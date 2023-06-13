Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 36 осіб. З них 11 загиблих, 12 – у лікарні, - ОВА

Унаслідок обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області постраждали 36 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У Кривому Розі на вечір маємо 36 постраждалих від ракетних ударів. З них 12 – у лікарні, десятеро – "важкі"", - написав він.



Лисак уточнив, що 11 людей загинули. З-поміж них і 17-річний хлопець.

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