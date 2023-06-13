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безпілотник (3666) Міноборони (7010) дрони (4299) Маляр Ганна (525)

Міноборони самостійно не купує військові дрони, тільки на підставі замовлень ЗСУ, - Маляр

дрон

Міністерство оборони закуповує дрони військового призначення відповідно до потреби, яку формують Збройні Сили України.

Про це повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

За словами Маляр, потреби для війська формуються з тих замовлень, які надходять з підрозділів. "Нині такі потреби повністю закриті. Все обладнання постачається, всі контракти є", — підкреслила вона.

Також Маляр зазначила, що майже 100 відсотків потреб у БПЛА військового призначення закриваються за рахунок вітчизняного виробника.

"Що стосується придбання інших видів дронів, тут діють інші процедури. Все, що нам не замовили Збройні Сили України, ми придбати не можемо. Самостійно Міністерство оборони не ініціює закупівлі - так передбачено законодавством, - наголосила заступник міністра.

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Автор: 
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Топ коментарі
+22
Тю, Ганна, а чому ж хлопці у людей кожного дня просять якусь техніку?
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13.06.2023 22:08
+19
Цікава відмазка. Були випадки коли деякі підрозділи ЗСУ відмовлялись приймати продукти по цінам з явно корупційною складовою. І дрони через Офіс в декілька разів дорожчі, ніж закуповують волонтери.
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13.06.2023 22:11
+14
Ну зрозуміло. Наші Бредлі коли покрошили, то екіпаж потім в інтерв'ю казав що рашиських дронів було в повітрі купа і бити їх нічим.
Русня зараз в Татарсьані добудує завод по виробництву дронів, і буде взагалі Ж.
Рєзнікова під суд!
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13.06.2023 22:22
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Дронів багато не буває і їсти вони не просять.
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13.06.2023 22:07 Відповісти
Тю, Ганна, а чому ж хлопці у людей кожного дня просять якусь техніку?
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13.06.2023 22:08 Відповісти
На підставі замовлень це закуплять через місяць чи два ?
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13.06.2023 22:08 Відповісти
Сподіваюся, що там не так само як з яйцями закупівельні ціни.
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13.06.2023 22:11 Відповісти
У ціх покидьків по іншому не може бути.
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13.06.2023 22:13 Відповісти
Да,что они курят?
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13.06.2023 22:10 Відповісти
Там тільки один постачальник, Колумбія.
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13.06.2023 22:13 Відповісти
Цікава відмазка. Були випадки коли деякі підрозділи ЗСУ відмовлялись приймати продукти по цінам з явно корупційною складовою. І дрони через Офіс в декілька разів дорожчі, ніж закуповують волонтери.
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13.06.2023 22:11 Відповісти
То на що ми утримуємо цю контору шлюх разом з...
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13.06.2023 22:15 Відповісти
А ціни такі як за яйкі по 17,і яблука по 52? Закривачі хрєнові! Якби не волонтери то ніяких дронів військові не мали б!
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13.06.2023 22:17 Відповісти
Ну зрозуміло. Наші Бредлі коли покрошили, то екіпаж потім в інтерв'ю казав що рашиських дронів було в повітрі купа і бити їх нічим.
Русня зараз в Татарсьані добудує завод по виробництву дронів, і буде взагалі Ж.
Рєзнікова під суд!
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13.06.2023 22:22 Відповісти
А Зе - орден?
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13.06.2023 22:26 Відповісти
Та ви там взагалі ***** не купуєте тількі сводкі та піздіти можете
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13.06.2023 22:24 Відповісти
"Також Маляр зазначила, що майже 100 відсотків потреб у БПЛА військового призначення закриваються за рахунок вітчизняного виробника" Джерело:

Це як з формою? Чи паливом? Форму хто тільки нам не слав, а паливо військові купляли за власні кошти (до речі, з тих 30тис, які Рєзніков "зекономив", коли зняли цю надбавку).
А ще "злі язики" кажуть, що харківський наступ був би набагато успішнішим, якби МО забезпечило ГШ та ЗСУ відповідною логістикою по паливу та БК...
Але ЗЕ! - пабідун, а в усьому винуватий Порох... А після сьогоднішнього ще й Чорновол. Не переплутайте!
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13.06.2023 22:26 Відповісти
Иными словами:
мы пилим, а вы продолжайте собирать с миру по дрону.
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13.06.2023 22:42 Відповісти
в МО всі вже давно одружені, тому весіль не пероедбачається.
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13.06.2023 23:02 Відповісти
Відхрещуються від усього, дай тільки покеровать і нагороджувати "непричастних"
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13.06.2023 23:06 Відповісти
Маляр Є замовлення
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13.06.2023 23:08 Відповісти
Таки у Міноборони, незважаючи на чисельність та штат, певні посадові особи, неволодіють реальною інформацією щодо реальних потреб сьогодення Захисників України (зокрема дрони та антидронні рушниці, системи РЕБ, та інше)!!

Це так, як і «завчасним будівництвом інженерних» споруд на Бахмуті, про які глаголила малярша!!!

Від бажаного до здійсненого….відстань немаленька…. Але, мабуть, по Актам, уже оплачено ці роботи… Захисники під вогнем орків їх власноруч рили…
Але малярші про це невідомо…, так у тексті їй виклали власну думку її …ті, що за неї думають. Не царське це діло головою і на посаді шурупати…
Некомпетентність та ще й теєто, як його … Мабуть, дуже хоче публічності
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13.06.2023 23:16 Відповісти
"Нині такі потреби повністю закриті. " - так само закриті, як і потреби в військовій формі, за рахунок волонтерів і західних партнерів?
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13.06.2023 23:17 Відповісти
Якось була розмова про цю Ганну.
Розмовляюча голова, говорить що скажуть, що з неї взяти?
Але.
Вона ж знала, на яку посаду йшла, тобто була готова бути публічною хвойдою. Яйценоска, наприклад - постійно бреше, але за це воно велики гроші має.
А Ганна - за копійки ноги розсуває.
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13.06.2023 23:19 Відповісти
Вибачайте, старий помилився.
Вона не розмовляючи голова, вона керує тими, хто ті всі всі виступи формулює.
Тобто, відмазки "яйця в тонах", глузливе "весільні дрони" - то її безпосередня робота.
А зараз вона публічно оголосила, що вона поділяє відповідальність саботажників та крадіїв резніков&CO
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14.06.2023 09:47 Відповісти
Яб тобі сказав пару ласкових і ніжних.....Дрони повинні бути пачками бо вони використовуються інтенсивно і так само знищуються.Ось ця совковість сидить ще в головах.
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14.06.2023 00:34 Відповісти
Вони мабуть забезпечують якусь іншу армію, не ЗСУ.
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14.06.2023 01:05 Відповісти
минобороны исключительно только что-то "закупает" (по ценам на порядки выше, чем надо, как оказалось)? и ничего не производит? а сколько там народу числится на зарплате? 10 человек?
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14.06.2023 01:10 Відповісти
міноборони не купує дрони..
Це роблять волонтери
міноборони фахівці по яйцях..
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14.06.2023 05:58 Відповісти
 
 