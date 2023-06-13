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Якщо "прильоти" по Росії триватимуть, то Москва розгляне питання створення "санітарної зони" на території України, - Путін

путін

Російський диктатор Володимир Путін погрожує створити "санітарну зону" на території України, якщо обстріли території РФ продовжаться.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Якщо прильоти з України на територію Росії продовжаться, то Москва має розглянути питання створення в Україні "санітарної зони" - щоб вони не змогли дістати", - сказав кремлівський диктатор.

Також читайте: Настав час, щоб Путін нарешті визнав, що його план провалився, - Шольц

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Топ коментарі
+110
Здається в Шибекіно вже почали створювати санітарну зону.
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13.06.2023 17:19
+90
*** тобі на рило і санітарів геїв
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13.06.2023 17:18
+69
*****, які там погрози!
Тобі жити лишилося - тьху...
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13.06.2023 17:18
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Дивись *****, скоро санітари з тієї "санітарної зони" по тебе прийдуть. 😡
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13.06.2023 19:01 Відповісти
Є така версія, що в кремлі розглядають Східну Україну як "дистанцію" від рф. І Пуйло зараз це підтверджує. Ба більше - ймовірно, це є одна з їхніх цілей, і вони зараз спеціально себе обстрілюватимуть і підриватимуть в БНР, щоб був привід ввести чмобіків в Харківську та Сумську область. Ну хай спробують... шкода просто наше цивільне населення в прикордонній зоні.
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13.06.2023 19:01 Відповісти
Що за дурниця, хіба в цих областяхвідсутні ВСУ та Тро?*
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14.06.2023 07:21 Відповісти
так я ж кажу - хай спробують...
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14.06.2023 08:19 Відповісти
старому людоеду хотя бы то удержать, что есть, а не зоны создавать, полное лысое старое неадекватное создание, сумевшее. как дедушка Адольф, запудрить мозги такой огромной стране, путин, сгинь сволочь, дай людям спокойно жить, эта война не нужна ни россии ни украине ни всему миру
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13.06.2023 19:12 Відповісти
вата любое овно съест
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13.06.2023 19:21 Відповісти
Санітар ****)Не преживай,скоро за тобою прийдуть санітари,але буде пізно,і в твому сраному бальшом калоннам залє гратиме голосно музика,але ти її не почуєш)
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13.06.2023 19:31 Відповісти
Та воно то так, йому вже буде тоді все рівно, а скільки ж він звів у могилу молодих і невинних людей...
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13.06.2023 21:48 Відповісти
Стосовно санітарної зони я вже десь тут писав. Повторюсь.
"...кацапщина - шкідлива та гидка пліснява на тілі планети Земля. Тільки дезинфекція планетарного масштабу від цієї плісняви. Постійно..." Оце якраз і буде сама ефективна санітарна зона.
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13.06.2023 19:31 Відповісти
По Москве надо ещё дроны запустить, как уже было.
Только с начинкой в виде спор сибирской язвы. Ну можно ещё какую то Эболу закинуть.
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13.06.2023 19:44 Відповісти
Буде,буде на 1/9 суші РОК. Хоч би як вони це між собою не називали.
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13.06.2023 19:48 Відповісти
Що ти там можеш іще рассматрівать, хіба що кабаєву.
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13.06.2023 19:49 Відповісти
Герой, що сере в чемодан. Нічні полюцїї старого педодфіла...............
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13.06.2023 20:09 Відповісти
Санітарна зона біля моцкви з бетону!
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13.06.2023 20:09 Відповісти
"Москва розгляне питання створення "санітарної зони" на території України, - Путін"

А коли хуьло отримало в рило в Харькове, то воно яку зону там намагалося зробити?
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13.06.2023 20:09 Відповісти
Пізно пити боржомі коли нирки відвалилися !
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13.06.2023 20:10 Відповісти
Ще один доказ того, що вони там всі невиліковно психічно хворі.

Однако вини з "мудрого наріду" це не знімає
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13.06.2023 20:14 Відповісти
І що з того? Ти вже й так анексував чотири наші області, щоправда лише частково!
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13.06.2023 20:38 Відповісти
ну-ну
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13.06.2023 20:42 Відповісти
Це він має на увазі зону між Уралом і Волгою? А китайці куди подінуться? Там же до Уралу вже всьо. Чи в тєснотє с братскім кітайскім народом, но нє в обідє ?
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13.06.2023 20:42 Відповісти
Акела промахнулся и обосрался..
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13.06.2023 20:48 Відповісти
имхо, в литературе нет персонажей, похожих на Хйло. все какие-то приличные люди ...
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13.06.2023 21:01 Відповісти
в истории тоже таких нет.
***** идиот
начинать войну против страны, где очень многие говорят по-русски, под лозунгом (девизом начала войны) "защиты русского языка" может только полный, абсолютный оторванный от действительности идиот.
А вот внутреннее предательство, оно все больше и больше лезет в голову
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13.06.2023 22:30 Відповісти
З цим питанням нехай іде до санітарів.
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13.06.2023 21:18 Відповісти
Не знаю скільки,але параша невдовзі стане точно санітарною зоною,но поросячий ленінградский обсосок це вже не побачить.
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13.06.2023 21:29 Відповісти
ОБСЕРЕШ ТЕ, ЧИМ СЦИШ! ПАСКУДА!
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13.06.2023 21:55 Відповісти
Світ разом з нами повинен створити санзону від кордонів України на 1000 км., вглиб підорафії, а білорафія повні тю, крім того так само і з боків усіх цивілізованих країн, а найкраще стерти цих нелюдів взагалі!...
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13.06.2023 22:40 Відповісти
якийсь текст у рашинському Телеграм. Щоб прочитати - треба за посилання перейти на парашинський ФСБшний канал. Може вiдос йе???
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14.06.2023 04:59 Відповісти
Що, гнида кремлядська, "нє нравіцца"? )))
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14.06.2023 05:02 Відповісти
Шо це ти розбалакалося сьогодні, х**ло ?

Написання території агресора продовжується з великої літери.
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14.06.2023 07:19 Відповісти
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