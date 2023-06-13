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Новини Війна
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Кривий Ріг (1254) обстріл (27076) жертви (1708) Клименко Ігор (472)

У Кривому Розі російські ракети влучили у склад з водою для постраждалих від підриву Каховської ГЕС, - МВС

кривий,ріг

Внаслідок ракетної атаки РФ загинуло 11 жителів Кривого Рогу, ще 28 – знаходяться у лікарні.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

Одна з ворожих ракет потрапила у п’ятиповерховий будинок, на цьому місці загинуло четверо наших громадян.

Також ворожі ракети атакували і склад бутильованої води, яку зокрема збирали для потреб Херсонщини:

"На складі працювало близько 25 цивільних людей. І ця вода розвозилася у всі куточки нашої держави, в тому числі і у Херсонську область для постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС", - повідомив Клименко.

Глава МВС поінформував, що на складі знайшли 7 осіб, одному з них було 17 років. Крім того, троє громадян наразі знаходяться в лікарні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок удару по Кривому Рогу загинуло молоде подружжя

Нагадаємо, вночі російські військові влучили ракетою у багатоповерхівку у Кривому Розі.

В ОК "Південь" зазначили, що атака на Кривий Ріг свідчить, що ворог в істериці вишукує напрямки підтримки Сил оборони у наступальних діях, але влучає при цьому у житлові будинки.

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Топ коментарі
+10
1000% не по наводці.... агов СБУ!!!!!
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13.06.2023 17:57
+5
інформатори, думаю старі сліпі пердуни, доложили що туди чогось багато навезли от і влупили доблесні братушки.
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13.06.2023 18:07
+4
Наслідки голосування у 2019.

Напевно ржуть досі?!?
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13.06.2023 18:15
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1000% не по наводці.... агов СБУ!!!!!
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13.06.2023 17:57 Відповісти
інформатори, думаю старі сліпі пердуни, доложили що туди чогось багато навезли от і влупили доблесні братушки.
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13.06.2023 18:07 Відповісти
З цими інформаторами завжди так. Вони лупанули по Рів'єрі в Одесі бо там Ашан військових годував іноді. А ждуни побачили військових і вирішили що там склад байрактарів чи щось подібне.
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13.06.2023 18:14 Відповісти
Vladimir B fcfd8216 Біля Ашану мешкають у коттеджах раісіськи радянські відставники. Партія давала їм ділянки землі
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13.06.2023 20:11 Відповісти
Інформатори - "маладиє крєатіфниє прікалісти тік-токєри каториє за чєтирє года усталі ат вайни катору развязал бариґа штоби пасоріть два брацкіх народа". Бо тільки такі могли навести на склад з водою, "штоп паржать".
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13.06.2023 18:41 Відповісти
Информаторы старые, а не молодые. Не зря их тут хотят лишить голоса на выборах. Старые, всегда за старое.)
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13.06.2023 18:51 Відповісти
Кредо зайвохромосомних: "Не захватили, так разбомбим, не разбомбили, так утопим…"

Поток воды затопил десятки тысяч гектаров полей, сотни населенных пунктов и областной центр - Херсон.

Залповый сброс воды из Каховского водохранилища - экологическая катастрофа на многие годы, когда машинное масло, пестициды с полей, содержимое выгребных ям в десятках поселков, гниющие трупы животных и размытые кладбища сильно осложнят украинцам жизнь на юге Украины.

Затоплены временно оккупированные села в Херсонской области, Новая Каховка. В низинах на левом берегу смыты в Днепр минные поля и оборонительные линии российских православных «освободителей». Командование министра нападения и могилизации РФ Сергея Хуже нетовича Шойгу не предупредило своих военных о предстоящем разрушении взрывами дамбы ГЭС и поток воды захлестнул российские окопы и спящих в них чмобиков. Несколько сот российских танков и сотни «Камазов» оказались вод водой.

Сейчас на пляжи Одессы прибой выбрасывает фрагменты домов, доски, ульи с мертвыми пчелами, бойлеры, мебель, мусор, российские православные мины, трупы российских военных и погибших домашних животных из Херсонской области, которых спасатели не успели спасти. Турция не прислала в Украину своих спасателей, как это делало Правительство Украины, когда в Турции было мощное землетрясение и украинские спасатели разбирали там завалы.
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13.06.2023 20:15 Відповісти
без любітєля руского міра точно не обійшлося
і все тому що наш військовий має меньше прав і більші терміни ув"язнення ніж держзадники
а багато з них призначені головами ВЦА, в міністерства і взагалі кругом
а головний держзрадник відвідує секретні засідання ставки ВГК
от тому й не бояться здавати координати...
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13.06.2023 21:16 Відповісти
Наслідки голосування у 2019.

Напевно ржуть досі?!?
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13.06.2023 18:15 Відповісти
читаю комменты - такое впечатление что коментаторы выше с дурки
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13.06.2023 18:29 Відповісти
Ладно орки, но свои падлы, на тряпки рвать скотов кто сдает!!!!
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13.06.2023 18:30 Відповісти
так русня пускает ракеты куда попало , какие тут наводки
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13.06.2023 18:32 Відповісти
попадание в военный объект это у русни большая редкость
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13.06.2023 18:30 Відповісти
раісіськамовний бот з погонялом лиса захищаеє орків
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13.06.2023 20:12 Відповісти
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13.06.2023 18:34 Відповісти
Враховуючи ватність населення того регіону,то у цієї диверсії було штук 20 інформаторів.Там в черзі стоять щоб послужити кацапам.Кривий Ріг,Кам'янське і інші міста з кучею заводів дуже сильно ватні і не вельми мозговиті,вони матір свою продадуть.На заводах взагалі знущаються над патріотами.
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13.06.2023 18:59 Відповісти
Коригувальників ніхто не вішає, тому це і продовжується, за 2000 грн, вони, що хочеш здадуть!
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13.06.2023 20:47 Відповісти
 
 