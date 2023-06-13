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Зеленський (22416) ООН (3272) трибунал (249) резолюція ООН (31)

Доручив готувати проєкт резолюції Генасамблеї ООН про створення спецтрибуналу над Росією, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо створення спеціального міжнародного трибуналу, який судитиме російське військово-політичне керівництво за злочин агресії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента. 

У повідомленні зазначається: "Глава держави акцентував, що окупаційні російські війська в Україні вдаються до найтяжчих форм агресії: незаконна анексія територій, убивства, катування, зґвалтування мирного населення, геноцид, знищення об'єктів цивільної інфраструктури тощо.

"Трибунал необхідний для того, щоб покарати агресора, який розпочав неспровоковану війну проти нашої країни, і таким чином відновити справедливість", – зазначив Президент.

За його словами, без покарання РФ за злочин агресії світова архітектура безпеки буде зруйнована й більше жодна країна не почуватиметься захищеною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генасамблея ООН підтримала резолюцію з українською формулою миру

Зі свого боку заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов заявив, що жорстокість ведення цієї війни з боку російського керівництва та військових переходить усі допустимі межі.

"Це наймасштабніша війна у Європі з часів Другої світової, і реакція міжнародної спільноти на неї має бути відповідною", – зазначив він.

Володимир Зеленський доручив напрацювати проект резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо необхідності створення спеціального міжнародного трибуналу, який був би скоординований із позицією партнерів України.

Також на зустрічі було ухвалено рішення проаналізувати механізм формування трибуналу шляхом підписання низкою країн-партнерів відповідної міжнародної угоди. При цьому для решти держав залишиться можливість, не бувши засновниками трибуналу, підтримувати його діяльність та визнавати рішення".

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Доручив готувати проєкт резолюції Генасамблеї ООН про створення спецтрибуналу над Росією, - Зеленський 01

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Топ коментарі
+23
Шо ти можеш і кому доручити піськограй штопаний? Біжи на підпис до дєрьмака , щоб він руку в твоїй ОПІ трохи поправив.
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13.06.2023 20:03
+12
Зрадники теж можуть бути доставленими до Гааги.
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13.06.2023 20:04
+11
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13.06.2023 20:04
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Нічого..гаага не лише путлєра чекає...
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13.06.2023 20:01 Відповісти
Шо ти можеш і кому доручити піськограй штопаний? Біжи на підпис до дєрьмака , щоб він руку в твоїй ОПІ трохи поправив.
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13.06.2023 20:03 Відповісти
Зрадники теж можуть бути доставленими до Гааги.
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13.06.2023 20:04 Відповісти
Справа стефанчук?Так гарно тролив Гончаренка....талант!А лице яке мощне....титан!!!
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13.06.2023 20:04 Відповісти
а чого до кідалова їздив - наймав вибори підраховувати ?
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13.06.2023 20:11 Відповісти
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13.06.2023 20:04 Відповісти
Може це партнери повинні розробити резолюцію ООН разом з Україною і без доручення,бо друзі України це друзі,а Зеленський чиновник без моралі,совісті, честі
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13.06.2023 20:05 Відповісти
ну, поскольку ООН пока мало что делает (и не сильно телится), и оккупант и агрессор там уважаемый постоянный член с правом вето, и взносами, официальными и не очень, приличного бабла, то можно прикинуть их морально-умственный уровень, если "чиновник без моралі,совісті, честі" а также остальная непонятная компания (учитывая хз кого с расово-чистым кацапским именем "Андрій Смирнов" ) явно не гигантами мысли, делают (ну, говорят) в принципе правильные вещи.
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13.06.2023 21:13 Відповісти
Не плутати суд ООН і просто ООН.
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13.06.2023 22:55 Відповісти
да нет, оон это именно оон. судов там нет, да и как судить кого-то с правом вето?
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14.06.2023 00:57 Відповісти
Міжнародний Суд ООН
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14.06.2023 08:16 Відповісти
У 2019 році Смирнов погрожував українському активісту Роману Ратушному (який згодом, 2022 року, загинув у боях з російськими окупантами), щоб Роман перестав захищати урочище Протасів Яр
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13.06.2023 20:09 Відповісти
Хороші в Їрмака заступники. Як не бидло регоналівське так якийсь бандюган.
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13.06.2023 20:10 Відповісти
Це має пройти через розгляд ради безпеки ООН,де москальня має право вето....
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13.06.2023 20:09 Відповісти
Доручив, это он доручник всея Украины. Моя ж ты курочка
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13.06.2023 20:09 Відповісти
А також спецтрибуналу, як Зеленський і його команда здали південь України
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13.06.2023 20:10 Відповісти
Валодя ты мяго говоря клован. где твое не забудем не простим Кривой Рог очередное?
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13.06.2023 20:12 Відповісти
Белая штука слева- телесуфлёр с вмонтированным в него микрофоном. Без него оно немое.
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13.06.2023 20:18 Відповісти
Зачет, клован, ну-ка поруководи этим ООН. Украины в руинах мало, даже в свой Кривой Рог после обстрела не съездил. Значит твоей семьи уже нет в Украине. Хватит курить и уйди по хорошему.
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13.06.2023 20:21 Відповісти
А д'єрмак дозволив таку страшилку для кацапів створювати?
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13.06.2023 20:35 Відповісти
"доручив напрацювати проект резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо необхідності створення спеціального міжнародного трибуналу"
А звичайний український трибунал має притягнути до відповідальності всіх хто докладав зусиль для найшвидшої здачи півдня, Києва, сходу... країни! усіх зе
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13.06.2023 20:40 Відповісти
А что этой резолюции до сих пор нет? Я думал она есть уже давным давно, ее нужно только там расшевелить. А оно вон как оказалось.
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13.06.2023 20:40 Відповісти
Паралельно треба готуватись до трибуналу над тобою вилупку.
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13.06.2023 21:37 Відповісти
 
 