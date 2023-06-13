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Новини
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звільнення (2623) телеканал Рада (26)

Сімох телевізійників, які працювали на канал "Рада", звільнили через відео з "МЧС России" в ефірі телемарафону

сюжет

Після того, як на державному телеканалі "Рада" показали відео з "МНС России", винних покарали. Сімох телевізійників, які працювали на мовник, звільнили, ще кількох оштрафували.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в ексклюзивному коментарі "Детектору медіа" повідомив директор компанії Максим Онанко.

"ТОВ "Кінокіт", що виготовляє контент для телеканалу "Рада" для забезпечення цілодобового інформаційного марафону "Єдині новини#UA разом", повністю усвідомлює свою відповідальність за цю прикру помилку", - сказав Онанко.

За його словами, керівництво компанії провело екстрену нараду "через цю надзвичайну ситуацію", на якій були з’ясовані причини її виникнення.

"Семеро співробітників, які допустили грубе порушення трудових обов’язків, будуть звільнені. А саме: шеф-редактор випуску, редактор, випусковий редактор, режисер монтажу, режисер АСБ, режисер підготовки випуску та асистент режисера на плейауті", - розповів директор "Кінокіта".

Крім того, за його словами, накладені штрафи на керівників відділів, що відповідають за певні напрями роботи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держканал "Рада" показав у ефірі телемарафону, як "МЧС России" рятує людей від повені на Херсонщині

"В компанії "Кінокіт" були зроблені відповідні висновки з цієї помилки, посилено контроль за підготовкою і видачею випуску в ефір, здійснені всі необхідні заходи з метою недопущення такої ситуації у майбутньому", - заявив Онанко.

Як раніше повідомлялося, 9 червня в ефірі національного телемарафону у слоті державного телеканалу "Рада" з'явилися кадри з, імовірно, евакуації людей, яку проводили працівники МНС Росії на окупованій території Херсонщини. Показ відео тривав близько 10 хвилин.

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Топ коментарі
+38
Беня с Вовой пристроят. Через месяц это говно всплывет на ТВ.
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13.06.2023 19:24
+37
"Та какая разница?" (С) Молодые регионы

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13.06.2023 19:46
+33

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13.06.2023 19:26
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Правила форума Рада форумчан
Я ще тиждень тому писав про це, а вони тільки прокинулись.
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13.06.2023 19:23 Відповісти
Беня с Вовой пристроят. Через месяц это говно всплывет на ТВ.
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13.06.2023 19:24 Відповісти
часть канала Г+Г до сих пор принадлежит Оксане Марчеко, жене Медведчука
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13.06.2023 19:32 Відповісти
Вся группа Г+Г принадлежит не гражданам Украины Коломойскому и Мелведчуку, которые находятся под санкциями США и против которых СБУ завело уголовные дела, и каналы преспокойно себе уже год вещает в е@ломарафоне. И у власти вообще нет никаких вопросов.
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13.06.2023 19:43 Відповісти
Це правильно, сидіти на каналі, жувати шмарклі і получати ох...ую з\п, ще й не контролювати контект, це на рівні зради.
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13.06.2023 19:24 Відповісти
Колишні й теперішні власники продакшн-компанії «Кінокіт», яка виробляє контент (зокрема ефірні блоки спільного телемарафону «Єдині новини») для парламентського телеканалу «Рада», пов'язані із заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком. Про це йдеться в https://www.youtube.com/watch?v=WFA0eAItfOg розслідуванні Bihus.info «Мільйони за піар Офісу Президента отримує компанія, пов'язана з заступником Єрмака» http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DWFA0eAItfOg&utm_source=userjs-chrome&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier .
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13.06.2023 20:27 Відповісти
Не на рівні , ЦЕ є ЗРАДА від НАЙВЕЛИЧНІІШЕГО ! Кращі канали - Еспресо , Прямий , 5-й закриті 1,5 р!А « РАДА « захоплена « КИРИЛКО ТИМОШЕНКО МЕГАМАРОДЕР СВОЇМ «Кінокіт « за бюджетні кошти рекламує РАШИСТСЬКИХ ТЕРРОРИСТІВ , ПІДІРВАВШИХ ДАМБУ ! РОМАН ЧЕРВІНСЬКИЙ ЗА ҐРАТАМИ , А ЦІ ТВАРІ СТІБУТЬСЯ НАД ПРОСТАЧКАМИ « неначасі» ' вам с……. прямо в обличчя ДУМАЙ ТЕ !
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14.06.2023 08:30 Відповісти
Розумію ваше занепокоєння, ми в стані війни з кацапами і разом з "слугами" воюємо проти нашого споконвічного ворога, те, що вони свої інтереси ставлять на перше місце, нехтуючи й прижимаючи інших, це й мене дуже обурює, але давайте тримати наш човен міцно на плаву, він в процесі тарану кацапкорита.., всі проблеми нотуйте й залиште на після війни, як і негативні емоції...
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14.06.2023 12:44 Відповісти

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13.06.2023 19:26 Відповісти
"Та какая разница?" (С) Молодые регионы

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13.06.2023 19:46 Відповісти
А ж зтошнило від цих зелепі#арських облич.
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13.06.2023 20:01 Відповісти
Кто старое помянит...
П.с. не баньте надолго.
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13.06.2023 20:26 Відповісти
Невже, як і Вава, на корпоративчику?
Ну, як згадувати то згадувати.
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13.06.2023 20:37 Відповісти
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13.06.2023 20:38 Відповісти
ти подзабув

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13.06.2023 23:34 Відповісти
попільнички не вистачає на столі, або канделябра..... П перевірив би їх міцність на макітрі *****...
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14.06.2023 12:48 Відповісти
Ну и? Взгляд двух людей, которые ненавидят друг друга. И сравнить с любой Боневтика.
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13.06.2023 21:40 Відповісти
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13.06.2023 21:46 Відповісти
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13.06.2023 22:05 Відповісти
Це означає , що партнери повністю довіряють одне одному
( грабувати )
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14.06.2023 00:03 Відповісти
звичайний флірт... вона йому давала??? чи тільки брала??
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14.06.2023 12:49 Відповісти
свічку не тримав, але інтереси України здавала.
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18.06.2023 15:08 Відповісти
Прощавай
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13.06.2023 22:37 Відповісти
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14.06.2023 00:35 Відповісти
Эх, этой бы ладошкой да по и*альцу напротив сидящему...
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14.06.2023 01:35 Відповісти
кандилябром його, суку.
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14.06.2023 12:56 Відповісти
Стало відомо , що квартальщики були на вечірці у Сальдо
і виконували номер гри фортепіано
до речі , цей знаменитий номер , вони вкрали у греків!!
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14.06.2023 00:01 Відповісти
За невинну помилку, яка не завдала ніякої шкоди, звільнили 7 осіб. Це ж не яйця по 17.
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13.06.2023 19:32 Відповісти
от я б залюбки взнав, з якого каналу до війни вони перейшли на Телемарафет
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13.06.2023 19:33 Відповісти
10 хвилин відео ефірної якості помилково з ютюба не скачаєш - це був цілком свідомий саботаж
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13.06.2023 19:44 Відповісти
Саботаж чого?
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13.06.2023 19:46 Відповісти
Так, тимур, йди до своїх родичей у москві. Це не твоя справа.
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13.06.2023 21:21 Відповісти
Говномарафона..
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13.06.2023 21:43 Відповісти
Не саботаж , а диверсія какаламойши « нада дагаваріваться» , « кров забудится «, а БАБКИ НЕ ВОНЯЮТЬ
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14.06.2023 08:49 Відповісти
Я сам телевізійник.

Повністю підтримую результати розслідування.

І, зважаючи що в принципі ринок праці телевізійників досить малий, тим людям буде нелегко знайти роботу.
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13.06.2023 20:29 Відповісти
Розсмішили Кремлядські пропагандисти усі знайшли роботу на зеленому *****************)
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14.06.2023 10:29 Відповісти
ніуясе невинні... як і машка захарова... примушували жрати кацаплайно майже неділю і невинні...
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14.06.2023 12:53 Відповісти
не звільнили, а перевели на іншу роботу; і не факт, що на меншу з/п.
Як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!
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13.06.2023 19:32 Відповісти
За таке канал треба було взагалі закрити
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13.06.2023 19:32 Відповісти
Канал не виноват , он даже при БАНДЮКОВИЧЕ работал , как ему полагалось , а ЗЕУРОДЫ ЦИНИЧНЕЙШИМ ОБРАЗОМ ПРИХВАТИЗИРОВАЛИ И ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ ( бюджет) ПИАРЯТ СВОИХ - ВОРЮГ , НАСИЛЬНИКОВ, ГНИД , ПРЕДАТЕЛЕЙ
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14.06.2023 08:54 Відповісти
Ага, самі посади. А де прізвища, імена? А так - віримо, звичайно...
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13.06.2023 19:33 Відповісти
Мене ось цікаво а малолєтняя гопота не хоче ****** зеленкой шуфріча і продажних с...к котрі керують інформаційною політикою.
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13.06.2023 19:37 Відповісти
Цей телеканал взагалі не має ніякого сенсу, хіба що пожирає чималі бюджетні кошти.
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13.06.2023 19:39 Відповісти
У Зели получилися обознатушки, как с косовороткой.
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13.06.2023 19:41 Відповісти
не тільки у зе проблеми з кадрами

https://www.youtube.com/watch?v=P2IL7l-wkvE
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13.06.2023 20:34 Відповісти
Ага. Бужанский, Подоляк, Дубинсккий, Татаров или Смирнов - они неприкасаемые. Их папа малолетней ш@юхе приказал не трогать. В наследство от Яныка Зеля получил не только своих регионаловских шлюх, а и титушню.
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13.06.2023 22:14 Відповісти
Не телеканал а розсадник гниД.
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13.06.2023 19:45 Відповісти
А забити третину каналів телеефіру Т2 з'************* то це нормально?!!!
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13.06.2023 19:48 Відповісти
А перевірити ці рила СБУ не хоче? Може це все було спеціально по завданню рашки, бо всі знають, хто працює на цьому "рейтинговому" к) аналі.
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13.06.2023 19:48 Відповісти
Вибачте мене за мої п'ять копійок. Телемарафон має своїх глядачів. Їх кількість зменшується з кожним днем. Невже в ОП на це наплювати. Треба щось робити нарешті. Якість покращувати, контент міняти, нарешті Правду показувати. Бо недовіра зростає. Я у цій групі.
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13.06.2023 19:50 Відповісти
Правильною дорогою йдуть, зефсбтоваріщі.
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13.06.2023 20:03 Відповісти
Я телемарафон не дивився з першого дня , тільки телеграм канали і ютуб , телебачення вмерло у 2013 , коли жоден канал окрім 5 не показував майдан
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13.06.2023 20:17 Відповісти
Напівправда гірше брехні!
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13.06.2023 20:43 Відповісти
Анал " рада " ... скоро " думу " транслювати буде ....
В Україні досі при владі Зе - іуда ....
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13.06.2023 20:08 Відповісти
Це той нокаут
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13.06.2023 20:15 Відповісти
2023 год, по первой ссылке ООО «Кинокит», которое связывают с Кириллом Тимошенко, снова получило почти 120 млн грн от государственного ТК «Рада»

Источник: https://politics.comments.ua/news/scandal/ooo-kinokit-kotoroe-svyazyvayut-s-kirillom-timoshenko-snova-poluchilo-pochti-120-mln-grn-ot-gosudarstvennogo-tk-rada-707330.html
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13.06.2023 20:16 Відповісти
От, що значить готувалися телевізійники з марафону до параду за три дні, аж тут прокололися !!
Тепер їх Резніков чекає в ТЦК, для уточнення особистих данних, можливо, навіть, без заключення медкомісії, що вони інваліди 1 групи!!
Резніков точно знає усі потреби ЗСУ!! Він чесний адвокат…
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13.06.2023 20:45 Відповісти
Все ригівське лайно Шапіто перетянув на державні канали і посадив на зарплати з наших податків.
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13.06.2023 21:06 Відповісти
Опять синий кит
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13.06.2023 22:43 Відповісти
Жорстко, але по ділу. Якби ж в усіх державних сферах звільняли за непрофесіоналізм починаючи з міністрів, то у нас би держапарат скоротився на 3/4 і нічого б не пропало і ніхто б цього і не помітив
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13.06.2023 23:33 Відповісти
Їх потрібно було б не звільняти , а добряче випороти 😠
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14.06.2023 00:05 Відповісти
Я подозреваю, что это были все же украинские спасатели, к которым вражья пропаганда прифотошопила соответствующии лейблы
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14.06.2023 09:08 Відповісти
 
 