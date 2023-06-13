Міноборони самостійно не купує військові дрони, тільки на підставі замовлень ЗСУ, - Маляр

Міністерство оборони закуповує дрони військового призначення відповідно до потреби, яку формують Збройні Сили України.

Про це повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

За словами Маляр, потреби для війська формуються з тих замовлень, які надходять з підрозділів. "Нині такі потреби повністю закриті. Все обладнання постачається, всі контракти є", — підкреслила вона.

Також Маляр зазначила, що майже 100 відсотків потреб у БПЛА військового призначення закриваються за рахунок вітчизняного виробника.

"Що стосується придбання інших видів дронів, тут діють інші процедури. Все, що нам не замовили Збройні Сили України, ми придбати не можемо. Самостійно Міністерство оборони не ініціює закупівлі - так передбачено законодавством, - наголосила заступник міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран збільшив експорт дронів-камікадзе до Росії, - британська розвідка