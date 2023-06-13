Якщо "прильоти" по Росії триватимуть, то Москва розгляне питання створення "санітарної зони" на території України, - Путін
Російський диктатор Володимир Путін погрожує створити "санітарну зону" на території України, якщо обстріли території РФ продовжаться.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.
"Якщо прильоти з України на територію Росії продовжаться, то Москва має розглянути питання створення в Україні "санітарної зони" - щоб вони не змогли дістати", - сказав кремлівський диктатор.
Топ коментарі
+110 Valentina Grin
показати весь коментар13.06.2023 17:19
+90 Василь Палиця
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+69 Алекс Скела
показати весь коментар13.06.2023 17:18
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"...кацапщина - шкідлива та гидка пліснява на тілі планети Земля. Тільки дезинфекція планетарного масштабу від цієї плісняви. Постійно..." Оце якраз і буде сама ефективна санітарна зона.
Только с начинкой в виде спор сибирской язвы. Ну можно ещё какую то Эболу закинуть.
А коли хуьло отримало в рило в Харькове, то воно яку зону там намагалося зробити?
Однако вини з "мудрого наріду" це не знімає
***** идиот
начинать войну против страны, где очень многие говорят по-русски, под лозунгом (девизом начала войны) "защиты русского языка" может только полный, абсолютный оторванный от действительности идиот.
А вот внутреннее предательство, оно все больше и больше лезет в голову
Написання території агресора продовжується з великої літери.