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Азовське море (1614) денонсація (47) Керченська протока (355) росія (63574)

Путін підписав закон про денонсацію РФ договору з Україною про Азовське море та Керченську протоку

путін

Володимир Путін затвердив указ, відповідно до якого Росія виходить з договору про співпрацю з Україною в Азовському морі та Керченській протоці.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Еспресо, про це йдеться у відповідному документі, опублікованому на сайті Кремля.

"Глава російської держави підписав федеральний закон "Про денонсацію договору між Російською Федерацією та Україною про співпрацю у використанні Азовського моря та Керченської протоки", - сказано в указі президента РФ.

Як зазначається у документі, закон набирає чинності від дня публікації.

У супровідних матеріалах вказується, що Росія вважає, що "Україна втратила статус прибережної держави" щодо акваторій у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Путін вважає, начебто після фейкового референдуму і спроби анексії цих українських областей береги Азовського моря і Керченської протоки стали належати виключно Росії.

Також читайте: Росія заборонила прохід через Керченську протоку суден, які завантажені не в РФ

Нагадаємо, 24 лютого 2023 року, у річницю повномасштабного вторгнення, Верховна Рада України денонсувала всі договори з Росією щодо Азовського моря. Ідеться про договір між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, а також про угоду про створення Чорноморської групи Військово-морського співробітництва. Таким чином Україна вийшла з усіх договорів із Росією щодо Азовського моря.

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Топ коментарі
+30
странно, что ***** до сих пор своим очередным указом не распустило НАТО
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13.06.2023 18:10
+28
)(уйло налякав так налякав Підписуй що хочеш, і так здохнеш, а твоя помийна яма під назвою росія і так розвалиться.
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13.06.2023 18:07
+24
Не глава держави а *****.
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13.06.2023 18:07
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Акуеть, не встать и как теперь плавать?
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13.06.2023 18:07 Відповісти
Та то хєрня,- кааантора пішєт🤔🧐😁 Головне, що на балістику та дальність польоту снарядів "Ескалібур" це аж ніяк не вплине 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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13.06.2023 18:55 Відповісти
Не глава держави а *****.
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13.06.2023 18:07 Відповісти
ИДИОТ-- но полезный Хло даже не понял какую услугу оно дало нам Украине в руки БИТУ..... ИСТОРИЯ вопроса и проблемы.. Россия с момента приобретения независимости, даже подписания Меморандума Будапешт и Договора (большого) о Дружбе и так далее с Украиной всячески уклонялась от решения вопроса демаркации границы между РФ и Украина по Азовскому морю и Керченском проливу... мы настаивали на правилам Международного морского права и так далее Россия требоало на свое рузькое разумение ..потом настал черед остроа Тузла когда россияне стали нагло перемучкой с Краснодарского края строить насыпь к Тузле Кучма наш обисрався...и подмахнул с Путиным Договор по которому вопреки очевидности терминологии прнавовых позицив мире внутренним было названо море которое омывает берега более ОДНОГО государства... внутренее море озеро омывает берега ВСЕГДА ОДНОЙ СТРАНЫ ..так что вопрос Азогвского моря Керченского залива -демаркации границы вернулся в 1991 год 24 августа ....
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13.06.2023 18:31 Відповісти
Дуже добре.

Цей договір тредба було розірвати Україні багато років тому.

Тепер використання Азовського моря буде за нормами Міжнородного права. Що потрібно Україні.

Бо будуть «міжнародні води» ( 10 ml?), а не уся площа була поділена на дві половини.

Після цего кораблі НАТО зможуть заходити в Азовське море, бути у міжнародних ( нейтральних) водах без дозволу параші, який требо було отримати по старому договору.
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13.06.2023 23:52 Відповісти
)(уйло налякав так налякав Підписуй що хочеш, і так здохнеш, а твоя помийна яма під назвою росія і так розвалиться.
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13.06.2023 18:07 Відповісти
Сдохнет падло , украинцы веками будут потихоньку приезжать и проведовать ( ссать ) на его могилу .
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13.06.2023 19:19 Відповісти
Входіт... І виходіт...

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13.06.2023 18:08 Відповісти
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13.06.2023 18:16 Відповісти
Треба вже підписати денонсацію про ліквідацію росісі в московію !!!
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13.06.2023 18:08 Відповісти
Тільки підписувати нічого не треба... просто порвати Переяславські грамоти...
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13.06.2023 18:42 Відповісти
А хто їх бачив? Їх на сьогоднішній день в оригіналі ніхто не бачив.
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13.06.2023 19:37 Відповісти
По слухам є що найменьше три копіїї, зроблені в той час... вони в різних архівах- у Ватікані, Голандії,
і десь ще - це ніби свої примірники сторін, що були свідками... наш примірник - в московському архиві разом з їхнім...
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13.06.2023 21:29 Відповісти
їх вже в природі не існує, а те, що кацапи кажуть, то ними ж і написана якась херня.
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13.06.2023 22:02 Відповісти
пуйло було і є терористом і загарбником, його місце за ці злочини в міжнародному суді. А чому зебіли щось до цього часу пишуть про Іловайськ, хоча його також захоплювало пуйло і мовчать про втрату Азовського моря з базами відпочимнку і портами? А як там рибний запас і відпочинок кожного року мільйонів українців? Справу проти Порошенко про похід наших катерів з Одеси в Маріуполь вже закінчили? "Провокація кацапів видніється по всій чиїйсь морді" чи ще ні?
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13.06.2023 18:09 Відповісти
кремлівського виродка путіна треба відпздити, обісцяти і повісити на керченському мосту.
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13.06.2023 18:09 Відповісти
догори сракою.
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13.06.2023 18:21 Відповісти
За те що відрізняє дєдушку ат бабушкі
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13.06.2023 19:05 Відповісти
Про дефлорацию Кабаевой?
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13.06.2023 18:09 Відповісти
странно, что ***** до сих пор своим очередным указом не распустило НАТО
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13.06.2023 18:10 Відповісти
1. Всім, крім кацапарабів, по)(¥й що воно ( ][¥йло) підписало.
2. Реально по][¥й.
3. Закону на Засрашці не існує тому ***** підписало папірець а не Закон.
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13.06.2023 18:10 Відповісти
Падаль уже всеми доступными методами пытается выровнять ситуацию в которую себя загнало. Разрыв этого договора позволяет Украине топить все хрюские корыта в ЧМ как военные так и гражданские.
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13.06.2023 18:11 Відповісти
З початку війни ми й так маємо право на знищення любих типів суден під прапором росії у своїх. російських чи міжнародних водах.
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13.06.2023 18:49 Відповісти
папір мягкий ?
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13.06.2023 18:11 Відповісти
Та це непорозуміння може підписувати що завгодно, це для монголоїдів!!!!!! В міжнародному світі це не сприймається!!!!
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13.06.2023 18:11 Відповісти
Чем бы дитя не тешилось...
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13.06.2023 18:12 Відповісти
Подписал? Теперь собрались дружно и свалили с украинских вод причем быстро и безвозвратно пока ракеты не полетели
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13.06.2023 18:14 Відповісти
на *** пусть себе напишет , нам до жопы что оно там подписало.
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13.06.2023 18:24 Відповісти
Ну хаи трохи порадується .
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13.06.2023 18:16 Відповісти
Бесстрашные и тупые рашисты, а вы корабли убрали в Новороссиск. Ну и какие рашистские корыта наши хлопцы будут "Нептунами" и "Гарпунами" топить?
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13.06.2023 18:17 Відповісти
из Феодосии и Керчи. Расстояния хватит
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13.06.2023 21:27 Відповісти
Страшне, що ж тепер робити
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13.06.2023 18:18 Відповісти
Тупак з возу, Україні легше.
Оголошуємо Керчинську протоку та Азовське море, українським.
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13.06.2023 18:23 Відповісти
чем ближе крах империи, тем безумнее ее законы(С)
что мы и наблюдаем.
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13.06.2023 18:23 Відповісти
Хай цей писар підписує. Коли туалетний папір закінчиться, цими бумагами пуйло дупу підтирати буде.
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13.06.2023 18:27 Відповісти
Так у них повелось із сивої давнини завжди щось "приурачивать к дате", раніше ще публікували в газетах тости до тієї чи іншої днюхи. Як там, Пролетарії всех стран соєдіняйтесь". В палаті № 6.
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13.06.2023 18:31 Відповісти
********** вольдемортовичь ***** - ******* сын шлюхи и ******** сатаны, Чтоб ты сдохло и было проклято до Геены Огненной, а род твой поганый до семидесятого и седьмого рода. Аминь!
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13.06.2023 18:34 Відповісти
що ото воно там подпісцало в припадку маразму.Україна не колонія росії іне росії визначати статус України.
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13.06.2023 18:34 Відповісти
мордор сам скоро втратить виходи до всіх морів, а щодо Азовського моря, то тепер воно буде міжнародним а не рашистським. Хутін пуй сам все зробив на такий природний варіант.
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13.06.2023 18:35 Відповісти
вже час розводити акул в Азовському морі
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13.06.2023 18:37 Відповісти
Треба денонсувати всі угоди з мацквою.
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13.06.2023 18:37 Відповісти
кучма *****!
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13.06.2023 18:37 Відповісти
«Украи́на - не Росси́я» - книга второго президента Украины Леонида Кучмы
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13.06.2023 18:45 Відповісти
почему он на похороны к другу Берлускони не едет ?
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13.06.2023 18:44 Відповісти
в ответ ****** по бункеру в котором эта крыса сидит!
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13.06.2023 18:45 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/13/7406700/ Столтенберг положительно оценил первые дни контрнаступления Украины
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13.06.2023 18:48 Відповісти
І що? Він цього договору не дотримувався з часів анексії Криму. 😊 Коли ЗСУ звільнять Крим і українське узбережжя Азовського моря, то все одно договір про Керченмькк протоку і Азовське море прийдеться підписати і кордони делімітувати. 😊Попередній договір передбачав спільне використання, що було вигідно саме кацапам, бо скьноплавний канал Керченської протоки був з українського боку. А кацапи внаслідок цього догоаору могли шастати аж до Бердянська і Маріуполя, не визнаючи українських територіальних вод. Це був один з найшкідливіших договорів, рівнозначний з договором про розміщення у Криму кацапського флоту.
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13.06.2023 18:48 Відповісти
Если вы не отзовётесь, Мы напишем... в "Спортлото"!
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13.06.2023 18:53 Відповісти
Это все понятно.Интереснее иное-поскольку страны гаранты вышли из Будапештского пакта, почему зеленая плесень не объявит об этом.Ведь выход из соглашения стран гарантов открывает путь и для работы Южмаша в полном объеме, и о работе центрифуг.Такое впечатление, что зеленая плесень пошла по пути сдачи Крыма.Папиредныки сдали за ярлык Крым, а эти юг Украины.Или не свое-не жалко?
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13.06.2023 18:56 Відповісти
Україна мала денонсирувати з РФ договор про Азовське море та Керченську протоку відразу з захватом Крима Московією. Азовське море автоматично перетворилось би для суден всього світу нейтральніми водами, коди можут заходити судна по любим флагом як і в Чорне море. Але фахівець-міжнародник Порошенко цього не знав. Або пропустив заняття по міжнародному праву коли про це говорили.
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13.06.2023 19:07 Відповісти
Ну гиде там видать с Мац-квакии енти моря, вот в Каиновой(йети) шкуре, да с горных пиков(шоб і ***** всім було видне) енто я понимаю, савсем немножко чахлая шкура еще на плечах подержится, - последнюю в цикле рубашку даже БОГ не снимает. АРХ М
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13.06.2023 19:07 Відповісти
Ну правильно... Після перемоги там кацапами й не вонятиме
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13.06.2023 19:07 Відповісти
Таманский полуостров тоже вернет если он так историю любит?
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13.06.2023 19:13 Відповісти
Всякий школьник знал про то, что РФ будет пробивать Крымский коридор. Согласно Оману, Зеленской отдавал канал, ЗАЕС, и весь коридор. Но вопрос, куда делась армия и был ли Залужный в курсе, что, к примеру, Энергодар и атомную станцию, ВСУ не защищали от слова "совсем".
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13.06.2023 19:22 Відповісти
Звісно, ті договори нам і нах не потрібні... після війни вони будуть в зовсім іншому наповненні, враховуючи координати Тузли.
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13.06.2023 19:31 Відповісти
Этому дебилу пора намазать лоб зеленкой и создать демилитаризованную зону в башке.
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13.06.2023 19:38 Відповісти
В гаазіпідріла будеш незабаром підписуати.. Або на тому світі. І те, і те є Гуд !!!
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13.06.2023 19:41 Відповісти
просто прекрасно!
оскільки фарватер пролягає по українським водам, тепер попередні домовленості по "спільному використанню" коту під хвіст й після війни росія буде прохати в нас відкрити їй фарватер. А ми ще й покомизимося:"Знаєте, ваші міни з Дніпра якось течією занесло, ніяк руки не дойдуть розмінувати. "
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13.06.2023 20:00 Відповісти
Пропоную щоб ВР України прийняла Закон про дружбу і добросусідство між Україною і Сакартвело у зв'язку з обставинами що спричинили розпад московського улусу Золотої Орди і появою сухопутного і морського кордону між нашими країнами!!!
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13.06.2023 20:09 Відповісти
Ми його за язик не тягнули, воно саме підбиває нас повернути Кубань в Україну.
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13.06.2023 20:30 Відповісти
УКРАЇНА має НЕГАЙНО ВИСТУПИТИ за ПОВНУ ДЕНОНСАЦІЮ усіх угод з підоросією і міжнародних угод котрі призвели до АНЕКСІЇ СПОКОНВІЧНИХ ІСТОРИЧНИХ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ, а також залучити до цього усі країни ЄВРОПИ, що входять о блоку НАТО та антикремлівської коаліції про повну Денонсацію усіх ОКУПОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ ЄВРОПИ та Далекого сходу, підоросами з 1917 по 1957 роки...!!!

КРИМ, КУБАНЬ, Ростовська, Білгородська, Орловська, Курська, Гомельська, Пінська, Брестська області та частина Брянської, Воронежської, Тамбовської областей та частина Ставропольського краю з виходом до Каспійського моря - ЦЕ СПОКОНВІЧНІ ІСТОРИЧНІ УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ...!!!
КАРЕЛІЯ - Це Споконвічні землі ФІНЛЯНДІЇ, котрі були анексовані та вкрадені підоросами у 1939-1940 році під час рашисько-фінської війни ...!!!

Кенігсбе́рг, Королевець, або Королевець-Прусський СПОКОНВІЧНІ ЗЕМЛІ ПРУСІЇ (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Königsberg) - колишнє місто в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D1%96%D1%8F Пруссії , адміністративний центр німецької провінції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D1%96%D1%8F Східна Пруссія з https://uk.wikipedia.org/wiki/1773 1773 до https://uk.wikipedia.org/wiki/1945 1945 року. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Взятий штурмом у 1945 році радянськими військами в ході https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни . https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 17 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1945 1945 року за рішенням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Потсдамської конференції переданий до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 СРСР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-2 [2] , https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 4 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1946 1946 року перейменований на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 Калінінград .

5% Території ЕСТОНІЇ було анексовано підоросами, згідно з Тартуським мирним договором 1920 року Росія повинна повернути прибалтійській республіці територію, але підороси не визнють цей мирний договір і по нинішній час...!!! У сусідній Естонії предметом офіційної територіальної претензії до росії є Печорський район Псковської області та місто Івангород Ленінградської області. Ці землі були частиною незалежної Естонії у 1920-1940 роках

У 1940 році СРСР захопив Латвію, а через чотири роки передав до складу РРФСР також і населений пункт Питалово (латиська назва - Евнлатгале) з околицями. Після розпаду СРСР Латвія відмовилася визнати ці зміни, назвавши район Питалова незаконно анексованою територією.

https://nv.ua/world/geopolitics/norvegiya-o-pretenziyah-rossii-na-shpicbergen-poslednie-novosti-50070503.html Норвегія , до росіян має декілька територіальних претензій і стосуються вони низки островів у Арктиці. Йдеться про Землю Франца Йозефа (у Норвегії її називають землею Фрітьофа Нансена), яку СРСР закріпив за собою в 1929 році, і архіпелагу Шпіцберген, який Радянський Союз у 1945 році зажадав передати до спільного управління. У росії на останньому є селища Баренцбург, Піраміда та Грумонт (останні два - законсервовані). Щодо Шпіцбергену, то зовнішньополітична діяльність москви нагадує її «переданексійну» діяльність в українському Криму.

А про території Азіатських країн, як Азербайжан, Казахстан, Грузія, Абхазія та автономних держав КАВКАЗУ і годі говорити.

Теперішні автономні республіки у складі Федерації, такі, як Адигея, Алтай, Башкортостан, Бурятія, Дагестан, Інгушетія, Кабардино-Балкарія, Калмикія, Карачаєво-Черкесія, Карелія, Комі, Марій Ел, Мордовія, Північна Осетія, Татарстан, Тува, Удмуртія, Хакасія, Чечня, Чувашія, а також національні утворення (Ненецький, Ханти-Мансійський, Чукотський, Ямало-Ненецький автономний округ), у багатьох з них неодноразово вже фіксувались різні сепаратистські настрої й течії. Лише підступна діяльність російських спецслужб у деяких випадках перешкоджала демократичним процесам у цих регіонах і суб'єктах. Загалом, російська федерація не настільки монолітне утворення, як хоче показати це Кремль і російська пропаганда, тому лише питання часу, коли рашистський режим нарешті паде.

Японія- острова КУРИЛЬСЬКОЇ гряди та острів САХАЛІН споконвічні землі ЯПОНІЇ...!!!

ВЖЕ ПРИЙШОВ ТОЙ ЧАС коли УВЕСЬ СВІТ має поставити ЦИХ гопників лєніна-троцкого ( червоного терору, батраків та крестьян у СПРАВЕДЛИВЕ ІСТОРИЧНЕ СТОЙЛО ДЛЯ ХУДОБИ...!!!

УКРАЇНА ТА ВОЛЯ У ЦИВІЛІЗОВАНОМУ СВІТІ ПОНАД УСЕ...!!!

P/s...."Подарунки від російського народу". Хто і як перекроював карту СРСР

https://www.radiosvoboda.org/a/30688647.html

Паризька мирна конференція 1919 року: на мапі України були Крим і Кубань

https://www.radiosvoboda.org/a/28457626.html

Перепис населення Російської імперії 1897: де було найбільше українців
https://24tv.ua/perepis-naselennya-rosiyi-1897-de-bulo-naybilshe-ukrayintsiv_n2099584

Кубанські козаки / Документальний фільм • Режисер Валентин Сперкач // 1992

https://www.youtube.com/watch?v=j8x0sgGPInM
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13.06.2023 20:36 Відповісти
Путин должен зарегистрировать свой указ в "Спортлото".
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13.06.2023 21:02 Відповісти
выбачте !!! а жопа у того ****** путина не трэснет???
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13.06.2023 21:24 Відповісти
Вообше він правильно зробив що денонсував договір,бо кубань,ростов,таганрог це ісконно Українські землі,иот що значить що бестолоч не цікавилися історіею.
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13.06.2023 21:34 Відповісти
Сразу с весны 14 г печатал и не раз и не десять, ещё только придумали ордло, давайте судоходный канал прокопаем через перешеек для портов Бердянск и Мариуполь. И при совке был проект. Знатоки ржали. А ведь японцы бы прорыли за полгода и остальные работы провели за ещё столько.
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13.06.2023 21:42 Відповісти
 
 