Якщо "прильоти" по Росії триватимуть, то Москва розгляне питання створення "санітарної зони" на території України, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін погрожує створити "санітарну зону" на території України, якщо обстріли території РФ продовжаться.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Якщо прильоти з України на територію Росії продовжаться, то Москва має розглянути питання створення в Україні "санітарної зони" - щоб вони не змогли дістати", - сказав кремлівський диктатор.

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