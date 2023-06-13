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посада (62) Денис Шмигаль (4397) відновлення (524)

У 8 міністерствах та 12 регіонах буде створено посади заступників з відновлення, - Шмигаль

шмигаль

Кабінет міністрів на засіданні 13 червня ухвалив рішення про створення посади заступника з відновлення у низці міністерств та ОВА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами глави уряду, такі посади з'являться у 8 міністерствах та 12 регіонах.

"Наявність такої посади дозволить якісно підійти до планування проектів та програм відновлення, а також сформує додаткову відповідальність, прозорість та підзвітність для відновлення України", – наголосив Шмигаль.

Також читайте: Влада готує програми з відновлення України після війни, - Зеленський

Також прем'єр нагадав, що для більш ефективного відновлення України в Кабміні створено посаду віцепрем'єр-міністра з питань відновлення, відповідне міністерство та державне агентство, а у бюджеті сформовано спеціальний Фонд подолання наслідків агресії.

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Топ коментарі
+27
Что не говори, а куйню всякую у них талант придумывать
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13.06.2023 17:38
+17
Чн не досить роздувати штат дармоїдів? Чи не достатньо їх ще?
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13.06.2023 17:39
+14
Тобто, касири відновлення.
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13.06.2023 17:39
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Что не говори, а куйню всякую у них талант придумывать
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13.06.2023 17:38 Відповісти
И главное специалисты уже есть и на низком старте уже
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13.06.2023 17:40 Відповісти
ума палата....євідновлення....єзаступники....*******...єдерибан....73% - ви хоч тепер бачите ЩО ви вибрали??????
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13.06.2023 17:52 Відповісти
Шановний, я тут не причём. Я "порохобот"
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13.06.2023 17:58 Відповісти
та я не до вас... я теж "ПО"
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13.06.2023 18:00 Відповісти
У час війни, час жорсткої економії, коли стареньким пенсіонерам "Дітям війни" навіть не виплачують тих нещасних 25% на комунальні платежі ( а це приблизно 200-300грн.) вони, падлюки придумують нові посади заступників міністрів, цілі департаменти з відновлення, із зарплатою заст. міністрів у 300-500 тис.грн. у 8 міністерствах у 12 регіонах нові додаткові департаменти. Це край. Цілі 8 міністерств будуть займатись відновленням, а чим тоді буде займатись ціле міністерство реінтеграції з верещук,і правильно дописувачі сталять питання, що уже смотрящих на розпил і відкати ставлять. Доплати військовим похоронили за робочими групами та комітетами, про пенсіонерів вже і годі говорити, бо народ це баласт у кожної влади, про нього згадують лише 1 раз у 5 років, коли треба кинути бюлетні на виборах....,жах.
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13.06.2023 19:49 Відповісти
Тобто, касири відновлення.
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13.06.2023 17:39 Відповісти
та да , сначало все разработали ( фирмы прокладки , офшорные счета , свои подрядчики , кому нужно проплатили ..........) а теперь можно и смотрящих за отмыванием и выводом бабла ставить , зеленые ****** по другому не умеют , они и во власть пришли с этой целью а тут война , они и ахерели от возможностей , яйца по 17 гр это им на завтрак , там ****** миллиардами !!!!!!
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13.06.2023 17:52 Відповісти
ну так правильно як і вказано в Євідновленні - тільки такі підрядчики і тільки будівельні маркети що є в списку.....бл"дь , це коли небудь закінчиться?
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13.06.2023 17:56 Відповісти
Чн не досить роздувати штат дармоїдів? Чи не достатньо їх ще?
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13.06.2023 17:39 Відповісти
У Вінницькій міській раді планують утворити департамент відновлення та розвитку. Передбачено, що він забезпечуватиме розгляд питань щодо відшкодування за пошкоджені росією об'єкти нерухомого майна. У Вінниці взагалі створюють цілий департамент!
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13.06.2023 18:49 Відповісти
Несмотря на название єто будет где-то 3...4 человека)))
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13.06.2023 22:04 Відповісти
Навряд чи, почитай проект рішення. Там буде Директор департаменту, його заступники, начальники відділів тощо
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14.06.2023 05:19 Відповісти
Хабарників прилаштувати?
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13.06.2023 17:39 Відповісти
беріть више, Дєрмак призначив наглядачів за хабарниками в усіх регіонах тепер вони будуть красти ще більше бо значну долю треба віддати в ОП.
це писець, ми проклята країна, нічого у владі не міняється, єдине що навчилися професійно це грабувати країну і народ, все. як би там не було але це ми цим гнидам дозволяємо себе грабувати а найприкріше те, що їх з кожними виборами за участю лохтората що чомусь ніяк не зменшується стає все більше і більше і апетити лише зростають, в 90-х злодії та бандюки хоч розстрілювали один одного а тут "слуги народу" безкарно з безмежним цинізмом лише розмножаються.
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13.06.2023 19:25 Відповісти
Кто из них будет отвечать за миллиард деревьев?
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13.06.2023 17:39 Відповісти
А у заступників з відновлення будуть свої заступники. Геніальний план. Нехай зроблять хоч тисячу нових посад, але за умови мінімальної заробітної плати. І нехай попрацюють за 5000.
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13.06.2023 17:41 Відповісти
За 5 штук? Та они на такой должности, вообще, от зарплаты откажутся. Аж засмеются.
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13.06.2023 17:43 Відповісти
Смотрящие.
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13.06.2023 17:41 Відповісти
Я, змучився писати поки. Годину. Це куйло.
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13.06.2023 17:42 Відповісти
Я вам нічаго нє должєн, должєн только своїм радітєлям ! ! !
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13.06.2023 17:42 Відповісти
Сварог оторопело уставился на него, зажав стакан в руке. Без сомнения, господин директор говорил совершенно серьезно - а ведь Сварог всего-навсего попытался не слишком тонко поиздеваться над бюрократической системой, довести ее до абсурда… Черт, прежде чем открывать рот, следовало бы вспомнить, что для бюрократии любое «расширение» и «углубление» становится не абсурдом, а манной небесной!..

- Новые штатные единицы, - рассуждал вслух его высочество. - Как минимум сто штатных единиц. Дополнительные фонды… да нет, какие там сто, ведь всякий имперский губернатор будет нуждаться в канцелярии, аппарате… Если стандартный штат аппарата при наместнике составляет двадцать шесть единиц, то любому имперскому губернатору мы просто-таки обязаны выделить не менее десяти сотрудников… Снимается проблема кадрового резерва, мы одним махом покончим со множеством кандидатов, которые сейчас бесцельно толкутся в департаментах, пишут прошения, интригуют, подсиживают…

(А. Бушков,"Сварог")
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13.06.2023 17:43 Відповісти
Теплі містечка з відповідними окладами. І, головне, щоб ні за що не відповідати і нічого не робити. ****, а існуючих посад не достатньо?! Їх мало є?
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13.06.2023 17:44 Відповісти
Инвестиционные няни?
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13.06.2023 17:44 Відповісти
Ті няні, своїми тарифами за послуги, всіх нормальних інвесторів розлякали. )
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13.06.2023 19:40 Відповісти
Ще війна не закінчилася нашою перемогою, волонтери ще мільйони збирають з простих людей на дрони та інші прилади, а ці вже хлібні міста позабивали… швидко та оперативно у них це виходить
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13.06.2023 17:45 Відповісти
Мафія розмножується.
Країна олігархів та держ службовців.
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13.06.2023 17:45 Відповісти
У Києві облили зеленкою та кинули у смітник екснардепа Тараса Чорновола (Відео)

https://www.newsroom.kh.ua/news/u-kiyevi-oblili-zelenkoyu-ta-kinuli-u-smitnik-eksnardepa-tarasa-chornovola-video https://www.newsroom.kh.ua/news/u-kiyevi-oblili-zelenkoyu-ta-kinuli-u-smitnik-eksnardepa-tarasa-chornovola-video

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13.06.2023 17:47 Відповісти
питання навіщо? скільки обойдется утримання їх та штату який буде їх ОБСЛУГОВУВАТИ......? Невже це не всі родичі " працевлаштовані "??????
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13.06.2023 17:47 Відповісти
Монопартія 4 роки міняю ліжка в борделі
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13.06.2023 17:47 Відповісти
бізнес-няні з розпилу західних грошей ...
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13.06.2023 17:51 Відповісти
кiлькicть чиновникiв у нас ~250 тис. (з полiцйськими, прокурорами, СБУ). але потрiбнi ще - "вiдновлювання" - в зе-термiнах - це "вiдмивання грошей". А Ви про що подумали?
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13.06.2023 17:51 Відповісти
Ці ціфри не відповідають дійсності,
а точніше маніпуляції від влади.

держслужбовців (за методологією підрахунку ООН) майже 5,8 мільйонів
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13.06.2023 18:14 Відповісти
Скоро їх буде більше, ніж пенсіонерів і інвалідів теперішньої війни
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13.06.2023 18:34 Відповісти
Пішла тепленька!
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13.06.2023 17:52 Відповісти
Посадили єрмаківських людішек на потоки.
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13.06.2023 17:52 Відповісти
больше чиновников своих зеленых
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13.06.2023 17:53 Відповісти
А не маловато будет , на всех родственников хватит ?
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13.06.2023 17:56 Відповісти
Мабуть гостомельських "підрядників" на нові горизонти виводять
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13.06.2023 18:03 Відповісти
Чекайте! А міністерство з питань Т.О.Т. для чого? Чи верещучка стільки бабла не "освоїть" у потрібні кишені?
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13.06.2023 18:07 Відповісти
А шо так можна було ? .
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13.06.2023 18:09 Відповісти
якщо кожному дати по 10 заступників
а кожному заступнику по 20 совьєтників
а потім ту шоблу усіх разом відправити під Бахмут-
відразу буде перемога
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13.06.2023 18:09 Відповісти
Таці навіюють..
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13.06.2023 18:35 Відповісти
У 8 міністерствах та 12 регіонах буде створено посади заступників з відновлення?! Без тих.... відновлення напевно неможливе...?

Хтось же має сидіти на бюджеті
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13.06.2023 18:13 Відповісти
Нагадаю , що зараз пенсії українців та зарплати держслужбовців фінансуються за рахунок допомоги наших союзників. Просто так їх не вкрадеш, а от якщо збільшити всяким головам укрпошти зарплати на мільйони і вигадати нові структури , то на скільки ж це можна "прібарахлітца" бідним дєрьмакам з відкатів?
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13.06.2023 18:23 Відповісти
Нікчемні зелені мразоти.Ще йде кривава війна,кожного дня гинуть наші воїни і цивільні,а зелені мародери вже думають,як вкрасти на відновленні і відбудові.
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13.06.2023 18:25 Відповісти
Смотрящі від Банкової, аби ні одна копійчина не пройшла повз
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13.06.2023 18:28 Відповісти
А цим заступникам дайте ще по два заступника і так далі.
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13.06.2023 18:33 Відповісти
Шмигаль встановив планку на відновленні в сумі 700 ярдів зелені. В Європі порахували і визначили 400 - 410 ярдів. І послідував "наш ответ Чемберлену" - на кожній вулиці, в кожному селі буде наш смотровий, щоб європейці бува чого не поцупили в зелених.
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13.06.2023 18:37 Відповісти
перед 22.02.22 цей міністр обіцяв скорочення держапарату на 39процент.,місцевих чинуш,щастя.міських голів і ін.гнид.А зараз-опа!3,14щлуни грєбані
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13.06.2023 18:40 Відповісти
ахметовський "кровосіся" ,буде займатися працевлаштування, за рахунок грошей українського народу "ахметовських прорашистських кровосісь"
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13.06.2023 18:59 Відповісти
Останніх мажорів працевлаштовують так щобі на фронт не йти.
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13.06.2023 19:52 Відповісти
Спрут ще за все не вхопився, щупалець малувато.
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13.06.2023 20:34 Відповісти
 
 