У 8 міністерствах та 12 регіонах буде створено посади заступників з відновлення, - Шмигаль
Кабінет міністрів на засіданні 13 червня ухвалив рішення про створення посади заступника з відновлення у низці міністерств та ОВА.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За словами глави уряду, такі посади з'являться у 8 міністерствах та 12 регіонах.
"Наявність такої посади дозволить якісно підійти до планування проектів та програм відновлення, а також сформує додаткову відповідальність, прозорість та підзвітність для відновлення України", – наголосив Шмигаль.
Також прем'єр нагадав, що для більш ефективного відновлення України в Кабміні створено посаду віцепрем'єр-міністра з питань відновлення, відповідне міністерство та державне агентство, а у бюджеті сформовано спеціальний Фонд подолання наслідків агресії.
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це писець, ми проклята країна, нічого у владі не міняється, єдине що навчилися професійно це грабувати країну і народ, все. як би там не було але це ми цим гнидам дозволяємо себе грабувати а найприкріше те, що їх з кожними виборами за участю лохтората що чомусь ніяк не зменшується стає все більше і більше і апетити лише зростають, в 90-х злодії та бандюки хоч розстрілювали один одного а тут "слуги народу" безкарно з безмежним цинізмом лише розмножаються.
- Новые штатные единицы, - рассуждал вслух его высочество. - Как минимум сто штатных единиц. Дополнительные фонды… да нет, какие там сто, ведь всякий имперский губернатор будет нуждаться в канцелярии, аппарате… Если стандартный штат аппарата при наместнике составляет двадцать шесть единиц, то любому имперскому губернатору мы просто-таки обязаны выделить не менее десяти сотрудников… Снимается проблема кадрового резерва, мы одним махом покончим со множеством кандидатов, которые сейчас бесцельно толкутся в департаментах, пишут прошения, интригуют, подсиживают…
(А. Бушков,"Сварог")
Країна олігархів та держ службовців.
https://www.newsroom.kh.ua/news/u-kiyevi-oblili-zelenkoyu-ta-kinuli-u-smitnik-eksnardepa-tarasa-chornovola-video https://www.newsroom.kh.ua/news/u-kiyevi-oblili-zelenkoyu-ta-kinuli-u-smitnik-eksnardepa-tarasa-chornovola-video
а точніше маніпуляції від влади.
держслужбовців (за методологією підрахунку ООН) майже 5,8 мільйонів
а кожному заступнику по 20 совьєтників
а потім ту шоблу усіх разом відправити під Бахмут-
відразу буде перемога
Хтось же має сидіти на бюджеті