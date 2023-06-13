Холера у південних регіонах України не виявлена, на Одещині фіксується ротавірус, - МОЗ

У південних регіонах України холери не виявлено, в Одеській області зафіксовано ротавірус.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Хотів би звернути увагу на Одеську область. Ми забезпечили розширення моніторингових точок по питній воді. ...Холери ми не знаходимо в морській та річковій воді. Але в Одеській області ми вже кілька днів поспіль знаходимо ротавірус - це звичайна кишкова інфекція, вірусна інфекція, і при купанні, користуванні водоймами у разі ковтання води людина може отримати гостру кишкову інфекцію", - сказав Кузін.

За його словами, на цей час розгорнуто близько 40 точок моніторингу води по всьому річищу Дніпра, і забори води на виявлення збудника холери проводяться щоденно.

"Станом на сьогодні всі результати негативні, і починаючи з 1 червня кожна людина з важким перебігом гострої кишкової інфекції або розладами кишково-шлункового тракту додатково обстежується на холеру. До прикладу, по Одеській області за минулий тиждень у нас була (з гострою кишковою інфекцією, - ред.) 181 особа. Обстежено було 172 людини, пропустили лише тих, у кого був легкий перебіг", - сказав Кузін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підрив Каховської ГЕС: МОЗ закликало мешканців півдня не купатись та не використовувати воду з водойм

Чиновник наголосив, що ситуація щодо холери наразі спокійна, прогнозована і керована, на підтоплених територіях працюють епідеміологи. Херсонській, Одеській, Миколаївській областях підготовлено резерв ліжок в інфекційних відділеннях.