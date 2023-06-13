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Генштаб ЗС (6064) обстріл (27076)

Російські окупанти протягом 13 червня застосували 16 крилатих ракет та 4 "Шахеди", завдали 29 авіаційних ударів, - Генштаб

одеса,обстріл

Генштаб ЗСУ оприлюднив офіційну інформацію щодо ударів російських окупантів по території України протягом 13 червня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Генштабу.

У інформації зазначається: "Протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 16 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 4 іранських ударних БпЛА "Shahed" по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині та житлових будинках у Кривому Розі.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 11 крилатих ракет та один ударний дрон.

Крім того, ворог завдав 29 авіаційних ударів та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, житлові будинки, іншу цивільну та адміністративну інфраструктуру.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою".

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Верховный Главнокомандующий «второй по численности армии в мире» Владимир Путин совершает геноцид по отношению к мужчинам снежной Нигерии. За год войны в Украине мужское население России сократилось на 220 000 душ. Соответственно этой цифре увеличилось количество вдов, которым Правительство РФ компенсировало потерю мужей автомашиной «Ладой-калиной», шубой, тонной угля, машиной дров, сеткой с морковкой или пакетом с апельсинами. Шуба, конечно греет, но не так эффективно, как живой муж.
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13.06.2023 22:20 Відповісти
 
 