобі не відомі,а громадськості відомі! він потрапив (чи сам здався) у полон у 14-му. потім по обміну Пороха,як херой вийшов,мелькав та ТБ...аж поки інші колишні полонені не пізнали його-він там у росформі ходив разом з руснею,допитував наших тощо,після цього й закрутилося. для зе-команди агент Рашки однозначно свій. не здивуюся якщо завтра він з ксівою від Буданове,чкурне за кордон...
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13.06.2023 16:51
+13
А контррозвідник і патріот Червінський в СІЗО вже 49 добу. Справедливість Зеленого антимайдану вона така...
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13.06.2023 17:08
+12
Широкій громадськості деталі невідомі. Тому ні за ні проти.
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13.06.2023 16:42
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потім по закону надьки вийде достроково та й ще відсудить компенсацію
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13.06.2023 16:41 Відповісти
закон надьки отменен.

хоть думай через раз)))
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13.06.2023 16:42 Відповісти
по-перше - вчи українську, чепушило, по-друге, закон савченко скасували 16 июня 2017, тобто він ще підпадає під нього ьо ув*язнений в 2014р(закон не має зворотньої сили)
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13.06.2023 16:57 Відповісти
Чепушило - син таоей мами.
И пускай мама тебе пояснит, что 13/2=6.5
Учись, а то как зеля будешь)
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13.06.2023 17:29 Відповісти
Якщо добре знаєте українську , то чому июня , а не червня ?
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13.06.2023 17:50 Відповісти
«Закон Савченко» частично применяется и после 21 июня 2017 года

6 сентября 2018, 12:25

7766

0

Автор:

https://jurliga.ligazakon.net/ru/person/l182 ЮрЛига

Большая Палата Верховного Суда 29 августа в ходе рассмотрения https://ips.ligazakon.net/document/view/vs181558 дела № 663/537/17 предоставила правовое заключение по применению нормы ч. 5 ст. 72 https://ips.ligazakon.net/document/view/t012341 Уголовного кодекса в редакции https://ips.ligazakon.net/document/view/t150838 Закона от 26 ноября 2015 года № 838-VIII относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания («Закон Савченко»).

Постановление по делу № 663/537/17 было принято 29 августа 2018 года. Текст постановления вы также сможете найти в https://platforma.ligazakon.net/verdictum-test/?utm_source=jurliga.ligazakon.ua&utm_medium=news&utm_campaign=JurATest1 Verdictum .

Суд указал, что один день предварительного заключения приравнен к двум дням лишения свободы:

- если лицо совершило преступление в период с 24 декабря 2015 года до 20 июня 2017 года (включительно) (прямое действие Закона № 838-VIII);

- если лицо совершило преступление в период до 23 декабря 2015 года (включительно) (обратное действие Закона № 838-VIII как «иным способом улучшающего положение лица» в понимании ч. 1 ст. 5 УК Украины);

- если лицо совершило преступление до 20 июня 2017 года (включительно) и в отношении него продолжали применяться меры предварительного заключения после 21 июня 2017 года, то есть после вступления в силу https://ips.ligazakon.net/document/view/T172046 Закона № 2046-VIII (согласно которому один день предварительного заключения приравнивается к одному дню лишения свободы). В таком случае Закон № 838-VIII имеет переживающее (ультраактивное) действие. Большая Палата ВС указала, что применение к таким случаям Закона № 2046-VIII неправильно, поскольку его обратное действие как «иным образом ухудшающего положение лица» согласно ч. 2 ст. 5 УК Украины не допускается.

Если лицо совершило преступление начиная с 21 июня 2017 года (включительно), то при зачислении предварительного заключения в срок наказания применению подлежит ч. 5 ст. 72 УК Украины в редакции Закона № 2046-VIII (прямое действие Закона № 2046-VIII - то есть день за день).

Таким образом, Большая Палата Верховного Суда отступила от правовой позиции, изложенной в https://ips.ligazakon.net/document/view/vs181058 постановлении объединенной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда от 6 июня 2018 года .

Напомним, ранее Верховный Суд https://jurliga.ligazakon.net/ru/news/170638_zakon-savchenko-mozhet-primenyatsya-tolko-do-21-******-2017-goda предоставил правовое заключение относительно действия во времени так называемого «Закона Савченко», где указал, что данный Закон может применяться только до 21 июня 2017 года. https://jurliga.ligazakon.net/ru/news/180028_zakon-savchenko-chastichno-primenyaetsya-i-posle-21-******-2017-goda
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13.06.2023 17:57 Відповісти
Широкій громадськості деталі невідомі. Тому ні за ні проти.
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13.06.2023 16:42 Відповісти
Відомі,був великий резонанс по цій темі. Якщо його там схилили до співпраці,то з часів 2016 перевиховання провели.
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13.06.2023 16:47 Відповісти
дебелим німецьким фрау,з 500Є/міс,пайками,подорожами Європою,безплатним транспортом відомо краще за всіх...
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13.06.2023 16:55 Відповісти
Не в курсах. Без комментариев.
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13.06.2023 16:46 Відповісти
Одним зрадником більше до тієї маси що і так тиняється по владних кабінетах.
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13.06.2023 16:47 Відповісти
У вашого ведмедчука скіки зрадників? А Ківа?
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13.06.2023 17:20 Відповісти
Випий заспокійливого.
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13.06.2023 23:42 Відповісти
Випий відро кави, тобі ще працювати і працювати, клава- гроші.
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14.06.2023 01:22 Відповісти
Не підпи₴джуй, а займися чим-небудь корисним.
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14.06.2023 05:46 Відповісти
Цене той що в "Ізоляції" катував наших військових ?
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13.06.2023 16:49 Відповісти
він сердешний...
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13.06.2023 16:53 Відповісти
Нє, це не він.
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13.06.2023 17:55 Відповісти
За 6,5 років могли б вже доказати винен чи ні
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13.06.2023 19:15 Відповісти
та ні,це тобі не відомі,а громадськості відомі! він потрапив (чи сам здався) у полон у 14-му. потім по обміну Пороха,як херой вийшов,мелькав та ТБ...аж поки інші колишні полонені не пізнали його-він там у росформі ходив разом з руснею,допитував наших тощо,після цього й закрутилося. для зе-команди агент Рашки однозначно свій. не здивуюся якщо завтра він з ксівою від Буданове,чкурне за кордон...
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13.06.2023 16:51 Відповісти
Це трошки міняє справу. Дивно, що про це нема в статті. Все те, що ви написали, має легко гуглитися з минулих новин...
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13.06.2023 17:14 Відповісти
за 6.5 рокiв прокурори нiчого не знайшли. на пам'ять приходить "дєло Шерємета",Riffmaster etc.

за такi фокуси треба садити цих прокурорчикiв у трусiках.
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13.06.2023 16:54 Відповісти
читай уважніше: знайшли, насправді. І добилися обвинувачувального вироку терміном 13 років ув'язнення. А це зараз - справа знаходиться на розгляді з приводу апеляції на вирок суду першої інстанції.
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13.06.2023 17:54 Відповісти
"знайшли i добилися" так, шо апеляцiйний суд його вiдпустив. це маєчя. але ж 6+ рокiв у сiзо без вироку - це знущення i над людьми, i над принципом спрведливостi. "портнови" досi рулять.
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13.06.2023 19:19 Відповісти
Саме тому в норм країнах є розстріл для таких як він
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13.06.2023 16:56 Відповісти
Саме тому у нормальних країнах відмінена смертельна кара.
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13.06.2023 17:57 Відповісти
Смертна кара є в США і навіть в нормальних країнах коли там вводять військовий стан
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13.06.2023 18:08 Відповісти
Смертний вирок у США дозволений у 31-му штаті.

Сьогодні смертну кару не практикують понад 100 країн. Останні, хто відмовився - Казахстан, Малайзія, Каліфорнія, Монголія, Гватемала і Гвінея.

Майже 40 країн використовують тільки у вкрай тяжких злочинах. Але є приблизно 50 держав, у яких смертна кара - це те саме, що довічне ув'язнення: Японія, Кувейт, Іран, Ірак та Лівія. Серед країн Європи та Центральної Азії - страчують у Білорусі. А от в країнах Америки - у США.

Серед усіх країн, де дозволена смертна кара, найбільше вбивають в Ірані, Саудівські Аравії, Іраку та Пакистані.

https://www.volynnews.com/news/all/yaki-*******-dosi-vykorystovuiut-smertnu-karu-ta-chym-vona-nebezpechna/
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13.06.2023 18:31 Відповісти
Під час війни дозволено всюди
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13.06.2023 18:42 Відповісти
або не схотіли знайти....
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13.06.2023 16:56 Відповісти
с шаболдой днровской по данецку гулял)))
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13.06.2023 17:07 Відповісти
А контррозвідник і патріот Червінський в СІЗО вже 49 добу. Справедливість Зеленого антимайдану вона така...
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13.06.2023 17:08 Відповісти
В штрафбат безязикова, і вперед штурмувати Бахмут
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13.06.2023 17:11 Відповісти
Бєз'язиков...
За чьто єво так???
Как страшно жіть! (с)
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13.06.2023 17:16 Відповісти
Так там не одна суддя, там їх троє. Це апляційна інстанція.; справу розглядає колегія.
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13.06.2023 17:55 Відповісти
Ох-хо-хо ...Якщо невинний, - 2 роки у полоні, 6,5 років тут у СІЗО.
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13.06.2023 18:00 Відповісти
Тобто зелені 4 роки маринували і вирішили потенціного зрадника відпустити. Не дивно чомусь.
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13.06.2023 18:04 Відповісти
Твою мать!!! До каких же пор у нас в стране закончится жидовская вакханалия????
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13.06.2023 18:16 Відповісти
Навіть не знаю що там могло статися. Скоріше за все вийшли всі сроки розслідування і розгляду справи, довели до відчаю свідків... Є багато варіантів, але думаю, що ГУР не напише, що він в їх штаті, як колись писали про Шевченко і Кірєєва, скоріше за все він буде корисним цій владі по духу, бо робили одну справу і ще попереду багато часу, а кадрів не так багато. Не "ЄС" же їх брати по зброї?
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13.06.2023 18:24 Відповісти
Суд куплено, чи суд разом з колаборантом??
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13.06.2023 19:35 Відповісти
Так зрозумів доказів проти Безязикова немає, як би робив щось явне проти ЗСУ або наших полонених, то було б багато свідчень

Справ щодо Без'язикова було дві. У 2015-2016 роках СБУ розслідувало справу щодо викрадення полковника. Телефонні записи і листування, які слідчі презентували в обвинуваченні проти Без'язикова як докази, інформація про гаджети, якими він користувався, надала його дружина Маргарита, що була зацікавлена в поверненні чоловіка додому.

Згодом справу про зникнення полковника закрили за відсутністю ознак кримінального правопорушення. Сам Без'язиков, за інформацією його адвоката Віталія Титича, намагався після повернення дати якомога більше інформації, проте ним ніхто не цікавився.

Коли СБУ встановила зв'язок "розвідувального управління" так званої "ДНР", його "співробітників", із процедурою переміщення БУКу, яким https://lb.ua/tag/13665_katastrofa_samoleta_malaysia збили літак МН-17 , вирішила допитати Без'язикова.

У його свідченнях не було інформації про саму катастрофу, чи підготовку до неї, чи участь осіб, але він впізнав керівника цього "розвідувального управління" - "Хмурого" і міг впізнати його по фото.

"Двох людей звідти ("розвідувального управління" - LB.ua) ідентифікували завдяки показам Без'язикова", - каже адвокат Без'язикова, Віталій Титич, нагадуючи, що полковника утримували в цьому "управлінні".
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13.06.2023 23:11 Відповісти
Мутна справа. І ситуація.
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14.06.2023 07:24 Відповісти
Треба всіх супротивників поточного режиму (вступ у НАТО та ЄС) призовного віку одружених та не одружених просто випустити з України в любу іншу країну без права повернення. Ось і все вирішення проблеми, тут залишеться проукраїнська пронатівська монобільшість, а коли вже в неї з'являться зрадники, то судити. А так, як зараз, то СБУ всіх не переловить, в неї не вистачить сил.
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14.06.2023 09:13 Відповісти
 
 