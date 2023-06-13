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"Танго на кістках", - речник МЗС Ніколенко про "миротворчі заяви" Путіна і Сійярто

ніколенко

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко прокоментував аналогічні заяви російського диктатора Володимира Путіна та очільника МЗС Угорщини Петера Сійярто щодо постачання зброї Україні.

Про це йдеться у дописі Ніколенка на його сторінці у фейсбуц, передає Цензор.НЕТ. 

Речник МЗС процитував заяви, зроблені Путіним під час зустрічі з так званими російськими "воєнкорами", і Сійярто в інтерв’ю французькому телеканалу LCI під час візиту до Нью-Йорка.

"Владімір Путін: Якщо вони хочуть, щоб конфлікт завершився, Заходу слід припинити постачати озброєння Україні. Петер Сійярто: Постачання зброї затягує війну. Замість поставок зброї міжнародна спільнота краще сконцентрувалася би на досягненні миру", - заявили обидвоє. 

"Танго на кістках", – прокоментував ці заяви Ніколенко.

Також читайте: "Živjela Hrvatska!", - речник МЗС Ніколенко відповів президенту Хорватії Мілановичу, який розкритикував гасло "Слава Україні"
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Топ коментарі
+18
Сегодня ***** зачем-то решил паясничать перед пропагандистами. Их собрали, рассадили и велели: ни в коем случае не ржать, не хвататься за голову и даже беззвучно не шипеть слово «мудак» или его аналоги. Смысл посиделок остался загадкой.
Пропагандисты -публика гадкая, но они ( в той или иной степени) знают реальную ситуацию и в курсе того, насколько все для кремля хреново и безнадежно. Паясничать перед ними не было никакого смысла.
Каждый вглядывался в диктатора, пытаясь угадать «кто он, этот путин»? Лжец? Умалишенный? Или просто двойник, который вообще не имеет понятия о происходящем?
За каким чертом вообще устроен этот цирк?
Разбредаясь, пропагандисты угрюмо молчали. Делиться «впечатлениями» с коллегами слишком опасно. «Сдадут» в два счета. Но похоже и их уже накрывает ощущение полной безнадеги.
https://t.me/nevzorovtv/9258 Невзоров
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13.06.2023 20:59
+17
І пуйло і сіярто- за рюцькім корабльом...обидва...
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13.06.2023 21:00
+11
цигани викликають більше поваги, ніж ****** і кацапи
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13.06.2023 20:59
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Насрати на циганву хунгорську.
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13.06.2023 20:57 Відповісти
цигани викликають більше поваги, ніж ****** і кацапи
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13.06.2023 20:59 Відповісти
Эта ви таварисч не жили среди цыганав.
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13.06.2023 23:13 Відповісти
вони не цигани, вони угорці, угрофіни. Циган більше у Румунії
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13.06.2023 21:01 Відповісти
вони такі угрофіни, як ми = ацтеки! 3 (!) дні тижня українського (словянського) походження!
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13.06.2023 21:45 Відповісти
Ани мастосрано мегеры: magary. На мардовскам: мишары, аткель мишерскае палота.
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13.06.2023 23:15 Відповісти
цигани це арійський народ, а угорці - угро-фінський
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13.06.2023 21:07 Відповісти
Ссыгане это гаплогруппа Н - место происхождение Индостан, Белуджистан.
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13.06.2023 23:16 Відповісти
про вас,кассапів, краще цікавтеся
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14.06.2023 09:24 Відповісти
Чё типе сруль мардовскава розливу.
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14.06.2023 16:11 Відповісти
на хєр ідіть, і не зупиняйтеся
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14.06.2023 21:48 Відповісти
Аська мастосрань мардва.
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15.06.2023 13:29 Відповісти
не зупиняйтеся
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15.06.2023 16:54 Відповісти
Ты а чем сруль. Бычачий холм это туда.
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15.06.2023 17:24 Відповісти
Заробило рублів сьогодні..на сидр вистачить
Значиться так, ти бидло, я з тобою не спілкуюся
іди вибери гілку, на якій висітимеш
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15.06.2023 21:44 Відповісти
Сруль мардовский шавкамц и тренчел марочамц.
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15.06.2023 22:40 Відповісти
російська (визначена автоматично) (google перекладач)
на хєр пішов
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16.06.2023 08:46 Відповісти
Поц из тухэса гоу на бычачий холм, выражовуясь на тваём мастосраном.
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16.06.2023 09:27 Відповісти
це тобі члєн заважає?
то ковтни вже
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16.06.2023 10:44 Відповісти
Сасай сруль факу и лизай сраку у сваго мардовскасрулевскава ссаря.
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16.06.2023 16:51 Відповісти
до речі, "мастосраний"?
спалився остаточно
гнида кацапська
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16.06.2023 10:45 Відповісти
Вчи мардва мастосраний, прийдуть чайники будешь путунхуя вчить.
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16.06.2023 16:52 Відповісти
Арийцы в Индии тоже были
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14.06.2023 12:37 Відповісти
Ага в 1500 г. до нашей эры туда приехали.
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14.06.2023 16:12 Відповісти
Угорці- то фіно-угри із походженням південь Уралу. Циган там ніколи небуло.
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13.06.2023 21:47 Відповісти
та тут базару нема, підари та й все
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13.06.2023 22:32 Відповісти
Сегодня ***** зачем-то решил паясничать перед пропагандистами. Их собрали, рассадили и велели: ни в коем случае не ржать, не хвататься за голову и даже беззвучно не шипеть слово «мудак» или его аналоги. Смысл посиделок остался загадкой.
Пропагандисты -публика гадкая, но они ( в той или иной степени) знают реальную ситуацию и в курсе того, насколько все для кремля хреново и безнадежно. Паясничать перед ними не было никакого смысла.
Каждый вглядывался в диктатора, пытаясь угадать «кто он, этот путин»? Лжец? Умалишенный? Или просто двойник, который вообще не имеет понятия о происходящем?
За каким чертом вообще устроен этот цирк?
Разбредаясь, пропагандисты угрюмо молчали. Делиться «впечатлениями» с коллегами слишком опасно. «Сдадут» в два счета. Но похоже и их уже накрывает ощущение полной безнадеги.
https://t.me/nevzorovtv/9258 Невзоров
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13.06.2023 20:59 Відповісти
Нафіг ти тут чергову кацапську гниду розкручуєш?
Типу "харошій руській".
Така є падлюка як і всі кацапи унюхала можливість дорватись до корита.

Нефіг тут срать.
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13.06.2023 21:04 Відповісти
він тут правду сказав. Де збреше - там я перший його проху....сочу.
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13.06.2023 21:29 Відповісти
Якщо порівняти що робить Нєвзоров для України і такий троль як ти, то тебе і в єлектронний мікроскоп небуде видно.
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13.06.2023 21:49 Відповісти
зе-виборець?
пипець пля додики

Ти ще розкажи як боліють за Україну Фейгіни з професорами Солов'ями...
пипець пля
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13.06.2023 22:47 Відповісти
Гроші на ферму поверни, "креативний". Ти хоча би трохи власного розуму добавляв до полови, що тобі у ведмедчука пишуть.
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13.06.2023 22:56 Відповісти
ну по чесному - кожен день Мусійчучку(Раєвську) по Г+Г дивишся?
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13.06.2023 23:16 Відповісти
глєбич не вважає себе руським, а каманчем..
а як ви вирішуєте, кацап чи нє? от цікаво..черепа міряєте, кров на аналіз?
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14.06.2023 09:31 Відповісти
дуже просто - вони тупі і козлятиною і гівном від них тхне за кілометр.
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14.06.2023 12:29 Відповісти
Тут же справа не в тому хто ким є зараз - питання в тому, якщо людина здатна думати то щоб розвивалась потроху.

Коли я десь помиляюсь то мене тут на форумі або ігнорують, або швидко їб.ків натицькають щоб думав...
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14.06.2023 12:33 Відповісти
Але він вже громадянин України, дякуюючи величайшому
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14.06.2023 12:39 Відповісти
І пуйло і сіярто- за рюцькім корабльом...обидва...
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13.06.2023 21:00 Відповісти
Навіщо слухати двох ********. Посил нах самий вірний напрямок.
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13.06.2023 21:01 Відповісти
Партнери у цьому таноо достойні один одного! Нагадує весілля, де танець молодих танцюють два підераси (не геї)
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13.06.2023 21:01 Відповісти
Біба і боба два .....
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13.06.2023 21:10 Відповісти
Кацап та кочовий кацап зробили спільну заяву. Все.
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13.06.2023 21:10 Відповісти
Прийде час (уже недовго чекати) і мадярщина заплаче кривавими сльозами за свої поступки. Ніхто із сусідів цю кочову сволоту не любить - вони до всіх мають територіальні, історичні, мовні претензії.
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13.06.2023 21:22 Відповісти
Мировое сообщество должно быть сконцентрировано на нейтрализации Адольфа Путина как можно скорее
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13.06.2023 22:25 Відповісти
В Новой Зеландии возник скандал из-за пророссийской пропаганды.
На сайте RNZ были найдены тезисы российской пропаганды о войне против Украины. Выяснилось, журналист менял первоначальные сообщения, добавляя пророссийские нарративы и дезинформацию.
В новостях, которые имели изменения, речь шла, в частности, о "преследовании русскоязычных в Украине" и "государственном перевороте неонацистов".

Так по всему миру, на пропаганду Россия тратит большие деньги.
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13.06.2023 23:04 Відповісти
 
 