Росія має снаряди із збідненим ураном і має право застосувати їх проти України, - Путін

Росія має снаряди із збідненим ураном, вона залишає за собою право на їх застосування проти України.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"На попередження діяти тут немає потреби, але якщо вони (Україна - ред.) будуть їх застосовувати, то ми теж залишаємо за собою право застосовувати ці боєприпаси. Вони у нас є в наявності, ми їх не застосовуємо просто", - пояснив Путін.

За словами президента РФ, нічого хорошого у застосуванні цього типу снарядів немає. "Нічого хорошого тут немає, але, якщо буде потрібно, ми можемо це зробити", - додав Путін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони Великої Британії: РФ навмисно поширює дезінформацію про снаряди зі збідненим ураном