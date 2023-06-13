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ППО (2922) Хмельниччина (914)

Внаслідок падіння уламків збитих повітряних цілей у Хмельницькій області пошкоджено 6 будинків, жертв немає, - ОВА

ракета,уламки,калібр

Російські війська в ніч на 13 червня атакували Хмельницьку область, внаслідок роботи ППО уламками пошкоджено 6 житлових будинків, потерпілих та загиблих немає,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі Хмельницька ОВА.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні вночі під час повітряної тривоги в області працювали сили ППО.
Відбулось падіння уламків, якими було пошкоджено 6 житлових цивільних будинків. Пошкодження незначні.
Травмованих та загиблих нема. На місці події працюють всі відповідні служби.
Дякуємо ППО!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі на Хмельниччині пролунали вибухи, - ОВА

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