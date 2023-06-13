У Кривому Розі російські ракети влучили у склад з водою для постраждалих від підриву Каховської ГЕС, - МВС
Внаслідок ракетної атаки РФ загинуло 11 жителів Кривого Рогу, ще 28 – знаходяться у лікарні.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
Одна з ворожих ракет потрапила у п’ятиповерховий будинок, на цьому місці загинуло четверо наших громадян.
Також ворожі ракети атакували і склад бутильованої води, яку зокрема збирали для потреб Херсонщини:
"На складі працювало близько 25 цивільних людей. І ця вода розвозилася у всі куточки нашої держави, в тому числі і у Херсонську область для постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС", - повідомив Клименко.
Глава МВС поінформував, що на складі знайшли 7 осіб, одному з них було 17 років. Крім того, троє громадян наразі знаходяться в лікарні.
Нагадаємо, вночі російські військові влучили ракетою у багатоповерхівку у Кривому Розі.
В ОК "Південь" зазначили, що атака на Кривий Ріг свідчить, що ворог в істериці вишукує напрямки підтримки Сил оборони у наступальних діях, але влучає при цьому у житлові будинки.
Будь ласка, зачекайте...
Поток воды затопил десятки тысяч гектаров полей, сотни населенных пунктов и областной центр - Херсон.
Залповый сброс воды из Каховского водохранилища - экологическая катастрофа на многие годы, когда машинное масло, пестициды с полей, содержимое выгребных ям в десятках поселков, гниющие трупы животных и размытые кладбища сильно осложнят украинцам жизнь на юге Украины.
Затоплены временно оккупированные села в Херсонской области, Новая Каховка. В низинах на левом берегу смыты в Днепр минные поля и оборонительные линии российских православных «освободителей». Командование министра нападения и могилизации РФ Сергея Хуже нетовича Шойгу не предупредило своих военных о предстоящем разрушении взрывами дамбы ГЭС и поток воды захлестнул российские окопы и спящих в них чмобиков. Несколько сот российских танков и сотни «Камазов» оказались вод водой.
Сейчас на пляжи Одессы прибой выбрасывает фрагменты домов, доски, ульи с мертвыми пчелами, бойлеры, мебель, мусор, российские православные мины, трупы российских военных и погибших домашних животных из Херсонской области, которых спасатели не успели спасти. Турция не прислала в Украину своих спасателей, как это делало Правительство Украины, когда в Турции было мощное землетрясение и украинские спасатели разбирали там завалы.
і все тому що наш військовий має меньше прав і більші терміни ув"язнення ніж держзадники
а багато з них призначені головами ВЦА, в міністерства і взагалі кругом
а головний держзрадник відвідує секретні засідання ставки ВГК
от тому й не бояться здавати координати...
Напевно ржуть досі?!?