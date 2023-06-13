"Танго на кістках", - речник МЗС Ніколенко про "миротворчі заяви" Путіна і Сійярто
Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко прокоментував аналогічні заяви російського диктатора Володимира Путіна та очільника МЗС Угорщини Петера Сійярто щодо постачання зброї Україні.
Про це йдеться у дописі Ніколенка на його сторінці у фейсбуц, передає Цензор.НЕТ.
Речник МЗС процитував заяви, зроблені Путіним під час зустрічі з так званими російськими "воєнкорами", і Сійярто в інтерв’ю французькому телеканалу LCI під час візиту до Нью-Йорка.
"Владімір Путін: Якщо вони хочуть, щоб конфлікт завершився, Заходу слід припинити постачати озброєння Україні. Петер Сійярто: Постачання зброї затягує війну. Замість поставок зброї міжнародна спільнота краще сконцентрувалася би на досягненні миру", - заявили обидвоє.
"Танго на кістках", – прокоментував ці заяви Ніколенко.
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Значиться так, ти бидло, я з тобою не спілкуюся
іди вибери гілку, на якій висітимеш
на хєр пішов
то ковтни вже
спалився остаточно
гнида кацапська
Пропагандисты -публика гадкая, но они ( в той или иной степени) знают реальную ситуацию и в курсе того, насколько все для кремля хреново и безнадежно. Паясничать перед ними не было никакого смысла.
Каждый вглядывался в диктатора, пытаясь угадать «кто он, этот путин»? Лжец? Умалишенный? Или просто двойник, который вообще не имеет понятия о происходящем?
За каким чертом вообще устроен этот цирк?
Разбредаясь, пропагандисты угрюмо молчали. Делиться «впечатлениями» с коллегами слишком опасно. «Сдадут» в два счета. Но похоже и их уже накрывает ощущение полной безнадеги.
https://t.me/nevzorovtv/9258 Невзоров
Типу "харошій руській".
Така є падлюка як і всі кацапи унюхала можливість дорватись до корита.
Нефіг тут срать.
пипець пля додики
Ти ще розкажи як боліють за Україну Фейгіни з професорами Солов'ями...
пипець пля
а як ви вирішуєте, кацап чи нє? от цікаво..черепа міряєте, кров на аналіз?
Коли я десь помиляюсь то мене тут на форумі або ігнорують, або швидко їб.ків натицькають щоб думав...
На сайте RNZ были найдены тезисы российской пропаганды о войне против Украины. Выяснилось, журналист менял первоначальные сообщения, добавляя пророссийские нарративы и дезинформацию.
В новостях, которые имели изменения, речь шла, в частности, о "преследовании русскоязычных в Украине" и "государственном перевороте неонацистов".
Так по всему миру, на пропаганду Россия тратит большие деньги.