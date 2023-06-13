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Міноборони (7010) Prozorro (1897) закупівлі (3212)

Міноборони відкликало лист, яким просило продовжити в 2023 році закупівлі за контрактами, без системи Prozorro, - джерела

міноборони

Міноборони відкликало лист, яким просило продовжити можливість укладання прямих контрактів на увесь 2023 рік.

Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ у Кабміні.

Міноборони надіслав лист на Кабмін з пропозицією продовжити вже не на 90 днів, а на 2023 рік виконання зобов’язань з харчування армії за державним контрактом. Лист прийшов на Кабмін 9 червня.

Як написала заступниця голови колегіального органу МО Дана Ярова, наразі оголошено про намір укладання договорів за 16 лотами, проторгованими на Prozorro. По двох будуть призначені нові торги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виведення харчування армії на Prozorro зривають. Міноборони просить повернути прямі договори. ДОКУМЕНТ

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Топ коментарі
+23
Испугались поднявшегося шума или послы G7 накануне саммита тонко намекнули?
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13.06.2023 22:18
+23
Після скандалу, що влаштував Єрмак з Зеленським міністерству оборони, результати торгів на закупівлю продуктів харчування при яких загальна ціна знижена з 24 671 395 000 гривень до 18 298 870 368 гривень заблокована. МО відмовляється підписувати протоколи торгів. Вище керівництво країни вимагає від МО позаконкурсної передачі замовлень конкретним фірмам, відміни аукціонної закупівлі і поверненню прямої форми укладення угод. Приблизна сума збитків від цього до кінця року може сягнути 3-4 млрд. гривен.
Але піднявся скандал не тільки в Україні. Це Офіс звично пропустив би поза уваги. Пішов Зельоним втик більш чуттєвий.
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13.06.2023 22:21
+19
Вчора новина була про документ на 3000 сторінок про закупівлі МО.

Державна аудиторська служба завершила перевірку оборонного відомства і майже сотні військових частин. Результати ревізії викладені в акті на 3 тис. сторінок. Документ таємний.

Яйця там мабуть це не найгірше.
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13.06.2023 22:22
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Испугались поднявшегося шума или послы G7 накануне саммита тонко намекнули?
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13.06.2023 22:18 Відповісти
Вчора новина була про документ на 3000 сторінок про закупівлі МО.

Державна аудиторська служба завершила перевірку оборонного відомства і майже сотні військових частин. Результати ревізії викладені в акті на 3 тис. сторінок. Документ таємний.

Яйця там мабуть це не найгірше.
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13.06.2023 22:22 Відповісти
І це цілком нормально - навіть в мирний час розвідка може багато про що дізнатись по відомостям про закупівлі продовольства в армії, а тут ще й з розбивкою по частинам!
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14.06.2023 00:58 Відповісти
Та вони вже не натякають.
https://www.youtube.com/watch?v=g47O-py6q5U&t=13s&pp=ygUR0YHQsNC80YvQuSDRgdC-0Lo%3D G7 дає чарівного пендаля: ОПУ бідкаються, що лафа закінчилася
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13.06.2023 22:28 Відповісти
Швидше за все G7 дали пєндаля, на безхребетний елохторат зеленим мародерам начхати
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13.06.2023 22:51 Відповісти
хтось залишиться без бентлі і ролс ройс
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13.06.2023 22:20 Відповісти
Після скандалу, що влаштував Єрмак з Зеленським міністерству оборони, результати торгів на закупівлю продуктів харчування при яких загальна ціна знижена з 24 671 395 000 гривень до 18 298 870 368 гривень заблокована. МО відмовляється підписувати протоколи торгів. Вище керівництво країни вимагає від МО позаконкурсної передачі замовлень конкретним фірмам, відміни аукціонної закупівлі і поверненню прямої форми укладення угод. Приблизна сума збитків від цього до кінця року може сягнути 3-4 млрд. гривен.
Але піднявся скандал не тільки в Україні. Це Офіс звично пропустив би поза уваги. Пішов Зельоним втик більш чуттєвий.
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13.06.2023 22:21 Відповісти
Зелена влада, постійно треба стежити і бити по руках (і не тільки), і бажано боляче! Бо іначе не доходить.
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13.06.2023 22:22 Відповісти
Поки що ніяк не доходить. Яйцекрад досі на посту, а повенен вже відбувати довічне. Разом з заступниками.
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14.06.2023 10:12 Відповісти
Нічого переседять тиждень другий та далі в бій за яйця на метри кубічні та картоплю на дюйми квадратні в площині на фунт … зечмоні рулять…
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13.06.2023 22:22 Відповісти
Така відмова-це як явка з повинною! Виявляється, що не так вже і необхідно було продовжувати «прямі закупівлі»! Гниди просто хочуть красти гроші українців!🤬
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13.06.2023 22:23 Відповісти
А чого відкликали? закупівлю яєць треба переробити з центнерів на кубічні метри?
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13.06.2023 22:29 Відповісти
що це за шльондра? написала-відкликала?

рєзніков підписував той лист, той най і відповідає

Сидить такий лисий пан і каже: от наїбу українців і куплю знову яйця по 17, напишу листа! а потім: ой-йой, щось не канає, відзову листа

ти **** дався, пане міністр чи як?
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13.06.2023 22:35 Відповісти
Из партийной характеристики члена квартала с 2019 года фон Резникова, штандартенфюрера (VI отдел РСХА): "Истинный "ариец". Характер "нордический", вздорный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения (делится откатами). Безукоризненно выполняет служебный долг перед кварталом. Беспощаден к врагам кварталa. Отличный спортсмен: чемпион Украины по продаже яиц. B связях, порочащих его, замечен многократно . Отмечен наградами фюрера и благодарностями рейхсфюрера eрмакa".
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13.06.2023 22:37 Відповісти
Як добре коли є кому підняти ґвалт, бо влада вже всіх неугодних обзиває руснею і продовжує красти
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13.06.2023 22:39 Відповісти
Трохи сі всрали
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13.06.2023 22:46 Відповісти
Керівництво G7 знає про схематози із закупівлею для ЗСУ та Сектору безпеки набагато більше, ніж скажуть в очі яйцесяйним під час зустрічей!
Мабуть, зроблять СУРПАЙЗЗЗЗ…
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13.06.2023 22:56 Відповісти
Некрасива то как ! Вчора підписав, а сьогодні забрав взад. А шо таке ? Підрасчника Гнусавому із Дерьмаком напевне дали. Альхени з печерських пагорбів.
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13.06.2023 23:01 Відповісти
Цих старих бариг з МО - кинути на передову або за грати! Прогнивший совок! Безнаказаність породжує вседозволеність!
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14.06.2023 07:03 Відповісти
 
 