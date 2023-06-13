В окупованій Якимівці Запорізької області збільшилась кількість працівників ФСБ, які пресують мешканців, які не взяли російський паспорт, - Штефан

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан оприлюднив інформацію про те, що в окупованій частині Запорізької області росіяни посилили репресивні заходи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Він зазначив: "Окупаційна влада збільшила кількість окупаційних військ в населеному пункті, кількість мобільних комендантських постів, місцеві мразі склали списки вільного житла, в яке розквартирувалися орки. Частина окупантів переміщується в цивільному одязі.

Разом з цим, збільшення кількості працівників ФСБ (пересуваються на 3 чорних авто Тойота) та інших структур. Всі хто не отримав "русский аусвайс" піддаються пресингу, фізичного та психологічного впливу. Місцеві мразі всіляко сприяють таким діям окупантів.

Особливо це стосується місцевих спортсменів (боксерів) під егідою Євгена Гарбуза та Олексія Корастильова. https://t.me/a_shtirlitz/25442?single Вирок ви собі обрали самі. Час розплати вже близько".

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