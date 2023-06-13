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Новини Війна
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Залужний (698) Міллі (153) контрнаступ на Півдні (343)

На сході та півдні тривають важкі бої оборонного та наступального характеру, маємо певні успіхи, - Залужний

валерій,залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.

"Розповів про обстановку на фронті. На сході та півдні нашої країни тривають важкі бої оборонного та наступального характеру. Маємо певні успіхи, реалізовуємо наші плани, рухаємося вперед", - зазначив Залужний.

Напередодні чергового засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" співрозмовники обговорили пріоритети для українського війська.

Головком ЗСУ акцентував на важливості посилення протиповітряної оборони, артилерії і спроможностей для контрбатарейної боротьби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові дії активізувалися. ЗСУ готові до наступу, але війна - це надовго, - генерал Міллі

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Топ коментарі
+46
З Богом, пане генерале!!!! Всіх Благ нашій ЗСУ!!!!!
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13.06.2023 21:10
+31
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13.06.2023 21:28
+28
Єдиний воєнначальник, котрому можна вірити - Генерал Залужний. Воює, не піариться, не ****.ть. І Армія його любить і за ним іде.
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13.06.2023 21:17
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З Богом, пане генерале!!!! Всіх Благ нашій ЗСУ!!!!!
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13.06.2023 21:10 Відповісти
На Рашке сегодня Горе святого *****.... Залужный то живее всех живых оказался..к их огорчению.. и еще ***** и их вместе всех повесит на Площади Степана Бандеры (бывшая красная парадная площадка на погосте)...у Граде Мошкания Караван Сарай Аул Оглы Голожопая..
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13.06.2023 21:10 Відповісти
Але пропав Буданов.

Не знаю, чи щоб підіграти москальській попаганді, бо вони його вже теж поховали.
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14.06.2023 00:09 Відповісти
Єдиний воєнначальник, котрому можна вірити - Генерал Залужний. Воює, не піариться, не ****.ть. І Армія його любить і за ним іде.
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13.06.2023 21:17 Відповісти
Його не просто так убрали з інформаційного поля, бо люди дійсно йому довіряють більше ніж усій зекоманді разом узятим. Бубочка боїться генерала.
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13.06.2023 21:57 Відповісти
а чувак мер Миколаєва в своїй благодарності Марченка навіть не згадав.

ну не **** Лі ?
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13.06.2023 22:05 Відповісти
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13.06.2023 21:20 Відповісти
Є нюанс, пісюнков буде по українськи говорити
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13.06.2023 22:11 Відповісти
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13.06.2023 23:25 Відповісти
Генерал 🇺🇦💪
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13.06.2023 21:20 Відповісти
Пан Валерій не є занадто багатослівний
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13.06.2023 21:22 Відповісти
А Буданов взагалі, того...Ма́уна (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0 IAST : *****) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B7%D0%B0 аскетическая техника https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F медитации , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F обет молчания
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13.06.2023 21:25 Відповісти
Слово - срібло, а мовчання - золото. Так кажуть
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13.06.2023 21:35 Відповісти
нєхєр піздєть, када піздєть нєхєр.

Буданов етого нє знал...
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13.06.2023 22:08 Відповісти
Молодий, зелений...
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13.06.2023 22:21 Відповісти
Нехай вас с'вята Покрова оберігає ЗСУ!
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13.06.2023 21:26 Відповісти
Віримо в ЗСУ Бережи вас Бог
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13.06.2023 21:26 Відповісти
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13.06.2023 21:28 Відповісти
Щось якось дійсно не так...
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13.06.2023 21:57 Відповісти
а ты что хотел за 3 часа до мелитополя дотопать без потерь в техники и людях? и так более менее слабое место на стыке запор. донецк областей вроде прощупали)наивный,минимум мес.полтора и то не факт что это основное направление может на купянском лупанем норм с заходом в луганду)
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13.06.2023 22:07 Відповісти
Тут полководцев много---я не рискну на таком фоне. Но всё таки любое контрнаступление бывает быстрым. В этом и удача контрудара. Похоже чуть вынуждено начали. Авиации прикрытия то нет полноценного. А это риск и сильный. Слишком долго мурыжили танками нас, а за самолёты стоит молчать---не очем говорить. Знали прекрасно это на Западе---но давали технику в натяг. результата полноценного ждать нет смысла. Это стратегически при такой поставке оружия невозможно. А до зимы всего 4 месяца.
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13.06.2023 22:53 Відповісти
Сегодня в Сети попалось обращение сержанта Маркуса из 47 отдельной бригады, который явно подбирая слова, обращается к тем, кто в тылу и уже просто просит не разносить вражеские нарративы в украинском информационном сегменте. С его слов, ряд наших альтернативно одаренных рассказали о том, что его бригада разбита, что там только убитыми потеряли более 300 человек и что противник перешел в контрнаступление в районе Орехово.

Но так случилось, этот крик души наложился на другое свежее видео с поля боя, где 47 бригада уничтожает технику противника. В итоге он пояснил, что в тот день, когда россияне объявили о разгроме его бригады, потери действительно были - 5 человек убитыми. Конечно, каждый наш погибший воин - отдельная боль, но в данном случае речь идет о том, что по нашему сегменту Сети, уже горизонтально, разгоняются закладки противника....
https://defence-line.org/2023/06/o-smeshhenii-akcentov/
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13.06.2023 22:50 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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13.06.2023 21:56 Відповісти
Приємно слухати фахову і реально патріотичну людину! Від перевзутих і перефарбованих смердить зеленим лайном і совковим "русским миром".
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13.06.2023 21:58 Відповісти
БЕРЕЖИ ВАС БОГ, ХЛОПЦІ ! МОЛИМОСЯ ЗА ВАС ПОВСЯКДЕННО .
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13.06.2023 22:05 Відповісти
It is true
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14.06.2023 00:24 Відповісти
Дякую, пане Головнокомандуючий. Дякую нашим військовим. Ви наша надія. .
Хай божа матінка охороняє і заступає.
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13.06.2023 22:45 Відповісти
с залужним 26 комментов,с полупокером черноволом тарасиком 850))))))).....
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13.06.2023 22:51 Відповісти
Єдиний хто може говорити про рух вперед та успіхи
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13.06.2023 23:49 Відповісти
Пане Генерале, сил Вам і здоров'я.

Молимося за Вас і всіх наших хлопців та дівчат, які боронять та звільняють українську землю.
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14.06.2023 00:11 Відповісти
 
 