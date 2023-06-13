На сході та півдні тривають важкі бої оборонного та наступального характеру, маємо певні успіхи, - Залужний
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.
"Розповів про обстановку на фронті. На сході та півдні нашої країни тривають важкі бої оборонного та наступального характеру. Маємо певні успіхи, реалізовуємо наші плани, рухаємося вперед", - зазначив Залужний.
Напередодні чергового засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" співрозмовники обговорили пріоритети для українського війська.
Головком ЗСУ акцентував на важливості посилення протиповітряної оборони, артилерії і спроможностей для контрбатарейної боротьби.
Топ коментарі
+46 alex orly
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+31 Перехватчик
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+28 Ярема Стогін b9074bab
показати весь коментар13.06.2023 21:17
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Будь ласка, зачекайте...
Не знаю, чи щоб підіграти москальській попаганді, бо вони його вже теж поховали.
ну не **** Лі ?
Буданов етого нє знал...
Но так случилось, этот крик души наложился на другое свежее видео с поля боя, где 47 бригада уничтожает технику противника. В итоге он пояснил, что в тот день, когда россияне объявили о разгроме его бригады, потери действительно были - 5 человек убитыми. Конечно, каждый наш погибший воин - отдельная боль, но в данном случае речь идет о том, что по нашему сегменту Сети, уже горизонтально, разгоняются закладки противника....
https://defence-line.org/2023/06/o-smeshhenii-akcentov/
Хай божа матінка охороняє і заступає.
Молимося за Вас і всіх наших хлопців та дівчат, які боронять та звільняють українську землю.