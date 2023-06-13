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Йорданія (34) Перу (26) Кулеба Дмитро (3604)

Кулеба запросив Йорданію та Перу приєднатися до української формули миру

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмови з главами МЗС Йорданії і Перу Айманом Сафаді та Аною Джервасі відповідно.

Про це він повідомив у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ. 

"Я розмовляв зі своєю перуанською колегою Аною Гервасі. Я вдячний Перу за принципову позицію, згідно з якою війна має бути негайно припинена, коли Росія виведе свої війська з України", - йдеться у повідомленні.

Кулеба запросив Перу приєднатися до української формули миру та зусиль із притягнення Росії до відповідальності.

Також Кулеба розповів про деталі розмови з Айманом Сафаді. Він також запропонував Йорданії взяти участь у реалізації української формули миру. Міністри обговорили подальші кроки з розвитку взаємовигідного двостороннього співробітництва.

Також читайте: "Я хочу, щоб у Вільнюсі союзники поховали Бухарестське рішення 2008 року і знайшли, "народили" нове", - Кулеба
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Топ коментарі
+3
ось тут, кулебо, в тебе є залізний козир (у сенсі, не дєрьмак) - міньєтчиці: де-де, а в йорданії точно оцінять
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13.06.2023 22:01
+2
це місцевий подоляківський дурник,у нього різні впн бувають))) от сьогодні оно "хранцуз")))
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14.06.2023 00:17
+1
В Іорданії треба просити Челенджер-1 а не формулу миру
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13.06.2023 21:58
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Добре. Чем больше стран присоединятся к нашей формуле мира, тем лучше.
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13.06.2023 21:49 Відповісти
яка у вас во Франції може бути формула миру?
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13.06.2023 23:06 Відповісти
це місцевий подоляківський дурник,у нього різні впн бувають))) от сьогодні оно "хранцуз")))
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14.06.2023 00:17 Відповісти
В Іорданії треба просити Челенджер-1 а не формулу миру
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13.06.2023 21:58 Відповісти
Толку?Краще працювати з ними,щоб зброю передали.....В них ще з СССР куча .....
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13.06.2023 21:59 Відповісти
ось тут, кулебо, в тебе є залізний козир (у сенсі, не дєрьмак) - міньєтчиці: де-де, а в йорданії точно оцінять
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13.06.2023 22:01 Відповісти
дімон, ще Гондурас треба охопити.
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13.06.2023 22:31 Відповісти
і Непал теж
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13.06.2023 23:08 Відповісти
так. Ще неохоплена королева із Непала і якійсь-то крупний лорд із Едінбурга.
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13.06.2023 23:14 Відповісти
Перу може не поддержати Україну із-за корупції. У них 3 екс-президента за корупцію сидять у в'язниці, а 1 застрелився під час арешту.
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14.06.2023 07:26 Відповісти
а ще може бамбаська воровська спільнота ще раз закликати *****...
ну і кого це хвилює?
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14.06.2023 07:33 Відповісти
 
 