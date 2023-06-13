Путін підписав закон про денонсацію РФ договору з Україною про Азовське море та Керченську протоку
Володимир Путін затвердив указ, відповідно до якого Росія виходить з договору про співпрацю з Україною в Азовському морі та Керченській протоці.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Еспресо, про це йдеться у відповідному документі, опублікованому на сайті Кремля.
"Глава російської держави підписав федеральний закон "Про денонсацію договору між Російською Федерацією та Україною про співпрацю у використанні Азовського моря та Керченської протоки", - сказано в указі президента РФ.
Як зазначається у документі, закон набирає чинності від дня публікації.
У супровідних матеріалах вказується, що Росія вважає, що "Україна втратила статус прибережної держави" щодо акваторій у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Путін вважає, начебто після фейкового референдуму і спроби анексії цих українських областей береги Азовського моря і Керченської протоки стали належати виключно Росії.
Нагадаємо, 24 лютого 2023 року, у річницю повномасштабного вторгнення, Верховна Рада України денонсувала всі договори з Росією щодо Азовського моря. Ідеться про договір між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, а також про угоду про створення Чорноморської групи Військово-морського співробітництва. Таким чином Україна вийшла з усіх договорів із Росією щодо Азовського моря.
Будь ласка, зачекайте...
Цей договір тредба було розірвати Україні багато років тому.
Тепер використання Азовського моря буде за нормами Міжнородного права. Що потрібно Україні.
Бо будуть «міжнародні води» ( 10 ml?), а не уся площа була поділена на дві половини.
Після цего кораблі НАТО зможуть заходити в Азовське море, бути у міжнародних ( нейтральних) водах без дозволу параші, який требо було отримати по старому договору.
і десь ще - це ніби свої примірники сторін, що були свідками... наш примірник - в московському архиві разом з їхнім...
2. Реально по][¥й.
3. Закону на Засрашці не існує тому ***** підписало папірець а не Закон.
Оголошуємо Керчинську протоку та Азовське море, українським.
что мы и наблюдаем.
оскільки фарватер пролягає по українським водам, тепер попередні домовленості по "спільному використанню" коту під хвіст й після війни росія буде прохати в нас відкрити їй фарватер. А ми ще й покомизимося:"Знаєте, ваші міни з Дніпра якось течією занесло, ніяк руки не дойдуть розмінувати. "
КРИМ, КУБАНЬ, Ростовська, Білгородська, Орловська, Курська, Гомельська, Пінська, Брестська області та частина Брянської, Воронежської, Тамбовської областей та частина Ставропольського краю з виходом до Каспійського моря - ЦЕ СПОКОНВІЧНІ ІСТОРИЧНІ УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ...!!!
КАРЕЛІЯ - Це Споконвічні землі ФІНЛЯНДІЇ, котрі були анексовані та вкрадені підоросами у 1939-1940 році під час рашисько-фінської війни ...!!!
Кенігсбе́рг, Королевець, або Королевець-Прусський СПОКОНВІЧНІ ЗЕМЛІ ПРУСІЇ (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Königsberg) - колишнє місто в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D1%96%D1%8F Пруссії , адміністративний центр німецької провінції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D1%96%D1%8F Східна Пруссія з https://uk.wikipedia.org/wiki/1773 1773 до https://uk.wikipedia.org/wiki/1945 1945 року. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Взятий штурмом у 1945 році радянськими військами в ході https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни . https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 17 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1945 1945 року за рішенням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Потсдамської конференції переданий до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 СРСР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-2 [2] , https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 4 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1946 1946 року перейменований на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 Калінінград .
5% Території ЕСТОНІЇ було анексовано підоросами, згідно з Тартуським мирним договором 1920 року Росія повинна повернути прибалтійській республіці територію, але підороси не визнють цей мирний договір і по нинішній час...!!! У сусідній Естонії предметом офіційної територіальної претензії до росії є Печорський район Псковської області та місто Івангород Ленінградської області. Ці землі були частиною незалежної Естонії у 1920-1940 роках
У 1940 році СРСР захопив Латвію, а через чотири роки передав до складу РРФСР також і населений пункт Питалово (латиська назва - Евнлатгале) з околицями. Після розпаду СРСР Латвія відмовилася визнати ці зміни, назвавши район Питалова незаконно анексованою територією.
https://nv.ua/world/geopolitics/norvegiya-o-pretenziyah-rossii-na-shpicbergen-poslednie-novosti-50070503.html Норвегія , до росіян має декілька територіальних претензій і стосуються вони низки островів у Арктиці. Йдеться про Землю Франца Йозефа (у Норвегії її називають землею Фрітьофа Нансена), яку СРСР закріпив за собою в 1929 році, і архіпелагу Шпіцберген, який Радянський Союз у 1945 році зажадав передати до спільного управління. У росії на останньому є селища Баренцбург, Піраміда та Грумонт (останні два - законсервовані). Щодо Шпіцбергену, то зовнішньополітична діяльність москви нагадує її «переданексійну» діяльність в українському Криму.
А про території Азіатських країн, як Азербайжан, Казахстан, Грузія, Абхазія та автономних держав КАВКАЗУ і годі говорити.
Теперішні автономні республіки у складі Федерації, такі, як Адигея, Алтай, Башкортостан, Бурятія, Дагестан, Інгушетія, Кабардино-Балкарія, Калмикія, Карачаєво-Черкесія, Карелія, Комі, Марій Ел, Мордовія, Північна Осетія, Татарстан, Тува, Удмуртія, Хакасія, Чечня, Чувашія, а також національні утворення (Ненецький, Ханти-Мансійський, Чукотський, Ямало-Ненецький автономний округ), у багатьох з них неодноразово вже фіксувались різні сепаратистські настрої й течії. Лише підступна діяльність російських спецслужб у деяких випадках перешкоджала демократичним процесам у цих регіонах і суб'єктах. Загалом, російська федерація не настільки монолітне утворення, як хоче показати це Кремль і російська пропаганда, тому лише питання часу, коли рашистський режим нарешті паде.
Японія- острова КУРИЛЬСЬКОЇ гряди та острів САХАЛІН споконвічні землі ЯПОНІЇ...!!!
ВЖЕ ПРИЙШОВ ТОЙ ЧАС коли УВЕСЬ СВІТ має поставити ЦИХ гопників лєніна-троцкого ( червоного терору, батраків та крестьян у СПРАВЕДЛИВЕ ІСТОРИЧНЕ СТОЙЛО ДЛЯ ХУДОБИ...!!!
УКРАЇНА ТА ВОЛЯ У ЦИВІЛІЗОВАНОМУ СВІТІ ПОНАД УСЕ...!!!
P/s...."Подарунки від російського народу". Хто і як перекроював карту СРСР
https://www.radiosvoboda.org/a/30688647.html
Паризька мирна конференція 1919 року: на мапі України були Крим і Кубань
https://www.radiosvoboda.org/a/28457626.html
Перепис населення Російської імперії 1897: де було найбільше українців
https://24tv.ua/perepis-naselennya-rosiyi-1897-de-bulo-naybilshe-ukrayintsiv_n2099584
Кубанські козаки / Документальний фільм • Режисер Валентин Сперкач // 1992
https://www.youtube.com/watch?v=j8x0sgGPInM