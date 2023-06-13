Міноборони відкликало лист, яким просило продовжити в 2023 році закупівлі за контрактами, без системи Prozorro, - джерела
Міноборони відкликало лист, яким просило продовжити можливість укладання прямих контрактів на увесь 2023 рік.
Про це повідомили джерела Цензор.НЕТ у Кабміні.
Міноборони надіслав лист на Кабмін з пропозицією продовжити вже не на 90 днів, а на 2023 рік виконання зобов’язань з харчування армії за державним контрактом. Лист прийшов на Кабмін 9 червня.
Як написала заступниця голови колегіального органу МО Дана Ярова, наразі оголошено про намір укладання договорів за 16 лотами, проторгованими на Prozorro. По двох будуть призначені нові торги.
Топ коментарі
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Державна аудиторська служба завершила перевірку оборонного відомства і майже сотні військових частин. Результати ревізії викладені в акті на 3 тис. сторінок. Документ таємний.
Яйця там мабуть це не найгірше.
https://www.youtube.com/watch?v=g47O-py6q5U&t=13s&pp=ygUR0YHQsNC80YvQuSDRgdC-0Lo%3D G7 дає чарівного пендаля: ОПУ бідкаються, що лафа закінчилася
Але піднявся скандал не тільки в Україні. Це Офіс звично пропустив би поза уваги. Пішов Зельоним втик більш чуттєвий.
рєзніков підписував той лист, той най і відповідає
Сидить такий лисий пан і каже: от наїбу українців і куплю знову яйця по 17, напишу листа! а потім: ой-йой, щось не канає, відзову листа
ти **** дався, пане міністр чи як?
Мабуть, зроблять СУРПАЙЗЗЗЗ…