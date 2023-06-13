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Росія має снаряди із збідненим ураном і має право застосувати їх проти України, - Путін

путін

Росія має снаряди із збідненим ураном, вона залишає за собою право на їх застосування проти України.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"На попередження діяти тут немає потреби, але якщо вони (Україна - ред.) будуть їх застосовувати, то ми теж залишаємо за собою право застосовувати ці боєприпаси. Вони у нас є в наявності, ми їх не застосовуємо просто", - пояснив Путін.

За словами президента РФ, нічого хорошого у застосуванні цього типу снарядів немає. "Нічого хорошого тут немає, але, якщо буде потрібно, ми можемо це зробити", - додав Путін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони Великої Британії: РФ навмисно поширює дезінформацію про снаряди зі збідненим ураном

Автор: 
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Топ коментарі
+49
До свого бидла звичайно
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13.06.2023 19:26
+49
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13.06.2023 19:30
+32
До кого воно звертається?
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13.06.2023 19:25
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До кого воно звертається?
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13.06.2023 19:25 Відповісти
До свого бидла звичайно
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13.06.2023 19:26 Відповісти
росія має право бути знищеною як терористична держава
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14.06.2023 00:35 Відповісти
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13.06.2023 19:30 Відповісти
😂😂😂😂😂

мастер Йода правий

немає у них таких снарядів
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13.06.2023 19:37 Відповісти
Є. І багато. Сумніви стосовно ступеня збідненості...
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13.06.2023 19:43 Відповісти
«Свине́ц» - советский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 бронебойный оперённый подкалиберный снаряд (БОПС) кинетического действия калибра 125 мм. Разработка снаряда начата в https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1985 году в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A3 Индекс ГРАУ , присвоенный активной части снаряда - 3БМ46, индекс самого́ снаряда - 3БМ48. БОПС принят на вооружение в https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1991 году .
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13.06.2023 19:43 Відповісти
Такие *савинцы * наши брали как трофеи у нас под Харьковом. И давно уже и видео даже было. Так они их применяли раньше?
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13.06.2023 19:47 Відповісти
Не знаю. Звичайними для танків рф є снаряди на основі вольфраму.
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13.06.2023 19:49 Відповісти
Було навіть тут на цензорі. Візуально схожі на шприц = як для клею або силікон тільки більші
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13.06.2023 19:53 Відповісти
Це властивість будь-якого снаряда БОПС. Незалежно від металу стрижня.
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13.06.2023 20:00 Відповісти
Він не вибухає. Броню пробиває стрижень з дуже важкого і міцного сплаву. Найбільш важкі і доступні уран і вольфрам. Уран при нинішніх швидкостях снарядів має переваги. Але якби танковий снаряд мав швидкість більше на 15-20%, виграв би вольфрам.
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13.06.2023 20:05 Відповісти
Ну как не взрывается. У него ярко выражены пирофорные свойства. От трения при пробитии брони он загорается и потом весело горит в заброневом пространстве. А поскольку объем в российском танке маленький, а внутри насовано куча зарядов с порохом - то все это делает веселый бадабум - из люков вырывается столб оранжевого задымления, в этом случае экипаж потом можно достать, сложить в пакеты и отправить на родину. А вот если там в боеукладке было много ОФС - то сначала происходит задымление, а потом хлопок - башня улетает в стратосферу, а экипаж можно совочком в майонезную баночку собрать.
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13.06.2023 20:25 Відповісти
Так, це одна з якостей урану. Але його значення перебільшують. Будь-який стрижень, пробивши броню, матиме достатню температуру, щоб підпалити що завгодно
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13.06.2023 20:30 Відповісти
Уран, почали використовувати, на заміну вольфраму ще німці у 40х. Бо вольфрам досить дорогий. При цьому, уран, про пробивної здатності програє вольфраму, але как бонус йдуть ціна (бо його як грязі) і пірофорні властивості урану, який після проходження броні розсипається в труху і возгорається
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13.06.2023 22:24 Відповісти
https://www.unian.ua/weapons/zsu-zatrofejili-unikalni-rosiyski-snaryadi-svinec-2-shcho-vidomo-foto-12140733.html
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13.06.2023 20:29 Відповісти
"Свинець" урановий, а "свинець-2" вольфрамовий (так пишуть). Я б сказав, що це дивно, ну враховуючи дичину в назвах зброї і *********** ссср / рф, це цілком може бути правдою.
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13.06.2023 20:35 Відповісти
снаряды есть но не для танков и даже не арты которых нет.... снарядов мало и главный прикол их не сертефицировали с 1984 года когда последний раз Минобороны СССР проводило проверку этих боеприпасовв СССР..эти снаряды не рассчитаны на долгий срок хранения..
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13.06.2023 21:20 Відповісти
Сьогодні Х**ло знову 3.14здонуло, що "Украіну создалі в 1922-м году. Лєнін - создатєль Украіни".
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13.06.2023 19:30 Відповісти
а сам Ленина в мавзолее держит. нет, чтобы с ним привселюдно сношаться, или еще что. Хйло, что сказать.
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13.06.2023 21:28 Відповісти
К своим санитарам и лично к чемоданчику.
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13.06.2023 19:33 Відповісти
санитария стала навязчивой темой буйла

опять стул поплыл? 😂😂😂
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13.06.2023 19:38 Відповісти
Ага. Этакое жидкое приключение
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14.06.2023 00:19 Відповісти
до воєнкоров, зустріч сьогодні була
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13.06.2023 19:50 Відповісти
До свого двійника.
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13.06.2023 20:14 Відповісти
світ має право знищити виродка расіі путіна к йбєнєй матєрі.
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13.06.2023 19:25 Відповісти
Краще - на повідку і в зоопарку. Кошти від перегляду - для українських дітей.
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13.06.2023 19:44 Відповісти
воно має право... здохнути або в Гаагу.
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13.06.2023 19:26 Відповісти
Адміністрація Байдена планує надати Україні снаряди зі збідненим ураном. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на офіційних осіб США.

Високопоставлений чиновник заявив, що рішення ухвалили після тижнів внутрішніх дебатів про те, як саме оснастити танки Abrams, які США передають Києву.

Пентагон хоче, щоб ці танки озброїли снарядами зі збідненим ураном, які використовує армія США. Вони були б ефективними проти російських танків.

Випущені на високій швидкості, снаряди здатні пробивати броню російського танка з великої відстані.

І в будь-якому випадку для тих, хто перебуває в танку, в який влучив такий снаряд, можлива токсичність його осердя - найменша з проблем.

Отже, зважаючи на все, різку реакцію російського керівництва викликає не так присутність збідненого урану у складі снарядів для британських танків, як те, що вони зможуть більш ефективно вражати російські.
BBC
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13.06.2023 19:26 Відповісти
Х**ло сказало, що НАТО заразили цими снарядами Югославію.
П*д**ас.
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13.06.2023 19:34 Відповісти
Тепер рашка прямує за нюхославією.
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13.06.2023 19:46 Відповісти
Тим снарядом ще треба попасти, ідіот!
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13.06.2023 19:31 Відповісти
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13.06.2023 19:33 Відповісти
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13.06.2023 19:40 Відповісти
..........то ми теж залишаємо за собою право застосовувати....---ви маєте право,піти *****,з цієї планети!,(,
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13.06.2023 19:36 Відповісти
Da on pereputal , to snariadi s zbidnenava gavna , starast ni radast ....😂
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13.06.2023 19:41 Відповісти
Клоун. Росія вже давно їх використовує, з перших днів війни. І Україна також - трофейні російські, які попали до нас разом з трофейними російськими танками.
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13.06.2023 19:43 Відповісти
100 %! Читайте мой комент выше
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13.06.2023 19:51 Відповісти
были б, ты б, гавно уже гатило с них...твар...
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13.06.2023 19:48 Відповісти
По-перше - вони мали б право, якби Україна на них напала. По-друге - це конвенційний вид зброї, і мені здається, що, якщо б вони мали такі **********, то давно б вже застосували, бо вони застосовують заборонені ********** і методи ведення війни. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%94%D1%8E_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%B1%D0%BE%D1%94%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2_%D1%96%D0%B7_%D0%B7%D0%B1%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC
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13.06.2023 19:51 Відповісти
3БМ59 Свинец-2. Снаряд для 125мм танкового орудия. Где то в новостях было что наши уже брали такие снаряды в плен.
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13.06.2023 20:27 Відповісти
І справді! https://www.unian.net/weapons/vsu-zatrofeili-unikalnye-rossiyskie-snaryady-svinec-2-chto-izvestno-foto-12140736.html
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14.06.2023 10:25 Відповісти
**** вшивая
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13.06.2023 19:52 Відповісти
Покидьку дуже свербить все ядерно-атомне, навіть людей труїть полонієм.
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13.06.2023 19:53 Відповісти
"Вони у нас є в наявності, ми їх не застосовуємо просто", - пояснив Путін."

Ага, держите меня семеро!!!
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13.06.2023 19:54 Відповісти
Не володіють кацапи технологією, щоб створити такі снаряди.
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13.06.2023 20:25 Відповісти
Що воно меле ............? росія застосовує їх кожного дня .Майже ВСІ керовані авіаційні ракети містять збіднений уран в стрижнях бойовоъ частини, наприклад р-60, р-27. Я вже мовчу про бомби. Не жени хвилю, дідуган мерзотний
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13.06.2023 20:28 Відповісти
Воно такий вояка як і економіст і гєополітік і стратєг, тобто ніх...я не розбирається ні в чому. Що приснилося - те й ляпнув. Єдине в чому він дійсно крутий - не кожен дєдушка зможе за один раз насрати цілу валізу.
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13.06.2023 21:24 Відповісти
А коли казали, що це ядерна зброя, все ок було? Ох і покидьки.
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13.06.2023 20:33 Відповісти
цому ****** ***** раши, лаврушке и буряту и путину ***** надо сказать що Украина то ядерна Держава , и если лупанет то раши не будет.
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13.06.2023 21:20 Відповісти
"Вони у нас є в наявності, ми їх не застосовуємо просто", - пояснив Путін. "

*Заходять санітари, спаковують, виносять. Прес-конференція завершена.*
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13.06.2023 21:22 Відповісти
Я бы сильно над ним не смеялся. Ведь эти идиоты сейчас наклепают снарядов из отработанного урана с атомных. У них же в голове совсем пусто...
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13.06.2023 21:31 Відповісти
Он не пригоден для этого.
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13.06.2023 21:35 Відповісти
сволочь лысая, тысячи людей гибнут из-за его глупых прихотей, а он все продолжает пугать, русская Смута страшна, мистер Адольф Путин
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13.06.2023 21:33 Відповісти
Снаряды может и есть. А танки и Арта что могут использовать эти снаряды осталась?
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13.06.2023 21:36 Відповісти
Путлярі вже нічого не допоможе.
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14.06.2023 00:03 Відповісти
до чого у його метеоризмі слово "право"? расєя робить що хоче, ядерна зброя їхнє право...
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29.07.2023 09:06 Відповісти
 
 