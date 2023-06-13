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Новини Війна
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Кривий Ріг (1254) обстріл (27076) жертви (1708)

Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 36 осіб. З них 11 загиблих, 12 – у лікарні, - ОВА

кривий,ріг

Унаслідок обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області постраждали 36 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У Кривому Розі на вечір маємо 36 постраждалих від ракетних ударів. З них 12 – у лікарні, десятеро – "важкі"", - написав він.

Лисак уточнив, що 11 людей загинули. З-поміж них і 17-річний хлопець.

Також читайте: Обстріл Кривого Рогу: родини загиблих отримають матеріальну допомогу

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Топ коментарі
+12
Пекло для вас раєм буде, вічного забуття такому народу,не було,не має,не буде. Горіть до останнього атома орки.
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13.06.2023 20:44
+4
тут одна тварь лугандонская доказывает что в дом попали обломки сбитой ракеты...
такие твари в новостях об успехах ЗСУ даже не появляются - тихонечко портят воздух в новостях выгодных для них...
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13.06.2023 21:03
+2
Жах
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13.06.2023 20:51
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Пекло для вас раєм буде, вічного забуття такому народу,не було,не має,не буде. Горіть до останнього атома орки.
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13.06.2023 20:44 Відповісти
тут одна тварь лугандонская доказывает что в дом попали обломки сбитой ракеты...
такие твари в новостях об успехах ЗСУ даже не появляются - тихонечко портят воздух в новостях выгодных для них...
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13.06.2023 21:03 Відповісти
Відкрий мені кордони, я покину це зешапіто нажавжди. Я дійсно вже починаю шкодувати, що я як патріот, людина яка не зраджувала свою країну, яка зрадила мене, людина яка для влади мобілізаційний ресурс, маю слухати таких зебілів як ти. Лугандонець я *****. Ти сам російськомовне гівно яке 100% голосувало за ригів та зелень, а зараз такий нев'******* патріот *****. Чому на на фронті?
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13.06.2023 21:15 Відповісти
пойди повесся...
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13.06.2023 21:18 Відповісти
Так в любом случае вина на оккупанте. Понятно, что обломки не испаряются на молекулы в воздухе, они падают, взрываются, горит топливо и так далее. Не вижу предмета для спора
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13.06.2023 21:17 Відповісти
Предмет для спору був в тім, що з самого рання в новинах розказують про пряме влучання ракети у будинок. Перший мій коментар був тут
Ніхто ж не звинувачував ППО коли збита ракета вбила 2 жінок і дитину у Києві які не змогли потрапити в бомбосхоже, як ніхто і не казав, що це було вибачте пряме влучання ракети.

І ніхто мені не може пояснити яким чином це було влучання саме ракети.
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13.06.2023 21:21 Відповісти
Ну лично для меня это информация с нулевым КПД, или ракета, или обломки. Это для следователей и военных важно. Да и откровенно всё равно, что пишут в новостях, сути это не меняет
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13.06.2023 21:36 Відповісти
Особисто мені не подобається зебрехня. Я навіть вже 4 варіанти чому саме так цю новину розгоняють.

Навпаки добре, що не було прямого влучання ракети, бо в нас за 1,5 року достаньо прикладів коли дійсно були прямі влучання різних ракет. Жертв було набагато більше, Дніпро 46 загиблих 75 поранених, Умань 23 загиблих 11 поранених, Часів Яр 48 загиблих 9 поранених і це тільки самі гучні випадки.

Але чому зебіли віришили, що я розгоняю російський наратив і що казав начебто це ППО винно. Зебіли нажаль мислять лише своїми критеріями і роблять висновки не там де потрібно. В жодної людини яка має хоча б зачатки інтелекту навіть думки не буде звинувачувати ППО або військових. Бо ще раз в нас нажаль багато прикладів дійсних влучань ракет у житлові будинки.
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13.06.2023 21:53 Відповісти
Ось спеціально для тебе знайшов у цій новині
https://www.5.ua/regiony/rosiiany-atakuvaly-dvoma-khvyliamy-naslidky-nichnoi-ataky-na-kryvyi-rih-siuzhet-307533.html

Такий абзац.

"Я прокунувся від першого баху, він такий слабкий був. Пішов одразу на балкон. А потім другий просто наді мною. Як гепнуло і така заграва одразу. На балконі бачу, що падають шматки вогняні. Глянув ліворуч - два під'їзди горять", - розповідають місцеві.
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13.06.2023 22:49 Відповісти
Жах
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13.06.2023 20:51 Відповісти
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13.06.2023 21:08 Відповісти
Чому не потрапляють в особняки олігархів?
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14.06.2023 07:35 Відповісти
 
 