Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 36 осіб. З них 11 загиблих, 12 – у лікарні, - ОВА
Унаслідок обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області постраждали 36 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
"У Кривому Розі на вечір маємо 36 постраждалих від ракетних ударів. З них 12 – у лікарні, десятеро – "важкі"", - написав він.
Лисак уточнив, що 11 людей загинули. З-поміж них і 17-річний хлопець.
Топ коментарі
+12 Валентина Саюн 3d182c14
показати весь коментар13.06.2023 20:44
+4 Великая Исландия 86ad0f74
показати весь коментар13.06.2023 21:03
+2 Анатолій Фоменко
показати весь коментар13.06.2023 20:51
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Будь ласка, зачекайте...
такие твари в новостях об успехах ЗСУ даже не появляются - тихонечко портят воздух в новостях выгодных для них...
Ніхто ж не звинувачував ППО коли збита ракета вбила 2 жінок і дитину у Києві які не змогли потрапити в бомбосхоже, як ніхто і не казав, що це було вибачте пряме влучання ракети.
І ніхто мені не може пояснити яким чином це було влучання саме ракети.
Навпаки добре, що не було прямого влучання ракети, бо в нас за 1,5 року достаньо прикладів коли дійсно були прямі влучання різних ракет. Жертв було набагато більше, Дніпро 46 загиблих 75 поранених, Умань 23 загиблих 11 поранених, Часів Яр 48 загиблих 9 поранених і це тільки самі гучні випадки.
Але чому зебіли віришили, що я розгоняю російський наратив і що казав начебто це ППО винно. Зебіли нажаль мислять лише своїми критеріями і роблять висновки не там де потрібно. В жодної людини яка має хоча б зачатки інтелекту навіть думки не буде звинувачувати ППО або військових. Бо ще раз в нас нажаль багато прикладів дійсних влучань ракет у житлові будинки.
https://www.5.ua/regiony/rosiiany-atakuvaly-dvoma-khvyliamy-naslidky-nichnoi-ataky-na-kryvyi-rih-siuzhet-307533.html
Такий абзац.
"Я прокунувся від першого баху, він такий слабкий був. Пішов одразу на балкон. А потім другий просто наді мною. Як гепнуло і така заграва одразу. На балконі бачу, що падають шматки вогняні. Глянув ліворуч - два під'їзди горять", - розповідають місцеві.