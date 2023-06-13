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ядерна безпека (543) Запорізька АЕС (1355) Рафаель Гроссі (270)

Говорили про мінімізацію ризиків і недопущення інцидентів на ЗАЕС, - Зеленський зустрівся із Гроссі

гроссі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі, який відвідує нашу державу на виконання домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови Глави держави з очільником МАГАТЕ 6 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави. 

"Радий вітати вас. Дякую за вашу присутність в Україні. За те, що швидко реагуєте на виклики", – сказав Президент.

Глава держави наголосив, що внаслідок цілеспрямованого підриву Росією дамби Каховської ГЕС, що є найбільшим злочином екоциду сучасності, значно зросли ризики для безпеки Запорізької атомної електростанції. Тому вкрай необхідною є швидка й рішуча реакція міжнародної спільноти на цей зухвалий терористичний акт.

Володимир Зеленський позитивно відзначив присутність інспекторів агентства на ЗАЕС, незаконно окупованій Росією, та привітав намір Рафаеля Гроссі особисто відвідати станцію для того, щоб оцінити ситуацію на місці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експертам МАГАТЕ потрібен доступ до Запорізької ТЕЦ, - Гроссі

Глава держави укотре наголосив, що єдиним способом запобігти ядерному інциденту на Запорізькій АЕС є її повна демілітаризація, деокупація та відновлення Україною контролю над станцією.

Під час зустрічі було обговорено конкретні кроки, які необхідно здійснити для мінімізації ризиків і недопущення інцидентів на ЗАЕС, а також шляхи взаємодії з МАГАТЕ для цього.

Володимир Зеленський підтримав пропозицію Рафаеля Гроссі відправити в Україну групу експертів МАГАТЕ для оцінки наслідків підриву Каховської ГЕС та підготовки пропозицій щодо конкретних напрямів допомоги для їх подолання. Він наголосив на тому, що цій місії буде надане повне сприяння з боку причетних українських установ.

Також читайте: Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС стабільний, – "Енергоатом"

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13.06.2023 21:11 Відповісти
Що горохом до стіни...
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13.06.2023 21:17 Відповісти
...мінімізуй ризики для держави, вальдемар - застрелься іржавою кулею з кривої рушниці...
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13.06.2023 21:19 Відповісти
Розмова на тему з пустого в порожнє.
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13.06.2023 21:26 Відповісти
Потранділи-полегшало?
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13.06.2023 21:28 Відповісти
Не прикдуйся дурником, ти ж здав ЗАЕС за Оманським договорняком.
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13.06.2023 21:28 Відповісти
Весь південь, не тільки ЗАЕС
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13.06.2023 22:19 Відповісти
ой! а кто это у нас тут???
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13.06.2023 21:50 Відповісти
Пустоговорячі організації так само як і зЕбіли!
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13.06.2023 22:24 Відповісти
 
 