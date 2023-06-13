В акваторії Чорного моря в районі Одеси виявлено сальмонелу та кишкову інфекцію, - ОВА

В Одеському районі виявлено три проби води із сальмонелою та кишковою інфекцією. Ці проби були взяті на пляжі Ланжерон, у місті Чорноморськ і 16-ій станції Великого Фонтану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Одеської ОВА.

Держпродспоживслужба своєюю чергою повідомила, що в Одеській області посилено стабілізаційні заходи. За 10-11 червня не допущено до обігу понад 200 кг риби, що не відповідала вимогам законодавства. Про це заявила керівник відомства Анжела Ткаченко.



Зазначається, що державний ветеринарно-санітарний контроль за обігом харчових продуктів рослинного та тваринного походження наразі здійснюють 56 державних лабораторій. Вже перевірено Татарбунарський, Саратський ринки та ринок у селищі Маяки, порушень не виявлено. Найближчим часом планується проведення комплексних перевірок ринків на території міста Одеси та області, а саме в Ізмаїльському, Білгород-Дністровському районах, які також виходять на акваторію Чорного моря, наголосила Ткаченко.

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Також Держпродспоживслужба контролюватиме ціни на бутильовану воду. Наразі підвищення не зафіксовано.



За інформацією представника регіональної екоінспекції Миколи Слізовського, зберігається різке падіння солоності моря та перевищення рівня заліза у воді, проте ситуація почала стабілізуватися.



В Одеській ОВА нагадали про тимчасову заборону відвідування пляжів, використання води, риболовлі та купання в акваторії Чорного моря, річках Інгул, Інгулець, Південний буг та Бузький лиман. Оскільки існує мінна небезпека та загроза інфекційних захворювань.

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