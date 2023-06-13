Говорили про мінімізацію ризиків і недопущення інцидентів на ЗАЕС, - Зеленський зустрівся із Гроссі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі, який відвідує нашу державу на виконання домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови Глави держави з очільником МАГАТЕ 6 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.

"Радий вітати вас. Дякую за вашу присутність в Україні. За те, що швидко реагуєте на виклики", – сказав Президент.

Глава держави наголосив, що внаслідок цілеспрямованого підриву Росією дамби Каховської ГЕС, що є найбільшим злочином екоциду сучасності, значно зросли ризики для безпеки Запорізької атомної електростанції. Тому вкрай необхідною є швидка й рішуча реакція міжнародної спільноти на цей зухвалий терористичний акт.

Володимир Зеленський позитивно відзначив присутність інспекторів агентства на ЗАЕС, незаконно окупованій Росією, та привітав намір Рафаеля Гроссі особисто відвідати станцію для того, щоб оцінити ситуацію на місці.

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Глава держави укотре наголосив, що єдиним способом запобігти ядерному інциденту на Запорізькій АЕС є її повна демілітаризація, деокупація та відновлення Україною контролю над станцією.

Під час зустрічі було обговорено конкретні кроки, які необхідно здійснити для мінімізації ризиків і недопущення інцидентів на ЗАЕС, а також шляхи взаємодії з МАГАТЕ для цього.

Володимир Зеленський підтримав пропозицію Рафаеля Гроссі відправити в Україну групу експертів МАГАТЕ для оцінки наслідків підриву Каховської ГЕС та підготовки пропозицій щодо конкретних напрямів допомоги для їх подолання. Він наголосив на тому, що цій місії буде надане повне сприяння з боку причетних українських установ.

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