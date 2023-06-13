Міноборони самостійно не купує військові дрони, тільки на підставі замовлень ЗСУ, - Маляр
Міністерство оборони закуповує дрони військового призначення відповідно до потреби, яку формують Збройні Сили України.
Про це повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
За словами Маляр, потреби для війська формуються з тих замовлень, які надходять з підрозділів. "Нині такі потреби повністю закриті. Все обладнання постачається, всі контракти є", — підкреслила вона.
Також Маляр зазначила, що майже 100 відсотків потреб у БПЛА військового призначення закриваються за рахунок вітчизняного виробника.
"Що стосується придбання інших видів дронів, тут діють інші процедури. Все, що нам не замовили Збройні Сили України, ми придбати не можемо. Самостійно Міністерство оборони не ініціює закупівлі - так передбачено законодавством, - наголосила заступник міністра.
Будь ласка, зачекайте...
Русня зараз в Татарсьані добудує завод по виробництву дронів, і буде взагалі Ж.
Рєзнікова під суд!
Це як з формою? Чи паливом? Форму хто тільки нам не слав, а паливо військові купляли за власні кошти (до речі, з тих 30тис, які Рєзніков "зекономив", коли зняли цю надбавку).
А ще "злі язики" кажуть, що харківський наступ був би набагато успішнішим, якби МО забезпечило ГШ та ЗСУ відповідною логістикою по паливу та БК...
Але ЗЕ! - пабідун, а в усьому винуватий Порох... А після сьогоднішнього ще й Чорновол. Не переплутайте!
мы пилим, а вы продолжайте собирать с миру по дрону.
Це так, як і «завчасним будівництвом інженерних» споруд на Бахмуті, про які глаголила малярша!!!
Від бажаного до здійсненого….відстань немаленька…. Але, мабуть, по Актам, уже оплачено ці роботи… Захисники під вогнем орків їх власноруч рили…
Але малярші про це невідомо…, так у тексті їй виклали власну думку її …ті, що за неї думають. Не царське це діло головою і на посаді шурупати…
Некомпетентність та ще й теєто, як його … Мабуть, дуже хоче публічності
Розмовляюча голова, говорить що скажуть, що з неї взяти?
Але.
Вона ж знала, на яку посаду йшла, тобто була готова бути публічною хвойдою. Яйценоска, наприклад - постійно бреше, але за це воно велики гроші має.
А Ганна - за копійки ноги розсуває.
Вона не розмовляючи голова, вона керує тими, хто ті всі всі виступи формулює.
Тобто, відмазки "яйця в тонах", глузливе "весільні дрони" - то її безпосередня робота.
А зараз вона публічно оголосила, що вона поділяє відповідальність саботажників та крадіїв резніков&CO
Це роблять волонтери
міноборони фахівці по яйцях..