Сімох телевізійників, які працювали на канал "Рада", звільнили через відео з "МЧС России" в ефірі телемарафону
Після того, як на державному телеканалі "Рада" показали відео з "МНС России", винних покарали. Сімох телевізійників, які працювали на мовник, звільнили, ще кількох оштрафували.
Як інформує Цензор.НЕТ про це в ексклюзивному коментарі "Детектору медіа" повідомив директор компанії Максим Онанко.
"ТОВ "Кінокіт", що виготовляє контент для телеканалу "Рада" для забезпечення цілодобового інформаційного марафону "Єдині новини#UA разом", повністю усвідомлює свою відповідальність за цю прикру помилку", - сказав Онанко.
За його словами, керівництво компанії провело екстрену нараду "через цю надзвичайну ситуацію", на якій були з’ясовані причини її виникнення.
"Семеро співробітників, які допустили грубе порушення трудових обов’язків, будуть звільнені. А саме: шеф-редактор випуску, редактор, випусковий редактор, режисер монтажу, режисер АСБ, режисер підготовки випуску та асистент режисера на плейауті", - розповів директор "Кінокіта".
Крім того, за його словами, накладені штрафи на керівників відділів, що відповідають за певні напрями роботи.
"В компанії "Кінокіт" були зроблені відповідні висновки з цієї помилки, посилено контроль за підготовкою і видачею випуску в ефір, здійснені всі необхідні заходи з метою недопущення такої ситуації у майбутньому", - заявив Онанко.
Як раніше повідомлялося, 9 червня в ефірі національного телемарафону у слоті державного телеканалу "Рада" з'явилися кадри з, імовірно, евакуації людей, яку проводили працівники МНС Росії на окупованій території Херсонщини. Показ відео тривав близько 10 хвилин.
Будь ласка, зачекайте...
П.с. не баньте надолго.
Ну, як згадувати то згадувати.
( грабувати )
і виконували номер гри фортепіано
до речі , цей знаменитий номер , вони вкрали у греків!!
Повністю підтримую результати розслідування.
І, зважаючи що в принципі ринок праці телевізійників досить малий, тим людям буде нелегко знайти роботу.
Як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!
https://www.youtube.com/watch?v=P2IL7l-wkvE
В Україні досі при владі Зе - іуда ....
Источник: https://politics.comments.ua/news/scandal/ooo-kinokit-kotoroe-svyazyvayut-s-kirillom-timoshenko-snova-poluchilo-pochti-120-mln-grn-ot-gosudarstvennogo-tk-rada-707330.html
Тепер їх Резніков чекає в ТЦК, для уточнення особистих данних, можливо, навіть, без заключення медкомісії, що вони інваліди 1 групи!!
Резніков точно знає усі потреби ЗСУ!! Він чесний адвокат…