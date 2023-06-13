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чеченці (111) ПВК Вагнер (1534) Бєлгород (488)

На Бєлгородщині місцеві жителі помітили техніку з символікою підрозділу "Ахмат", - росЗМІ

чеченці,ахмат

У Бєлгородській області РФ місцеві помітили військову техніку з символікою чеченського спецпідрозділу "Ахмат".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський теленрам-канал "Астра".

Повідомляється також про рух техніки у Ростовській області: "Міллерово, 70-100 машин "Ахмат" їдуть на північ. Вочевидь, на Бєлгород", - пише Астра, посилаючись на власні джерела. Також повідомлення про "кадирівців" надходять з місцевих пабліків. 

Раніше губернатор Бєлгородської області Гладков зустрівся з командиром одного з полків "Ахмату" Адамом Делімхановим. На зустірічі також були присутні представники Міноборони РФ та регіональне керівництво "Росгвардії". 

Читайте: Рашисти у Бєлгородській області РФ проводять жорсткі фільтраційні заходи, - ГУР МО

Такі дії "Ахмату" можуть свідчити про те, що кадирівці виграли суперечку з ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина за те, хто "захищатиме" Бєлгородщину, а кого направлять під Мар'їнку. Нещодавно Сили оборони повідомляли, що ворог перекинув на Мар'їнський напрямок саме "ахматівців".

Нагадаємо також, що наразі Міноборони РФ намагається взяти під контроль ПВК, в першу чергу ПВК "Вагнер". Міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписав наказ, згідно з яким усі "добровольчі загони", які перебувають на фронті, мають до 1 липня укласти контракти з оборонним відомством. Тим, хто не зробить цього, буде заборонено брати участь у так званій СВО.

"Ахмат" підписав контракт з міноборони РФ, в той час як Пригожин заявив, що "Вагнер" не підписуватиме з Шойгу жодних контрактів. 

Також читайте: Противник зовсім не володіє ситуацією, - боєць легіону "Свобода Росії" про ситуацію на Бєлгородщині
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Топ коментарі
+22
Тупа русня Бєлгародщіни вже слюні розпустила? Ховайте овець і кіз,дебіли лапотні!!
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13.06.2023 16:59
+21
Будут трахать шебякінцев
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13.06.2023 16:56
+18
Tеперь мародёрить, насиловать руских баб и мужиков будут не родные буряты, а "титульная нация"
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13.06.2023 17:04
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Будут трахать шебякінцев
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13.06.2023 16:56 Відповісти
шебякинцев и шемякинцев😀
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04.07.2023 22:01 Відповісти
КНР - кадировская народная рєспубліка.
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13.06.2023 16:57 Відповісти
Си не поймет юмора и вышлет китайского ассасина за головой Кадырова.
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13.06.2023 17:02 Відповісти
Ахмат.
Физмат! Мехмат! Диамат!
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13.06.2023 16:58 Відповісти
Гівномат.
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13.06.2023 17:07 Відповісти
Ахмат-сила = ахмат-маса × ахмат-прискорення!
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13.06.2023 17:09 Відповісти
Або просто мат.
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13.06.2023 17:19 Відповісти
Тупа русня Бєлгародщіни вже слюні розпустила? Ховайте овець і кіз,дебіли лапотні!!
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13.06.2023 16:59 Відповісти
може кіз цапи і сховають, але буде тількі гірше...
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13.06.2023 17:08 Відповісти
О! Саме час білгородцям приєднатись до РДК
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13.06.2023 17:00 Відповісти
получается Гладков договариваться с земляками не захотел .Выбрал иноземцев . Местный бизнес может сворачиваться. Отстегивать будете за 1 и 2 чеченскую,скрепные...
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13.06.2023 17:03 Відповісти
Кацапів - у чорні пакети, вівцейобів - у білі.

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13.06.2023 17:04 Відповісти
Tеперь мародёрить, насиловать руских баб и мужиков будут не родные буряты, а "титульная нация"
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13.06.2023 17:04 Відповісти
Тік токери сдриснули з Півдня, бо там ЗСУ бо бо роблять.
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13.06.2023 17:06 Відповісти
Пора бы начинать защиту русскоязычных "братьев" от орд чеченских? Или хер на них, на "братьев"? Пусть их вместо коз трахают!
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13.06.2023 17:06 Відповісти
РДК зашли в Курскую область поселок Глушково. Под удар попало здание районного МВД Полицейские сбежали первые .
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13.06.2023 17:13 Відповісти
Кожний укомплектований іменним пакетом від Кадирова?
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13.06.2023 17:27 Відповісти
Не каДИРАва а вівцейоба.
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13.06.2023 18:19 Відповісти
Ці, як правило, не воюють, а мародерять...
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13.06.2023 17:39 Відповісти
Ото підфартило білгородцям.
Тепер в них будуть будуть і конкурси цікаві, і секс різноманітний, різностатевий та різновидовий.
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13.06.2023 18:01 Відповісти
Ну все правильно--- там где более безопаснее там и хэрои ахмат-лукум
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13.06.2023 18:21 Відповісти
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13.06.2023 18:51 Відповісти
тік токери,овцелюби приїхали...В Бучі,Маріуполі,під Харковом їх розхерячили,тепер ще тут вигребуть від РДК.
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13.06.2023 22:46 Відповісти
 
 