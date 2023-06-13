Росія має снаряди із збідненим ураном і має право застосувати їх проти України, - Путін
Росія має снаряди із збідненим ураном, вона залишає за собою право на їх застосування проти України.
Про це заявив президент РФ Володимир Путін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"На попередження діяти тут немає потреби, але якщо вони (Україна - ред.) будуть їх застосовувати, то ми теж залишаємо за собою право застосовувати ці боєприпаси. Вони у нас є в наявності, ми їх не застосовуємо просто", - пояснив Путін.
За словами президента РФ, нічого хорошого у застосуванні цього типу снарядів немає. "Нічого хорошого тут немає, але, якщо буде потрібно, ми можемо це зробити", - додав Путін.
Топ коментарі
+49 Andrey 8d56c6e9
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+32 vsbu vsbu
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мастер Йода правий
немає у них таких снарядів
опять стул поплыл? 😂😂😂
Високопоставлений чиновник заявив, що рішення ухвалили після тижнів внутрішніх дебатів про те, як саме оснастити танки Abrams, які США передають Києву.
Пентагон хоче, щоб ці танки озброїли снарядами зі збідненим ураном, які використовує армія США. Вони були б ефективними проти російських танків.
Випущені на високій швидкості, снаряди здатні пробивати броню російського танка з великої відстані.
І в будь-якому випадку для тих, хто перебуває в танку, в який влучив такий снаряд, можлива токсичність його осердя - найменша з проблем.
Отже, зважаючи на все, різку реакцію російського керівництва викликає не так присутність збідненого урану у складі снарядів для британських танків, як те, що вони зможуть більш ефективно вражати російські.
BBC
П*д**ас.
Ага, держите меня семеро!!!
*Заходять санітари, спаковують, виносять. Прес-конференція завершена.*